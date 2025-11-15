Индивидуальная
до 8 чел.
Душевная прогулка по Петрозаводску: от мезолита до современности
Погрузитесь в уникальный мир Петрозаводска, где каждый шаг открывает новую страницу истории и культуры Карелии
Начало: У гостиницы «Северная»
15 ноя в 10:00
16 ноя в 10:00
3750 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Петрозаводск. Прогулка по столице Карелии
Петрозаводск - город с богатой историей и культурой. Прогуляйтесь по старинным улицам, насладитесь видами на Онежское озеро и узнайте больше о его прошлом
Начало: На проспекте Карла Маркса
9 дек в 08:00
10 дек в 08:00
4000 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 15 чел.
Петрозаводск: первое знакомство
Всего за час вы узнаете ключевые события в истории Петрозаводска, увидите главные памятники и насладитесь панорамой Онежского озера
Начало: В районе набережной
1 фев в 17:00
2 фев в 17:00
2340 ₽ за всё до 15 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Петрозаводску в категории «Городские экскурсии»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Петрозаводске
В октябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Петрозаводске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
Сколько стоит экскурсия по Петрозаводску в октябре 2025
Сейчас в Петрозаводске в категории "Городские экскурсии" можно забронировать 3 экскурсии от 2340 до 4000. Туристы уже оставили гидам 232 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
Забронируйте экскурсию в Петрозаводске на 2025 год по теме «Городские экскурсии», 232 ⭐ отзыва, цены от 2340₽. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь