1 чел.
По популярности
14 часов
Индивидуальная
Джип-тур «Тайны горы Воттоваара»
Начало: Петрозаводск
12 июля в 07:00
16 июля в 07:00
от 30 000₽ за человека
9 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Два берега Онежского озера (из Петрозаводска)
Путешествие от западной до северной точки Онежского озера: палеовулкан, гора Сампо, водопад Кивач и Медвежьегорск
27 июля в 08:00
17 авг в 08:00
17 950₽ за всё до 4 чел.
16 часов
Групповая
до 18 чел.
Лучший выборМистическая гора Воттоваара
Начало: Площадь Гагарина д 3
Расписание: Каждую пятницу и субботу с 27 мая по 16 сентября
13 июля в 07:15
16 июля в 07:15
7 500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна30 июня 2024Отличная экскурсия, превзошла все ожидания! Интересно даже добираться до самой горы, во время остановки вкусно накормят и дадут передохнуть. Сама
- ДДаниил26 июня 2024Удивительная экскурсия, полон впечатлений. Обязательно нужна подготовка.
- ООльга9 июня 2024Спасибо нашему гиду Дмитрию за замечательную экскурсию, за открытие Карелии.
- ННаталья9 июня 2024Поездка не для слабаков! Добираться долго. Но для меня это одно из самых запоминающихся, интересных, неповторимых приключений. Спасибо за организацию
- ММария13 мая 2024Дмитрий отличный экскурсовод. Обладает широким кругозором. Услышали много интересного о Карелии географической и исторической. Очень интересно был преподнесен эпос Калевала.
- ИИрина24 апреля 2024Дмитрий, огромное спасибо за два очень насыщенных дня! Поехали более 1000 километров! Увидели Карелию во всей красе! Дмитрий - прекрасный экскурсовод, аккуратный водитель. Рекомендую Дмитрия для знакомства с Карелией!!!
- ИИлья29 августа 2023В целом, хорошо. На джипе, конечно, по такой дороге веселее и комфортнее, чем на автобусе) Место интересное, очень красивое. Энергетика, придающая энергии, ощущается, но место несколько "забеганное" - обилие страждущих вносит определённую дисгармонию.
- ДДмитрий12 августа 2023Ездили с детьми 10 и 14 лет. Это не экскурсия, а целое путешествие, с ездой по бездорожью, преодолению преград на
- ММарина11 июня 2023Рекомендуем. Илья отличный экскурсовод. Много и интересно рассказывал. Прошел с нами весь путь. Показал все необычные места на Воттовааре. Сама
Ответы на вопросы от путешественников по Петрозаводску в категории «Гора Воттоваара»
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