1 час
Водная прогулка
Лучший выборУвлекательная водная прогулка по Онежскому озеру с посещением острова Лой
Путешествие по Онежскому озеру на катере. В программе: остров Лой, Чёртов стул и посёлок Соломенное. Узнайте историю мест и интересные факты о Петрозаводске
Начало: На Онежской набережной
Расписание: ежедневно в 11:00, 12:30, 14:00, 15:30, 17:00, 18:30 и 20:00
Завтра в 11:00
3 сен в 11:00
2 500₽ за человека
30 минут
Водная прогулка
Вдоль берегов Петрозаводска - на деревянной ладье
Прогулка на деревянной ладье по Петрозаводской губе Онежского озера. Виды на острова Неглинный и Лой, набережную и памятники. Без экскурсионного сопровождения
Начало: На улице Карла Маркса
Расписание: ежедневно в 12:30
Завтра в 11:00
3 сен в 11:00
1 500₽ за человека
30 минут
Водная прогулка
Красоты Петрозаводской набережной с воды
Полюбоватсья городом, Онежским озером и его берегами с борта элегантного катера
Начало: У памятника Петру I
Расписание: ежедневно в 10:00, 15:00 и 18:00
Завтра в 10:00
3 сен в 10:00
1 400₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ДДарья20 августа 2024Прекрасная поездка, можно постоять на носу ладьи. Не рекомендую тем, кого укачивает, местами сильно качает.
- ДДмитрий15 августа 2024Спасибо Александру за интересную и познавательно прогулку. Час пролетел незаметно.
- ЕЕлизавета11 августа 2024Прекрасная прогулка с капитаном Александр. Узнали много интересной информации про Петрозаводск и окрестности и с удовольствием прокатились на катере. Александр очень приятный и весёлый мужчина. Всем рекомендую.
- ИИрина27 июля 2024Спасибо за! Всё очень понравилось даже детям)))
Ответы на вопросы от путешественников по Петрозаводску в категории «Романтические»
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