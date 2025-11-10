Мои заказы

Горы, реки и деревни. Необычная Карелия за 4 дня

Горы, реки и деревни
Приглашаем вас в увлекательное путешествие, которое подарит четыре незабываемых дня в Карелии! Этот тур — как глоток свежего воздуха: насыщенный, живой, незабываемый.

Вас ждёт этнопогружение в карельский быт, треккинг к мистической горе Воттоваара, сплав на рафтах по живописной Шуе и встреча с удивительной природой. Если вы искали приключение, которое оставит след в сердце — вы его нашли.
Горы, реки и деревни. Необычная Карелия за 4 дняФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Горы, реки и деревни. Необычная Карелия за 4 дняФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Горы, реки и деревни. Необычная Карелия за 4 дняФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Ближайшие даты:
28
мая4
июн11
июн18
июн25
июн2
июл9
июл

Программа тура по дням

1 день

Карельские деревни

08:00 Встреча с группой на ж/д вокзале.

Завтрак в кафе.

09:00 Выезд из Петрозаводска на экскурсию по карельским деревням.

09:45 Деревня Киндасово: игровая программа, байки от местных жителей, игра на национальных музыкальных инструментах.

12:45 Деревня Кинерма: прогулка по деревне, общение с местными жителями.

15:00 Деревня Рубчойла: обед с блюдами национальной кухни в крестьянском доме, выступление народного ансамбля с песнями на карельском языке, экскурсия по деревне.

18:00 Прибытие в Петрозаводск и заселение в гостиницу.

Отдых.

Карельские деревниКарельские деревниКарельские деревниКарельские деревниКарельские деревниКарельские деревниКарельские деревниКарельские деревни
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Поселок Гимолы. Треккинг на гору Воттоваара

07:00 Выезд на север Карелии в Муезерский район. В пути – 4 часа 20 минут.

По дороге завтрак – ланч-бокс.

12:00 Прибытие в поселок Гимолы.

Обед у местной жительницы.

12:30 Переезд к подножью горы Воттоваара по бездорожью на автомобиле УАЗ.

13:20 Пешая прогулка по горе с гидом-проводником: сейды, лабиринты, каменный колодец, изогнутые деревья, озеро и скальный амфитеатр.

18:30 Спуск с горы и переезд в п. Гимолы.

19:30 Ужин у местной жительницы.

20:00 Обратная дорога в Петрозаводск на автобусе.

Поселок Гимолы. Треккинг на гору ВоттоваараПоселок Гимолы. Треккинг на гору ВоттоваараПоселок Гимолы. Треккинг на гору ВоттоваараПоселок Гимолы. Треккинг на гору ВоттоваараПоселок Гимолы. Треккинг на гору ВоттоваараПоселок Гимолы. Треккинг на гору ВоттоваараПоселок Гимолы. Треккинг на гору ВоттоваараПоселок Гимолы. Треккинг на гору ВоттоваараПоселок Гимолы. Треккинг на гору Воттоваара
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
3 день

Сплав по реке Шуя

Завтрак в гостинице.

10:00 Отправление на автобусе в д. Половина. В пути – 35 минут.

11:00 Прибытие на берег реки Шуя: инструктаж, выдача экипировки.

11:15 – 13:15 Сплав 10 км: пороги 1-2 к. с., плесы, небольшие шиверы.

Остановки для отдыха и фотосессии.

13:30 Обед у костра с блюдами таёжной кухни.

15:00 Возвращение в Петрозаводск.

Свободное время.

Отдых.

Сплав по реке ШуяСплав по реке ШуяСплав по реке ШуяСплав по реке ШуяСплав по реке ШуяСплав по реке ШуяСплав по реке Шуя
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
4 день

Гора Сампо. Курорт "Марциальные воды". Палеовулкан Гирвас. Поездка в заповедник "Кивач"

Завтрак в гостинице.

Освобождение номеров.

09:00 Отправление на экскурсию по Золотому кольцу Карелии – достопримечательностям вблизи Петрозаводска:

  • Гора Сампо – туристический комплекс с арт-объектами и красивым видом на лес и озеро Кончозеро с вершины.
  • Марциальные воды – первый российский курорт, открытый Петром I. На территории три скважины с целебной водой с высоким содержанием железа.
  • Палеовулкан Гирвас – застывшие потоки лавы на месте древнего жерла и живописная природа вокруг. Недаром здесь снималось множество кинокартин.

14:45-16:15 Поездка в заповедник «Кивач» и знакомство с одноименным водопадом, являющимся символом Карелии.

