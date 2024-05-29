1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2.5 часа
Встреча с хаски и северными оленями: магическое приключение в Петрозаводске
Приглашаем вас на встречу с карельским Дедом Морозом, где вас ждут хаски, северные олени и атмосфера праздника в любое время года
«В крупнейшем питомнике хаски в России пообнимаетесь с этими активными и дружелюбными собаками, узнаете больше о ездовом спорте и по желанию прокатитесь в собачьей упряжке»
12 июня в 10:00
14 июня в 10:00
от 2 500₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
В гости к карельскому Деду Морозу: сказочное приключение в Петрозаводске
Погрузитесь в атмосферу северной сказки: встреча с Дедом Морозом, хаски и оленями ждет вас
«Веселый МичиПочи познакомит вас с обитателями фермы: северными оленями и ездовыми собаками, маламутами и хаски»
20 июля в 09:00
31 июля в 09:00
от 5 000₽ за всё до 7 чел.
Групповая
4 часа
Олени и хаски: уникальное приключение в Петрозаводске с Талви Укко
Погрузитесь в мир зимних чудес, встречая оленей и хаски в крупнейшем питомнике России. Ждет вас не только экскурсия, но и теплое чаепитие
Начало: на улице Еремеева
«Здесь вы увидите сибирских и аляскинских хаски и маламутов, сделаете с ними милые снимки»
13 июня в 11:00
20 июня в 11:00
2 200₽ за человека
Групповая
3 часа
Путешествие к хаски и северным оленям
Крупнейший в России питомник хаски, ферма северных оленей и резиденция карельского Деда Мороза
Начало: в районе гостиницы Северная
«Вы прогуляетесь по крупнейшему в России питомнику хаски в компании опытного каюра, погладите чудесных зверей, сфотографируетесь с добродушными маламутами и узнаете всё самое интересное о северных ездовых породах»
Расписание: ежедневно в 12:00
5 сен в 12:00
11 сен в 12:00
2 900₽ за человека
Групповая
4 часа
В гости к хаски и северным оленям: уникальная экскурсия в Петрозаводске
Приглашаем вас в захватывающее путешествие к Талви Укко, где вас ждут встречи с хаски и северными оленями
Начало: Ротонда на набережной Петрозаводска (Еремеева, 1)
«А что это за резиденция без настоящих северных собак — хаски и маламутов»
Расписание: Согласно расписанию в календаре
10 июня в 10:30
13 июня в 11:00
от 2 200₽ за человека
Индивидуальная
7 часов
Айда в деревню! Живописный тур по Карелии из Петрозаводска
Исследуйте красоты Карелии: от карельских лесов до гостеприимства деревни Киндасово с традиционными угощениями
Начало: Место Вашего проживания в Петрозаводске
«Узнаете много интересного о карелах, а после отправимся в красивейший лес на берегу реки, где познакомимся с милашками хаски»
Расписание: Согласно расписанию вколендаре
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 10 500₽ за человека
Групповая
4 часа
Хаски и олени: экскурсия в карельский питомник
«Мы познакомимся с его верными друзьями: хаски и северными оленями»
Расписание: Ежедневно в 11:00
2 200₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна29 мая 2024Катание на собаках - это нечто!!!
- ООльга5 мая 2024Милые хаски, очень дружелюбные, жаль мало времени.
- ЕЕкатерина26 апреля 2024Поставила бы 5, так как девушка-гид с такой любовью и горящими глазами рассказывала о своих подопечных! Ещё вдоволь собак нагладилась.
- ДДенис8 марта 2024Отличная поездка в гости к хаски и оленям. Спасибо гиду Петру за очень интересный и обстоятельный рассказ о Карелии, ее
- ЕЕлена3 марта 2024Экскурсия понравилась. Спасибо гиду Петру за содержательный и интересный рассказ об истории Карелии.
- ААнастасия4 февраля 2024Экскурсия очень понравилась. Мы с сыном остались очень довольны. Организация экскурсии на отлично. Всё во время и без суеты. Артём
- ССветлана21 января 2024В целом поездка понравилась, в экскурсию входил трасфер туда и обратно, заход в помещение с козочками и другими фермерскими животными,
- ННаталия24 октября 2022Все было просто супер. Все организационные проблемы взяла на себя Людмила. Очень интересный экскурсовод и отличный собеседник. Огромное ей спасибо.
- ООльга27 декабря 2021Отличная экскурсия!!!! Снег!!!! Собаки!!!! Кошка Муся!!!! Карельская сказка!!!! И Дед Мороз!!!! Мы словно вернулись в счастливое детство!!!!
- ЕЕвгения10 ноября 2021Все было просто замечательно!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Петрозаводску в категории «Встреча с хаски»
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