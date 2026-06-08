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Прогулка на остров Лой на катере из Петрозаводска

Пройти по Онежскому озеру и исследовать древний вулкан
Когда-то здесь высился мощный палеовулкан — один из старейших на планете.

А теперь от огнедышащей горы остались лишь каменные основания и базальты, напоминающие о былом величии.

Отправимся на необитаемый остров Лой, чтобы отыскать следы извержений и кратеры, насладиться видами и понаблюдать за огромной колонией чаек.
Прогулка на остров Лой на катере из Петрозаводска
Прогулка на остров Лой на катере из Петрозаводска
Прогулка на остров Лой на катере из Петрозаводска

Описание экскурсии

  • Вы отправитесь в путешествие по Онежскому озеру (20 мин).
  • Высадитесь на таинственном острове Лой — вершине древнего вулкана. Полюбуетесь панорамным видом Петрозаводска и прогуляетесь по берегу (20 мин).
  • Вернётесь на пирс (20 мин).

Организационные детали

  • Поедем на скоростном катере комфорт-класса Phoenix 510BR. Он вмещает до 5 человек, включая капитана. На борту есть автономный обогреватель, тент от солнца и дождя, съёмный столик и пледы.
  • Перед прогулкой вы пройдёте инструктаж по технике безопасности. Имеются спасательные жилеты.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На пирсе Nord Camping
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Роман
Роман — ваш гид в Петрозаводске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Я многодетный отец и капитан с лицензией, знаю толк в настоящем отдыхе! Моя страсть — водная стихия, и я не просто владею ею, а умею превратить каждую поездку в незабываемое приключение, полное драйва и восторга. Я дарю нечто большее, чем просто эмоции — я создаю моменты счастья, которые останутся с вами навсегда.

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