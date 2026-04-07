Карелия: Комфорт-тур до 6 человек. Воздушный шар, отель на берегу, ретропоезд, Рускеала

Карелия, которую вы не пробегаете, а проживаете - красиво, спокойно и с ощущением, что всё под контролем
Описание тура

Уникальная программа. Группа до 6 человек.

Это путешествие для тех, кто выбирает не массовый туризм, а редкий, продуманный и по-настоящему яркий опыт в Карелии.

За 4 дня мы покажем Карелию не в формате обычной экскурсии, а через сочетание природы, истории, красивых маршрутов и ярких впечатлений. Вас ждут знаковые места региона, живописные ландшафты Ладоги, необычные форматы знакомства с Карелией и комфортный отдых среди северной природы.

И всё это — в камерной группе до 6 человек, с продуманной логистикой, комфортным проживанием у Ладоги и тщательно подобранными локациями.

Мы оставили достаточно времени для отдыха и впечатлений, поэтому путешествие проходит в спокойном и комфортном ритме, который позволяет не просто посмотреть Карелию, а действительно её почувствовать.

Кому подойдет наш тур:

  1. Тем, кто ценит камерный формат и не любит большие группы. Группа до 6 человек делает путешествие более спокойным, комфортным и личным: без толпы, без ощущения конвейера и с возможностью проживать поездку в приятной атмосфере, где у каждого есть своё пространство.

  2. Тем, кто не экономит на себе и выбирает достойный уровень отдыха. Этот тур для людей, которым важно, как они живут, едут, отдыхают и что чувствуют внутри путешествия: хорошие отели, красивые места, сильная программа и сервис, который делает поездку действительно приятной.

  3. Тем, кто не любит гонку по достопримечательностям. Этот тур подойдёт тем, кто хочет не просто быстро сменять локации одну за другой, а по-настоящему проживать путешествие: в комфортном темпе, без усталости, с возможностью смотреть, чувствовать, отдыхать и получать удовольствие от каждого дня.

  4. Тем, кто ценит редкие и сильные впечатления. Программа подойдёт тем, кто не хочет ограничиваться стандартными точками и обычной экскурсией, а выбирает путешествие, в котором можно увидеть Карелию глубже и попасть туда, куда не добирается большинство туристов.

  5. Тем, кто не любит суету и хаос в поездках. Если вам важно, чтобы всё было заранее организовано, без сложной логистики, лишней спешки и постоянной необходимости что-то контролировать, здесь вы будете чувствовать себя спокойно и уверенно.

  6. Тем, кто хочет вернуться не только с фотографиями, но и с сильным внутренним ощущением. Этот тур подойдёт тем, кто ищет в путешествии не поток точек, а эмоции, масштаб, перезагрузку и то самое чувство, когда за несколько дней удаётся прожить действительно особенный опыт.

Почему именно с нами:

  1. Не просто известные места, а яркие и редкие впечатления — В этой программе есть то, что делает путешествие по Карелии по-настоящему особенным.

  2. Камерная группа до 6 человек — Небольшой состав делает поездку более спокойной, комфортной и личной, без толпы, без ощущения потока и с возможностью проживать маршрут в приятной атмосфере.

  3. Комфортное проживание как часть впечатления — Мы выбираем не случайный отель, а лучший вариант для отдыха у Ладоги. Проживание у воды, тишина, красивое пространство, Spa-комплекс и возможность по-настоящему выдохнуть делают поездку не только насыщенной, но и очень комфортной.

  4. Сильная организация на всём маршруте — Мы заранее продумываем логистику, тайминг, переезды, последовательность локаций и детали программы, чтобы в путешествии можно было не решать бытовые вопросы, а спокойно проживать каждый день.

  5. Максимум впечатлений в комфортном ритме — Программа насыщенная, но выстроена так, чтобы за одну поездку увидеть очень многое без суеты, хаотичных перемещений и утомительного темпа. Ладога, шхеры, водопады, Рускеала, воздушный шар, ретропоезд и карельская история сменяют друг друга красиво и естественно.

  6. Карелия не только глазами, но и через вкус — Мы добавили в маршрут гастрономическую часть: завтраки, обеды, ужины в проверенных местах, карельскую кухню, локальные продукты и рестораны, которые делают впечатление о регионе ещё более полным.

Если на нужные даты в карточке осталось меньше мест, чем вам нужно — напишите нам.

Это программа группового тура. Если вам необходим индивидуальный тур для вашей семьи или компании, то напишите нам - мы подберем программу под ваш запрос.

Если программа откликается — выбирайте удобные даты и нажимайте Забронировать. Остальное мы возьмём на себя.

