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Мини-группа
до 5 чел.
На сапборде - по Онежскому озеру
Насладиться природой с воды и остановиться на привал с калитками и морсом из карельских ягод
Начало: На набережной Талоярви
«Стартуем от сап-станции на набережной Талоярви»
Расписание: ежедневно в 07:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00 и 21:00
Сегодня в 18:00
Завтра в 07:00
2800 ₽ за человека
Мини-группа
до 5 чел.
Из Петрозаводска - на сап-прогулку по древнему Лососинскому водохранилищу
Погрузитесь в атмосферу северной природы, наслаждаясь тишиной и покоем на водной прогулке в Петрозаводске
Начало: На берегу оз. Лососинское
«Я выдам вам сап, жилет, весло и гермомешок»
Расписание: ежедневно в 11:00 и 18:00
Сегодня в 18:00
Завтра в 11:00
3000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 2 чел.
Уксинский драйв: озовая гряда и карельские самоцветы (из Петрозаводска)
Пройти по следам ледника, прокатиться на сапе и найти гранат в сердце дикой Карелии
Начало: По договорённости
«10:30 — прогулка по Уксинской озовой гряде и сап-прогулка по лесному озеру»
Завтра в 08:30
3 июл в 08:30
24 000 ₽ за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
А
Огромное спасибо Михаилу и Алине! Прогулка прошла замечательно! Получила незабываемый опыт катания на Онежском озере в условиях довольно ощутимых волн.
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А
Потрясающий сплав! Всё было чётко по времени. Михаил оперативно отвечал на все организационные вопросы. Провёл полный инструктаж. Всегда был рядом
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М
Всё прошло отлично!!;
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Т
Нам очень понравилась катание на сапах с Татьяной. Очень интересный и доброжелательный гид, которая рассказывает интересные истории про Карелию.
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Хочется от всей души поблагодарить Михаила за замечательную водную прогулку на сапах. Некоторые из нашей группы катались первый раз, но
+1
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Спасибо большое Татьяне за такое путешествие! Нашей компании очень понравилось 😊 Отличный отдых от автобусных экскурсий 😁 от города и
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Ю
Невероятные впечатления получили от прогулки с Татьяной!
Все остались в восторге от погоды и красоты места!
Устроили чаепитие на острове, поплавали и насладились закатом на сапах.
Большое спасибо Татьяне за профессионализм и хорошее настроение 🥹❤️
Все остались в восторге от погоды и красоты места!
Устроили чаепитие на острове, поплавали и насладились закатом на сапах.
Большое спасибо Татьяне за профессионализм и хорошее настроение 🥹❤️
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Спасибо огромное Михаилу за классно проведенное время 💞 Понравилось всё, сапы не потрепанные жизнью, локация очень и очень приятная, внимание
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Не ожидали, что так классно проведем время! Татьяна организовала интересную сап прогулку, мы смогли доплыть до острова, увидеть красоту Карелии
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Д
очень понравилась прогулка на сапах на закате! комфортная атмосфера, приятная беседа, Михаил - прекрасный инструктор! огромное спасибо за проведенное время!!
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Всего 12 отзывов в Петрозаводске в категории "SUP-прогулки"
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Ответы на вопросы от путешественников по Петрозаводску в категории «SUP-прогулки»
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Сейчас в Петрозаводске в категории "SUP-прогулки" можно забронировать 3 экскурсии от 2800 до 24 000. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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