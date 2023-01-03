ежедневно в 11:00, 14:00 и 18:00

Каякинг по таинственному озеру Лососинное

Рассмотреть с воды карельские леса и островки, насладиться прогулкой на каяке и отдохнуть душой

Всего в 15 километрах от Петрозаводска расположилось одно из старейших водохранилищ Карелии — Лососинское.

Здесь безлюдно, тихо и действительно по-карельски: во время прогулки на каяках окружать нас будут хвойные леса, болота и мшистые серые скалы.

За пару часов вы отрешитесь от проблем, поймаете в объектив местные красоты и хорошенько перезагрузитесь душой и телом.
Каякинг по таинственному озеру Лососинное
Каякинг по таинственному озеру Лососинное
Каякинг по таинственному озеру Лососинное
Каякинг по таинственному озеру Лососинное
Каякинг по таинственному озеру Лососинное
Каякинг по таинственному озеру Лососинное
Каякинг по таинственному озеру Лососинное
Каякинг по таинственному озеру Лососинное
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Тихое карельское озеро. На просторах Лососинского вас ждут те самые пейзажи, ради которых стоит отправиться в Карелию: песчаные и скалистые берега, болотистые заросли, хвойные леса с редкими растениями. Это место полюбится вам уединенной атмосферой, а любопытные попробуют разглядеть, что таят в себе глубины торфяного озера.

Прогулка на каяках. Исследовать водные просторы Русского Севера будем на одноместных или двухместных каяках. Из северной части озера направимся в южную «бухту», к затопленному руслу реки Илакса. А по пути сделаем пару остановок около островов.

И никуда не спешим! Для прогулки не требуется специальная физическая подготовка. Прежде всего мы отдыхаем, любуемся хвойными сокровищами и устраиваем на ходу атмосферные фото-паузы. Идти будем в комфортном для всех темпе, чтобы каждый успел и попрактиковаться в гребле, и оценить красоты Карелии с воды.

Организационные детали

  • Прогулки проходят с мая по октябрь включительно
  • Рекомендую выбрать комфортную одежду, не стесняющую движения. Непромокаемые юбки и нетонущие влагозащитные сумки для ценных вещей я предоставлю.
  • На берегу причала есть места для смены одежды и туалет
  • До причала легко добраться на такси из города, есть возможность припарковаться на своем авто

ежедневно в 11:00, 14:00 и 18:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на территории глэмпинга «Елки на Горке»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11:00, 14:00 и 18:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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👥Групповые🧒Можно с детьми👩‍🏫Для школьников🏆Активный отдых🏡Выездные🚣Прогулки на каякахВодные развлечения

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