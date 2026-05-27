На катере вы отправитесь через открытую Онегу к диким Шардонским островам со скалистыми берегами, северными соснами и необычным рельефом. Здесь нет городской суеты — только вода, камень, ветер и ощущение настоящей Карелии.
Описание экскурсии
Путешествие по Онежскому озеру
Маршрут пройдёт по открытой Онеге — одному из самых красивых и мощных озёр Русского Севера.
Ивановские острова
Вы увидите острова и старый маяк, который помогает ориентироваться среди скалистых берегов.
Шардонский архипелаг
Высадитесь на диких островах с необычным рельефом, гранитными скалами и северной природой. Мхи, сосны, камни — идеальные места для фотографий.
Рассказы о местах силы
Узнаете, почему Шардонские острова считают одной из самых необычных природных локаций Карелии.
Комфорт на борту
Катер оборудован тентом, пледами и автономным отоплением — путешествие будет уютным в любую погоду.
Организационные детали
- Прогулка проходит на 5-местном катере
- Протяжённость маршрута — 34 км в одну сторону
- На борту можно включить вашу музыку
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Ригачина
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3.5 часов
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Роман — ваш гид в Петрозаводске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Я многодетный отец и капитан с лицензией, знаю толк в настоящем отдыхе! Моя страсть — водная стихия, и я не просто владею ею, а умею превратить каждую поездку в незабываемое приключение, полное драйва и восторга. Я дарю нечто большее, чем просто эмоции — я создаю моменты счастья, которые останутся с вами навсегда.
