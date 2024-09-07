Снегоходное путешествие по зимней Карелии

Это тур — прекрасный выбор для знакомства с зимней Карелией, с ее удивительной природой.

Прочувствуйте всю прелесть зимы в активном перемещении на снегоходах по заброшенным поселениям карелов-ливвиков.

Ливвики — южные карелы, живут
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по большей части в национальном Олонецком районе и Приладожье, говорят на ливвиковском наречии карельского языка. Вы побываете в карельском доме и проникнитесь бытом карельских семей. И, конечно, Вас ждут интересные снегоходные маршруты и море впечатлений. Тур проводится для групп, использующих от 4 снегоходов. Для групп от 12 человек возможно проведение тура в любые даты.

4.67
3 отзыва
Снегоходное путешествие по зимней Карелии
Снегоходное путешествие по зимней Карелии
Снегоходное путешествие по зимней Карелии
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Встреча, снегоходный маршрут, выступление ансамбля

Встреча на ж/д вокзале г. Петрозаводск.

Завтрак в ресторане города.

Отправление на базу.

Подбор экипировки.

Инструктаж по технике безопасности.

Выход на маршрут.

Сафари на снегоходах по лесной трассе и озерам.

Посещение сыроварни с дегустацией сыров (за доп. плату), чаепитие с перекусом.
60 км.

Возвращение на базу.

Ужин.

Свободное время.

Встреча, снегоходный маршрут, выступление ансамбляВстреча, снегоходный маршрут, выступление ансамбляВстреча, снегоходный маршрут, выступление ансамбляВстреча, снегоходный маршрут, выступление ансамбля
2 день

Снегоходный маршрут

Завтрак.

Переодевание в экипировку.

Выход на маршрут.

Сафари по старинным карельским деревням.

Деревня Сергилахта (место съемок фильма "А зори здесь тихие").

Деревня Павшойла (заброшенные карельские дома и часовня Вознесения Господня).

Нежилая деревня Мянгусельга – Инжунаволок (восстановленная часовня Николая Чудотворца) – проедем по лесным дорожкам, выйдем на Сямозеро и с ветерком помчим до базы отдыха.

В пути ланч-перекус на природе (чай, кофе из термоса, бутерброды, выпечка, сладости/ горячий чай из термоса, сосиски на гриле, лаваш, сладости к чаю).

Возвращение на базу.

Ужин.

Баня на дровах (2 часа).

Отдых.

Снегоходный маршрутСнегоходный маршрутСнегоходный маршрутСнегоходный маршрут
3 день

Экскурсия по деревне Рубчойла. Завершение тура

Завтрак.

Переодевание в экипировку.

Выход на маршрут.

Маршрут до д. Рубчойла, катание по лесной трассе, полям.

Экскурсия по деревне Рубчойла, выступление фольклорного ансамбля, обед с блюдами национальной кухни.

Возвращение на базу, переодевание.

Трансфер до ж/д вокзала г. Петрозаводска.

Экскурсия по деревне Рубчойла. Завершение тураЭкскурсия по деревне Рубчойла. Завершение тураЭкскурсия по деревне Рубчойла. Завершение тура

Проживание

Тур предусматривает проживание в комфортных домах на базе отдыха.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от посадки на снегоход:

  • 1 человек на снегоходе – 70 000 руб.;
  • 2 человека на снегоходе – 60 000 руб.

Скидка детям до 12 лет 10%.

Важно: перед туром взимается возвратный залог: 20 000 руб. / снегоход.

Варианты проживания

База отдыха «ALDI-Karelia»

2 ночи

База отдыха «ALDI-Karelia» находится в посёлке Сяпся Республики Карелия.

Номерной фонд составляют 5 домов категорий «Афрейм» или «Барнхаус». Каждый из них укомплектован таким образом, чтобы гости могли провести свой отдых максимально комфортно. Здесь удобные кровати, собственная ванная комната, телевизор и Wi-Fi. Каждый номер оборудован террасой с мебелью и видом на озеро или ухоженную территорию.

Установлена необходимая техника для подогревания еды и приготовления чая. Желающие поесть овощи, мясо или рыбу, жаренные на углях, могут воспользоваться принадлежностями для барбекю.

Отдыхающие смогут насладиться невероятной зеленью лесов, побродить по чарующим тропинкам, заняться рыбалкой и просто отвлечься от городского шума и суеты. Расстояние до железнодорожного вокзала — 54,2 км, до Международного аэропорта Петрозаводск — 42,3 км.

