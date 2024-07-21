Экскурсии на каяках или каноэ в Петрозаводске

Найдено 3 экскурсии в категории «Прогулки на каяках» в Петрозаводске, цены от 1 700 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
Каякинг по таинственному озеру Лососинное
Прогулки на каяках
65 отзывов
2 часа
Водная прогулка
Лучший выбор
Каякинг по таинственному озеру Лососинное
Рассмотреть с воды карельские леса и островки, насладиться прогулкой на каяке и отдохнуть душой
Начало: На территории глэмпинга «Елки на Горке»
«Исследовать водные просторы Русского Севера будем на одноместных или двухместных каяках»
Расписание: ежедневно в 11:00, 14:00 и 19:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 11:00
2 000 за человека
Прогулка на каяках по лесному озеру
Прогулки на каяках
37 отзывов
2 часа
Водная прогулка
Прогулка на каяках по лесному озеру
Начало: Местечко Лососинное, улица 17-й Километр
«Здесь безлюдно, тихо и действительно по-карельски: во время прогулки на каяках окружать нас будут хвойные леса, каменистые берега и болота»
Расписание: Ежедневно в 10:50, 13:50, 18:50, с мая по октябрь включительно
Сегодня в 14:00
Завтра в 11:00
1 700 за человека
Прогулка на морских каяках вдоль набережной Петрозаводска (в группе)
Прогулки на каяках
2 часа
Водная прогулка
Прогулка на морских каяках вдоль набережной Петрозаводска (в группе)
Активно и свежо провести 2 часа на водной глади и позитиве
Начало: На набережной города
«Перед выходом на воду обязательно проведём инструктаж — покажем, как грести и правильно сидеть в каяке»
Расписание: в понедельник, вторник, четверг, субботу и воскресенье в 11:00 и 16:00, в среду и пятницу в 11:00
Завтра в 11:00
26 июля в 11:00
1 950 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Г
    Гульнара
    21 июля 2024
    Каякинг по таинственному озеру Лососинное
    Плавали с Ярославом на каяках с детьми 8 и 14 лет. С предварительным инструктажем безопасности, в спасательных жилетах, в спокойном
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    темпе, с возможностью искупаться и прогуляться на острове. По прогнозам погода должна была быть дождливая (взяли дождевики), а по факту было солнечно и безветренно. На территории кафе (вкусно), санузел, парковка, детская площадка. После обеда покатались на гидроцикле. Большое спасибо всей команде организаторов за отлично проведенный день.

  • y
    yld002@mail.ru
    18 июля 2024
    Каякинг по таинственному озеру Лососинное
    Прекрасно провели время, шикарные виды, полный релакс. Всё организовано, динамично, познавательно. Никита большой молодец, отличный собеседник. Обед в кафе глемпинга Ёлки на горке очень вкусный. Всё доброжелательные, нам с мужем очень-очень понравилось, с погодой тоже повезло.
    Прекрасно провели время, шикарные виды, полный релакс. Всё организовано, динамично, познавательно. Никита большой молодец, отличный собеседникПрекрасно провели время, шикарные виды, полный релакс. Всё организовано, динамично, познавательно. Никита большой молодец, отличный собеседникПрекрасно провели время, шикарные виды, полный релакс. Всё организовано, динамично, познавательно. Никита большой молодец, отличный собеседник
  • Р
    Роман
    18 июля 2024
    Каякинг по таинственному озеру Лососинное
    Сегодня решили попробовать каякинг, и очень хорошо, что нашли Никиту, все очень классно и хорошо подготовлено, маршрут интересный и живописный!
    Сегодня решили попробовать каякинг, и очень хорошо, что нашли Никиту, все очень классно и хорошо подготовлено, маршрут интересный и живописный!
  • С
    София
    15 июля 2024
    Прогулка на каяках по лесному озеру
    Были на катании на каяках с Никитой 12 июля. Никита встретил нас на базе (можно заказать трансфер из города/в город),
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    всё заранее объяснил, показал, рассказал о технике безопасности и технике управления каяком. На случай дождя подготовил нам дополнительную одежду в виде дождевиков. На воде всегда был недалеко от нашего каяка, был готов в случае чего прийти на помощь. Научились управлять каяком довольно быстро, грести было легко и приятно. Сделали несколько остановок, посмотрели болото с его растениями, видели хатку бобра, прогулялись по берегу с соснами. Многое узнали о Карелии, природе, каякинге от Никиты. С ним очень приятно общаться, привлекает спокойствие и вежливость. Так же нам очень повезло с погодой, было нежарко, во второй половине дня обещали дождь, а вот в первой половине дня было приятно пасмурно, не пекло. Хочу сказать большое спасибо Никите за подаренные нам прекрасные впечатления, фото (а фотографии очень классные, яркие, живые). В следующий приезд в Карелию будем рады снова обратиться к Никите за прогулкой по озеру!

  • Ю
    Юлия
    14 июля 2024
    Прогулка на каяках по лесному озеру
    Отличная экскурсия, даже без специальной подготовки всё прошло замечательно. Это замечательная возможность посмотреть Карелию с воды, виды красивейшие, воздух чистейший,
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    тишина и красота. Инструктор Никита просто молодец, проинструктировал нас перед посадкой в каяк, помогал на протяжении всего пути и рассказывал о природе и достопримечательностях. На территории базы есть приятная кафешечка с очень вкусными блюдами. От души советуем

  • Н
    Нинель
    14 июля 2024
    Прогулка на каяках по лесному озеру
    Приехали на прогулку, доступный инструктаж от Никиты прошли 👍 выдали все необходимое. Интересно и необычно было походить по болоту 😁 Если повезет с погодой, берите купальник! Еще удобнее ехать в шлепках. За фото отдельное спасибо! Отличный опыт, хочется еще!

Ответы на вопросы от путешественников по Петрозаводску в категории «Прогулки на каяках»

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  2. Онежская набережная
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  4. Водопад Кивач
  5. Самое главное
  6. Рускеала
  7. Резиденция Талви Укко
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Сколько стоит экскурсия по Петрозаводску в июле 2024
Сейчас в Петрозаводске в категории "Прогулки на каяках" можно забронировать 3 экскурсии от 1 700 до 2 000. Туристы уже оставили гидам 102 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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