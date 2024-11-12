Увлекательные экскурсии по переулкам и улицам Петрозаводска

Найдено 3 экскурсии в категории «Улицы и переулки» в Петрозаводске, цены от 3900 ₽. Расписание для бронирования на январь, февраль и март в 2025 году
Почувствовать Петрозаводск: особенная пешеходная прогулка
Пешая
347 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Почувствуйте Петрозаводск: уникальная пешеходная экскурсия
Откройте для себя Петрозаводск не как обычный турист: исследуйте его историю, культуру и кухню в увлекательной прогулке
Начало: На площади Кирова
«Вы прогуляетесь по красивой набережной, бывшей Соборной площади и центральным улицам, рассматривая историческую и современную архитектуру, прочувствуете дух Петрозаводска в его уютных двориках, скрытых от глаз туристов»
8 янв в 09:00
9 янв в 09:00
4000 за всё до 7 чел.
Квест «Эпохи Петрозаводска»
Пешая
2 отзыва
3 часа
Квест
до 5 чел.
Квест «Эпохи Петрозаводска»
Познавательная интерактивная прогулка по городу
«Вы пройдетесь по улицам губернского центра XVIII века, взглянете на город в годы финской оккупации»
13 янв в 08:00
14 янв в 08:00
5040 за всё до 5 чел.
Петрозаводск: прошлое и настоящее
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Петрозаводск: прошлое и настоящее
Увидеть и узнать главное о городе на обзорной экскурсии
«Самая первая улица города появилась ещё в 18 веке»
8 янв в 08:00
9 янв в 08:00
от 3900 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    12 ноября 2024
    Почувствовать Петрозаводск: особенная пешеходная прогулка
    От всей нашей большой семьи (3 взрослых и 3 детей) выражаем благодарность Анжелике за прекрасную прогулку. Она была действительно ОСОБЕННОЙ!))
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    Прекрасный рассказ, интересные локации, горячий чай с вяленой брусникой и музыкальное сопровождение сделали наш день в Петрозаводске незабываемым! Отдельное спасибо гиду за советы по сувенирам и рекомендации кафе и ресторанов с национальной кухней!

  • Н
    Наталья
    10 ноября 2024
    Почувствовать Петрозаводск: особенная пешеходная прогулка
    Были на экскурсии в марте, забыла сразу написать отзыв. Очень понравилась экскурсия, Анжелика очень комфортно и интересно рассказывает. Останавливались в городе буквально на день, но город точно заслуживает внимания. При возможности обязательно посетим еще раз.
  • А
    Александра
    4 ноября 2024
    Почувствовать Петрозаводск: особенная пешеходная прогулка
    Отлично организованная пешая экскурсия! С колоритом, музыкой и танцами. Вся информация преподнесена интересно, структурировано и понятно. Некоторые факты из экскурсии начали дома изучать дополнительно. Спасибо.

Ответы на вопросы от путешественников по Петрозаводску в категории «Улицы и переулки»

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В январе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  3. Петрозаводск: прошлое и настоящее
Какие места ещё посмотреть в Петрозаводске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в январе:
  1. Набережная
  2. Онежская набережная
  3. Марциальные воды
  4. Самое главное
  5. Водопад Кивач
  6. Рускеала
  7. Кивач
  8. Площадь Кирова
  9. Палеовулкан Гирвас
  10. Резиденция Талви Укко
Сколько стоит экскурсия по Петрозаводску в январе 2025
Сейчас в Петрозаводске в категории "Улицы и переулки" можно забронировать 3 экскурсии от 3900 до 5040. Туристы уже оставили гидам 349 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
Приглашаем вас на захватывающую экскурсию по улицам, переулкам и набережным Петрозаводска. Вы познакомитесь с историей города и её достопримечательностями. Динамичная программа и атмосферные места – все это откроет перед вами личный экскурсовод