Водная прогулка
Ледяное сафари: на хивусе - к Ивановскому острову
Увлекательная поездка на хивусе по замёрзшему Онежскому озеру к Ивановскому острову с голубыми торосами и историческим маяком. Незабываемые впечатления
Начало: На улице Онежской флотилии
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
от 17 500 ₽ за всё до 6 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Три века Петрозаводска
Принять участие в урбанистическом сафари по историческому центру, набережной и на Чёртовом Стуле
Начало: На площади Кирова
Расписание: ежедневно в 08:00, 12:00 и 16:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
1250 ₽ за человека
Индивидуальная
Двухчасовое сафари на снегоходах в Карелии
Из Петрозаводска - прямиком в зимнюю сказку в лесу возле Сундозера
«Прибудем на базу возле Сундозера, где вас ждёт сафари на снегоходах: 30 мин — экипировка и инструктаж, 1,5 ч — основная программа»
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
15 000 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна6 января 2026Спасибо огромное Петру, который скрасил холодный зимний вечер в Петрозаводске своим рассказом о городе. Внимательно относился к пожеланием экскурсантов. Прекрасная экскурсия для первого знакомства с городом, всем рекомендую.
- ДДмитрий5 января 2026Мероприятие состоялось. 3 часа прогулки по Петрозаводску пролетели незаметно! Интересные факты из истории и современности города, живой диалог. Спасибо большое Петру за досуг!
- ЕЕлена4 января 2026Экскурсия понравилась и взрослым, и детям. Пётр интересно рассказывал факты истории Петрозаводска, посоветовал, что можно еще посмотреть в городе и его окрестностях. Рекомендуем данную экскурсию. Спасибо Петру!
