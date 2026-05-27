Мои заказы

Неоткрыточная Карелия: авторское фотопутешествие по секретным местам края

Для тех, кто верит, что лучшие кадры рождаются не в студии, а в неожиданных сказочных местах
Это приключение для вас и вашего сердца! По-дружески. С фотоаппаратом в руках. Я покажу Карелию, от которой замирает дыхание, и помогу запечатлеть эти мгновения. Мы не будем спешить. Мы будем чувствовать.

Каждая точка маршрута — возможность прожить момент, найти идеальный ракурс и увезти с собой кадры, которые захочется пересматривать снова.
Неоткрыточная Карелия: авторское фотопутешествие по секретным местам края
Неоткрыточная Карелия: авторское фотопутешествие по секретным местам края
Неоткрыточная Карелия: авторское фотопутешествие по секретным местам края

Описание фото-прогулки

Водопады реки Койринйоки — шум, вода и история в кадре (~1 час)
Вы услышите, как вода разговаривает с камнями: два живописных водопада, где когда-то работали мукомольная мельница и олово-медный завод. Подойдём близко, почувствуем брызги на лице и сделаем динамичные снимки, где вы — часть этой дикой красоты.

Заброшенный пегматитовый карьер — космические пейзажи (~1 час)
Карьер затоплен кристально чистой водой, которая отражает небо так, что невозможно оторвать взгляд. Красные скалы, разноцветные камни и несколько ярусов берега создают декорации, где каждый снимок — произведение искусства. Если погода позволит, сможем здесь искупаться.

Руины Ляскельской бумажной фабрики и водопад Ляскелянкоски — индустриальная готика (~1 час)
Место учит видеть эстетику там, где другие замечают только запустение, и ваши кадры это подтвердят. Вы погуляете среди фактурных стен (внутрь не заходим) и, конечно, получите фото на миллион.

Пороги реки Янисйоки — пространство для тихой медитации (~1 час)
Эта территория — настоящий подарок для тех, кто хочет услышать себя и отдохнуть от суеты. Устроим мини-пикник с видом на дикую реку, выпьем чаю из термоса и сделаем кадры, от которых будет веять свободой и умиротворением.

Гора Хийденвуори — сказка с панорамой 360° (~2,5 часа)
Понаблюдаем, как солнце и облака рисуют узоры прямо на кронах деревьев. Спустимся в пещеру в скале: там полумрак, особая акустика и возможность сделать снимки, которые выглядят как кадр из фэнтези.

Почему вам запомнится эта поездка

  • Я не просто фотограф. Я местный житель, к которому вы приехали в гости
  • Мы будем останавливаться там, где красиво. Смеяться там, где смешно. Молчать там, где хочется просто слушать ветер. А ещё — делать фото. Много фото! Вас, природы, мгновений, которые потом будут греть изнутри
  • Я не буду ставить вас в «нужные позы». Я ловлю моменты: ваш смех, задумчивый взгляд, ветер в волосах

Организационные детали

  • Едем на автомобиле Nissan Almera. Я вожу аккуратно и с любовью к пассажирам
  • Дорога до первой локации займёт около 1,5 часов
  • Снимаю на Canon EOS 1100D и iPhone 14. Отдаю от 100 до 200 снимков на следующий день. Обработка и ретушь не предполагаются. Фото загружаю на Яндекс Диск и передаю ссылку через мессенджер
  • Одевайтесь удобно и по погоде: Карелия — дама с характером, может и дождём окатить, и солнцем порадовать
  • С собой: вода, перекус для пикника, средство от комаров/клещей, дождевик, непромокаемая обувь (в пещере и на скалах бывает сыро)

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Галина
Галина — ваш гид в Петрозаводске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провела экскурсии для 47 туристов
Больше всего в жизни я люблю ПУТЕШЕСТВИЯ и КАРЕЛИЮ. «Почему бы не объединить эти две вещи?» — подумала я и стала показывать свой край гостям. Со мной ты увидишь другую Карелию
читать дальшеуменьшить

— дикую, безлюдную, яркую, невероятную! Нас ждут лесные водопады, старые финские плотины, неукротимая порожистая река, пещера, ладожские шхеры. В поездке будет много приятных бонусов, один из которых — классные фотки. Я с удовольствием сделаю их, ведь, как выяснилось, я неплохой фотограф. За красотой не надо далеко ехать, нужно просто сойти с привычного маршрута!

Входит в следующие категории Петрозаводска

Похожие экскурсии на «Неоткрыточная Карелия: авторское фотопутешествие по секретным местам края»

Карелия заповедная: прогулка по экотропе
Пешая
1.5 часа
39 отзывов
Индивидуальная
до 9 чел.
Карелия заповедная: прогулка по экотропе
Откройте для себя тайны карельской природы, пройдите по заповедным тропам и познакомьтесь с историей Лососинского парка
Завтра в 10:00
29 мая в 10:00
4000 ₽ за всё до 9 чел.
Золотое кольцо Карелии: водопад Кивач, «Марциальные воды» и вулкан Гирвас
На автобусе
8 часов
2047 отзывов
Групповая
Золотое кольцо Карелии: водопад Кивач, «Марциальные воды» и вулкан Гирвас
Начало: Петрозаводск, улица Еремеева, дом 1 (ротонда на на...
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
3490 ₽ за человека
Заповедная Карелия, Калевала и наследие Петра Великого - из Петрозаводска
На машине
На автобусе
8 часов
24 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Заповедная Карелия, Калевала и наследие Петра Великого - из Петрозаводска
Посетить Долину зайцев, познакомиться с карело-финским эпосом, вспомнить Романовых и увидеть водопад
29 мая в 09:00
8 июн в 09:00
15 000 ₽ за всё до 4 чел.
Самобытная Карелия
1.5 часа
23 отзыва
Индивидуальная
Самобытная Карелия
Приглашаем на уникальное путешествие по культуре Карелии через искусство и традиции заваривания Иван-чая
Начало: В Петрозаводске
Завтра в 10:00
29 мая в 10:30
от 3900 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Петрозаводске. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Петрозаводске
-20%
до 31 мая
от 14 400 ₽ за экскурсию