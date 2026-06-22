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Аренда и сплавы на сап-бордах в Петрозаводске

Найдено 3 экскурсии в категории «SUP-прогулки» в Петрозаводске, цены от 2800 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август 2026 г.
На сапборде - по Онежскому озеру
SUP-прогулки
2 часа
8 отзывов
Мини-группа
до 5 чел.
На сапборде - по Онежскому озеру
Насладиться природой с воды и остановиться на привал с калитками и морсом из карельских ягод
Начало: На набережной Талоярви
«Стартуем от сап-станции на набережной Талоярви»
Расписание: ежедневно в 07:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00 и 21:00
Сегодня в 18:00
Завтра в 07:00
2800 ₽ за человека
Из Петрозаводска - на сап-прогулку по древнему Лососинскому водохранилищу
SUP-прогулки
2.5 часа
5 отзывов
Мини-группа
до 5 чел.
Из Петрозаводска - на сап-прогулку по древнему Лососинскому водохранилищу
Погрузитесь в атмосферу северной природы, наслаждаясь тишиной и покоем на водной прогулке в Петрозаводске
Начало: На берегу оз. Лососинское
«Я выдам вам сап, жилет, весло и гермомешок»
Расписание: ежедневно в 11:00 и 18:00
Сегодня в 18:00
Завтра в 11:00
3000 ₽ за человека
Уксинский драйв: озовая гряда и карельские самоцветы (из Петрозаводска)
На машине
SUP-прогулки
12 часов
Индивидуальная
до 2 чел.
Уксинский драйв: озовая гряда и карельские самоцветы (из Петрозаводска)
Пройти по следам ледника, прокатиться на сапе и найти гранат в сердце дикой Карелии
Начало: По договорённости
«10:30 — прогулка по Уксинской озовой гряде и сап-прогулка по лесному озеру»
Завтра в 08:30
3 июл в 08:30
24 000 ₽ за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

А
На сапборде - по Онежскому озеру
Огромное спасибо Михаилу и Алине! Прогулка прошла замечательно! Получила незабываемый опыт катания на Онежском озере в условиях довольно ощутимых волн.
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Общий инструтаж был проведен на берегу, но по ходу Михаил всегда подсказывал с управлением, корректиковал технику, отвечал на все вопросы. Очень рекомендую!

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А
На сапборде - по Онежскому озеру
Потрясающий сплав! Всё было чётко по времени. Михаил оперативно отвечал на все организационные вопросы. Провёл полный инструктаж. Всегда был рядом
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на воде для подстраховки. Алина подбадривала группу, что немаловажно. А калитки с морсом на водах Онежского озера это невероятно.
К сожалению не получается загрузить фото…

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М
На сапборде - по Онежскому озеру
Всё прошло отлично!!;
Всё прошло отлично!!;
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Т
Из Петрозаводска - на сап-прогулку по древнему Лососинскому водохранилищу
Нам очень понравилась катание на сапах с Татьяной. Очень интересный и доброжелательный гид, которая рассказывает интересные истории про Карелию.
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Наталья
На сапборде - по Онежскому озеру
Хочется от всей души поблагодарить Михаила за замечательную водную прогулку на сапах. Некоторые из нашей группы катались первый раз, но
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Михаил организовал всё так профессионально, что каждый получил необходимые инструкции и каждому было уделено должное внимание. Очень тёплая, практически дружеская обстановка в течение всего маршрута, а морс и калитки на привале, были очень приятным дополнением. Про Михаила хочу сказать только одно - человек на своём месте. Коммуникабельность и дружелюбие + высочайший профессионализм = успех. Искренняя благодарность за прекрасный вечер и однозначная рекомендация. Спасибо огромное, Михаил!!!

