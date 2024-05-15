Вас ждут незабываемые моменты снегоходного путешествия с посещением зоокомплекса "Три медведя" и подледной рыбалкой на озере Сямозеро.
Что вас ожидает:
Описание тура
Для групп от десяти человек возможно проведение тура в любые даты.
Программа тура по дням
Встреча, снегоходный маршрут, зоокомплекс
8:00 Встреча на ж/д вокзале города Петрозаводска.
Завтрак в кафе города.
Трансфер на базу отдыха (70 км).
Размещение в номерах.
Подбор экипировки (костюмов, шлемов, снегоходной обуви).
Инструктаж по управлению снегоходом и технике безопасности.
Выход на снегоходный маршрут: база отдыха – оз. Сямозеро – Зоокомплекс "Три медведя" – Сямозерские острова – база отдыха.
В пути перекус (горячий чай из термоса, бутерброды, фрукты, сладости).
Дневной пробег на снегоходах 40 км.
Ужин на базе отдыха.
За доп. плату возможна баня.
Выезд на снегоходах на подледную рыбалку, отъезд
Завтрак.
Выдача необходимого снаряжения для рыбалки.
Выезд на снегоходах на озеро Сямозеро в поисках рыбного места, 40 км.
Сверлим лунки, инструктор расскажет и покажет, как правильно ловить рыбу.
В пути перекус.
Возвращение на базу.
Обед.
Сбор вещей.
Трансфер в Петрозаводск к вечерним поездам.
Проживание
Тур предусматривает проживание в комфортных домах на базе отдыха.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от посадки на снегоход:
- 1 человек на снегоходе – 39 000 руб.;
- 2 человека на снегоходе – 29 900 руб.
Варианты проживания
Коттедж/таунхаус «Суоми»
Уютный двухэтажный коттедж в финском стиле с гостиничными номерами европейского класса.
Двухместные гостиничные номера. В номере: две односпальные кровати, сауна, душ, туалет, телевизор, мягкое кресло-кровать, стол, гардеробная, кухня с бытовой техникой, столовая посуда.
В каждый номер отдельный вход и выход на террасу/балкон с видом на озеро.
Номера, находящиеся на одном этаже, имеют общие двойные двери, за счет чего компании, поселившиеся по соседству, имеют возможность ходить в гости друг к другу, не выходя на улицу.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Аренда снегоходов и экипировки
- Аренда снаряжения для рыбалки
- ГСМ на снегоходы
- Трансферы по программе
- Питание, указанное в программе
- Размещение в 2-местных номерах
- Работа инструкторов
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Петрозаводска и обратно
- Питание, не указанное в программе тура
- Доплата за одноместное размещение - 7 000 руб
- Входной билет в Зоокомплекс «Три медведя»:взрослый - 800 руб. дети 8-12 лет - 450 руб
- Взрослый - 800 руб
- Дети 8-12 лет - 450 руб
- Баня
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Рекомендуем вам с собой на маршрут взять следующие вещи:
- средства личной гигиены;
- комплект сухой нательной одежды, тот в который вы переоденетесь после бани;
- носки, нижнее белье, теплые носки, варежки или перчатки, вязаная шапка, свитер, спортивные штаны;
- тапочки или кроссовки, в которых будете ходить по избе после похода;
- спортивный костюм для пребывания в домике на ночевках;
- если есть потребность в лекарствах — то их надо взять с собой;
- налобный фонарик + запасной комплект с аккумуляторами;
- зарядное устройство.
Весь Ваш багаж должен поместиться в небольшой рюкзачок или дорожную сумку.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Во что лучше упаковать личные вещи?
Данный снегоходный тур не подразумевает перевозку личных вещей на снегоходе, ваши вещи будут находиться на базе отдыха во время путешествия. Поэтому можете упаковывать вещи в любую сумку или чемодан.
Какие документы брать?
Возьмите паспорт и страховой медицинский полис (можно ксерокопию).
Какие модели снегоходов вы используете?
Наши снегоходы: 4-тактный BRP SKI-DOO Grand Touring Sport- 600 ace / 4-тактный BRP LYNX ADVENTURE - 600 ace / 2-тактный BRP Ski-Doo Skandic SWT 550F / 2-тактный BRP Ski-DooTundra WT 550F.
Как соблюдается безопасность?
К управлению снегоходом допускаются лица старше 18 лет.
Каждый турист подписывает договор материальной ответственности.
Турист обязан соблюдать:
- основные положения инструктажа по технике безопасности,
- выполнять распоряжение инструктора – руководителя группы на всем маршруте,
- к управлению снегоходом не допускаются люди в нетрезвом состоянии.
Инструктор имеет право снять туриста с маршрута в любой момент в случае грубого или неоднократного нарушения правил техники безопасности.
Какую экипировку вы выдаете?
Мы предоставляем вам специальную экипировку для путешествий на снегоходах. В нее входят: подшлемник; шлем; перчатки/краги; комбинезон производства Финляндия (цельный верх/низ).
Могут ли участвовать дети?
Дети старше 8 лет могут участвовать в туре в качестве пассажиров (при этом рост ребенка должен быть от 120 см), с 18 лет можно управлять снегоходом самостоятельно.
Есть ли связь на маршруте?
Практически на всем протяжении маршрута связь есть, в основном МТС и Мегафон.
Кто будет сопровождать нас на маршруте?
На всем протяжении тура с вами будут опытные гиды-инструкторы.
Каковы особенности бронирования тура?
В туре предусмотрен возвратный залог 5 000 руб. /чел. за снегоход (наличными на месте).
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Инструкторы Анатолий и Софья очень ответственные, отзывчивые. Я забыла в комбинезоне кошелëк, позвонила и мне его привезли прямо в гостиницу в Петрозаводск, хотя сама поездка проходила в 70 км от города!!
Огромная благодарность ❤❤❤
Сама организация на высоте👍👍👍