Прочувствуйте всю прелесть зимы в активном перемещении на снегоходах по заброшенным поселениям карелов-ливвиков.
Ливвики — южные карелы, живут
Программа тура по дням
Встреча, снегоходный маршрут, выступление ансамбля
Встреча на ж/д вокзале г. Петрозаводск.
Завтрак в ресторане города.
Отправление на базу.
Подбор экипировки.
Инструктаж по технике безопасности.
Выход на маршрут.
Сафари на снегоходах по лесной трассе и озерам.
Посещение сыроварни с дегустацией сыров (за доп. плату), чаепитие с перекусом.
60 км.
Возвращение на базу.
Ужин.
Свободное время.
Снегоходный маршрут
Завтрак.
Переодевание в экипировку.
Выход на маршрут.
Сафари по старинным карельским деревням.
Деревня Сергилахта (место съемок фильма "А зори здесь тихие").
Деревня Павшойла (заброшенные карельские дома и часовня Вознесения Господня).
Нежилая деревня Мянгусельга – Инжунаволок (восстановленная часовня Николая Чудотворца) – проедем по лесным дорожкам, выйдем на Сямозеро и с ветерком помчим до базы отдыха.
В пути ланч-перекус на природе (чай, кофе из термоса, бутерброды, выпечка, сладости/ горячий чай из термоса, сосиски на гриле, лаваш, сладости к чаю).
Возвращение на базу.
Ужин.
Баня на дровах (2 часа).
Отдых.
Экскурсия по деревне Рубчойла. Завершение тура
Завтрак.
Переодевание в экипировку.
Выход на маршрут.
Маршрут до д. Рубчойла, катание по лесной трассе, полям.
Экскурсия по деревне Рубчойла, выступление фольклорного ансамбля, обед с блюдами национальной кухни.
Возвращение на базу, переодевание.
Трансфер до ж/д вокзала г. Петрозаводска.
Проживание
Тур предусматривает проживание в комфортных домах на базе отдыха.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от посадки на снегоход:
- 1 человек на снегоходе – 70 000 руб.;
- 2 человека на снегоходе – 60 000 руб.
Скидка детям до 12 лет 10%.
Важно: перед туром взимается возвратный залог: 20 000 руб. / снегоход.
Варианты проживания
База отдыха «ALDI-Karelia»
База отдыха «ALDI-Karelia» находится в посёлке Сяпся Республики Карелия.
Номерной фонд составляют 5 домов категорий «Афрейм» или «Барнхаус». Каждый из них укомплектован таким образом, чтобы гости могли провести свой отдых максимально комфортно. Здесь удобные кровати, собственная ванная комната, телевизор и Wi-Fi. Каждый номер оборудован террасой с мебелью и видом на озеро или ухоженную территорию.
Установлена необходимая техника для подогревания еды и приготовления чая. Желающие поесть овощи, мясо или рыбу, жаренные на углях, могут воспользоваться принадлежностями для барбекю.
Отдыхающие смогут насладиться невероятной зеленью лесов, побродить по чарующим тропинкам, заняться рыбалкой и просто отвлечься от городского шума и суеты. Расстояние до железнодорожного вокзала — 54,2 км, до Международного аэропорта Петрозаводск — 42,3 км.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Аренда снегоходов
- Прокат экипировки (снегоходный комбинезон, сапоги, балаклава, шлем, рукавицы/перчатки)
- ГСМ на снегоходы
- Трансфер по программе
- Питание трёхразовое: завтрак, обед, ужин на базе отдыха, в 1 и 2 день обед заменен перекусом на маршруте (чай в термосе, бутерброды, сладости)
- Работа инструктора
- Баня во второй день
- Проживание по программе
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Петрозаводска и обратно
- Питание, не указанное в программе тура
- Доплата за одноместное размещение 5 000 руб
- Перед туром взимается возвратный залог: 20 000 руб./снегоход
- Посещение сыроварни
- Дополнительные услуги
- Личные траты
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Рекомендуем вам с собой на маршрут взять следующие вещи:
- средства личной гигиены;
- комплект сухой нательной одежды, тот в который вы переоденетесь после бани;
- носки, нижнее белье, теплые носки, варежки или перчатки, вязаная шапка, свитер, спортивные штаны;
- тапочки или кроссовки, в которых будете ходить по избе после похода;
- спортивный костюм для пребывания в домике на ночевках;
- если есть потребность в лекарствах — то их надо взять с собой;
- налобный фонарик + запасной комплект с аккумуляторами; зарядное устройство.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Во что лучше упаковать личные вещи?
Данный снегоходный тур не подразумевает перевозку личных вещей на снегоходе, ваши вещи будут находиться на базе отдыха во время путешествия. Поэтому можете упаковывать вещи в любую сумку или чемодан.
Какие документы брать?
Возьмите паспорт и страховой медицинский полис (можно ксерокопию).
Какие модели снегоходов вы используете?
Наши снегоходы: (4-х тактный BRP SKI-DOO Grand Touring Sport- 600 ace / 4 тактный BRP LYNX ADVENTURE - 600 ace / 2 тактный BRP Ski-Doo Skandic SWT 550F / 2 тактный BRP Ski-DooTundra WT 550F).
Как соблюдается безопасность?
К управлению снегоходом допускаются лица старше 18 лет.
Каждый турист подписывает договор материальной ответственности.
Турист обязан соблюдать:
- основные положения инструктажа по технике безопасности,
- выполнять распоряжение инструктора – руководителя группы на всем маршруте,
- к управлению снегоходом не допускаются люди в нетрезвом состоянии.
Инструктор имеет право снять туриста с маршрута в любой момент в случае грубого или неоднократного нарушения правил техники безопасности.
Какую экипировку вы выдаете?
Мы предоставляем вам специальную экипировку для путешествий на снегоходах. В нее входят: подшлемник; шлем; перчатки/краги; комбинезон производства Финляндия (цельный верх/низ).
Могут ли участвовать дети?
Дети старше 8 лет могут участвовать в туре в качестве пассажиров (при этом рост ребенка должен быть от 120 см), с 18 лет можно управлять снегоходом самостоятельно.
Есть ли связь на маршруте?
Практически на всем протяжении маршрута связь есть, в основном МТС и Мегафон.
Есть ли ограничения для участников по весу?
Максимальный размер XXXL, вес 120 кг.