17:30 Возвращение в Петрозаводск.

Трансфер на ж/д вокзал.

Завершение программы.

Гора Сампо. Курорт "Марциальные воды". Палеовулкан Гирвас. Поездка в заповедник "Кивач"Гора Сампо. Курорт "Марциальные воды". Палеовулкан Гирвас. Поездка в заповедник "Кивач"Гора Сампо. Курорт "Марциальные воды". Палеовулкан Гирвас. Поездка в заповедник "Кивач"Гора Сампо. Курорт "Марциальные воды". Палеовулкан Гирвас. Поездка в заповедник "Кивач"Гора Сампо. Курорт "Марциальные воды". Палеовулкан Гирвас. Поездка в заповедник "Кивач"Гора Сампо. Курорт "Марциальные воды". Палеовулкан Гирвас. Поездка в заповедник "Кивач"Гора Сампо. Курорт "Марциальные воды". Палеовулкан Гирвас. Поездка в заповедник "Кивач"Гора Сампо. Курорт "Марциальные воды". Палеовулкан Гирвас. Поездка в заповедник "Кивач"Гора Сампо. Курорт "Марциальные воды". Палеовулкан Гирвас. Поездка в заповедник "Кивач"Гора Сампо. Курорт "Марциальные воды". Палеовулкан Гирвас. Поездка в заповедник "Кивач"Гора Сампо. Курорт "Марциальные воды". Палеовулкан Гирвас. Поездка в заповедник "Кивач"
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Проживание

Тур предусматривает размещение в стандартных номерах с удобствами в гостинице г. Петрозаводска.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения:

  • при двухместном размещении — 58 500 руб.;
  • при одноместном размещении — 67 500 руб.;
  • при размещении на доп. месте при двухместном размещении —52 500 руб.

Скидка для пенсионеров, ветеранов боевых действий и инвалидов всех групп – 1 000 руб. /чел.

Информация по размещению в Петрозаводске.

Размещение в следующих гостиницах: Северная, Прионежская, Онежский замок, Саквояж, Cosmos, 13 стульев, Питер ИНН, Петра. Это одни из лучших гостиниц в Петрозаводске, стабильно предоставляющие высокий уровень сервиса и качественное размещение.

Все экскурсии также будут начинаться от гостиниц (максимум — в 10 минутах ходьбы от места сбора на экскурсии, в т. ч. в день заселения и выезда, т. к. к некоторым гостиницам затруднен подъезд больших автобусов).

Вы можете заранее написать свои пожелания по выбору конкретной гостиницы, но специфика групповых туров такова, что сетка размещения составляется в последний момент, на основании доступных квот номеров в забронированных нами гостиницах.

Варианты проживания

Гостиница «Северная»

3 ночи

Отель «Северная» расположен в центре Петрозаводска, всего в 1 км от Онежского озера и в 15 минутах ходьбы от железнодорожного вокзала и остановок общественного транспорта.

К услугам гостей отеля «Северная» широкий выбор номеров, люксов и апартаментов, укомплектованных всем необходимым.

В отеле работает бизнес-центр с помещениями для совещаний.

Рядом с отелем «Северная» можно посетить торговые и деловые районы города, также поблизости открыты рестораны и музеи. Гости могут познакомиться с неоклассическим архитектурным наследием Петрозаводска или прогуляться вдоль Онежского озера.

Гостиница «Северная»Гостиница «Северная»Гостиница «Северная»Гостиница «Северная»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Отель «Прионежский»

3 ночи

Клубный отель «Прионежский» находится в Петрозаводске, в его историческом районе, на берегу озера.

Отель располагает комфортными номерами, уют и оснащение которых позволяют отдохнуть после насыщенного событиями дня. Для длительного проживания рекомендованы апартаменты

Питание организовано в ресторане со светлым и уютным залом, а также безупречным обслуживанием. Бармен приготовит любой классический или эксклюзивный коктейль.

Конференц-зал вмещает 45 персон и обладает необходимым оборудованием и эргономичной мебелью. По запросу персонал разработает меню кофе-брейка.

Гостиница находится в живописной местности, которая располагает к прогулкам, уединенному отдыху, а также для занятий активными видами спорта.

Отель «Прионежский»Отель «Прионежский»Отель «Прионежский»Отель «Прионежский»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Гостиница «Онежский замок»

3 ночи

В центре Петрозаводска расположен отель Онежский Замок. С окон гостиницы можно наблюдать панорамные виды озера и окрестностей города.

