2 часа
Водная прогулка
Лучший выборКаякинг по таинственному озеру Лососинное
Рассмотреть с воды карельские леса и островки, насладиться прогулкой на каяке и отдохнуть душой
Начало: На территории глэмпинга «Елки на Горке»
«Исследовать водные просторы Русского Севера будем на одноместных или двухместных каяках»
Расписание: ежедневно в 11:00, 14:00 и 19:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 11:00
2 000₽ за человека
2 часа
Водная прогулка
Прогулка на каяках по лесному озеру
Начало: Местечко Лососинное, улица 17-й Километр
«Здесь безлюдно, тихо и действительно по-карельски: во время прогулки на каяках окружать нас будут хвойные леса, каменистые берега и болота»
Расписание: Ежедневно в 10:50, 13:50, 18:50, с мая по октябрь включительно
Сегодня в 14:00
Завтра в 11:00
1 700₽ за человека
2 часа
Водная прогулка
Прогулка на морских каяках вдоль набережной Петрозаводска (в группе)
Активно и свежо провести 2 часа на водной глади и позитиве
Начало: На набережной города
«Перед выходом на воду обязательно проведём инструктаж — покажем, как грести и правильно сидеть в каяке»
Расписание: в понедельник, вторник, четверг, субботу и воскресенье в 11:00 и 16:00, в среду и пятницу в 11:00
Завтра в 11:00
26 июля в 11:00
1 950₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ГГульнара21 июля 2024Плавали с Ярославом на каяках с детьми 8 и 14 лет. С предварительным инструктажем безопасности, в спасательных жилетах, в спокойном
- yyld002@mail.ru18 июля 2024Прекрасно провели время, шикарные виды, полный релакс. Всё организовано, динамично, познавательно. Никита большой молодец, отличный собеседник. Обед в кафе глемпинга Ёлки на горке очень вкусный. Всё доброжелательные, нам с мужем очень-очень понравилось, с погодой тоже повезло.
- РРоман18 июля 2024Сегодня решили попробовать каякинг, и очень хорошо, что нашли Никиту, все очень классно и хорошо подготовлено, маршрут интересный и живописный!
- ССофия15 июля 2024Были на катании на каяках с Никитой 12 июля. Никита встретил нас на базе (можно заказать трансфер из города/в город),
- ЮЮлия14 июля 2024Отличная экскурсия, даже без специальной подготовки всё прошло замечательно. Это замечательная возможность посмотреть Карелию с воды, виды красивейшие, воздух чистейший,
- ННинель14 июля 2024Приехали на прогулку, доступный инструктаж от Никиты прошли 👍 выдали все необходимое. Интересно и необычно было походить по болоту 😁 Если повезет с погодой, берите купальник! Еще удобнее ехать в шлепках. За фото отдельное спасибо! Отличный опыт, хочется еще!
Ответы на вопросы от путешественников по Петрозаводску в категории «Прогулки на каяках»
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