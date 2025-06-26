Мои заказы

Путешествие по Карелии из Петрозаводска

Мистические зайцы, волшебная гора, минеральная вода и водопад
В этой поездке вас ждут радость открытий, новые знания и яркие впечатления.

Вы покрутите магическую мельницу на горе Сампо, попробуете воду из источников первого российского курорта, полюбуетесь живописным водопадом и разберётесь, чем Вяйнемейнен отличается от Лемминкяйнена.
37 отзывов
Путешествие по Карелии из Петрозаводска© Полина
Путешествие по Карелии из Петрозаводска© Полина
Путешествие по Карелии из Петрозаводска© Полина
Описание экскурсии

По дороге из Петрозаводска мы расскажем об истории Карелии — от древних вулканов, ледников и саамов до наших дней.

Первым делом заедем на уникальный арт-объект, где вы сможете сфотографироваться на фоне скалы с более чем 500 высеченными в ней зайцами

Затем мы поднимемся на волшебную гору Сампо, где поговорим о карелах и разнице между карельским и финским языками. Вы узнаете, в чём смысл эпоса «Калевала» и кто такие Вяйнемейнен, Илмаринен и Лемминкяйнен. А ещё покрутите волшебную мельницу Сампо и загадаете желание.

Продегустируем целебную минеральную воду из источников первого российского курорта «Марциальные воды», который основал Пётр I. И поймёте, почему он приезжал сюда целых четыре раза.

Потом наш путь будет лежать к подножию древнего палеовулкана Гирвас, возраст которого более 2 млрд лет. Вы рассмотрите застывшую лаву и жерло уснувшего вулкана на берегу реки Суна неподалёку от ГЭС.

Если палеовулкан покрыт снегом, мы посетим центр «Шунгит» на окраине Петрозаводска. Вас будет ждать познавательная мини-экскурсия и эксперимент, релаксация в шунгитовой комнате, а также дегустация Иван-чая на шунгитовой воде и настойка из карельских ягод. Интересно будет и взрослым, и детям.

Жемчужина нашего путешествия — «Кивач», один из старейших заповедников России. Вы насладитесь красотой второго по величине равнинного водопада Европы, заглянете в Музей природы и увидите карельскую берёзу в дендрарии.

А ещё мы с вами будем охотиться на карельские сувениры — шунгит, калитки и настойки на ягодах и травах.

Вернёмся в Петрозаводск слегка уставшими, но точно довольными, полными знаний и новых впечатлений.

Организационные детали

  • Тайминг зависит от нашего темпа. Длина маршрута — 215 км. Продолжительность поездки — 7–8 часов. Достопримечательности и санитарные остановки через каждые 15–30 минут
  • В стоимость включено: трансфер на комфортабельном автомобиле (есть детское кресло и бустер по запросу), вода для каждого пассажира
  • Дополнительные расходы за вход:
    – на гору Сампо: взрослые — 400 ₽; дети от 7 лет, студенты, пенсионеры и члены многодетных семей — 250 ₽; дети до 7 лет, инвалиды и ветераны — бесплатно
    – в заповедник «Кивач»: взрослые — 320 ₽; дети, пенсионеры, члены многодетных семей и инвалиды — бесплатно
    – в парк «Вулкан Гирвас»: взрослые — 250 ₽, студенты — 200 ₽, школьники — 150 ₽, старше 60 — 200 ₽
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Полина
Полина — ваша команда гидов в Петрозаводске
Провели экскурсии для 219 туристов
Я родилась в Петрозаводске, но выросла в Пряжинском национальном районе. По образованию — бакалавр международных отношений и референт-переводчик (ПетрГУ). Первая в Карелии сдала аккредитацию гида по республике сразу на двух
языках — русском и английском. В туризме с 2014 года, а с 2021 работаю как гид-водитель на своём авто — Volkswagen Polo. Люблю дорогу, историю, северный характер Карелии и делаю всё, чтобы каждая поездка запоминалась. Вместе со мной в команде работают три гида-водителя с большим стажем и собственным подходом. У каждого — свои авторские материалы, любимые маршруты и карельская музыка в пути. Мы не просто везём — сопровождаем с душой. Наши маршруты всегда безопасны, уютны, познавательны и проходят по самым живописным уголкам Карелии.