Программа тура по дням

1 день

Петрозаводск, Кижи на метеоре через Онежское озеро

  • Мы встречаем вас на ж/д вокзале Петрозаводска и сразу берём организацию на себя. Без суеты, лишних ожиданий и вопросов, куда идти дальше: помогаем с багажом, знакомимся с группой и едем на завтрак. Это первый момент поездки, когда можно выдохнуть после дороги и почувствовать: дальше всё уже продумано, маршрут выстроен, а вам остаётся просто ехать и проживать путешествие.

  • После завтрака отправляемся на остров Кижи на скоростном Метеоре через Онежское озеро. Это не просто переезд между точками, а отдельная часть впечатления: вода, леса, северный воздух и возможность спокойно переключиться после города. Можно разговаривать, смотреть в окно, молчать, наблюдать за озером и постепенно входить в ритм Карелии.

  • На Кижах нас ждёт Кижский погост — одно из самых сильных мест русского Севера. Двадцать две главы Преображенской церкви, строгая Покровская церковь, колокольня, деревянные дома и часовни создают ощущение места, где всё держится на мастерстве, тишине и внутренней силе. Это не точка для быстрой фотографии, а место, которое хочется рассматривать внимательно.

  • Мы гуляем по острову с гидом без спешки: увидим сектор Русские Заонежья, зайдём к старинным домам и часовням, поговорим о плотницком ремесле, северном быте и смыслах, из которых собран этот остров. В программе будет и экскурсия, и свободное время, чтобы каждый мог остаться наедине с местом, пройтись, сделать фотографии или просто постоять у воды.

  • После возвращения в Петрозаводск заходим на обед в хороший ресторан, а затем выезжаем в сторону Сортавалы на комфортном транспорте. Мы выстраиваем логистику без ночных переездов и проверок на выносливость: дорога проходит спокойно, с понятным таймингом и без лишних организационных вопросов для вас.

  • К вечеру приезжаем в отель на берегу Ладоги. Заселяемся, ужинаем, гуляем по территории и постепенно входим в тот самый карельский ритм: вода рядом, хвоя, воздух, тишина и ощущение, что путешествие началось правильно. Если погода будет на нашей стороне, встретим закат у Ладоги — красивый финал первого дня и начало отдыха, в котором всё уже продумано за вас.

2 день

Воздушный шар, Водопады, закат над Ладогой

  • Сегодня начинаем с одного из самых красивых впечатлений Карелии — полёта на воздушном шаре. Да, подъём будет ранним: полёты проходят на рассвете, когда природа особенно красива, а ветер чаще всего спокойнее. Но по ощущению это не испытание, а редкий момент, ради которого стоит проснуться раньше обычного.

  • Мы заранее организуем трансфер туда и обратно, встречу с командой, понятный инструктаж и сопровождение турлидера. Вам не нужно разбираться в деталях, искать площадку или контролировать процесс. Вы просто приезжаете, проходите всё шаг за шагом и поднимаетесь в небо над Карелией.

  • С высоты регион открывается как огромная северная карта: леса, озёра, долины, туман над водой и первый свет дня. Это не просто красивый вид, а ощущение свободы, пространства и тишины, которое остаётся внутри надолго. После приземления нас ждёт бокал шампанского и символическое вручение сертификатов — красивая точка этого утреннего впечатления.

  • После полёта возвращаемся в отель на берегу Ладоги и завтракаем в удобном темпе. Мы обязательно оставляем время на восстановление: можно немного поспать, прогуляться по территории, выйти к воде или просто побыть в тишине. В этом маршруте важно не только увидеть Карелию, но и сохранить ощущение отдыха.

  • Дальше выезжаем к водопадам Северного Приладожья. Нас ждёт мощная вода, свежий воздух, камень, хвоя и природа без лишнего шума. Здесь хорошо чувствуется характер Карелии: северный, спокойный, настоящий.

  • По дороге заедем на месторождение граната, где каждый сможет найти свой маленький сувенир из путешествия. Не купленный на витрине, а найденный своими руками — личный камень на память о Карелии и этом дне.

  • После прогулок возвращаемся в отель, обедаем и отдыхаем. Во второй половине дня оставляем свободное время по желанию: Spa-комплекс, прогулки вдоль воды, отдых на территории, терраса, Ладога рядом и приятное ощущение, что никуда не нужно спешить.

  • Вечером нас ждёт ужин в ресторане отеля и закат у Ладоги, который здесь воспринимается как отдельное событие. День получается насыщенным, но не утомительным: утро в небе, природа Северного Приладожья, карельский гранат, отдых у воды и спокойный вечер в красивом месте.

