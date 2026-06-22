Приглашаю вас на неспешную сап-прогулку по Онежскому озеру. Я помогу вам встать на доску и проведу вдоль набережной Талоярви.
По Онеге мы доплывём до острова Неглин, отдохнём в лучах тёплого дневного солнца или красках заката, поедим калитки с морсом из карельских ягод и сделаем замечательные фото.
По Онеге мы доплывём до острова Неглин, отдохнём в лучах тёплого дневного солнца или красках заката, поедим калитки с морсом из карельских ягод и сделаем замечательные фото.
Описание экскурсии
Перед прогулкой проведём обязательный инструктаж по технике безопасности и управлению сапбордом. Я уделю время каждому участнику и окажу необходимую поддержку во время плавания.
Стартуем от сап-станции на набережной Талоярви. Пройдём вдоль неё и полюбуемся видами города и карельской природы.
Доплывём до острова Неглин, где сделаем остановку на отдых и перекус калитками и морсом из карельских ягод.
Возвратимся к станции: у вас останется время на свободное катание возле набережной.
Организационные детали
- Каждому участнику будет предоставлен сап, весло, спасательный жилет по размеру, бутылочка воды, водонепроницаемый чехол для телефона
- Прогулка проходит только при благоприятных погодных условиях и может быть отменена/перенесена из-за неблагоприятных
- Подходит для новичков с любым уровнем физической подготовки. Дети — от 14 лет (до 18 лет допускаются в сопровождении родителя)
- На сап можно посадить своего пушистого друга
- На прогулку не допускаются лица в состоянии алкогольного и наркотического опьянения
ежедневно в 07:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00 и 21:00
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Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|2800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На набережной Талоярви
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00 и 21:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил — ваш гид в Петрозаводске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провёл экскурсии для 38 туристов
Я дипломированный специалист в сфере физической культуры и педагогики, живу в Карелии с рождения, восхищаюсь природой родного края и хочу познакомить с ней гостей нашей республики. Походы, рыбалка и кемпинги
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Огромное спасибо Михаилу и Алине! Прогулка прошла замечательно! Получила незабываемый опыт катания на Онежском озере в условиях довольно ощутимых волн. Общий инструтаж был проведен на берегу, но по ходу Михаил всегда подсказывал с управлением, корректиковал технику, отвечал на все вопросы. Очень рекомендую!
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А
Потрясающий сплав! Всё было чётко по времени. Михаил оперативно отвечал на все организационные вопросы. Провёл полный инструктаж. Всегда был рядом на воде для подстраховки. Алина подбадривала группу, что немаловажно. А калитки с морсом на водах Онежского озера это невероятно.
К сожалению не получается загрузить фото…
К сожалению не получается загрузить фото…
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Хочется от всей души поблагодарить Михаила за замечательную водную прогулку на сапах. Некоторые из нашей группы катались первый раз, но Михаил организовал всё так профессионально, что каждый получил необходимые инструкции
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Спасибо огромное Михаилу за классно проведенное время 💞 Понравилось всё, сапы не потрепанные жизнью, локация очень и очень приятная, внимание к мелочам - ваши телефоны будут защищены от влаги, вы
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Д
очень понравилась прогулка на сапах на закате! комфортная атмосфера, приятная беседа, Михаил - прекрасный инструктор! огромное спасибо за проведенное время!!
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М
Всё прошло отлично!!;
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