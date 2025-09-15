Привезите из отпуска самое главное — ваши улыбки и эмоции, запечатлённые на профессиональных кадрах! Я создам для вас яркие снимки в самых живописных локациях Петрозаводска — на набережной, в парках или на оживлённых проспектах. В процессе съёмки помогу с позированием и подберу лучшие ракурсы.
Описание фото-прогулки
Предложу вам несколько фотомаршрутов на выбор:
- мы можем начать прогулку с визитной карточки города — набережной, дальше подняться к площади Кирова и Музыкальному драматическому театру, а потом спуститься к парку с поэтичным названием «Французский пруд»
- встретиться у Вечного огня, рассмотреть и сделать кадры у бывшего губернаторского дома, прогуляться по паркам и насладиться архитектурой на проспекте Карла Маркса
- отправиться в лес, прогуляться вдоль реки, побегать по полям и насладиться карельской природой, не выезжая из города
В процессе съёмки я дам вам важные явки и пароли: что посмотреть, где вкусно поесть и хорошо отдохнуть.
Организационные детали
- Я снимаю на камеру Canon 5D mark 4
- В течение 3 дней вы получите 40–50 фотографий в обработке через ссылку на персональное облачное хранилище
- Можем увеличить количество участников — доплата 500 ₽ за чел.
- Маршрут может быть скорректирован по вашему желанию
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Петрозаводске
Я родилась и живу в Петрозаводске. Фотограф с большим стажем работы. Я люблю свой город и природу Карелии, поэтому хочу предложить всем гостям нашей прекрасной республики запечатлеть приятные моменты отдыха
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Дарья
15 сен 2025
Получилась очень приятная и лёгкая прогулка с Ириной.
Фотограф подсказывала, как и где лучше расположиться для получения хороших фото. А с нами было не так-то просто - мы были с собакой) Ирина быстро нашла подход к нашей собаке.
Время пролетело быстро. Мы остались очень довольны.
Большое спасибо!)
Т
Ткаченко
5 сен 2025
Прекрасное мероприятие, рекомендую!
