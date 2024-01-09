Вы увидите прекрасные зимние места Сямозерья, проедете по старинным карельским деревням и насладитесь выступлением фольклорного ансамбля.
А на ночь остановитесь на чудесной вилле, которая сочетает в себе городской комфорт и нетронутую цивилизацией природу. Активные выходные на снегоходах начинаются! Тур проводится для групп, использующих от 4 снегоходов. Для групп от 12 человек возможно проведение тура в любые даты.
янв
янв
янв
янв
фев
фев
фев
даты
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Встреча, снегоходный маршрут, выступление ансамбля
08:00 Встреча на ж/д вокзале г. Петрозаводска.
Завтрак в кафе города.
Трансфер на базу отдыха, размещение.
11:30 Подбор экипировки (костюмов, шлемов, снегоходной обуви).
Инструктаж по управлению снегоходом и технике безопасности.
12:30 Выход на маршрут: база отдыха — деревня Сергилахта (место съемок фильма «А зори здесь тихие») — деревня Павшойла (заброшенные карельские дома и часовня Вознесения Господня) — нежилая деревня Мянгусельга — Инжунаволок (часовня Николая Чудотворца).
Пробег примерно 80 км.
Маршрут проходит по лесным дорожкам и по озеру Сямозеро.
20:00 Ужин.
Свободное время.
Снегоходный маршрут, отъезд
09:00 Завтрак.
10:00 Выход на маршрут: база отдыха — д. Рубчойла.
В деревне Рубчойла — экскурсия, выступление фольклорного ансамбля, обед с блюдами национальной кухни.
Пробег примерно 70 км.
15.00 Возвращение на базу. Освобождение номеров.
16:00 Трансфер на ж/д вокзал г. Петрозаводска.
Проживание
Тур предусматривает проживание на базе отдыха «ALDI-Karelia».
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от посадки на снегоходе:
- 1 человек на снегоходе — 46 000 руб.;
- 2 человека на снегоходе — 36 000 руб.
Скидка детям до 12 лет — 10%
Варианты проживания
База отдыха «ALDI-Karelia»
База отдыха «ALDI-Karelia» находится в посёлке Сяпся Республики Карелия.
Номерной фонд составляют 5 домов категорий «Афрейм» или «Барнхаус». Каждый из них укомплектован таким образом, чтобы гости могли провести свой отдых максимально комфортно. Здесь удобные кровати, собственная ванная комната, телевизор и Wi-Fi. Каждый номер оборудован террасой с мебелью и видом на озеро или ухоженную территорию.
Установлена необходимая техника для подогревания еды и приготовления чая. Желающие поесть овощи, мясо или рыбу, жаренные на углях, могут воспользоваться принадлежностями для барбекю.
Отдыхающие смогут насладиться невероятной зеленью лесов, побродить по чарующим тропинкам, заняться рыбалкой и просто отвлечься от городского шума и суеты. Расстояние до железнодорожного вокзала — 54,2 км, до Международного аэропорта Петрозаводск — 42,3 км.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансферы по программе
- Питание, указанное в программе тура
- Проживание (2-местные номера) по программе
- Аренда снегохода, ГСМ
- Полная экипировка (комбинезон, шлем, подшлемник, сапоги, перчатки)
- Работа инструктора
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Петрозаводска и обратно
- Питание, не указанное в программе тура
- Доплата за одноместное размещение
- Дополнительные услуги
- Личные траты
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Рекомендуем вам с собой на маршрут взять следующие вещи:
- средства личной гигиены;
- комплект сухой нательной одежды, тот в который вы переоденетесь после бани;
- носки, нижнее белье, теплые носки, варежки или перчатки, вязаная шапка, свитер, спортивные штаны;
- тапочки или кроссовки, в которых будете ходить по избе после похода;
- спортивный костюм для пребывания в домике на ночевках;
- если есть потребность в лекарствах – то их надо взять с собой;
- налобный фонарик + запасной комплект с аккумуляторами;
- зарядное устройство.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Во что лучше упаковать личные вещи?
Данный снегоходный тур не подразумевает перевозку личных вещей на снегоходе, ваши вещи будут находиться на базе отдыха во время путешествия. Поэтому можете упаковывать вещи в любую сумку или чемодан.
Какие документы брать?
Возьмите паспорт и страховой медицинский полис (можно ксерокопию).
Какие модели снегоходов вы используете?
Наши снегоходы: BRP Ski-Doo Grand Touring 600 ace и Tundra WT 550 F.
Как соблюдается безопасность?
К управлению снегоходом допускаются лица старше 18 лет.
Каждый турист подписывает договор материальной ответственности.
Турист обязан соблюдать:
- основные положения инструктажа по технике безопасности;
- выполнять распоряжение инструктора – руководителя группы на всем маршруте;
- к управлению снегоходом не допускаются люди в нетрезвом состоянии.
Инструктор имеет право снять туриста с маршрута в любой момент в случае грубого или неоднократного нарушения правил техники безопасности.
Какую экипировку вы выдаете?
Мы предоставляем вам специальную экипировку для путешествий на снегоходах.
В нее входят:
- подшлемник;
- шлем;
- перчатки/краги;
- комбинезон производства Финляндия (цельный верх/низ).
Могут ли участвовать дети?
Дети старше 8 лет могут участвовать в туре в качестве пассажиров (при этом рост ребенка должен быть от 120 см), с 18 лет можно управлять снегоходом самостоятельно.
Есть ли связь на маршруте?
Практически на всем протяжении маршрута связь есть, в основном МТС и Мегафон.
Каковы особенности бронирования тура?
В туре предусмотрен возвратный залог 5 000 руб. /чел. за снегоход (наличными на месте).
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Инструкторы Анатолий и Софья очень ответственные, отзывчивые. Я забыла в комбинезоне кошелëк, позвонила и мне его привезли прямо в гостиницу в Петрозаводск, хотя сама поездка проходила в 70 км от города!!
Огромная благодарность ❤❤❤
Сама организация на высоте👍👍👍