Полёт на воздушном шаре — опциональная активность. Если вам не хочется раннего подъёма, можно остаться в отеле, выспаться, спокойно позавтракать, прогуляться по территории, сходить в Spa-комплекс или к берегу Ладоги. К основной программе дня вы присоединитесь позже по таймингу.

Если погодные условия не позволят провести полёт на воздушном шаре в этот день, мы перенесём его на следующий день. Для вас это не станет источником хаоса: резервный план уже предусмотрен, а мы заранее выстроим маршрут так, чтобы всё прошло спокойно.

3 день

Ладожские шхеры и деревня Викингов

  • Утро начинаем спокойно: завтрак в отеле без спешки и ранних подъёмов. Мы держим ритм так, чтобы у вас оставались силы не воспринимать впечатления через усталость, а проживать день легко, с интересом и удовольствием.

  • После завтрака отправляемся к одному из главных природных символов Карелии — Ладожским шхерам. Нас ждёт прогулка на скоростном катере: вода, скалы, сосны, узкие проливы и ощущение большого северного пространства вокруг. С воды Ладога раскрывается особенно красиво — не как точка на маршруте, а как живой пейзаж, в котором хочется просто смотреть и дышать.

  • Мы пройдём вдоль отвесных берегов, проскользнём по проливам и сделаем высадки на уединённых островах. Здесь будет время не только для фотографий, но и для паузы: постоять в тишине, посмотреть на воду, почувствовать ветер и поймать то самое карельское состояние, ради которого сюда едут.

  • На одном из островов проведём небольшой карельский ритуал на желание. Без лишнего пафоса и постановочности — просто тёплый момент в красивом месте, который часто запоминается не меньше, чем большие локации.

  • После водной прогулки нас ждёт карельский обед. В этом туре еда — не перекус на ходу, а полноценная пауза: сесть, восстановиться, поговорить с группой или просто помолчать, если хочется. Мы оставляем время на такие моменты, потому что именно они помогают путешествию ощущаться отдыхом, а не списком выполненных точек.

  • Во второй половине дня едем в этно-комплекс Музей живой истории Карелии — реконструкцию деревни викингов на берегу Ладоги. Здесь история не за стеклом, а вокруг вас: дома, ремёсла, оружие, быт, вкус и детали, через которые прошлое становится понятным и живым.

  • Нас ждёт экскурсия про жизнь раннего средневековья, дегустация медовухи с рассказом, ремесленные зоны и мастер-классы — кузница и гончарное дело, где можно попробовать работать руками и почувствовать материал. Для тех, кому хочется больше активности, будет тир и знакомство с древним оружием. А для тех, кто хочет спокойнее прожить эту часть дня, останутся прогулки, наблюдение и атмосфера места.

  • К вечеру возвращаемся в отель на берегу Ладоги. Ужин, тишина, вода рядом и приятное чувство, что день был насыщенным, но не забрал у вас силы. Вы успели увидеть Ладогу с воды, выйти на острова, прикоснуться к истории Карелии и при этом сохранить главное ощущение этого тура — вы не держитесь, а действительно отдыхаете.

4 день

Горный парк Рускеала, Мраморный каньон, Ретропоезд

  • Завтракаем в отеле и оставляем время на то, ради чего многие выбирают именно такой формат: спокойно собраться, допить кофе, прогуляться у воды и ещё немного побыть рядом с Ладогой. Здесь не нужно успеть всё любой ценой — важно уехать в хорошем состоянии.

  • После завтрака мы выселяемся из отеля и отправляемся на экскурсию. С багажом всё решено заранее: чемоданы не становятся отдельной задачей и не мешают программе. Мы берём организационные детали на себя, чтобы день оставался лёгким, понятным и спокойным по ощущениям.

  • Главная точка дня — горный парк Рускеала. Это тот самый мраморный каньон с бирюзовой водой, скальными стенами и видами, перед которыми хочется замедлиться. Мы прогуляемся вдоль карьеров, узнаем историю месторождения, сделаем красивые остановки для фото и дадим время просто посмотреть на этот цвет, воздух и масштаб.

  • Для тех, кому хочется добавить больше активности, на территории парка есть зиплайн над каньоном. Это опция по желанию: можно попробовать, а можно остаться на прогулке, выпить кофе, посмотреть на каньон со стороны и сохранить свой ритм.

  • После прогулки нас ждёт обед в местном кафе — полноценная пауза, чтобы перевести дух, поесть и спокойно перейти ко второй части дня.

