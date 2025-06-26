Вы покрутите магическую мельницу на горе Сампо, попробуете воду из источников первого российского курорта, полюбуетесь живописным водопадом и разберётесь, чем Вяйнемейнен отличается от Лемминкяйнена.
Описание экскурсии
По дороге из Петрозаводска мы расскажем об истории Карелии — от древних вулканов, ледников и саамов до наших дней.
Первым делом заедем на уникальный арт-объект, где вы сможете сфотографироваться на фоне скалы с более чем 500 высеченными в ней зайцами
Затем мы поднимемся на волшебную гору Сампо, где поговорим о карелах и разнице между карельским и финским языками. Вы узнаете, в чём смысл эпоса «Калевала» и кто такие Вяйнемейнен, Илмаринен и Лемминкяйнен. А ещё покрутите волшебную мельницу Сампо и загадаете желание.
Продегустируем целебную минеральную воду из источников первого российского курорта «Марциальные воды», который основал Пётр I. И поймёте, почему он приезжал сюда целых четыре раза.
Потом наш путь будет лежать к подножию древнего палеовулкана Гирвас, возраст которого более 2 млрд лет. Вы рассмотрите застывшую лаву и жерло уснувшего вулкана на берегу реки Суна неподалёку от ГЭС.
Если палеовулкан покрыт снегом, мы посетим центр «Шунгит» на окраине Петрозаводска. Вас будет ждать познавательная мини-экскурсия и эксперимент, релаксация в шунгитовой комнате, а также дегустация Иван-чая на шунгитовой воде и настойка из карельских ягод. Интересно будет и взрослым, и детям.
Жемчужина нашего путешествия — «Кивач», один из старейших заповедников России. Вы насладитесь красотой второго по величине равнинного водопада Европы, заглянете в Музей природы и увидите карельскую берёзу в дендрарии.
А ещё мы с вами будем охотиться на карельские сувениры — шунгит, калитки и настойки на ягодах и травах.
Вернёмся в Петрозаводск слегка уставшими, но точно довольными, полными знаний и новых впечатлений.
Организационные детали
- Тайминг зависит от нашего темпа. Длина маршрута — 215 км. Продолжительность поездки — 7–8 часов. Достопримечательности и санитарные остановки через каждые 15–30 минут
- В стоимость включено: трансфер на комфортабельном автомобиле (есть детское кресло и бустер по запросу), вода для каждого пассажира
- Дополнительные расходы за вход:
– на гору Сампо: взрослые — 400 ₽; дети от 7 лет, студенты, пенсионеры и члены многодетных семей — 250 ₽; дети до 7 лет, инвалиды и ветераны — бесплатно
– в заповедник «Кивач»: взрослые — 320 ₽; дети, пенсионеры, члены многодетных семей и инвалиды — бесплатно
– в парк «Вулкан Гирвас»: взрослые — 250 ₽, студенты — 200 ₽, школьники — 150 ₽, старше 60 — 200 ₽
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Фотографии от путешественников
Благодаря ее искренности и доброжелательности создалось впечатление, что ты не на экскурсии, а в поездке с другом.
А еще она искренне любит свой край, поэтому рассказ о Карелии получился особенно душевным.
Также отдельное спасибо за рекомендации где поесть и куда сходить в самом Петрозаводске!
Но оттачивать знания по истории, конечно, есть куда: и Финляндию к Российской
😘😘😘😘Рекомендую