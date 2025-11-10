Вас ждёт этнопогружение в карельский быт, треккинг к мистической горе Воттоваара, сплав на рафтах по живописной Шуе и встреча с удивительной природой. Если вы искали приключение, которое оставит след в сердце — вы его нашли.
Программа тура по дням
Карельские деревни
08:00 Встреча с группой на ж/д вокзале.
Завтрак в кафе.
09:00 Выезд из Петрозаводска на экскурсию по карельским деревням.
09:45 Деревня Киндасово: игровая программа, байки от местных жителей, игра на национальных музыкальных инструментах.
12:45 Деревня Кинерма: прогулка по деревне, общение с местными жителями.
15:00 Деревня Рубчойла: обед с блюдами национальной кухни в крестьянском доме, выступление народного ансамбля с песнями на карельском языке, экскурсия по деревне.
18:00 Прибытие в Петрозаводск и заселение в гостиницу.
Отдых.
Поселок Гимолы. Треккинг на гору Воттоваара
07:00 Выезд на север Карелии в Муезерский район. В пути – 4 часа 20 минут.
По дороге завтрак – ланч-бокс.
12:00 Прибытие в поселок Гимолы.
Обед у местной жительницы.
12:30 Переезд к подножью горы Воттоваара по бездорожью на автомобиле УАЗ.
13:20 Пешая прогулка по горе с гидом-проводником: сейды, лабиринты, каменный колодец, изогнутые деревья, озеро и скальный амфитеатр.
18:30 Спуск с горы и переезд в п. Гимолы.
19:30 Ужин у местной жительницы.
20:00 Обратная дорога в Петрозаводск на автобусе.
Сплав по реке Шуя
Завтрак в гостинице.
10:00 Отправление на автобусе в д. Половина. В пути – 35 минут.
11:00 Прибытие на берег реки Шуя: инструктаж, выдача экипировки.
11:15 – 13:15 Сплав 10 км: пороги 1-2 к. с., плесы, небольшие шиверы.
Остановки для отдыха и фотосессии.
13:30 Обед у костра с блюдами таёжной кухни.
15:00 Возвращение в Петрозаводск.
Свободное время.
Отдых.
Гора Сампо. Курорт "Марциальные воды". Палеовулкан Гирвас. Поездка в заповедник "Кивач"
Завтрак в гостинице.
Освобождение номеров.
09:00 Отправление на экскурсию по Золотому кольцу Карелии – достопримечательностям вблизи Петрозаводска:
- Гора Сампо – туристический комплекс с арт-объектами и красивым видом на лес и озеро Кончозеро с вершины.
- Марциальные воды – первый российский курорт, открытый Петром I. На территории три скважины с целебной водой с высоким содержанием железа.
- Палеовулкан Гирвас – застывшие потоки лавы на месте древнего жерла и живописная природа вокруг. Недаром здесь снималось множество кинокартин.
14:45-16:15 Поездка в заповедник «Кивач» и знакомство с одноименным водопадом, являющимся символом Карелии.
17:30 Возвращение в Петрозаводск.
Трансфер на ж/д вокзал.
Завершение программы.
Проживание
Тур предусматривает размещение в стандартных номерах с удобствами в гостинице г. Петрозаводска.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения:
- при двухместном размещении — 58 500 руб.;
- при одноместном размещении — 67 500 руб.;
- при размещении на доп. месте при двухместном размещении —52 500 руб.
Скидка для пенсионеров, ветеранов боевых действий и инвалидов всех групп – 1 000 руб. /чел.
Информация по размещению в Петрозаводске.
Размещение в следующих гостиницах: Северная, Прионежская, Онежский замок, Саквояж, Cosmos, 13 стульев, Питер ИНН, Петра. Это одни из лучших гостиниц в Петрозаводске, стабильно предоставляющие высокий уровень сервиса и качественное размещение.
Все экскурсии также будут начинаться от гостиниц (максимум — в 10 минутах ходьбы от места сбора на экскурсии, в т. ч. в день заселения и выезда, т. к. к некоторым гостиницам затруднен подъезд больших автобусов).
Вы можете заранее написать свои пожелания по выбору конкретной гостиницы, но специфика групповых туров такова, что сетка размещения составляется в последний момент, на основании доступных квот номеров в забронированных нами гостиницах.
