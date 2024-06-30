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такого крутого тура. Все четко, слаженно, на высшем уровне. Нужно обязательно запастись средствами от комаров, их тьма. Брать и дождевик и кепку, если будет печь солнце. Удобная, закрытая обувь - само собой. Об остальном позаботятся гиды и проводник. Доставят, все покажут, расскажут и вкусно покормят. Поездка на буханке по бездорожью - это потрясающе!!! Гора - невероятная, хочется все рассматривать бесконечно. Спасибо вам большое, давно мечтала и все получилось. Очень рекомендую.