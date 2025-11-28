Петрозаводск — не только озеро и парки, но и удивительное количество диких птиц.
Они привыкли к соседству с человеком, и даже на набережной, в довольно людном месте, можно встретить редкие виды.
Я давно профессионально наблюдаю за птицами и фотографирую их и с радостью поделюсь своим опытом с вами. Всё покажу и расскажу, чем живут пернатые и как правильно снимать их.
Описание фото-прогулки
- Онежская ямка — начнём прогулку с зелёной зоны, где удобно наблюдать за городскими птицами.
- Разлив Лососинки — узнаете, какие виды выбирают эти места и как они соседствуют с жителями города.
- Прибрежный парк — поговорим о фотоохоте и тонкостях поведения птиц.
- Набережная Онежского озера — редкие краснокнижные птицы, среди которых встречается даже обыкновенная гага.
Вы узнаете:
- какие птицы живут в Петрозаводске — от малиновок до ястребов-тетеревятников.
- как мне удалось снять более 130 видов, из них 26 занесены в Красную книгу Карелии.
- что любят и не любят птицы и как это использовать во время съёмки.
- основные приёмы фотоохоты — советы для начинающих и продвинутых.
Организационные детали
- Не рекомендую с грудными детьми.
- Дети до 16 лет — бесплатно.
- Фотоаппарат приветствуется.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваш гид в Петрозаводске
Занимаюсь фотографированием птиц более 20 лет. Снял в Петрозаводске 135 видов, из них 25 из Красной книги Карелии. Окончил Географический Факультет МГУ. Несколько лет провожу экскурсии про птиц.
Входит в следующие категории Петрозаводска