Варианты проживания
Гостиница «Северная»
Отель «Северная» расположен в центре Петрозаводска, всего в 1 км от Онежского озера и в 15 минутах ходьбы от железнодорожного вокзала и остановок общественного транспорта.
К услугам гостей отеля «Северная» широкий выбор номеров, люксов и апартаментов, укомплектованных всем необходимым.
В отеле работает бизнес-центр с помещениями для совещаний.
Рядом с отелем «Северная» можно посетить торговые и деловые районы города, также поблизости открыты рестораны и музеи. Гости могут познакомиться с неоклассическим архитектурным наследием Петрозаводска или прогуляться вдоль Онежского озера.
Отель «Прионежский»
Клубный отель «Прионежский» находится в Петрозаводске, в его историческом районе, на берегу озера.
Отель располагает комфортными номерами, уют и оснащение которых позволяют отдохнуть после насыщенного событиями дня. Для длительного проживания рекомендованы апартаменты
Питание организовано в ресторане со светлым и уютным залом, а также безупречным обслуживанием. Бармен приготовит любой классический или эксклюзивный коктейль.
Конференц-зал вмещает 45 персон и обладает необходимым оборудованием и эргономичной мебелью. По запросу персонал разработает меню кофе-брейка.
Гостиница находится в живописной местности, которая располагает к прогулкам, уединенному отдыху, а также для занятий активными видами спорта.
Гостиница «Онежский замок»
В центре Петрозаводска расположен отель Онежский Замок. С окон гостиницы можно наблюдать панорамные виды озера и окрестностей города.
Все номера распределены по комфортности и меблировке. При желании можно дополнительно заказать спальные места. Есть ряд мансардных комнат, с которых можно увидеть озерные пейзажи.
Имеется ресторан, в котором подаются международные и русские блюда. Можно попробовать несколько блюд карельской кухни. Бар предоставляет напитки различного типа, а также холодные закуски.
Для посещений открыт бассейн, также можно воспользоваться сауной или спа-центром. Можно бронировать зал для торжественных мероприятий.
Ближайшей достопримечательностью является набережная с памятником «Рыбаки». В шаговой доступности местный Краеведческий музей.
Отель «Саквояж»
Отель «Саквояж» располагается в северо-восточной части города Петрозаводска, в близости от набережной города.
В отеле есть разные типы номеров, как обычный стандарт, так и повышенный комфорт. Среди удобств имеются удобные спальные места, необходимая мебель, собственная ванная комната с гигиеническими средствами, телевизор, Wi-Fi. В некоторых номерах есть сауна и мини-кухня. Можно бронировать номера с видом на двор или город.
Каждое утро предоставляется завтрак, в котором представлены различные блюда из экологически чистых продуктов по системе "Шведский стол".
Расстояние до железнодорожного вокзала составляет 2 километра, а до Петрозаводского аэропорта 18 километров. Рядом находится Петровский сквер и Парк Онежского тракторного завода.
Гостиница «Cosmos»
Современный отель «Cosmos Petrozavodsk Hotel» расположился в живописной части Петрозаводска, недалеко от знаменитого Онежского озера. Для гостей предоставляется широкий спектр услуг.
Для размещения предусмотрены комфортабельные номера, выполненные в классическом строгом дизайне В комнатах есть вся необходимая мебель и техника, собственной ванная или душевая с санузлом.
На территории работает ресторан. Здесь представлен широкий ассортимент блюд.
Провести семинар или бизнес встречу можно в оборудованном конференц-зале с техникой.
До железнодорожного вокзала можно добраться за 10 минут на транспорте, а за 30 минут до аэропорта. В шаговой доступности находится красивая набережная по которой можно прогуливаться.
Отель «Бутик-отель 13 стульев»
Бутик-отель «13 стульев» расположен в центре Петрозаводска. К услугам гостей уникально оформленные номера и крытый бассейн с сауной. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и бесплатная частная парковка.
Все номера оформлены в классическом стиле и оснащены кондиционером, телевизором с плоским экраном, сейфом и холодильником. В ванной комнате предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности, тапочки и фен. Каждое утро в кафе отеля сервируется континентальный завтрак. За посещение бассейна с сауной и гидромассажной ванной взимается дополнительная плата.
