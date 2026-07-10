Карелия - край удивительных приключений! В резиденции Талви Укко, расположенной вблизи Петрозаводска, вас ждут озорные хаски и дружелюбные северные олени. Прокатитесь на упряжке, насладитесь карельской выпечкой и чаем из местных

трав. Это место, где каждый найдет что-то для себя: от прогулок по резиденции до знакомства с культурой и традициями региона. Не упустите шанс окунуться в атмосферу настоящей зимней сказки, которая доступна круглый год

Описание экскурсии

Зимний волшебник Талви Укко

Талви Укко — это имя «зимнего деда», которое в переводе с карельского языка означает именно это. Он живет всего в 30 километрах от Петрозаводска, на окраине уютного поселка Чална. Здесь можно найти настоящую саамско-карельскую резиденцию, где каждый элемент создает атмосферу зимнего волшебства.

Помощники зимнего волшебника

Какой зимний волшебник обойдется без своих верных помощников? Главные из них — северные олени. У Талви Укко они ничем не хуже, чем у известного лапландского Санты. А что такое резиденция без дружелюбных собак? В этом месте вы встретите настоящих хаски и маламутов. Здесь, в резиденции Талви Укко, расположился самый большой питомник ездовых собак в России.

Гости волшебника

К зимнему деду приезжают не только для того, чтобы погулять по резиденции и познакомиться с бытом волшебника. Здесь можно отведать ароматный чай на травах и насладиться увлекательными прогулками.

Покататься на собачьих упряжках;

Прокатиться на оленьих упряжках;

Насладиться зимними и летними активностями.

Вотчина Талви Укко открыта круглый год! Не упустите возможность стать частью этого волшебного мира. Его команда с нетерпением ждет именно вас!