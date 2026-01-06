Найдено 3 экскурсии в категории « Сафари » в Петрозаводске, цены от 1250 ₽. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.

1 чел. По популярности 2 часа 3 отзыва Водная прогулка Ледяное сафари: на хивусе - к Ивановскому острову Увлекательная поездка на хивусе по замёрзшему Онежскому озеру к Ивановскому острову с голубыми торосами и историческим маяком. Незабываемые впечатления Начало: На улице Онежской флотилии от 17 500 ₽ за всё до 6 чел. На машине 3 часа 3 отзыва Мини-группа до 10 чел. Три века Петрозаводска Принять участие в урбанистическом сафари по историческому центру, набережной и на Чёртовом Стуле Начало: На площади Кирова Расписание: ежедневно в 08:00, 12:00 и 16:00 1250 ₽ за человека На машине На снегоходах 7 часов Индивидуальная Двухчасовое сафари на снегоходах в Карелии Из Петрозаводска - прямиком в зимнюю сказку в лесу возле Сундозера «Прибудем на базу возле Сундозера, где вас ждёт сафари на снегоходах: 30 мин — экипировка и инструктаж, 1,5 ч — основная программа» 15 000 ₽ за человека Другие экскурсии Петрозаводска Последние отзывы на экскурсии Т Татьяна Три века Петрозаводска Спасибо огромное Петру, который скрасил холодный зимний вечер в Петрозаводске своим рассказом о городе. Внимательно относился к пожеланием экскурсантов. Прекрасная экскурсия для первого знакомства с городом, всем рекомендую.

Д Дмитрий Три века Петрозаводска Мероприятие состоялось. 3 часа прогулки по Петрозаводску пролетели незаметно! Интересные факты из истории и современности города, живой диалог. Спасибо большое Петру за досуг!

Е Елена Три века Петрозаводска Экскурсия понравилась и взрослым, и детям. Пётр интересно рассказывал факты истории Петрозаводска, посоветовал, что можно еще посмотреть в городе и его окрестностях. Рекомендуем данную экскурсию. Спасибо Петру!

