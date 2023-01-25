Золотое кольцо Карелии: водопад Кивач, «Марциальные воды» и вулкан Гирвас

Давайте отправимся в царство карельской природы с суровыми скалами, бурными водопадами и источниками целебной воды

4.7
250 отзывов
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Давайте отправимся в царство карельской природы с суровыми скалами, бурными водопадами и источниками целебной воды.

Эта экскурсия не зря получила множество восторженных отзывов и наград, ведь в ней собраны главные природные достопримечательности Карелии.
Золотое кольцо Карелии: водопад Кивач, «Марциальные воды» и вулкан Гирвас
Золотое кольцо Карелии: водопад Кивач, «Марциальные воды» и вулкан Гирвас
Золотое кольцо Карелии: водопад Кивач, «Марциальные воды» и вулкан Гирвас
Золотое кольцо Карелии: водопад Кивач, «Марциальные воды» и вулкан Гирвас
Золотое кольцо Карелии: водопад Кивач, «Марциальные воды» и вулкан Гирвас
Золотое кольцо Карелии: водопад Кивач, «Марциальные воды» и вулкан Гирвас
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает 🤩

  • Гора Сампо
  • «Марциальные воды»
  • Заповедник и водопад Кивач
  • Вулкан Гирвас
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Описание

Удивительные скалы

Наша экскурсия начнется с горы «Сампо», где снимали легендарный советский фильм-сказку «Сампо». Удивительно гармоничные и красивые карельские скалы поражают и удивляют. А какой потрясающий с них открывается вид! С Сампо вам откроется завораживающая панорама окрестностей.

Целебные воды

Следующей остановкой станут «Марциальные воды» — самый первый российский курорт. Царь Петр, основавший его, четырежды посещал эти края и всем советовал для здоровья пить найденную в местных источниках воду. Только здесь сохранилась церковь XVIII века, построенная по эскизам самого Петра. Вы сможете увидеть все своими глазами, попить целебной воды и набрать ее с собой.

Безмолвный свидетель истории

Дальше наш путь лежит к вулкану Гирвас — уникальному по своей красоте природному объекту. Он жил более полутора миллиардов лет назад. Здесь и застывшая лава, и горные породы, и песчаные дюны, и густые сосновые боры. Если повезет, вы попадете на спуск воды из водохранилища и увидите потрясающее зрелище — водопад Гирвас.

Алмазная гора

После Гирвас нас ждет другой природный шедевр — водопад «Кивач». Это самый известный водопад Карелии, воспетый первым губернатором нашего края, русским поэтом Гаврилой Державиным: «Алмазна сыплется гора. .». Действительно, падающая вода и ее мощь завораживают. Увидеть такое должен каждый.

Важно знать:

Помимо экскурсии у Вас будет достаточно времени для фотосъемки и наслаждения природой.

Согласно расписанию в календаре

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное обслуживание на автобусе по маршруту
  • Работа гида по маршруту
  • Входные билеты по маршруту
Что не входит
  • Личные расходы
  • Обед в кафе
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ротонда на набережной Петрозаводска (Еремеева, 1)
Завершение: Петрозаводск, Еремеева, 1
Когда и сколько длится?
Когда: Согласно расписанию в календаре
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 250 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
204
4
33
3
10
2
2
1
1
Y
25 янв 2023
Н
30 ноя 2022
Очень комфортабельный микроавтобус, который был подан вовремя! Прекрасный экскурсовод Марина и водитель Николай. Хорошая организация маршрута, достаточно времени на экскурсиях
В
26 ноя 2022
Экскурсия была интересная. Очень понравился экскурсовод (не помню имя, к сожалению) и водитель.
А
26 ноя 2022
Очень профессиональный экскурсовод Марина!
Хорошо составлен маршрут, не успеваешь устать. Места действительно уникальные и вдохновляющие! Отличный водитель Николай!
А
21 ноя 2022
Очень разнообразная экскурсия. Информативно. Интересные рассказы гида.
И
21 ноя 2022
М
14 ноя 2022
А
14 ноя 2022
Все отлично! Будем пользоваться услугами компании ещё!
А
9 ноя 2022
Экскурсовод Галина и водитель Владимир - топ
В
8 ноя 2022
Е
7 ноя 2022
С
6 ноя 2022
А
6 ноя 2022
Сегодня посетили экскурсию «Золотое кольцо Карелии» вместе с гидом Галиной и водителем Владимиром. Галина очень интересно ведёт рассказ с той минуты, как только трогается автобус, а Владимир дополняет истории своими шутками. Нас впечатлила необычная, богатая медью вода, безумно красивые виды вулкана и водопада. Также была сказочная экскурсия по заповеднику под ноябрьский снегопад! Спасибо большое за отлично проведённое время и погружение в культуру Карелии!
S
6 ноя 2022
Добрый вечер. были на экскурсии с Галиной и Константином. остались в полном восторге. Галина рассказывает очень интересно, Константин притормаживает у всех достопримечательностей, чтобы можно было рассмотреть.

спасибо огромное, мы вернёмся к Вам еще раз, но уже с сыном. Ему точно не будет скучно
Г
6 ноя 2022
Ещё 235 отзывов

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