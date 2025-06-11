Рассветная прогулка на каяке по Онежскому озеру - это уникальная возможность насладиться красотой природы и спокойствием пробуждающегося дня.
Участники увидят, как первые лучи солнца озаряют воду, и смогут почувствовать себя частью
Участники увидят, как первые лучи солнца озаряют воду, и смогут почувствовать себя частью
5 причин купить эту экскурсию
- 🌅 Уникальный рассвет на Онежском озере
- 🛶 Прогулка на каяке с опытным гидом
- 📸 Возможность сделать уникальные фотографии
- 🌿 Созерцание природы и спокойствие
- 👨👩👧👦 Подходит для семей с детьми от 10 лет
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для прогулки на каяке - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее стабильная, а рассветы поражают яркостью красок. Май и сентябрь также подходят, но стоит учитывать возможные перепады температуры и непредсказуемость погоды. В остальные месяцы прогулка может быть затруднена из-за холодной погоды и короткого светового дня, но при благоприятных условиях она всё же возможна.
Сейчас июнь — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Набережная Петрозаводска
Описание экскурсии
Рассветы на Онежском озере отличаются полнотой красок. Мы никуда не будем спешить и в полной мере погрузимся в созерцание.
- Посмотрим с воды на спящий город и просыпающуюся природу
- Насладимся умиротворением наступающего дня
- Почувствуем на себе первые лучи восходящего солнца
Прогулка пройдёт вдоль набережной Петрозаводска: с одной стороны будет город, а с другой стороны — через всю Петрозаводскую губу Онежского озера — будет вставать солнце.
Организационные детали
- Мы выдадим всё необходимое снаряжение: каяк, весло, юбку, жилет и гермоупаковку для телефона
- Перед началом прогулки вас ждёт несложный инструктаж
- С вами буду я или другой гид из нашей команды
Особенности прогулки
- Прогулка начинается до рассвета, время старта зависит от восхода солнца — детали обсудим при бронировании
- Все каяки — двухместные
- Из-за плохой погоды (ветер, волна, дождь) прогулка может быть отменена
Важно знать
- С управлением каяком справится человек с базовой физической подготовкой
- Ограничение по весу — до 115 кг
- Можно брать с собой детей с 10 лет (если они не боятся воды)
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На берегу Онежского озера недалеко от ул. Московская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваша команда гидов в Петрозаводске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 1019 туристов
Занимаюсь сплавами по бурным рекам с 2016 года, походами на морских каяках с 2021 года. Имею 2 разряд по спортивному туризму, прошёл курсы по спасению в морском каякинге на Чёрном
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Доброго времени.
Хотелось бы поделиться своими полностью положительными впечатлениями. На стадии планирования прогулки, будь то встреча рассвета или проводы дня, с вами связывается сам Александр и идёт договор о месте проведения
Хотелось бы поделиться своими полностью положительными впечатлениями. На стадии планирования прогулки, будь то встреча рассвета или проводы дня, с вами связывается сам Александр и идёт договор о месте проведения
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Т
Сегодня впервые встречали рассвет на каяках с мужем и подругой, это было завораживающе. Очень красивая природа, тихая водная гладь, необыкновенно красивый рассвет. Александр очень грамотный и приятный в общении, рассказывал
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Прекрасно провели время. Поплавали на каяках, доплыли до острова, встретили рассвет. Зарядились энергией и положительными эмоциями по полной!)
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