  • Дальше отправляемся в Подземную Рускеалу — бывшие мраморные штольни, которые сегодня выглядят как мистические гроты с подсветкой, водой и особой атмосферой. Попасть сюда не всегда просто по билетам и таймингу, поэтому мы заранее продумываем организацию так, чтобы вы получили это впечатление без лишних очередей, ожиданий и хаоса.

  • Финал дня — ретропоезд из Рускеалы в Сортавалу. Настоящий паровоз, вагоны в стиле конца 19 века, бархат, детали интерьера, живая музыка, бокал шампанского — не просто дорога, а красивое завершение путешествия. Такой финал запоминается именно потому, что он не похож на обычный переезд: время будто замедляется, а поездка закрывается атмосферно и достойно.

  • В Сортавале мы завершаем маршрут без суеты и помогаем с дальнейшей дорогой. Тех, кто уезжает на Ласточке в Санкт-Петербург, мы проводим и поможем с посадкой на поезд. У тех, кто едет в Москву, будет время на ужин: заедем в ресторан национальной кухни, а после так же спокойно организуем посадку на поезд.

  • Так четвёртый день становится не резким окончанием тура, а красивой финальной главой: Рускеала, подземные гроты, ретропоезд и продуманное возвращение домой.

Варианты проживания

1-местный номер

2-x местный номер

3-x местный номер

Ответы на вопросы

Что включено
  • Встреча на ж/д вокзале Петрозаводска и сопровождение по программе
  • Работа турлидера/сопровождающего на маршруте
  • Проживание 3 ночи в гостевом комплексе/отеле у Ладоги
  • 3 завтрака
  • Водный трансфер на Метеоре Петрозаводск - Кижи - Петрозаводск
  • Экскурсия по острову Кижи (музей-заповедник)
  • Экскурсия к водопадам + посещение месторождения граната
  • Прогулка по Ладожским шхерам на скоростном катере (с высадками на острова)
  • Посещение этно-комплекса / Деревни викингов с экскурсией
  • Экскурсия по Рускеальскому парку (наземная)
  • Экскурсия Подземная Рускеала
  • Билеты на ретропоезд Рускеала - Сортавала
  • Все трансферы по маршруту на комфортном транспорте
Что не входит в цену
  • Билеты до Петрозаводска и обратно из Сортавалы
  • Обеды и ужины (оплачиваются в ресторанах по меню)
  • Спа-комплекс/баня при отеле
  • Активности по желанию на локациях: зиплайн в Рускеале и другие развлечения в парке
  • Полёт на воздушном шаре
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Анастасия
Анастасия — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Привет, я Анастасия. Мне 35 лет и большую часть своей жизни путешествую. Это не просто увлечение, это буквально мой путь. Когда-то я выбрала профессию международника, чтобы увидеть мир. Отказалась от
карьерных возможностей, чтобы не подписывать "невыезд". Потом — создала своё главное дело: авторские туры. Путешествия — мой воздух. Подруги шутят, что я могу отказаться от чего угодно, но не от дороги. И это правда. Я побывала более чем в 20 странах, объехала столько городов, что уже не считаю. Но чем дальше я еду, тем больше ценю не количество, а глубину. В своих путешествиях я делаю ставку на комфорт без пафоса. Когда-то я попала в ужасный отель и поняла: я лучше поеду на 3 дня, но так, чтобы отдых был действительно отдыхом. И теперь в каждом туре я стараюсь создать для своих гостей именно такие условия: чисто, уютно, удобно, безопасно. Чтобы вы могли расслабиться, почувствовать себя "в хороших руках" — и просто наслаждаться. Ещё один важный для меня принцип — аутентичность. Я обхожу толпы, выбираю маршруты, где можно прочувствовать культуру, быт, настоящих людей. Пусть это не будет пятизвёздочный отель, но если это старинный дом с историей — я выберу его. Мне важна душа места. И, конечно, самое ценное — это люди. Я верю, что тур — это не просто маршрут, а общение с близкими по духу. В авторских поездках собираются именно такие люди. Мы смеёмся, делим впечатления, иногда уезжаем с глазами на мокром месте — потому что получилось по-настоящему. Моя задача — снять с вас весь организационный стресс. Вы просто приезжаете, а я уже обо всём позаботилась: трансферы, питание, гиды, план "Б", если что-то пойдёт не так. Даже дождевики продуманы. Я люблю пробовать новое — от танцев до каяков и шоу. И хочу, чтобы каждый человек в моих турах тоже уезжал с чем-то новым: не только в телефоне, но и в сердце. Если вы ищете тур, где чувствуешь, что о тебе действительно подумали — добро пожаловать.

