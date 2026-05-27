Мои заказы

На катере - к Шардонским островам

Открытая Онега и нетронутая Карелия - из Петрозаводска
На катере вы отправитесь через открытую Онегу к диким Шардонским островам со скалистыми берегами, северными соснами и необычным рельефом. Здесь нет городской суеты — только вода, камень, ветер и ощущение настоящей Карелии.
На катере - к Шардонским островам
На катере - к Шардонским островам
На катере - к Шардонским островам

Описание экскурсии

Путешествие по Онежскому озеру

Маршрут пройдёт по открытой Онеге — одному из самых красивых и мощных озёр Русского Севера.

Ивановские острова

Вы увидите острова и старый маяк, который помогает ориентироваться среди скалистых берегов.

Шардонский архипелаг

Высадитесь на диких островах с необычным рельефом, гранитными скалами и северной природой. Мхи, сосны, камни — идеальные места для фотографий.

Рассказы о местах силы

Узнаете, почему Шардонские острова считают одной из самых необычных природных локаций Карелии.

Комфорт на борту

Катер оборудован тентом, пледами и автономным отоплением — путешествие будет уютным в любую погоду.

Организационные детали

  • Прогулка проходит на 5-местном катере
  • Протяжённость маршрута — 34 км в одну сторону
  • На борту можно включить вашу музыку

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На улице Ригачина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Роман
Роман — ваш гид в Петрозаводске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Я многодетный отец и капитан с лицензией, знаю толк в настоящем отдыхе! Моя страсть — водная стихия, и я не просто владею ею, а умею превратить каждую поездку в незабываемое приключение, полное драйва и восторга. Я дарю нечто большее, чем просто эмоции — я создаю моменты счастья, которые останутся с вами навсегда.

Входит в следующие категории Петрозаводска

Похожие экскурсии на «На катере - к Шардонским островам»

Петрозаводск: прогулка для тех, кто здесь впервые
Пешая
2.5 часа
182 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Петрозаводск: прогулка для тех, кто здесь впервые
Познакомьтесь с Петрозаводском: центр города, история и современность, советы по гастрономии и сувенирам. Всё это в одной прогулке
Начало: На площади Гагарина, у ж/д вокзала
30 мая в 08:00
31 мая в 08:00
4000 ₽ за всё до 4 чел.
«Значит, в Карелии ты очутился»: автопутешествие из Петрозаводска
На машине
На автобусе
6 часов
21 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
«Значит, в Карелии ты очутился»: автопутешествие из Петрозаводска
Путешествие в Карелию - это не просто экскурсия, а возможность прикоснуться к истории и природе. Откройте для себя удивительные места и легенды
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
11 000 ₽ за всё до 4 чел.
Прогулка на катере по Петрозаводской губе
На катере
1 час
12 отзывов
Мини-группа
до 11 чел.
Лучший выбор
Прогулка на катере по Петрозаводской губе
Начните своё путешествие у памятника Петру I и отправляйтесь к острову Лой. Узнайте легенды Чёртова стула и насладитесь видами с катера
Начало: На Онежской набережной
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
3500 ₽ за человека
Заповедная Карелия, Калевала и наследие Петра Великого - из Петрозаводска
На машине
На автобусе
8 часов
24 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Заповедная Карелия, Калевала и наследие Петра Великого - из Петрозаводска
Посетить Долину зайцев, познакомиться с карело-финским эпосом, вспомнить Романовых и увидеть водопад
29 мая в 09:00
8 июн в 09:00
15 000 ₽ за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Петрозаводске. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Петрозаводске
от 28 000 ₽ за человека