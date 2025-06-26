В этой поездке вас ждут радость открытий, новые знания и яркие впечатления. Вы покрутите магическую мельницу на горе Сампо, попробуете воду из источников первого российского курорта, полюбуетесь живописным водопадом и разберётесь, чем Вяйнемейнен отличается от Лемминкяйнена.

Описание экскурсии

По дороге из Петрозаводска мы расскажем об истории Карелии — от древних вулканов, ледников и саамов до наших дней.

Первым делом заедем на уникальный арт-объект, где вы сможете сфотографироваться на фоне скалы с более чем 500 высеченными в ней зайцами

Затем мы поднимемся на волшебную гору Сампо, где поговорим о карелах и разнице между карельским и финским языками. Вы узнаете, в чём смысл эпоса «Калевала» и кто такие Вяйнемейнен, Илмаринен и Лемминкяйнен. А ещё покрутите волшебную мельницу Сампо и загадаете желание.

Продегустируем целебную минеральную воду из источников первого российского курорта «Марциальные воды», который основал Пётр I. И поймёте, почему он приезжал сюда целых четыре раза.

Потом наш путь будет лежать к подножию древнего палеовулкана Гирвас, возраст которого более 2 млрд лет. Вы рассмотрите застывшую лаву и жерло уснувшего вулкана на берегу реки Суна неподалёку от ГЭС.

Если палеовулкан покрыт снегом, мы посетим центр «Шунгит» на окраине Петрозаводска. Вас будет ждать познавательная мини-экскурсия и эксперимент, релаксация в шунгитовой комнате, а также дегустация Иван-чая на шунгитовой воде и настойка из карельских ягод. Интересно будет и взрослым, и детям.

Жемчужина нашего путешествия — «Кивач», один из старейших заповедников России. Вы насладитесь красотой второго по величине равнинного водопада Европы, заглянете в Музей природы и увидите карельскую берёзу в дендрарии.

А ещё мы с вами будем охотиться на карельские сувениры — шунгит, калитки и настойки на ягодах и травах.

Вернёмся в Петрозаводск слегка уставшими, но точно довольными, полными знаний и новых впечатлений.

Организационные детали