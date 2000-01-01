Обратите внимание:
В стоимость экскурсии включен трансфер на автобусе из Петрозаводска и обратно, работа гида, 2 экскурсии: в питомник ездовых собак и на ферму оленей. Остальные услуги на вотчине приобретаются за дополнительную плату в кассах на месте (возможен наличный и безналичный расчет)
Приглашаем вас отправиться в удивительный мир детства
Здесь Вы познакомитесь с лучшими в России ездовыми собаками, полюбуетесь на северных оленей и их робких оленят, а также прикоснетесь к уникальной культуре лесных саамов и выпьете чаю из карельских целебных трав. По желанию, за дополнительную плату — посетите, пообщаетесь и сделаете памятные фото с Талви Укко — карельским Дед Морозом, в его личной северной резиденции!
Хаски
Здесь находиться самый большой в России питомник спортивных ездовых собак. Вы подружитесь со знаменитыми аляскинскими хасками, аляскинскими маламутами и сибирскими хасками, ощутите безграничное доверие и любовь этих прекрасных созданий, сделаете добрые фото на память. Помощники Талви Укко проведут экскурсию и расскажут много удивительных вещей о летних и зимних видах ездового спорта, многообразии и назначении каждой из ездовых пород, особенностях характера и ролях в команде каждого из четвероногих спортсменов.
Северные олени
В густом лесу возле маленького озерца, живут настоящие северные олени, особая гордость и любовь Талви Укко. Помощники Зимнего Деда покажут Вам оленью ферму, где Вы пообщаетесь с осторожными северными оленями и полюбуетесь на их робких оленят. Вы посетите подлинные саамские жилища, увидите старинные предметы быта, выпьете чаю из карельских целебных трав, отведаете настоящей карельской выпечки и на миг перенесетесь в древние времена, когда человек и лес были одним целым.
А потом Вы с азартом покатаетесь с чудо-горки. (Не забудьте про зимнюю теплую спортивную обувь и одежду).
Для всех желающих, за дополнительную плату:
- У Вас будет шанс увидеть лабораторию чудес Зимнего Деда — Талви Укко, его рабочий кабинет, где заключаются погодные договоры, и приемную, в которой побывали самые разные люди и волшебные существа. Если загадать в ней желание — оно непременно сбудется!
- Стоимость: 1000 рублей с человека (посещение вотчины Талви Укко и возможность сфотографироваться / увидеться с ним лично).
- Дворец Лумикки — карельской Снегурочки, где увидим экспозицию «Карелия в миниатюре» — аналог «Гранд Макет Россия» с Соловками, Кижами и другими карельскими достопримечательностями.
- Стоимость: 800 рублей с человека.
- Катание на собачьей или оленьей упряжке — народная карельская забава! Хаски и маламуты с ветерком прокатят Вас по заснеженному лесу и Вы почувствуете драйв и скорость, укутавшись в теплую накидку. Всегда на Севере использовали сани и собак, а также оленей, для передвижения от одной точки к другой, проходя за 1 день от 80 до 100 километров.