Приглашаю вас на неспешную сап-прогулку по Онежскому озеру. Я помогу вам встать на доску и проведу вдоль набережной Талоярви. По Онеге мы доплывём до острова Неглин, отдохнём в лучах тёплого дневного солнца или красках заката, поедим калитки с морсом из карельских ягод и сделаем замечательные фото.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Ваш гид в Петрозаводске

Описание экскурсии

Перед прогулкой проведём обязательный инструктаж по технике безопасности и управлению сапбордом. Я уделю время каждому участнику и окажу необходимую поддержку во время плавания.

Стартуем от сап-станции на набережной Талоярви. Пройдём вдоль неё и полюбуемся видами города и карельской природы.

Доплывём до острова Неглин, где сделаем остановку на отдых и перекус калитками и морсом из карельских ягод.

Возвратимся к станции: у вас останется время на свободное катание возле набережной.

Организационные детали