База отдыха «ALDI-Karelia»База отдыха «ALDI-Karelia»База отдыха «ALDI-Karelia»База отдыха «ALDI-Karelia»База отдыха «ALDI-Karelia»База отдыха «ALDI-Karelia»База отдыха «ALDI-Karelia»

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Аренда снегоходов
  • Прокат экипировки (снегоходный комбинезон, сапоги, балаклава, шлем, рукавицы/перчатки)
  • ГСМ на снегоходы
  • Трансфер по программе
  • Питание трёхразовое: завтрак, обед, ужин на базе отдыха, в 1 и 2 день обед заменен перекусом на маршруте (чай в термосе, бутерброды, сладости)
  • Работа инструктора
  • Баня во второй день
  • Проживание по программе
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Петрозаводска и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Доплата за одноместное размещение 5 000 руб
  • Перед туром взимается возвратный залог: 20 000 руб./снегоход
  • Посещение сыроварни
  • Дополнительные услуги
  • Личные траты
Место начала и завершения?
Г. Петрозаводск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Рекомендуем вам с собой на маршрут взять следующие вещи:

  • средства личной гигиены;
  • комплект сухой нательной одежды, тот в который вы переоденетесь после бани;
  • носки, нижнее белье, теплые носки, варежки или перчатки, вязаная шапка, свитер, спортивные штаны;
  • тапочки или кроссовки, в которых будете ходить по избе после похода;
  • спортивный костюм для пребывания в домике на ночевках;
  • если есть потребность в лекарствах — то их надо взять с собой;
  • налобный фонарик + запасной комплект с аккумуляторами; зарядное устройство.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Во что лучше упаковать личные вещи?

Данный снегоходный тур не подразумевает перевозку личных вещей на снегоходе, ваши вещи будут находиться на базе отдыха во время путешествия. Поэтому можете упаковывать вещи в любую сумку или чемодан.

Какие документы брать?

Возьмите паспорт и страховой медицинский полис (можно ксерокопию).

Какие модели снегоходов вы используете?

Наши снегоходы: (4-х тактный BRP SKI-DOO Grand Touring Sport- 600 ace / 4 тактный BRP LYNX ADVENTURE - 600 ace / 2 тактный BRP Ski-Doo Skandic SWT 550F / 2 тактный BRP Ski-DooTundra WT 550F).

Как соблюдается безопасность?

К управлению снегоходом допускаются лица старше 18 лет.

Каждый турист подписывает договор материальной ответственности.

Турист обязан соблюдать:

- основные положения инструктажа по технике безопасности,
- выполнять распоряжение инструктора – руководителя группы на всем маршруте,
- к управлению снегоходом не допускаются люди в нетрезвом состоянии.

Инструктор имеет право снять туриста с маршрута в любой момент в случае грубого или неоднократного нарушения правил техники безопасности.

Какую экипировку вы выдаете?

Мы предоставляем вам специальную экипировку для путешествий на снегоходах. В нее входят: подшлемник; шлем; перчатки/краги; комбинезон производства Финляндия (цельный верх/низ).

Могут ли участвовать дети?

Дети старше 8 лет могут участвовать в туре в качестве пассажиров (при этом рост ребенка должен быть от 120 см), с 18 лет можно управлять снегоходом самостоятельно.

Есть ли связь на маршруте?

Практически на всем протяжении маршрута связь есть, в основном МТС и Мегафон.

Есть ли ограничения для участников по весу?

Максимальный размер XXXL, вес 120 кг.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
Б
7 сен 2024
Все понравилось
О
27 авг 2024
В целом, всё прошло хорошо. Но на 20 человек туристов (4 плавсредства) было всего 2 инструктора (фирма "Лесная сказка"). 2 экипажа проходили маршрут без инструкторов, что в опасных участках создавало
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дополнительные сложности.
Плюсов у похода было больше, чем минусов, поэтому остановлюсь на этом.
Для тех, кто будет проходить похожий маршрут из Лоухи до Чупы и отправляться поездом №15 в 3.07, хочу подсказать, что в Чупе есть прекрасный гостевой дом, напротив магазина "Магнит". Там можно снять номер за 1,5 тыс. руб. /чел. и со всеми удобствами подождать своего поезда. В 2 часа ночи за Вами приедет такси и отвезет за 10 минут на вокзал. Только договоритесь заранее, при заселении. Телефон такси даст администратор гостиницы. Потому что на вокзале нет ничего, кроме крохотного зала ожидания и приличного туалета.

Д
26 авг 2024
Всё хорошо.

Тур входит в следующие категории Петрозаводска

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