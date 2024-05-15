Уютный двухэтажный коттедж в финском стиле с гостиничными номерами европейского класса.

Двухместные гостиничные номера. В номере: две односпальные кровати, сауна, душ, туалет, телевизор, мягкое кресло-кровать, стол, гардеробная, кухня с бытовой техникой, столовая посуда.

В каждый номер отдельный вход и выход на террасу/балкон с видом на озеро.

Номера, находящиеся на одном этаже, имеют общие двойные двери, за счет чего компании, поселившиеся по соседству, имеют возможность ходить в гости друг к другу, не выходя на улицу.