Обратите внимание:

В стоимость экскурсии включен трансфер на автобусе из Петрозаводска и обратно, работа гида, 2 экскурсии: в питомник ездовых собак и на ферму оленей. Остальные услуги на вотчине приобретаются за дополнительную плату в кассах на месте (возможен наличный и безналичный расчет)

Приглашаем вас отправиться в удивительный мир детства

Здесь Вы познакомитесь с лучшими в России ездовыми собаками, полюбуетесь на северных оленей и их робких оленят, а также прикоснетесь к уникальной культуре лесных саамов и выпьете чаю из карельских целебных трав. По желанию, за дополнительную плату — посетите, пообщаетесь и сделаете памятные фото с Талви Укко — карельским Дед Морозом, в его личной северной резиденции!

Хаски

Здесь находиться самый большой в России питомник спортивных ездовых собак. Вы подружитесь со знаменитыми аляскинскими хасками, аляскинскими маламутами и сибирскими хасками, ощутите безграничное доверие и любовь этих прекрасных созданий, сделаете добрые фото на память. Помощники Талви Укко проведут экскурсию и расскажут много удивительных вещей о летних и зимних видах ездового спорта, многообразии и назначении каждой из ездовых пород, особенностях характера и ролях в команде каждого из четвероногих спортсменов.

Северные олени

В густом лесу возле маленького озерца, живут настоящие северные олени, особая гордость и любовь Талви Укко. Помощники Зимнего Деда покажут Вам оленью ферму, где Вы пообщаетесь с осторожными северными оленями и полюбуетесь на их робких оленят. Вы посетите подлинные саамские жилища, увидите старинные предметы быта, выпьете чаю из карельских целебных трав, отведаете настоящей карельской выпечки и на миг перенесетесь в древние времена, когда человек и лес были одним целым.

А потом Вы с азартом покатаетесь с чудо-горки. (Не забудьте про зимнюю теплую спортивную обувь и одежду).

Для всех желающих, за дополнительную плату: