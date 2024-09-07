База отдыха «ALDI-Karelia» находится в посёлке Сяпся Республики Карелия.

Номерной фонд составляют 5 домов категорий «Афрейм» или «Барнхаус». Каждый из них укомплектован таким образом, чтобы гости могли провести свой отдых максимально комфортно. Здесь удобные кровати, собственная ванная комната, телевизор и Wi-Fi. Каждый номер оборудован террасой с мебелью и видом на озеро или ухоженную территорию.

Установлена необходимая техника для подогревания еды и приготовления чая. Желающие поесть овощи, мясо или рыбу, жаренные на углях, могут воспользоваться принадлежностями для барбекю.

Отдыхающие смогут насладиться невероятной зеленью лесов, побродить по чарующим тропинкам, заняться рыбалкой и просто отвлечься от городского шума и суеты. Расстояние до железнодорожного вокзала — 54,2 км, до Международного аэропорта Петрозаводск — 42,3 км.