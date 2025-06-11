Рассветная прогулка на каяке по Онежскому озеру - это уникальная возможность насладиться красотой природы и спокойствием пробуждающегося дня.Участники увидят, как первые лучи солнца озаряют воду, и смогут почувствовать себя частью

этого волшебного момента. Прогулка проходит вдоль набережной Петрозаводска, где с одной стороны открывается вид на город, а с другой - на восходящее солнце. Все необходимые снаряжения предоставляются, а опытный гид обеспечит безопасность и комфорт. Подходит для всех, кто хочет испытать новые эмоции и насладиться природой

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для прогулки на каяке - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее стабильная, а рассветы поражают яркостью красок. Май и сентябрь также подходят, но стоит учитывать возможные перепады температуры и непредсказуемость погоды. В остальные месяцы прогулка может быть затруднена из-за холодной погоды и короткого светового дня, но при благоприятных условиях она всё же возможна.

Сейчас июнь — это идеальное время.