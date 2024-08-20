Д Дарья Вдоль берегов Петрозаводска - на деревянной ладье Прекрасная поездка, можно постоять на носу ладьи. Не рекомендую тем, кого укачивает, местами сильно качает.

Д Дмитрий Прогулка на катере по Петрозаводской губе Спасибо Александру за интересную и познавательно прогулку. Час пролетел незаметно.

Е Елизавета Прогулка на катере по Петрозаводской губе Прекрасная прогулка с капитаном Александр. Узнали много интересной информации про Петрозаводск и окрестности и с удовольствием прокатились на катере. Александр очень приятный и весёлый мужчина. Всем рекомендую.