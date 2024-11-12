От всей нашей большой семьи (3 взрослых и 3 детей) выражаем благодарность Анжелике за прекрасную прогулку. Она была действительно ОСОБЕННОЙ!))

Прекрасный рассказ, интересные локации, горячий чай с вяленой брусникой и музыкальное сопровождение сделали наш день в Петрозаводске незабываемым! Отдельное спасибо гиду за советы по сувенирам и рекомендации кафе и ресторанов с национальной кухней!

Н Наталья

Были на экскурсии в марте, забыла сразу написать отзыв. Очень понравилась экскурсия, Анжелика очень комфортно и интересно рассказывает. Останавливались в городе буквально на день, но город точно заслуживает внимания. При возможности обязательно посетим еще раз.