Хочется от всей души поблагодарить Михаила за замечательную водную прогулку на сапах. Некоторые из нашей группы
Хочется от всей души поблагодарить Михаила за замечательную водную прогулку на сапах. Некоторые из нашей группы
Хочется от всей души поблагодарить Михаила за замечательную водную прогулку на сапах. Некоторые из нашей группы
Хочется от всей души поблагодарить Михаила за замечательную водную прогулку на сапах. Некоторые из нашей группы+1
Хочется от всей души поблагодарить Михаила за замечательную водную прогулку на сапах. Некоторые из нашей группы
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Валерия
Из Петрозаводска - на сап-прогулку по древнему Лососинскому водохранилищу
Спасибо большое Татьяне за такое путешествие! Нашей компании очень понравилось 😊 Отличный отдых от автобусных экскурсий 😁 от города и
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суеты 👍 Есть возможность и повеселиться, и побыть наедине с собой 🙇 Отдельное спасибо за фото👍👍👍 В общем, мы очень довольны:) Рекомендуем👍

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Ю
Из Петрозаводска - на сап-прогулку по древнему Лососинскому водохранилищу
Невероятные впечатления получили от прогулки с Татьяной!
Все остались в восторге от погоды и красоты места!
Устроили чаепитие на острове, поплавали и насладились закатом на сапах.
Большое спасибо Татьяне за профессионализм и хорошее настроение 🥹❤️
Невероятные впечатления получили от прогулки с Татьяной!
Невероятные впечатления получили от прогулки с Татьяной!
Невероятные впечатления получили от прогулки с Татьяной!
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Максим
На сапборде - по Онежскому озеру
Спасибо огромное Михаилу за классно проведенное время 💞 Понравилось всё, сапы не потрепанные жизнью, локация очень и очень приятная, внимание
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к мелочам - ваши телефоны будут защищены от влаги, вы не будете лишним в этой кампании - вас всему научат, вы будете окружены интересным общением… Да можно до бесконечности продолжать этот список, но отмечу то, что тронуло меня: спасибо Михаилу за то, что не гонится за деньгами и формирует атмосферные, камерные маленькие группы по 5-7 человек за вполне вменяемый кэш. Всем советую 😌

Спасибо огромное Михаилу за классно проведенное время 💞 Понравилось всё, сапы не потрепанные жизнью, локация очень
Спасибо огромное Михаилу за классно проведенное время 💞 Понравилось всё, сапы не потрепанные жизнью, локация очень
Спасибо огромное Михаилу за классно проведенное время 💞 Понравилось всё, сапы не потрепанные жизнью, локация очень
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Полина
Из Петрозаводска - на сап-прогулку по древнему Лососинскому водохранилищу
Не ожидали, что так классно проведем время! Татьяна организовала интересную сап прогулку, мы смогли доплыть до острова, увидеть красоту Карелии
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поближе. Особенно понравилось, что общение было веселым и время летело незаметно. Я впервые смогла встать на сапе и плыть! Это невероятно) В общем очень душевно, море эмоций и приятных впечатлений на всю жизнь! Спасибо большое!

Не ожидали, что так классно проведем время! Татьяна организовала интересную сап прогулку, мы смогли доплыть до
Не ожидали, что так классно проведем время! Татьяна организовала интересную сап прогулку, мы смогли доплыть до
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Д
На сапборде - по Онежскому озеру
очень понравилась прогулка на сапах на закате! комфортная атмосфера, приятная беседа, Михаил - прекрасный инструктор! огромное спасибо за проведенное время!!
очень понравилась прогулка на сапах на закате! комфортная атмосфера, приятная беседа, Михаил - прекрасный инструктор! огромное
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Всего 12 отзывов в Петрозаводске в категории "SUP-прогулки"

Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше

Ответы на вопросы от путешественников по Петрозаводску в категории «SUP-прогулки»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Петрозаводске
В июне 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. На сапборде - по Онежскому озеру;
  2. Из Петрозаводска - на сап-прогулку по древнему Лососинскому водохранилищу;
  3. Уксинский драйв: озовая гряда и карельские самоцветы (из Петрозаводска).
Какие места ещё посмотреть в Петрозаводске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Онежская набережная;
  2. Набережная;
  3. Водопад Кивач;
  4. Марциальные воды;
  5. Площадь Кирова;
  6. Кижи;
  7. Памятник-фонтан «Рождение Петрозаводска»;
  8. Губернаторский парк;
  9. Петрозаводская губа;
  10. Кафедральный собор Александра Невского.
Сколько стоит экскурсия по Петрозаводску в июне 2026
Сейчас в Петрозаводске в категории "SUP-прогулки" можно забронировать 3 экскурсии от 2800 до 24 000. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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