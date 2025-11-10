Приглашаем вас в увлекательное путешествие, которое подарит четыре незабываемых дня в Карелии! Этот тур — как глоток свежего воздуха: насыщенный, живой, незабываемый. Вас ждёт этнопогружение в карельский быт, треккинг к мистической горе Воттоваара, сплав на рафтах по живописной Шуе и встреча с удивительной природой. Если вы искали приключение, которое оставит след в сердце — вы его нашли.

14:45-16:15 Поездка в заповедник «Кивач» и знакомство с одноименным водопадом, являющимся символом Карелии.

09:00 Отправление на экскурсию по Золотому кольцу Карелии – достопримечательностям вблизи Петрозаводска:

13:30 Обед у костра с блюдами таёжной кухни.

Остановки для отдыха и фотосессии.

11:15 – 13:15 Сплав 10 км: пороги 1-2 к. с., плесы, небольшие шиверы.

10:00 Отправление на автобусе в д. Половина. В пути – 35 минут.

20:00 Обратная дорога в Петрозаводск на автобусе.

18:30 Спуск с горы и переезд в п. Гимолы.

13:20 Пешая прогулка по горе с гидом-проводником : сейды, лабиринты, каменный колодец, изогнутые деревья, озеро и скальный амфитеатр.

12:30 Переезд к подножью горы Воттоваара по бездорожью на автомобиле УАЗ.

07:00 Выезд на север Карелии в Муезерский район. В пути – 4 часа 20 минут.

18:00 Прибытие в Петрозаводск и заселение в гостиницу.

15:00 Деревня Рубчойла: обед с блюдами национальной кухни в крестьянском доме, выступление народного ансамбля с песнями на карельском языке, экскурсия по деревне.

12:45 Деревня Кинерма: прогулка по деревне, общение с местными жителями.

09:45 Деревня Киндасово: игровая программа, байки от местных жителей, игра на национальных музыкальных инструментах.

09:00 Выезд из Петрозаводска на экскурсию по карельским деревням.

08:00 Встреча с группой на ж/д вокзале.

Проживание

Тур предусматривает размещение в стандартных номерах с удобствами в гостинице г. Петрозаводска.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения:

при двухместном размещении — 58 500 руб.;

при одноместном размещении — 67 500 руб.;

при размещении на доп. месте при двухместном размещении —52 500 руб.

Скидка для пенсионеров, ветеранов боевых действий и инвалидов всех групп – 1 000 руб. /чел.

Информация по размещению в Петрозаводске.

Размещение в следующих гостиницах: Северная, Прионежская, Онежский замок, Саквояж, Cosmos, 13 стульев, Питер ИНН, Петра. Это одни из лучших гостиниц в Петрозаводске, стабильно предоставляющие высокий уровень сервиса и качественное размещение.

Все экскурсии также будут начинаться от гостиниц (максимум — в 10 минутах ходьбы от места сбора на экскурсии, в т. ч. в день заселения и выезда, т. к. к некоторым гостиницам затруднен подъезд больших автобусов).

Вы можете заранее написать свои пожелания по выбору конкретной гостиницы, но специфика групповых туров такова, что сетка размещения составляется в последний момент, на основании доступных квот номеров в забронированных нами гостиницах.