Для самых маленьких гостей обустроена детская игровая площадка. Прогулка до Онежского озера занимает 5 минут, а расстояние до оживленного проспекта Ленина составляет 900 м.
Гостиница «Питер Инн»
Отель «Питер Инн» занимает выгодное расположение в центре Петрозаводска и предлагает гостям высокие стандарты обслуживания и широкий спектр услуг. Стойка регистрации работает в круглосуточном режиме.
Номерной фонд — это светлые комнаты, которые оформлены в современном стиле. В каждой категории установлена функциональная мебель и новая техника. Ванные индивидуальные для каждого номера. Из некоторых номеров открывается потрясающий вид на Онежское озеро.
Питание организовано в ресторане, в меню которого представлены блюда местной, баварской и интернациональной кухни. Кроме этого, на территории работает суши-бар и лаундж-кафе.
Гостиница «Петра»
Отель «Petra» находится в центре Петрозаводска, в историческом здании.
Небольшое количество номеров позволит насладиться отдыхом в домашней и уютной обстановке. Среди удобств предусмотрен кондиционер, телевизор, холодильник и индивидуальная ванная комната. Установлена рабочая зона, предлагается бутилированная вода, фен, а также на территории работает Wi-Fi.
На первом этаже располагается гастробар «BOTTEGA», где подаются блюда кухни Европы, Италии, Азии и Ближнего Востока. Можно заказать комплексные завтраки.
Рядом различные парки и скверы, аптеки и магазины. Расстояние до аэропорта Бесовец — 14,4 км, до железнодорожного вокзала — 0,4 км.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Питание, указанное в программе тура (4 завтрака, 3 обеда, 1 ужин)
- Работа экскурсовода, проводника, инструктора
- Проживание в гостинице
- Все входные билеты по программе
- Аренда экипировки для сплава
- Транспортное обслуживание на автобусе
- Трансфер на автомобиле УАЗ
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Петрозаводска и обратно
- Питание, не указанное в программе
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Есть ли скидки на тур?
Скидка для пенсионеров, ветеранов боевых действий и инвалидов всех групп – 1 000 руб. /чел.
Можно ли в тур с собакой?
Участие с собакой возможно, только если питомец будет в переноске.
Что касается гостиниц, то они берут депозит за проживание животного (5-15 тыс. руб. в зависимости от отеля).
Если вы планируете поехать в тур с питомцем, то этот момент нужно обязательно сообщить, потому что не все отели дог-френдли.
Можно ли в тур с детьми?
К участию в программе допускаются дети с 10 лет. Скидка детям не предоставляется.
Что важно знать перед посещением горы Воттоваара и сплавом по реке Шуе?
- Запрещается находиться в рафте в состоянии алкогольного опьянения.
- Возьмите с собой легкую запасную одежду (футболки, шорты, болоньевые куртки), спортивную обувь (кроссовки, кеды, шлепанцы с фиксированным задником), накидку от дождя при необходимости. По прибытии на место вы переоденетесь в одежду для сплава, а запасной комплект сухой одежды оставите в автобусе. Этот комплект привезут вам к месту окончания программы.
- Перед сплавом внимательно прослушайте инструктаж по технике безопасности от инструктора, правильно оденьте и зафиксируйте спасжилет. Запрещается находиться в рафте без жилета, а также расстёгивать жилет во время сплава.
- В случае выпадения из рафта не паникуйте, не стремитесь ловить вещи, которые были с собой. Развернитесь по направлению течения реки вперед ногами. Инструктор и остальные участники вам помогут.
- Фото- и видеосъёмка осуществляется на плесовых участках. Для фото- и видеоаппаратуры нужна герметичная упаковка. Профессиональная фото- и видеосъёмка проводится на порогах Большой Толли и Малый Толли. Стоимость диска — 1000 рублей (услуга оказывается сторонними партнерами, и мы не можем гарантировать ее предоставление/качество).
- Экскурсия довольно сложная физически: длинная, местами сильно разбитая дорога, а также пеший подъем в гору.
- Отправляйтесь на гору в удобной спортивной обуви – треккинговые ботинки или кроссовки. Советуем взять запасную обувь, которую вы переоденете после горы. Не лишними будут куртка или ветровка.
- Рекомендуем захватить репеллент, на горе могут быть комары.