Все номера распределены по комфортности и меблировке. При желании можно дополнительно заказать спальные места. Есть ряд мансардных комнат, с которых можно увидеть озерные пейзажи.

Имеется ресторан, в котором подаются международные и русские блюда. Можно попробовать несколько блюд карельской кухни. Бар предоставляет напитки различного типа, а также холодные закуски.

Для посещений открыт бассейн, также можно воспользоваться сауной или спа-центром. Можно бронировать зал для торжественных мероприятий.

Ближайшей достопримечательностью является набережная с памятником «Рыбаки». В шаговой доступности местный Краеведческий музей.

Гостиница «Онежский замок»Гостиница «Онежский замок»Гостиница «Онежский замок»Гостиница «Онежский замок»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Отель «Саквояж»

3 ночи

Отель «Саквояж» располагается в северо-восточной части города Петрозаводска, в близости от набережной города.

В отеле есть разные типы номеров, как обычный стандарт, так и повышенный комфорт. Среди удобств имеются удобные спальные места, необходимая мебель, собственная ванная комната с гигиеническими средствами, телевизор, Wi-Fi. В некоторых номерах есть сауна и мини-кухня. Можно бронировать номера с видом на двор или город.

Каждое утро предоставляется завтрак, в котором представлены различные блюда из экологически чистых продуктов по системе "Шведский стол".

Расстояние до железнодорожного вокзала составляет 2 километра, а до Петрозаводского аэропорта 18 километров. Рядом находится Петровский сквер и Парк Онежского тракторного завода.

Отель «Саквояж»Отель «Саквояж»Отель «Саквояж»Отель «Саквояж»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Гостиница «Cosmos»

3 ночи

Современный отель «Cosmos Petrozavodsk Hotel» расположился в живописной части Петрозаводска, недалеко от знаменитого Онежского озера. Для гостей предоставляется широкий спектр услуг.

Для размещения предусмотрены комфортабельные номера, выполненные в классическом строгом дизайне В комнатах есть вся необходимая мебель и техника, собственной ванная или душевая с санузлом.

На территории работает ресторан. Здесь представлен широкий ассортимент блюд.

Провести семинар или бизнес встречу можно в оборудованном конференц-зале с техникой.

До железнодорожного вокзала можно добраться за 10 минут на транспорте, а за 30 минут до аэропорта. В шаговой доступности находится красивая набережная по которой можно прогуливаться.

Гостиница «Cosmos»Гостиница «Cosmos»Гостиница «Cosmos»Гостиница «Cosmos»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Отель «Бутик-отель 13 стульев»

3 ночи

Бутик-отель «13 стульев» расположен в центре Петрозаводска. К услугам гостей уникально оформленные номера и крытый бассейн с сауной. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и бесплатная частная парковка.

Все номера оформлены в классическом стиле и оснащены кондиционером, телевизором с плоским экраном, сейфом и холодильником. В ванной комнате предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности, тапочки и фен. Каждое утро в кафе отеля сервируется континентальный завтрак. За посещение бассейна с сауной и гидромассажной ванной взимается дополнительная плата.

Для самых маленьких гостей обустроена детская игровая площадка. Прогулка до Онежского озера занимает 5 минут, а расстояние до оживленного проспекта Ленина составляет 900 м.

Отель «Бутик-отель 13 стульев»Отель «Бутик-отель 13 стульев»Отель «Бутик-отель 13 стульев»Отель «Бутик-отель 13 стульев»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Гостиница «Питер Инн»

3 ночи

Отель «Питер Инн» занимает выгодное расположение в центре Петрозаводска и предлагает гостям высокие стандарты обслуживания и широкий спектр услуг. Стойка регистрации работает в круглосуточном режиме.

Номерной фонд — это светлые комнаты, которые оформлены в современном стиле. В каждой категории установлена функциональная мебель и новая техника. Ванные индивидуальные для каждого номера. Из некоторых номеров открывается потрясающий вид на Онежское озеро.

Питание организовано в ресторане, в меню которого представлены блюда местной, баварской и интернациональной кухни. Кроме этого, на территории работает суши-бар и лаундж-кафе.

Гостиница «Питер Инн»Гостиница «Питер Инн»Гостиница «Питер Инн»Гостиница «Питер Инн»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Гостиница «Петра»

3 ночи

Отель «Petra» находится в центре Петрозаводска, в историческом здании.

Небольшое количество номеров позволит насладиться отдыхом в домашней и уютной обстановке. Среди удобств предусмотрен кондиционер, телевизор, холодильник и индивидуальная ванная комната. Установлена рабочая зона, предлагается бутилированная вода, фен, а также на территории работает Wi-Fi.

