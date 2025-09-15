Мои заказы

С фотографом по Петрозаводску

Погулять в живописных локациях и получить на память профессиональные снимки
Привезите из отпуска самое главное — ваши улыбки и эмоции, запечатлённые на профессиональных кадрах! Я создам для вас яркие снимки в самых живописных локациях Петрозаводска — на набережной, в парках или на оживлённых проспектах. В процессе съёмки помогу с позированием и подберу лучшие ракурсы.
5
2 отзыва
Описание фото-прогулки

Предложу вам несколько фотомаршрутов на выбор:

  • мы можем начать прогулку с визитной карточки города — набережной, дальше подняться к площади Кирова и Музыкальному драматическому театру, а потом спуститься к парку с поэтичным названием «Французский пруд»
  • встретиться у Вечного огня, рассмотреть и сделать кадры у бывшего губернаторского дома, прогуляться по паркам и насладиться архитектурой на проспекте Карла Маркса
  • отправиться в лес, прогуляться вдоль реки, побегать по полям и насладиться карельской природой, не выезжая из города

В процессе съёмки я дам вам важные явки и пароли: что посмотреть, где вкусно поесть и хорошо отдохнуть.

Организационные детали

  • Я снимаю на камеру Canon 5D mark 4
  • В течение 3 дней вы получите 40–50 фотографий в обработке через ссылку на персональное облачное хранилище
  • Можем увеличить количество участников — доплата 500 ₽ за чел.
  • Маршрут может быть скорректирован по вашему желанию

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина
Ирина — ваш гид в Петрозаводске
Я родилась и живу в Петрозаводске. Фотограф с большим стажем работы. Я люблю свой город и природу Карелии, поэтому хочу предложить всем гостям нашей прекрасной республики запечатлеть приятные моменты отдыха
читать дальше

в городе или за его пределами. На съёмке я всегда стараюсь создать комфортную обстановку, умею расположить к себе детей, помогаю с позированием и подготовкой. Ну и конечно помогу с выбором локаций и подскажу красивые места в Петрозаводске и за городом.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Д
Дарья
15 сен 2025
Получилась очень приятная и лёгкая прогулка с Ириной.
Фотограф подсказывала, как и где лучше расположиться для получения хороших фото. А с нами было не так-то просто - мы были с собакой) Ирина быстро нашла подход к нашей собаке.
Время пролетело быстро. Мы остались очень довольны.
Большое спасибо!)
Т
Ткаченко
5 сен 2025
Прекрасное мероприятие, рекомендую!

Входит в следующие категории Петрозаводска

