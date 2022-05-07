В гости к хаски и северным оленям

А вы знаете, что в Карелии есть свой Дед Мороз

4.9
14 отзывов
Групповая
А вы знаете, что в Карелии есть свой Дед Мороз? Предлагаем вам отправиться в новогоднюю сказку в гости к Талви Укко.

На вотчине Талви Укко живут озорные хаски и дружелюбные северные олени.

Вы сможете познакомиться с обитателями вотчины, прокатиться на упряжке с хаски и попробовать карельскую выпечку с чаем из местных трав.
В гости к хаски и северным оленям
В гости к хаски и северным оленям
В гости к хаски и северным оленям
В гости к хаски и северным оленям
В гости к хаски и северным оленям
В гости к хаски и северным оленям

Что вас ожидает 🤩

  • Питомник хаски и северных оленей
  • Вотчина Талви Укко

Дед Морозов много не бывает

Талви Укко — имя «зимнего деда» (именно так переводится его имя с карельского), который поселился в 30 километрах от Петрозаводска, на окраине поселка Чална. Настоящая саамско-карельская резиденция получилась.

Помощники зимнего волшебника

Какой зимний волшебник без помощников? Главные из них, конечно, — северные олени. Они у карельского старика, кстати, ничуть не хуже, чем у лапландского Санты. А что это за резиденция без настоящих северных собак — хаски и маламутов? Здесь, в резиденции Талви Укко, самый большой питомник ездовых собак в России.

В гости к волшебнику

К зимнему деду приезжают теперь не только по резиденции погулять, на быт волшебника посмотреть, не только чай на травах с калитками отведать, но и покататься на собачьих, да на оленьих упряжках. Причем катают здесь и зимой, и летом. Вотчина открыта круглый год.
Ну что, поехали! Талви Укко и его команда ждут именно вас!

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное обслуживание на автобусе по маршруту
  • Экскурсия в питомник хаски и северных оленей
  • Чаепитие
Что не входит
  • Личные расходы
  • Развлечения в вотчине
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ротонда на набережной Петрозаводска (Еремеева, 1)
Завершение: Петрозаводск, Еремеева, 1
Когда и сколько длится?
Когда: Согласно расписанию в календаре
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Согласно расписанию в календаре

Отзывы от туристов

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