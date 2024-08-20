Романтические экскурсии по Петрозаводску

Найдено 3 экскурсии в категории «Романтические» в Петрозаводске, цены от 1 400 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Прогулка на катере по Петрозаводской губе
На катере
4 отзыва
1 час
Водная прогулка
Лучший выбор
Увлекательная водная прогулка по Онежскому озеру с посещением острова Лой
Путешествие по Онежскому озеру на катере. В программе: остров Лой, Чёртов стул и посёлок Соломенное. Узнайте историю мест и интересные факты о Петрозаводске
Начало: На Онежской набережной
Расписание: ежедневно в 11:00, 12:30, 14:00, 15:30, 17:00, 18:30 и 20:00
Завтра в 11:00
3 сен в 11:00
2 500 за человека
Вдоль берегов Петрозаводска - на деревянной ладье
1 отзыв
30 минут
Водная прогулка
Вдоль берегов Петрозаводска - на деревянной ладье
Прогулка на деревянной ладье по Петрозаводской губе Онежского озера. Виды на острова Неглинный и Лой, набережную и памятники. Без экскурсионного сопровождения
Начало: На улице Карла Маркса
Расписание: ежедневно в 12:30
Завтра в 11:00
3 сен в 11:00
1 500 за человека
Красоты Петрозаводской набережной с воды
На катере
30 минут
Водная прогулка
Красоты Петрозаводской набережной с воды
Полюбоватсья городом, Онежским озером и его берегами с борта элегантного катера
Начало: У памятника Петру I
Расписание: ежедневно в 10:00, 15:00 и 18:00
Завтра в 10:00
3 сен в 10:00
1 400 за человека

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Петрозаводску в категории «Романтические»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Петрозаводске
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Прогулка на катере по Петрозаводской губе
  2. Вдоль берегов Петрозаводска - на деревянной ладье
  3. Красоты Петрозаводской набережной с воды
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Набережная
  2. Онежская набережная
  3. Водопад Кивач
  4. Марциальные воды
  5. Самое главное
  6. Рускеала
  7. Площадь Кирова
  8. Кивач
  9. Резиденция Талви Укко
  10. Ладожское озеро
Сколько стоит экскурсия по Петрозаводску в сентябре 2024
Сейчас в Петрозаводске в категории "Романтические" можно забронировать 3 экскурсии от 1 400 до 2 500. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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