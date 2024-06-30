Гора Воттоваара – экскурсии в Петрозаводске

Найдено 3 экскурсии в категории «Гора Воттоваара» в Петрозаводске, цены от 7 500 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Джип-тур «Тайны горы Воттоваара»
Джиппинг
На машине
3 отзыва
14 часов
Индивидуальная
Джип-тур «Тайны горы Воттоваара»
Начало: Петрозаводск
12 июля в 07:00
16 июля в 07:00
от 30 000 за человека
Два берега Онежского озера (из Петрозаводска)
На машине
3 отзыва
9 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Два берега Онежского озера (из Петрозаводска)
Путешествие от западной до северной точки Онежского озера: палеовулкан, гора Сампо, водопад Кивач и Медвежьегорск
27 июля в 08:00
17 авг в 08:00
17 950 за всё до 4 чел.
Мистическая гора Воттоваара
На автобусе
54 отзыва
16 часов
Групповая
до 18 чел.
Лучший выбор
Мистическая гора Воттоваара
Начало: Площадь Гагарина д 3
Расписание: Каждую пятницу и субботу с 27 мая по 16 сентября
13 июля в 07:15
16 июля в 07:15
7 500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    30 июня 2024
    Мистическая гора Воттоваара
    Отличная экскурсия, превзошла все ожидания! Интересно даже добираться до самой горы, во время остановки вкусно накормят и дадут передохнуть. Сама
    читать дальше

    гора очень необычная, экскурсовод показал и рассказал чуть ли не про каждый камень, а ещё предложил искупаться в озере и показал источник с очень вкусной водой.

  • Д
    Даниил
    26 июня 2024
    Мистическая гора Воттоваара
    Удивительная экскурсия, полон впечатлений. Обязательно нужна подготовка.
  • О
    Ольга
    9 июня 2024
    Два берега Онежского озера (из Петрозаводска)
    Спасибо нашему гиду Дмитрию за замечательную экскурсию, за открытие Карелии.
  • Н
    Наталья
    9 июня 2024
    Мистическая гора Воттоваара
    Поездка не для слабаков! Добираться долго. Но для меня это одно из самых запоминающихся, интересных, неповторимых приключений. Спасибо за организацию
    читать дальше

    такого крутого тура. Все четко, слаженно, на высшем уровне. Нужно обязательно запастись средствами от комаров, их тьма. Брать и дождевик и кепку, если будет печь солнце. Удобная, закрытая обувь - само собой. Об остальном позаботятся гиды и проводник. Доставят, все покажут, расскажут и вкусно покормят. Поездка на буханке по бездорожью - это потрясающе!!! Гора - невероятная, хочется все рассматривать бесконечно. Спасибо вам большое, давно мечтала и все получилось. Очень рекомендую.

  • М
    Мария
    13 мая 2024
    Два берега Онежского озера (из Петрозаводска)
    Дмитрий отличный экскурсовод. Обладает широким кругозором. Услышали много интересного о Карелии географической и исторической. Очень интересно был преподнесен эпос Калевала.
    читать дальше

    Очень подкупило его желание ответить на все интересующие нас вопросы. Воспитание, выдержанность, глубокое знание истории позволило нам с большим удовольствием и интересом провести свой отдых. Также обратили внимание на то какой аккуратный и внимательный Дмитрий водитель.

  • И
    Ирина
    24 апреля 2024
    Два берега Онежского озера (из Петрозаводска)
    Дмитрий, огромное спасибо за два очень насыщенных дня! Поехали более 1000 километров! Увидели Карелию во всей красе! Дмитрий - прекрасный экскурсовод, аккуратный водитель. Рекомендую Дмитрия для знакомства с Карелией!!!
  • И
    Илья
    29 августа 2023
    Джип-тур «Тайны горы Воттоваара»
    В целом, хорошо. На джипе, конечно, по такой дороге веселее и комфортнее, чем на автобусе) Место интересное, очень красивое. Энергетика, придающая энергии, ощущается, но место несколько "забеганное" - обилие страждущих вносит определённую дисгармонию.
  • Д
    Дмитрий
    12 августа 2023
    Джип-тур «Тайны горы Воттоваара»
    Ездили с детьми 10 и 14 лет. Это не экскурсия, а целое путешествие, с ездой по бездорожью, преодолению преград на
    читать дальше

    автомобиле и перемещению во времени в какие-то доисторические времена на горе. Илья приятный собеседник, отличный гид и аккуратный водитель. Все прошло на 5+, спасибо.

  • М
    Марина
    11 июня 2023
    Джип-тур «Тайны горы Воттоваара»
    Рекомендуем. Илья отличный экскурсовод. Много и интересно рассказывал. Прошел с нами весь путь. Показал все необычные места на Воттовааре. Сама
    читать дальше

    гора впечатляет. Сейды, искривленные деревья, низкое небо создают незабываемую атмосферу. Если вы поехали в Карелию, обязательное забронируйте в своем графике путешествия время на эту экскурсию.

Ответы на вопросы от путешественников по Петрозаводску в категории «Гора Воттоваара»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Петрозаводске
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Джип-тур «Тайны горы Воттоваара»
  2. Два берега Онежского озера (из Петрозаводска)
  3. Мистическая гора Воттоваара
Какие места ещё посмотреть в Петрозаводске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Набережная
  2. Онежская набережная
  3. Марциальные воды
  4. Водопад Кивач
  5. Самое главное
  6. Рускеала
  7. Резиденция Талви Укко
  8. Ладожское озеро
  9. Остров Валаам
  10. Кивач
Сколько стоит экскурсия по Петрозаводску в июле 2024
Сейчас в Петрозаводске в категории "Гора Воттоваара" можно забронировать 3 экскурсии от 7 500 до 30 000. Туристы уже оставили гидам 60 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
Забронируйте экскурсию в Петрозаводске на 2024 год по теме «Гора Воттоваара», 60 ⭐ отзывов, цены от 7500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь
ХорошоТам