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всё заранее объяснил, показал, рассказал о технике безопасности и технике управления каяком. На случай дождя подготовил нам дополнительную одежду в виде дождевиков. На воде всегда был недалеко от нашего каяка, был готов в случае чего прийти на помощь. Научились управлять каяком довольно быстро, грести было легко и приятно. Сделали несколько остановок, посмотрели болото с его растениями, видели хатку бобра, прогулялись по берегу с соснами. Многое узнали о Карелии, природе, каякинге от Никиты. С ним очень приятно общаться, привлекает спокойствие и вежливость. Так же нам очень повезло с погодой, было нежарко, во второй половине дня обещали дождь, а вот в первой половине дня было приятно пасмурно, не пекло. Хочу сказать большое спасибо Никите за подаренные нам прекрасные впечатления, фото (а фотографии очень классные, яркие, живые). В следующий приезд в Карелию будем рады снова обратиться к Никите за прогулкой по озеру!