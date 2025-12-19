Вас ждёт насыщенный день наполненный природой и северным настроением.
Путешествие начнём в городе с главной культурной части Онежского озера— парка скульптур под открытым небом.
А затем отправимся в загородную резиденцию Талви Укко, где устроим обнимашки с голубоглазыми потомками волков, покормим ягелем оленей и сделаем незабываемые снимки.
Путешествие начнём в городе с главной культурной части Онежского озера— парка скульптур под открытым небом.
А затем отправимся в загородную резиденцию Талви Укко, где устроим обнимашки с голубоглазыми потомками волков, покормим ягелем оленей и сделаем незабываемые снимки.
Описание экскурсииМы начнём с городской части и прогуляемся по знаменитой Онежской набережной — настоящему музею под открытым небом. Здесь вы узнаете, какие тайны и загадки хранит набережная, познакомитесь с величественным Онежским озером — одним из крупнейших пресноводных водоёмов Европы, и почувствуете характер северного города. Мы посетим две исторические площади разных эпох — Соборную и Круглую, поговорим о том, как Пётр I основал Петрозаводск, почему Екатерина II переплатила британскому инженеру за завод и какую роль во всей этой истории сыграл Урал. Во второй, загородной части экскурсии нас ждёт настоящая северная сказка. Мы отправимся в вотчину Талви Укко — карельского Дедушки Мороза, спрятанную в еловом лесу. Здесь вы побываете в питомнике ездовых собак и на ферме северных оленей: пообщаетесь с дружелюбными хаски и маламутами, покормите оленей ягелем и сделаете тёплые фотографии с пушистыми обитателями резиденции. Мы поговорим о саамских обрядах, северных традициях и животном мире Карелии. По желанию программу можно дополнить яркими впечатлениями: прокатиться в собачьей или оленьей упряжке, посетить карельскую избу или домашнее подворье. Дополнительно оплачиваются входные билеты в Вотчину:
- программа «Северная сага» (30 мин, хаски и олени) — 600 ₽/чел.;
- программа «Карельская изба» (30 мин) — 500 ₽/чел.;
- программа «Прогулка по вотчине» (1 час) — 1000 ₽/чел.;
- катание в упряжках — от 1300 ₽/чел. По желанию мы также посетим центр шунгита — уникального карельского минерала. Вас ждёт мини-экскурсия, шунгитовая релакс-комната и дегустация традиционных карельских напитков. Эта экскурсия идеально подойдёт тем, кто хочет за один день увидеть Петрозаводск с разных сторон: узнать его историю, прикоснуться к северным традициям, пообщаться с животными и увезти с собой яркие эмоции и атмосферные фотографии.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- В городе Петрозаводске:
- Онежскую набережную - музей современного искусства под открытым небом
- Онежское озеро - одно из крупнейших пресноводных озёр Европы
- Соборную площадь - исторический центр города
- Круглую площадь - уникальный архитектурный ансамбль XVIII века
- Историческую застройку разных эпох
- Места, связанные с основанием города Петром I
- За городом:
- Вотчину Талви Укко - карельского Деда Мороза
- Еловый лес Карелии
- Питомник ездовых собак
- Ферму северных оленей
- Дополнительно (по желанию):
- Карельскую избу и домашнее подворье
- Центр шунгита
- Шунгитовую релакс-комнату
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Программа 30 мин «Северная сага» хаски и олени 600р/чел.
- Программа 30 мин «Карельская изба» 500р/чел.
- Программа 1ч. «Прогулка по вотчине» 1000р/чел
- Катания в упряжках от 1300 руб/чел
Где начинаем и завершаем?
Начало: Онежская набережная, ул. Еремеева д. 1
Завершение: Г. Петрозаводск
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Петрозаводска
Похожие экскурсии из Петрозаводска
Индивидуальная
Из Петрозаводска - в гости к хаски и северным оленям
Приглашаем вас на встречу с карельским Дедом Морозом, где вас ждут хаски, северные олени и атмосфера праздника в любое время года
Начало: У места вашего проживания
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 5000 ₽ за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Обзорная экскурсия «Петрозаводск и мировой кинематограф»
Увидеть достопримечательности города и взглянуть на его историю с необычного ракурса
Начало: На набережной Онежского озера
21 дек в 11:00
22 дек в 11:00
1200 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Обзорная экскурсия по Петрозаводску + урочище Чёртов стул
Приглашаем вас на увлекательную экскурсию по Петрозаводску с посещением урочища Чёртов стул. Узнайте историю города и насладитесь чарующими видами
Начало: В центре Петрозаводска
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 10 800 ₽ за всё до 10 чел.