На первом этаже располагается гастробар «BOTTEGA», где подаются блюда кухни Европы, Италии, Азии и Ближнего Востока. Можно заказать комплексные завтраки.

Рядом различные парки и скверы, аптеки и магазины. Расстояние до аэропорта Бесовец — 14,4 км, до железнодорожного вокзала — 0,4 км.

Гостиница «Петра»Гостиница «Петра»Гостиница «Петра»Гостиница «Петра»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Питание, указанное в программе тура (4 завтрака, 3 обеда, 1 ужин)
  • Работа экскурсовода, проводника, инструктора
  • Проживание в гостинице
  • Все входные билеты по программе
  • Аренда экипировки для сплава
  • Транспортное обслуживание на автобусе
  • Трансфер на автомобиле УАЗ
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Петрозаводска и обратно
  • Питание, не указанное в программе
Место начала и завершения?
Г. Петрозаводск
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Есть ли скидки на тур?

Скидка для пенсионеров, ветеранов боевых действий и инвалидов всех групп – 1 000 руб. /чел.

Можно ли в тур с собакой?

Участие с собакой возможно, только если питомец будет в переноске.
Что касается гостиниц, то они берут депозит за проживание животного (5-15 тыс. руб. в зависимости от отеля).
Если вы планируете поехать в тур с питомцем, то этот момент нужно обязательно сообщить, потому что не все отели дог-френдли.

Можно ли в тур с детьми?

К участию в программе допускаются дети с 10 лет. Скидка детям не предоставляется.

Что важно знать перед посещением горы Воттоваара и сплавом по реке Шуе?
Памятка по сплаву.
  1. Запрещается находиться в рафте в состоянии алкогольного опьянения.
  2. Возьмите с собой легкую запасную одежду (футболки, шорты, болоньевые куртки), спортивную обувь (кроссовки, кеды, шлепанцы с фиксированным задником), накидку от дождя при необходимости. По прибытии на место вы переоденетесь в одежду для сплава, а запасной комплект сухой одежды оставите в автобусе. Этот комплект привезут вам к месту окончания программы.
  3. Перед сплавом внимательно прослушайте инструктаж по технике безопасности от инструктора, правильно оденьте и зафиксируйте спасжилет. Запрещается находиться в рафте без жилета, а также расстёгивать жилет во время сплава.
  4. В случае выпадения из рафта не паникуйте, не стремитесь ловить вещи, которые были с собой. Развернитесь по направлению течения реки вперед ногами. Инструктор и остальные участники вам помогут.
  5. Фото- и видеосъёмка осуществляется на плесовых участках. Для фото- и видеоаппаратуры нужна герметичная упаковка. Профессиональная фото- и видеосъёмка проводится на порогах Большой Толли и Малый Толли. Стоимость диска — 1000 рублей (услуга оказывается сторонними партнерами, и мы не можем гарантировать ее предоставление/качество).
Памятка по Воттовааре.
  1. Экскурсия довольно сложная физически: длинная, местами сильно разбитая дорога, а также пеший подъем в гору.
  2. Отправляйтесь на гору в удобной спортивной обуви – треккинговые ботинки или кроссовки. Советуем взять запасную обувь, которую вы переоденете после горы. Не лишними будут куртка или ветровка.
  3. Рекомендуем захватить репеллент, на горе могут быть комары.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Тур входит в следующие категории Петрозаводска

Похожие туры из Петрозаводска

Добро пожаловать в Карелию. Экскурсионная программа и сплав по реке Шуя
На автобусе
На теплоходе
6 дней
3 отзыва
Добро пожаловать в Карелию. Экскурсионная программа и сплав по реке Шуя
Начало: Г. Петрозаводск
31 мая в 10:00
7 июн в 10:00
72 000 ₽ за человека
Душа Карелии: фьорды, горы и водопады за 3 дня
Пешая
На автобусе
3 дня
2 отзыва
Душа Карелии: фьорды, горы и водопады за 3 дня
Начало: Г. Петрозаводск
15 мая в 10:00
22 мая в 10:00
48 800 ₽ за человека
Знакомство с Карелией. Недельный сплав по реке Шуя
7 дней
3 отзыва
Знакомство с Карелией. Недельный сплав по реке Шуя
Начало: Г. Петрозаводск
17 июл в 10:00
24 июл в 10:00
24 900 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Петрозаводске
Все туры из Петрозаводска