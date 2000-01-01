«Талви Укко и его верные друзья» - поездка к карельскому Деду Морозу

Приглашаем Вас в резиденцию карельского Дед Мороза - Талви Укко, и его верным друзьям - хаскам и...

Приглашаем Вас в резиденцию карельского Дед Мороза — Талви Укко, и его верным друзьям — хаскам и северным оленям! Программа включает в себя экскурсию на ферму северных оленей и питомник ездовых собак, а также зимние забавы: катание с горок, знакомство с культурой лесных саамов и чаепитие с карельской выпечкой.

Вы сможете посетить зимнюю резиденцию Талви Укко, посетить дворец карельской Снегурочки — Лумикки, покататься на собачьих упряжках или снегоходах.
«Талви Укко и его верные друзья» - поездка к карельскому Деду Морозу
«Талви Укко и его верные друзья» - поездка к карельскому Деду Морозу
«Талви Укко и его верные друзья» - поездка к карельскому Деду Морозу
«Талви Укко и его верные друзья» - поездка к карельскому Деду Морозу
«Талви Укко и его верные друзья» - поездка к карельскому Деду Морозу
«Талви Укко и его верные друзья» - поездка к карельскому Деду Морозу

Что вы увидите 🤩

  • Вотчина карельского Деда Мороза
  • Питомник хаски и северных оленей

Обратите внимание:

    В стоимость экскурсии включен трансфер на автобусе из Петрозаводска и обратно, работа гида, 2 экскурсии: в питомник ездовых собак и на ферму оленей. Остальные услуги на вотчине приобретаются за дополнительную плату в кассах на месте (возможен наличный и безналичный расчет)
    Приглашаем вас отправиться в удивительный мир детства
    Здесь Вы познакомитесь с лучшими в России ездовыми собаками, полюбуетесь на северных оленей и их робких оленят, а также прикоснетесь к уникальной культуре лесных саамов и выпьете чаю из карельских целебных трав. По желанию, за дополнительную плату — посетите, пообщаетесь и сделаете памятные фото с Талви Укко — карельским Дед Морозом, в его личной северной резиденции!

    Хаски

    Здесь находиться самый большой в России питомник спортивных ездовых собак. Вы подружитесь со знаменитыми аляскинскими хасками, аляскинскими маламутами и сибирскими хасками, ощутите безграничное доверие и любовь этих прекрасных созданий, сделаете добрые фото на память. Помощники Талви Укко проведут экскурсию и расскажут много удивительных вещей о летних и зимних видах ездового спорта, многообразии и назначении каждой из ездовых пород, особенностях характера и ролях в команде каждого из четвероногих спортсменов.

    Северные олени

    В густом лесу возле маленького озерца, живут настоящие северные олени, особая гордость и любовь Талви Укко. Помощники Зимнего Деда покажут Вам оленью ферму, где Вы пообщаетесь с осторожными северными оленями и полюбуетесь на их робких оленят. Вы посетите подлинные саамские жилища, увидите старинные предметы быта, выпьете чаю из карельских целебных трав, отведаете настоящей карельской выпечки и на миг перенесетесь в древние времена, когда человек и лес были одним целым.
    А потом Вы с азартом покатаетесь с чудо-горки. (Не забудьте про зимнюю теплую спортивную обувь и одежду).

    Для всех желающих, за дополнительную плату:

    • У Вас будет шанс увидеть лабораторию чудес Зимнего Деда — Талви Укко, его рабочий кабинет, где заключаются погодные договоры, и приемную, в которой побывали самые разные люди и волшебные существа. Если загадать в ней желание — оно непременно сбудется!
    • Стоимость: 1000 рублей с человека (посещение вотчины Талви Укко и возможность сфотографироваться / увидеться с ним лично).
    • Дворец Лумикки — карельской Снегурочки, где увидим экспозицию «Карелия в миниатюре» — аналог «Гранд Макет Россия» с Соловками, Кижами и другими карельскими достопримечательностями.
    • Стоимость: 800 рублей с человека.
    • Катание на собачьей или оленьей упряжке — народная карельская забава! Хаски и маламуты с ветерком прокатят Вас по заснеженному лесу и Вы почувствуете драйв и скорость, укутавшись в теплую накидку. Всегда на Севере использовали сани и собак, а также оленей, для передвижения от одной точки к другой, проходя за 1 день от 80 до 100 километров.

    Цены на экскурсию

    Для группы 1-25 человек
    Взрослый
    1 950 ₽
    Детский (до 12 лет)
    1 800 ₽

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • Транспортное обслуживание на автобусе по маршруту
    • Работа гида по маршруту
    • Экскурсия в питомник к собакам и оленям
    • Чаепитие
    Что не входит
    • Развлечения:
    • Катание на снегоходе: 3200 рублей / человек (2 человека на снегоходе).
    • Катание на оленях (800 метров): дети до 12 лет — 1500 рублей, взрослый — 2000 рублей.
    • Катание на хасках (500 метров): дети до 12 лет — 1500 рублей, взрослый — 2500 рублей.
    • Катание на хасках (1500 метров): дети до 12 лет — 2500 рублей, взрослый — 3000 рублей.
    • Посещение вотчины Талви Укко: 1000 рублей с человека
    • Посещение дворца Лумикки: 800 рублей с человека
    • Личные расходы
    Место начала и завершения
    Еремеева, 1, Петрозаводск
    Когда и сколько длится?
    Когда: Согласно расписанию в календаре
    Экскурсия длится около 5 часов
    Кто ещё будет на экскурсии?
    Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
    А если я передумаю?
    • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
    • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
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    Согласно расписанию в календаре

    ЗолотоеКольцоКарелии
    ЗолотоеКольцоКарелии
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