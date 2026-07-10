Откройте для себя волшебный мир Талви Укко, где хаски и олени ждут встречи с вами. Уникальная экскурсия в Карелии круглый год
Карелия - край удивительных приключений! В резиденции Талви Укко, расположенной вблизи Петрозаводска, вас ждут озорные хаски и дружелюбные северные олени. Прокатитесь на упряжке, насладитесь карельской выпечкой и чаем из местных читать дальшеуменьшить
трав.
Это место, где каждый найдет что-то для себя: от прогулок по резиденции до знакомства с культурой и традициями региона. Не упустите шанс окунуться в атмосферу настоящей зимней сказки, которая доступна круглый год
Талви Укко — это имя «зимнего деда», которое в переводе с карельского языка означает именно это. Он живет всего в 30 километрах от Петрозаводска, на окраине уютного поселка Чална. Здесь можно найти настоящую саамско-карельскую резиденцию, где каждый элемент создает атмосферу зимнего волшебства.
Помощники зимнего волшебника
Какой зимний волшебник обойдется без своих верных помощников? Главные из них — северные олени. У Талви Укко они ничем не хуже, чем у известного лапландского Санты. А что такое резиденция без дружелюбных собак? В этом месте вы встретите настоящих хаски и маламутов. Здесь, в резиденции Талви Укко, расположился самый большой питомник ездовых собак в России.
Гости волшебника
К зимнему деду приезжают не только для того, чтобы погулять по резиденции и познакомиться с бытом волшебника. Здесь можно отведать ароматный чай на травах и насладиться увлекательными прогулками.
Покататься на собачьих упряжках;
Прокатиться на оленьих упряжках;
Насладиться зимними и летними активностями.
Вотчина Талви Укко открыта круглый год! Не упустите возможность стать частью этого волшебного мира. Его команда с нетерпением ждет именно вас!
Согласно расписанию в календаре
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
Питомник хаски и северных оленей
Вотчина Талви Укко
Что включено
Транспортное обслуживание на автобусе по маршруту
Экскурсия в питомник хаски и северных оленей
Чаепитие
Что не входит в цену
Личные расходы
Развлечения в вотчине
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ротонда на набережной Петрозаводска (Еремеева, 1)
Завершение: Петрозаводск, Еремеева, 1
Когда и сколько длится?
Когда: Согласно расписанию в календаре
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на последних 30 из 182 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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А
Анастасия
До сих пор люблю Деда-Мороза, хотя мне уже под 60. Расчувствовалась. Это самый добрый волшебник без каких-либо оговорок. Кормили оленей, гладили дружелюбных хаски. А напоследок подошёл крупный котяра, сказал речь на своем языке и всем позировал. Масса положительных эмоций.
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А
Алена
Шикарная поездка, очень красиво и масштабно. Особое впечатление произвела экскурсовод Елена, много интересного, смешного и познавательно, она профессионал. Спасибо за эти эмоции
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А
Анна
Данное приключение не оставит равнодушным любителей животных,заряд «мимишности» и только положительные эмоции обеспечены,собаки очень ухоженные,добрые и рады абсолютно всем гостям,олени тоже прекрасны выходят встречать,разрешают себя гладить и кормить,есть возможность прокатиться читать дальшеуменьшить
в упряжке или взять собаку на прогулку,это дополнительная возможность провести больше времени с хвостиком и ближе познакомиться и прекрасно провести время,посещение резеденции деда мороза и дворца снегурочки с очень интересным рассказом,чаепитие. На территории сувенирный магазин с большим выбором местных деликатесов. Огромная благодарность гиду Елене,не давала нам скучать в дороге рассказывала интересные факты о Карелии,на обратном пути веселила загадками,дорога не дальняя и пролетела не заметно. Елена везде была с нами,невероятно заботлива,дала средство от комаров (что было очень важно во время прогулки с собакой по лесу). Спасибо водителю Андрею за безопастность и бережное отношение к пассажирам!Экскурсия не перегружена,для отдыха душой
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А
Анатолий
Только вчера съездил в Карелию с этой компанией. Получил несказанное удовольствие. Отдельно хочется отметить нашего гида - Александра. Это просто потрясающий человек. Он не только смог погрузить нас в саму читать дальшеуменьшить
историю этих мест, но и скрашивал наше путешествие байками, рассказами и просто интересными наблюдениями о тех местах где мы побывали. Александр, я знаю Вы не общаетесь с сайтами и группами, но все же, огромное Вам спасибо!!! В остальном: Прогулка по каньону, пролет над водой на троллейе, прогулка по веревочным мостам над водопадами, шхеры и другое. Все это было потрясающе. А как бонус: вкусное местное варенье, бальзам и т. д.. Очень понравилось и обязательно еще раз поеду!
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А
Анатолий
Только вчера съездил в Карелию с этой компанией. Получил несказанное удовольствие. Отдельно хочется отметить нашего гида - Александра. Это просто потрясающий человек. Он не только смог погрузить нас в саму читать дальшеуменьшить
историю этих мест, но и скрашивал наше путешествие байками, рассказами и просто интересными наблюдениями о тех местах где мы побывали. Александр, я знаю Вы не общаетесь с сайтами и группами, но все же, огромное Вам спасибо!!! В остальном: Прогулка по каньону, пролет над водой на троллейе, прогулка по веревочным мостам над водопадами, шхеры и другое. Все это было потрясающе. А как бонус: вкусное местное варенье, бальзам и т. д.. Очень понравилось и обязательно еще раз поеду!
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М
Мария
Здравствуйте. Нас 11 человек - взрослые и дети попали на экскурсию к хаски и северным оленям. Любой контакт с животными - это позитив). Собаки и олени оставили положительные эмоции и читать дальшеуменьшить
у больших, и у маленьких. В стоимость билета на катание на собачьих упряжках вошли дождевики. Сначала мы думали, зачем они? А потом как поняли! Во время катания на карте из-под собак и из-под колес летит грязь, поэтому дождевики оч пригодились. Все продумано, и это хорошо. В тереме карельского деда Мороза много фотозон, так что фотографий на память останется предостаточно. Экскурсия нам понравилась
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