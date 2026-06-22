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к мелочам - ваши телефоны будут защищены от влаги, вы не будете лишним в этой кампании - вас всему научат, вы будете окружены интересным общением… Да можно до бесконечности продолжать этот список, но отмечу то, что тронуло меня: спасибо Михаилу за то, что не гонится за деньгами и формирует атмосферные, камерные маленькие группы по 5-7 человек за вполне вменяемый кэш. Всем советую 😌