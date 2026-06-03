Эта программа идеально подойдёт для первого знакомства с каякингом.
Предлагаем отправиться в настоящее приключение, где за несколько часов вы не только научитесь управлять каяком, но и посмотрите на город с воды, насладитесь плеском вёсел и освежающим бризом. А в награду за свои труды полюбуетесь умопомрачительным карельским закатом!
Предлагаем отправиться в настоящее приключение, где за несколько часов вы не только научитесь управлять каяком, но и посмотрите на город с воды, насладитесь плеском вёсел и освежающим бризом. А в награду за свои труды полюбуетесь умопомрачительным карельским закатом!
Описание экскурсии
Маршрут прогулки проходит по береговой части вдоль набережной города Петрозаводск. Перед стартом мы проведём краткий инструктаж по технике гребли. Уделим внимание основным требованиям безопасного нахождения на воде. А затем выберем места в ярких и быстрых каяках и отправимся в небольшое, но запоминающееся путешествие. Спешить не будем: у нас нет цели проплыть марафон. В программе — неспешное любование пожаром закатных огней и остановки для эффектных фото.
Организационные детали
- Прогулка проходит в вечернее время и зависит от времени захода солнца, поэтому после бронирования с вами свяжется гид и уточнит информацию по времени старта
- Из-за плохой погоды (ветер, волна, дождь) прогулка может быть перенесена
- Вас будет сопровождать один из квалифицированных инструкторов нашей команды
Условия участия
- Мы выдадим всё необходимое снаряжение: каяк, весло, жилет, юбку и гермоупаковку для телефона
- Ограничений по уровню физической подготовки нет
- Детей можно брать с 8 лет, если они не боятся воды
- Есть ограничения по весу — как правило, в каяке комфортно человеку весом до 110 кг
- Лица в состоянии алкогольного или любого другого опьянения к прогулке не допускаются! Употребление алкогольных напитков во время прогулки запрещено
ежедневно в 21:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|2000 ₽
|Дети до 18 лет
|1500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На набережной города Петрозаводск
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 21:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваша команда гидов в Петрозаводске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 954 туристов
Занимаюсь сплавами по бурным рекам с 2016 года, походами на морских каяках с 2021 года. Имею 2 разряд по спортивному туризму, прошёл курсы по спасению в морском каякинге на Чёрном
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 37 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ю
Невероятные впечатления. Спасибо Александру за такое незабываемое приключение. Получили море эмоций, даже вылезать не хотелось)
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Прогулка состоялась и это кайф! Были семьёй 4 человека - всем понравилось. Сын подросток (15 лет) в восторге, и телефон не нужен, когда есть такое! Дочь (9 лет) довольна. Супруг
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А
было очень душевно! спасибо!
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Прогулка понравилась)
Из-за погоды не сразу получилось попасть, но организатор Александр смог перенести экскурсию, чтобы она состоялась) Мы смогли насладиться закатом и красотой Онежского озера!
Инструктаж был четкий и понятный, что даже мы, катаясь в первый раз, смогли управлять каяком и не утонуть😅
Из-за погоды не сразу получилось попасть, но организатор Александр смог перенести экскурсию, чтобы она состоялась) Мы смогли насладиться закатом и красотой Онежского озера!
Инструктаж был четкий и понятный, что даже мы, катаясь в первый раз, смогли управлять каяком и не утонуть😅
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С
Организаторы во всем помогали. Сами впервые попали на такой вид активности и достаточно быстро почувствовали себя уверенно. Застали и красивый закат,и полную луну на обратном пути. Также даже удалось спасти чайку. Для тех кто ни разу не пробовал рекомендуем
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Ю
Мы плыли семьёй на 3-местном каяке, с погодой очень повезло — ветра не было. Инструктора опекали нашу флотилию, следили за безопасностью. Охота оказалась удачной — закат мы поймали. Получили огромное удовольствие! Спасибо организаторам!
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