3 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Почувствуйте Петрозаводск: уникальная пешеходная экскурсия
Откройте для себя Петрозаводск не как обычный турист: исследуйте его историю, культуру и кухню в увлекательной прогулке
Начало: На площади Кирова
«Вы прогуляетесь по красивой набережной, бывшей Соборной площади и центральным улицам, рассматривая историческую и современную архитектуру, прочувствуете дух Петрозаводска в его уютных двориках, скрытых от глаз туристов»
8 янв в 09:00
9 янв в 09:00
4000₽ за всё до 7 чел.
3 часа
Квест
до 5 чел.
Квест «Эпохи Петрозаводска»
Познавательная интерактивная прогулка по городу
«Вы пройдетесь по улицам губернского центра XVIII века, взглянете на город в годы финской оккупации»
13 янв в 08:00
14 янв в 08:00
5040₽ за всё до 5 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Петрозаводск: прошлое и настоящее
Увидеть и узнать главное о городе на обзорной экскурсии
«Самая первая улица города появилась ещё в 18 веке»
8 янв в 08:00
9 янв в 08:00
от 3900₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна12 ноября 2024От всей нашей большой семьи (3 взрослых и 3 детей) выражаем благодарность Анжелике за прекрасную прогулку. Она была действительно ОСОБЕННОЙ!))
- ННаталья10 ноября 2024Были на экскурсии в марте, забыла сразу написать отзыв. Очень понравилась экскурсия, Анжелика очень комфортно и интересно рассказывает. Останавливались в городе буквально на день, но город точно заслуживает внимания. При возможности обязательно посетим еще раз.
- ААлександра4 ноября 2024Отлично организованная пешая экскурсия! С колоритом, музыкой и танцами. Вся информация преподнесена интересно, структурировано и понятно. Некоторые факты из экскурсии начали дома изучать дополнительно. Спасибо.
Ответы на вопросы от путешественников по Петрозаводску в категории «Улицы и переулки»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Петрозаводске
В январе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Петрозаводске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в январе:
Сколько стоит экскурсия по Петрозаводску в январе 2025
Сейчас в Петрозаводске в категории "Улицы и переулки" можно забронировать 3 экскурсии от 3900 до 5040. Туристы уже оставили гидам 349 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
Приглашаем вас на захватывающую экскурсию по улицам, переулкам и набережным Петрозаводска. Вы познакомитесь с историей города и её достопримечательностями. Динамичная программа и атмосферные места – все это откроет перед вами личный экскурсовод