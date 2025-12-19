Я покажу вам советский шик и урбанистические находки столицы Республики Карелия.
Как город появился и рос, как менялся его статус и через какие испытания он прошёл за свою 3-вековую историю. Заглянем в кофейни и посмотрим дворы. Отыщем следы СССР, которые захочется сфотографировать. А летом устроим пикник на скале с самым лучшим видом на город.
Описание экскурсии
Исторический центр Петрозаводска
Прогуляемся по проспекту Ленина, полюбуемся архитектурой конца 18 века и зданиями в стиле послевоенного нео-классицизма, а также ансамблями главных площадей и памятников города.
Набережная Онежского озера
- Вы узнаете о самом озере и его знаменитом острове, увидите коллекцию скульптур-подарков от побратимов Петрозаводска
- Я покажу памятники основателю и руководителю города и республики
- Пройдём по песчаному пляжу к старой церкви на скале, поговорим о геологии берега Онежского озера
Урочище Чёртов Стул
- Побываем в мистическом месте, с которым связана древняя легенда
- Дойдём до Ботанического сада с редкими для Карелии растениями
- Окинем взглядом Петрозаводск с лучшей смотровой и сделаем отличные кадры
- Подышим воздухом в сосновом бору
Вы узнаете:
- об основных этапах военной истории города, тесно связанной с историей страны
- о том, как развивалась и менялась набережная
- что помнят только камни местной набережной
- с именами каких выдающихся людей связана жизнь города в прошлом и настоящем
- и многом другом
Организационные детали
- По договорённости эту программу можно провести на вашем автомобиле, где должно быть место для гида
- Перекус для пикника в тёплое время года возьмите с собой
- После экскурсии, если захотите, я провожу вас в один из лучших ресторанов города с карельской кухней и посоветую, что ещё посмотреть в Петрозаводске
ежедневно в 08:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Кирова
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Петр — ваш гид в Петрозаводске
По образованию я учитель английского и французского. Работаю в туризме с 2010 года, начинал в карельской фирме на снегоходных турах для французских туристов. На острове Кижи работал с перерывами с 2017 года,