Фотографии от путешественников

Путешествие по Карелии из Петрозаводска (Татьяна)Путешествие по Карелии из Петрозаводска (Татьяна)Путешествие по Карелии из Петрозаводска (Татьяна)Путешествие по Карелии из Петрозаводска (Татьяна)Путешествие по Карелии из Петрозаводска (Татьяна)Путешествие по Карелии из Петрозаводска (Анастасия)Путешествие по Карелии из Петрозаводска (Анастасия)Путешествие по Карелии из Петрозаводска (Анастасия)Путешествие по Карелии из Петрозаводска (Анастасия)Путешествие по Карелии из Петрозаводска (Надежда)Путешествие по Карелии из Петрозаводска (Надежда)Путешествие по Карелии из Петрозаводска (Надежда)Путешествие по Карелии из Петрозаводска (Надежда)Путешествие по Карелии из Петрозаводска (Надежда)Путешествие по Карелии из Петрозаводска (Надежда)Путешествие по Карелии из Петрозаводска (Надежда)Путешествие по Карелии из Петрозаводска (Надежда)Путешествие по Карелии из Петрозаводска (Надежда)Путешествие по Карелии из Петрозаводска (Надежда)Путешествие по Карелии из Петрозаводска (Екатерина)Путешествие по Карелии из Петрозаводска (Екатерина)Путешествие по Карелии из Петрозаводска (Екатерина)Путешествие по Карелии из Петрозаводска (Екатерина)Путешествие по Карелии из Петрозаводска (Екатерина)Путешествие по Карелии из Петрозаводска (Екатерина)Путешествие по Карелии из Петрозаводска (Екатерина)Путешествие по Карелии из Петрозаводска (Елена)Путешествие по Карелии из Петрозаводска (Елена)Путешествие по Карелии из Петрозаводска (Елена)Путешествие по Карелии из Петрозаводска (Елена)
Е
Екатерина
26 июн 2025
Ездили с гидом Артемом двумя взрослыми и двумя детьми 25.06.25. Все очень понравилось - приезжали к точкам раньше экскурсионных автобусов, поэтому могли в одиночестве все посмотреть. Все запланированные места и даже одно незапланированное - увидели. Артем хорошо рассказывает и хорошо водит, такой формат экскурсии очень понравился.
Дата посещения: 25 июня 2025
А
Александра
4 ноя 2025
Были на экскурсии с Егором 2 ноября, экскурсия понравилась и взрослым и детям (8 и 10 лет). Очень познавательно, Егор хороший рассказчик и собеседник, знал ответы на все наши вопросы и вопросы детей. Поездка была насыщенная, виды впечатляющие. Рекомендуем к посещению.
Татьяна
Татьяна
27 окт 2025
Спасибо Полине за потрясающую поездку по «Золотому кольцу» Карелии.
Благодаря ее искренности и доброжелательности создалось впечатление, что ты не на экскурсии, а в поездке с другом.
А еще она искренне любит свой край, поэтому рассказ о Карелии получился особенно душевным.
Также отдельное спасибо за рекомендации где поесть и куда сходить в самом Петрозаводске!
Спасибо Полине за потрясающую поездку по «Золотому кольцу» Карелии.Спасибо Полине за потрясающую поездку по «Золотому кольцу» Карелии.Спасибо Полине за потрясающую поездку по «Золотому кольцу» Карелии.Спасибо Полине за потрясающую поездку по «Золотому кольцу» Карелии.Спасибо Полине за потрясающую поездку по «Золотому кольцу» Карелии.
М
Максим
19 окт 2025
Артем, отличный гид! Побывали помимо основной программы в тех местах, где самостоятельно бы никогда не дошли. Спасибо за отличный сервис и общение, о Карелии узнали очень много и восхищены тем, как развивается регион
Анастасия
Анастасия
18 окт 2025
Нашим гидом был Артем. Спасибо, поподробнее рассказал историю Петрозаводска и собственно завода. К нашим пожеланиям во время поездки прислушивался.
Но оттачивать знания по истории, конечно, есть куда: и Финляндию к Российской
Империи на 50 лет позже присоединил, и опричнину на век раньше упомянул, и… Вы знаете такой город «Донбасс»? Я-нет. Донецк-знаю.
Машину заменили прямо перед экскурсией. Сзади справа было прожженное сигаретой сиденье без ремня безопасности. Хорошо, что нас было двое и ребенок был не против, что мне пришлось пересесть вперёд(хотя обычно против).

