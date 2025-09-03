Вы увидите Карелию с разных сторон — от водопада Ляскеля и до смотровой площадки у водопадов Ахинкоски.
Прогуляетесь по мраморному каньону Рускеалы, заглянете в место силы, услышите истории о крае и карельском быте. Экскурсия пройдёт без спешки и в комфортном для вас ритме.
Описание экскурсии
Водопад Ляскельской ГЭС, река Янисйоки.
Рускеала — жемчужина Карелии
Погуляем по мраморному каньону — главной достопримечательности парка «Рускеала». В свободное время можно:
- прокатиться по глади каньона на лодке
- пролететь над водой на зиплайне или тарзанке
- загадать желание в месте силы
- согреться ароматным чаем
- купить карельские сувениры на память
Водопады Ахинкоски и река Тохмайоки
Побываем на месте съёмок фильмов «А зори здесь тихие…» и «Брат». Вы увидите каскады порогов, прогуляетесь по живописной тропе вдоль реки и полюбуетесь природой со смотровой площадки.
Примерный тайминг экскурсии:
- 8:00 — выезд из Петрозаводска
- 9:30 — остановка в кафе села Колатсельга
- 10:00 — остановка у мемориала «Крест скорби»
- 11:00–12:00 — Ляскельская ГЭС
- 13:30–15:30 — горный парк «Рускеала»
- 15:30–16:30 — водопады
- 16:30–17:30 — обед по желанию
- 18:00–21:00 — возвращение в Петрозаводск
Организационные детали
Экскурсия проходит на автомобиле Toyota RAV4 или Volkswagen Caravelle.
Дополнительные расходы:
- Билеты в парк «Рускеала»: взрослый — 650 ₽; студенты и лица старше 60 лет — 450 ₽; школьники — 400 ₽; дети до 7 лет — бесплатно
- Развлечения в парке (по желанию): аренда лодки — 1500 ₽ за 40 мин.; зиплайн — 2500 ₽ за чел.; квадроцикл — 8000 ₽ за 2 чел.
- Посещение водопадов бесплатно, но если вы хотите зайти на экотропу (подвесные мосты над водопадами), то стоимость: взрослые — 500 ₽, учащиеся, студенты и пенсионеры — 400 ₽
- Обед — по желанию
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваш гид в Петрозаводске
Провела экскурсии для 65 туристов
Аттестованный гид по Республике Карелия. Люблю свой край. Много путешествую, открываю новые локации и показываю их гостям. Мои экскурсии индивидуальные, вы увидите места, где нет толп туристов. Коммуникации, харизма, умение найти контакт с гостями делают мои экскурсии душевной прогулкой. Только отличные отзывы!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Олеся
3 сен 2025
Светлана прекрасный рассказчик и очень аккуратный водитель!
Показала нетривиальные места, спасибо ей большое!
Е
Евгения
23 авг 2025
Светлана замечательный рассказчик: структурированное повествование, интересные исторические факты, эмоциональность речи, а также наличие микрофона.
Поездка длительная, что позволяет любоваться живописными видами Карелии, а комфортная машина и вождение добавляют спокойствия и надежности в путешествии!
Спасибо большое ❤️🔥
P.S. Сюда хочется возвращаться 🤗
А
Алексей
1 авг 2025
Большое спасибо Светлана за прекрасную экскурсию, индивидуальные экскурсии всегда лучше групповых,потому что есть свобода перемещения и можно заехать в красивые безлюдные места. Все очень понравилось! Всем советую!
А
Александра
23 июл 2025
Светлана прекрасный гид, который смог заинтересовать и очень понятно преподнести информацию. Безумно приятна и вежлива в общении.
Благодаря ей, мы смогли увидеть самые интересные и безлюдные места. Мы оставались довольны и с максимальным количеством положительных впечатлений.
Светлана, спасибо Вам большое!
