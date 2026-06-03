Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Эта программа идеально подойдёт для первого знакомства с каякингом.



Предлагаем отправиться в настоящее приключение, где за несколько часов вы не только научитесь управлять каяком, но и посмотрите на город с воды, насладитесь плеском вёсел и освежающим бризом. А в награду за свои труды полюбуетесь умопомрачительным карельским закатом! 5 37 отзывов

Александр Представитель команды в Петрозаводске Задать вопрос Групповая экскурсия 2000 ₽ за человека 5 37 отзывов 2 часа 1-20 человек Прогулки на каяках Можно с детьми Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Удобный возврат При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты. При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты. Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Маршрут прогулки проходит по береговой части вдоль набережной города Петрозаводск. Перед стартом мы проведём краткий инструктаж по технике гребли. Уделим внимание основным требованиям безопасного нахождения на воде. А затем выберем места в ярких и быстрых каяках и отправимся в небольшое, но запоминающееся путешествие. Спешить не будем: у нас нет цели проплыть марафон. В программе — неспешное любование пожаром закатных огней и остановки для эффектных фото. Организационные детали Прогулка проходит в вечернее время и зависит от времени захода солнца, поэтому после бронирования с вами свяжется гид и уточнит информацию по времени старта

Из-за плохой погоды (ветер, волна, дождь) прогулка может быть перенесена

Вас будет сопровождать один из квалифицированных инструкторов нашей команды Условия участия Мы выдадим всё необходимое снаряжение: каяк, весло, жилет, юбку и гермоупаковку для телефона

Ограничений по уровню физической подготовки нет

Детей можно брать с 8 лет, если они не боятся воды

Есть ограничения по весу — как правило, в каяке комфортно человеку весом до 110 кг

Лица в состоянии алкогольного или любого другого опьянения к прогулке не допускаются! Употребление алкогольных напитков во время прогулки запрещено

ежедневно в 21:00 Выбрать дату

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Стоимость экскурсии Тип билета Стоимость Стандартный 2000 ₽ Дети до 18 лет 1500 ₽ Для бронирования достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы Место начала и завершения? На набережной города Петрозаводск Когда и сколько длится? Когда: ежедневно в 21:00 Экскурсия длится около 2 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Александр — ваша команда гидов в Петрозаводске Организатор данного мероприятия На сайте с 2024 года Провели экскурсии для 954 туристов читать дальше уменьшить море в 2022 и в 2024 годах. Я вырос на берегу Белого моря, поэтому люблю Карелию всем сердцем и с радостью покажу её с интересного ракурса. Люблю путешествовать на каяке по Ладожскому и Онежскому озёрам и Белому морю. Провожу экскурсии вместе со своими коллегами-гидами. Занимаюсь сплавами по бурным рекам с 2016 года, походами на морских каяках с 2021 года. Имею 2 разряд по спортивному туризму, прошёл курсы по спасению в морском каякинге на Чёрном Задать вопрос