Нашим гидом был Артем. Спасибо, поподробнее рассказал историю Петрозаводска и собственно завода. К нашим пожеланиям во время поездки прислушивался.Нашим гидом был Артем. Спасибо, поподробнее рассказал историю Петрозаводска и собственно завода. К нашим пожеланиям во время поездки прислушивался.Нашим гидом был Артем. Спасибо, поподробнее рассказал историю Петрозаводска и собственно завода. К нашим пожеланиям во время поездки прислушивался.Нашим гидом был Артем. Спасибо, поподробнее рассказал историю Петрозаводска и собственно завода. К нашим пожеланиям во время поездки прислушивался.
Л
Лебедева
18 окт 2025
Брали индивидуальную экскурсию, нашей семье очень нравится именно такой формат. Путешествовали мы с Егором. Могу сказать, что как со старым другом, который знакомил нас с любимыми местами. Всё очень комфортно,
в удобном для нас темпе. Как и ожидалось, посетили не только популярные у туристов локации, но и те, о которых мало кто знает. Время выезда было согласовано с нами, Егор забрал и привез обратно к подъезду, приятные бонусы - вода, чай, мелочи, которые другие туроператоры не берут во внимание, было приятно. Обязательно будем при случае рекомендовать вашу компанию. Успехов и процветания!

Тимур
Тимур
10 окт 2025
Очень понравилась экскурсия, Михаил отличный гид, все рассказал, все показал, везде сопровождал. Машина комфортная, вождение профессиональное, все отлично! Спасибо!
М
Мария
6 окт 2025
Благодарим Михаила за интересную экскурсию 🤩Все доступно, интересно, спасибо за подсказки по городу и т. д
😘😘😘😘Рекомендую
Н
Надежда
4 окт 2025
Ездили по «золотому кольцу» Карелии с Полиной. Это великолепный эрудированный увлеченный гид и просто очень приятная девушка. Маршрут был составлен так, что мы оказывались у достопримечательностей практически одни, можно было
спокойно послушать рассказ Полины, пофотографироваться. На маршруте пообедали в кафе «Важенка» - очень рекомендую! Приятное светлое уютное место с вкусными блюдами. Большое спасибо Полине за интересный рассказ, удивительные места, которые она нам показала, за любовь к Карелии, частичку которой она поселила в нас!

Ездили по «золотому кольцу» Карелии с Полиной. Это великолепный эрудированный увлеченный гид и просто очень приятнаяЕздили по «золотому кольцу» Карелии с Полиной. Это великолепный эрудированный увлеченный гид и просто очень приятнаяЕздили по «золотому кольцу» Карелии с Полиной. Это великолепный эрудированный увлеченный гид и просто очень приятнаяЕздили по «золотому кольцу» Карелии с Полиной. Это великолепный эрудированный увлеченный гид и просто очень приятнаяЕздили по «золотому кольцу» Карелии с Полиной. Это великолепный эрудированный увлеченный гид и просто очень приятнаяЕздили по «золотому кольцу» Карелии с Полиной. Это великолепный эрудированный увлеченный гид и просто очень приятнаяЕздили по «золотому кольцу» Карелии с Полиной. Это великолепный эрудированный увлеченный гид и просто очень приятнаяЕздили по «золотому кольцу» Карелии с Полиной. Это великолепный эрудированный увлеченный гид и просто очень приятнаяЕздили по «золотому кольцу» Карелии с Полиной. Это великолепный эрудированный увлеченный гид и просто очень приятнаяЕздили по «золотому кольцу» Карелии с Полиной. Это великолепный эрудированный увлеченный гид и просто очень приятная
Е
Екатерина
3 окт 2025
Хочу поблагодарить гида Михаила за проведенную экскурсию. Мы посетили потрясающие места, каждая локация сопровождалась подробным и увлекательным рассказом про нее. Также мы посмотрели еще одну дополнительную локацию в качестве бонуса
— удивительное и спокойное место вдали от популярных туристических маршрутов. Сама поездка также была комфортной: в машине была вода и работал кондиционер. Экскурсия была насыщенной информацией и очень увлекательной. Приятно, когда гид рассказывает только для вас, не спешит, помогает делать фотографии и в целом создает приятную атмосферу. Настоятельно рекомендую этот тур!

