Дед Морозов много не бывает

Талви Укко — имя «зимнего деда» (именно так переводится его имя с карельского), который поселился в 30 километрах от Петрозаводска, на окраине поселка Чална. Настоящая саамско-карельская резиденция получилась.

Помощники зимнего волшебника

Какой зимний волшебник без помощников? Главные из них, конечно, — северные олени. Они у карельского старика, кстати, ничуть не хуже, чем у лапландского Санты. А что это за резиденция без настоящих северных собак — хаски и маламутов? Здесь, в резиденции Талви Укко, самый большой питомник ездовых собак в России.

В гости к волшебнику

К зимнему деду приезжают теперь не только по резиденции погулять, на быт волшебника посмотреть, не только чай на травах с калитками отведать, но и покататься на собачьих, да на оленьих упряжках. Причем катают здесь и зимой, и летом. Вотчина открыта круглый год.

Ну что, поехали! Талви Укко и его команда ждут именно вас!