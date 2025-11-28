Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы

Петрозаводск — не только озеро и парки, но и удивительное количество диких птиц.



Они привыкли к соседству с человеком, и даже на набережной, в довольно людном месте, можно встретить редкие виды.



Я давно профессионально наблюдаю за птицами и фотографирую их и с радостью поделюсь своим опытом с вами. Всё покажу и расскажу, чем живут пернатые и как правильно снимать их.