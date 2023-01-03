ежедневно в 11:00, 14:00 и 18:00

Всего в 15 километрах от Петрозаводска расположилось одно из старейших водохранилищ Карелии — Лососинское. Здесь безлюдно, тихо и действительно по-карельски: во время прогулки на каяках окружать нас будут хвойные леса, болота и мшистые серые скалы. За пару часов вы отрешитесь от проблем, поймаете в объектив местные красоты и хорошенько перезагрузитесь душой и телом.

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Описание

Что вас ожидает

Тихое карельское озеро. На просторах Лососинского вас ждут те самые пейзажи, ради которых стоит отправиться в Карелию: песчаные и скалистые берега, болотистые заросли, хвойные леса с редкими растениями. Это место полюбится вам уединенной атмосферой, а любопытные попробуют разглядеть, что таят в себе глубины торфяного озера.

Прогулка на каяках. Исследовать водные просторы Русского Севера будем на одноместных или двухместных каяках. Из северной части озера направимся в южную «бухту», к затопленному руслу реки Илакса. А по пути сделаем пару остановок около островов.

И никуда не спешим! Для прогулки не требуется специальная физическая подготовка. Прежде всего мы отдыхаем, любуемся хвойными сокровищами и устраиваем на ходу атмосферные фото-паузы. Идти будем в комфортном для всех темпе, чтобы каждый успел и попрактиковаться в гребле, и оценить красоты Карелии с воды.

Организационные детали