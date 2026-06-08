Когда-то здесь высился мощный палеовулкан — один из старейших на планете.
А теперь от огнедышащей горы остались лишь каменные основания и базальты, напоминающие о былом величии.
Отправимся на необитаемый остров Лой, чтобы отыскать следы извержений и кратеры, насладиться видами и понаблюдать за огромной колонией чаек.
А теперь от огнедышащей горы остались лишь каменные основания и базальты, напоминающие о былом величии.
Отправимся на необитаемый остров Лой, чтобы отыскать следы извержений и кратеры, насладиться видами и понаблюдать за огромной колонией чаек.
Описание экскурсии
- Вы отправитесь в путешествие по Онежскому озеру (20 мин).
- Высадитесь на таинственном острове Лой — вершине древнего вулкана. Полюбуетесь панорамным видом Петрозаводска и прогуляетесь по берегу (20 мин).
- Вернётесь на пирс (20 мин).
Организационные детали
- Поедем на скоростном катере комфорт-класса Phoenix 510BR. Он вмещает до 5 человек, включая капитана. На борту есть автономный обогреватель, тент от солнца и дождя, съёмный столик и пледы.
- Перед прогулкой вы пройдёте инструктаж по технике безопасности. Имеются спасательные жилеты.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На пирсе Nord Camping
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Роман — ваш гид в Петрозаводске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Я многодетный отец и капитан с лицензией, знаю толк в настоящем отдыхе! Моя страсть — водная стихия, и я не просто владею ею, а умею превратить каждую поездку в незабываемое приключение, полное драйва и восторга. Я дарю нечто большее, чем просто эмоции — я создаю моменты счастья, которые останутся с вами навсегда.
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