Хочу поблагодарить гида Михаила за проведенную экскурсию. Мы посетили потрясающие места, каждая локация сопровождалась подробным иХочу поблагодарить гида Михаила за проведенную экскурсию. Мы посетили потрясающие места, каждая локация сопровождалась подробным иХочу поблагодарить гида Михаила за проведенную экскурсию. Мы посетили потрясающие места, каждая локация сопровождалась подробным иХочу поблагодарить гида Михаила за проведенную экскурсию. Мы посетили потрясающие места, каждая локация сопровождалась подробным иХочу поблагодарить гида Михаила за проведенную экскурсию. Мы посетили потрясающие места, каждая локация сопровождалась подробным иХочу поблагодарить гида Михаила за проведенную экскурсию. Мы посетили потрясающие места, каждая локация сопровождалась подробным иХочу поблагодарить гида Михаила за проведенную экскурсию. Мы посетили потрясающие места, каждая локация сопровождалась подробным и
Елена
Елена
23 сен 2025
Огромное спасибо организатору экскурсий и гиду Полине, которая познакомила нас с прекрасной Карелией: ее историей, самобытностью, традициями и, конечно, изумительной и бережно охраняемой природой. Незабываемая поездка, очень интересное и лёгкое повествование, непринужденное общение, спокойный и комфортный темп, отдых с местными вкусняшками,очень хорошее вождение на хорошей машине, полезные советы… Захотелось с Полиной съездить ещё куда-нибудь когда-нибудь! Ещё раз большое спасибо!
Огромное спасибо организатору экскурсий и гиду Полине, которая познакомила нас с прекрасной Карелией: ее историей, самобытностью,Огромное спасибо организатору экскурсий и гиду Полине, которая познакомила нас с прекрасной Карелией: ее историей, самобытностью,Огромное спасибо организатору экскурсий и гиду Полине, которая познакомила нас с прекрасной Карелией: ее историей, самобытностью,Огромное спасибо организатору экскурсий и гиду Полине, которая познакомила нас с прекрасной Карелией: ее историей, самобытностью,Огромное спасибо организатору экскурсий и гиду Полине, которая познакомила нас с прекрасной Карелией: ее историей, самобытностью,Огромное спасибо организатору экскурсий и гиду Полине, которая познакомила нас с прекрасной Карелией: ее историей, самобытностью,Огромное спасибо организатору экскурсий и гиду Полине, которая познакомила нас с прекрасной Карелией: ее историей, самобытностью,
E
Evgeniya
23 сен 2025
Путешествовали с Михаилом. За 8 часов поездки (нас не подгоняли и дали насладиться видами Карелии) успели посетить знаковые места окрестностей Петрозаводска. Лично мне не хватило исторических и географических сведений о местности, но к самой поездке вопросов не было.
К
Константин
23 сен 2025
Экскурсию провела гид Полина. Все спланировано отлично, Полина подробно и интересно обо всем рассказывала. Также было удобно что место начала и окончания экскурсии мы выбрали сами, т. е. Полина забрала нас там где нам было удобно, а после экскурсии отвезла куда попросили и посоветовала что ещё можно посмотреть в Петрозаводске.
Г
Галина
15 сен 2025
Сегодня были на экскурсии путешествие по Карелии из Петрозаводска, нашим гидом был Артем. Понравилось очень, было интересно, много информации. Артем интересно рассказывает. Посетили все локации и бонусом не туристические места. Сделали много красивых фото. Рекомендуем данную экскурсию, не пожалеете.
Сегодня были на экскурсии путешествие по Карелии из Петрозаводска, нашим гидом был Артем. Понравилось очень, былоСегодня были на экскурсии путешествие по Карелии из Петрозаводска, нашим гидом был Артем. Понравилось очень, былоСегодня были на экскурсии путешествие по Карелии из Петрозаводска, нашим гидом был Артем. Понравилось очень, былоСегодня были на экскурсии путешествие по Карелии из Петрозаводска, нашим гидом был Артем. Понравилось очень, былоСегодня были на экскурсии путешествие по Карелии из Петрозаводска, нашим гидом был Артем. Понравилось очень, было
Vladimir
Vladimir
6 сен 2025
Наконец-то мы доехали до Карелии и долго выбирали на какую экскурсию нам бы отправиться. Очень нам повезло выбрать эту прогулку с Полиной. Выше всех похвал. Это была отличная поездка по
Карелии.
Полина шикарный гид. Прекрасно знает свой край, отлично преподносит свой материал. Человек не просто живет в своем регионе, а отлично знает все его тонкости. И очень позитивный открытый человек)) Общение было в одно удовольствие во время всей поездки!:)
По организационным моментам все отлично. Договорились на определенное время, Полина за нами заехала и начали даже немного раньше)) Что оказалось не лишним, т. к. немного опередили групповые экскурсии и успели на некоторых местах погулять и послушать материал без других толп экскурсий))
Так же поделилась информацией, где можно прогуляться в Петрозаводске, какие интересные места посмотреть, в какие магазинчики зайти и где вкусно поесть)))
В общем все нам очень понравилось)))
Не понравилось, что быстро прошло время прогулки))))
Теперь думаем приехать в Карелию в зимний период и вновь обратиться к Полине)))

