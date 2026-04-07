Описание тура
Уникальная программа. Группа до 6 человек.
Это путешествие для тех, кто выбирает не массовый туризм, а редкий, продуманный и по-настоящему яркий опыт в Карелии.
За 4 дня мы покажем Карелию не в формате обычной экскурсии, а через сочетание природы, истории, красивых маршрутов и ярких впечатлений. Вас ждут знаковые места региона, живописные ландшафты Ладоги, необычные форматы знакомства с Карелией и комфортный отдых среди северной природы.
И всё это — в камерной группе до 6 человек, с продуманной логистикой, комфортным проживанием у Ладоги и тщательно подобранными локациями.
Мы оставили достаточно времени для отдыха и впечатлений, поэтому путешествие проходит в спокойном и комфортном ритме, который позволяет не просто посмотреть Карелию, а действительно её почувствовать.
Кому подойдет наш тур:
Тем, кто ценит камерный формат и не любит большие группы. Группа до 6 человек делает путешествие более спокойным, комфортным и личным: без толпы, без ощущения конвейера и с возможностью проживать поездку в приятной атмосфере, где у каждого есть своё пространство.
Тем, кто не экономит на себе и выбирает достойный уровень отдыха. Этот тур для людей, которым важно, как они живут, едут, отдыхают и что чувствуют внутри путешествия: хорошие отели, красивые места, сильная программа и сервис, который делает поездку действительно приятной.
Тем, кто не любит гонку по достопримечательностям. Этот тур подойдёт тем, кто хочет не просто быстро сменять локации одну за другой, а по-настоящему проживать путешествие: в комфортном темпе, без усталости, с возможностью смотреть, чувствовать, отдыхать и получать удовольствие от каждого дня.
Тем, кто ценит редкие и сильные впечатления. Программа подойдёт тем, кто не хочет ограничиваться стандартными точками и обычной экскурсией, а выбирает путешествие, в котором можно увидеть Карелию глубже и попасть туда, куда не добирается большинство туристов.
Тем, кто не любит суету и хаос в поездках. Если вам важно, чтобы всё было заранее организовано, без сложной логистики, лишней спешки и постоянной необходимости что-то контролировать, здесь вы будете чувствовать себя спокойно и уверенно.
Тем, кто хочет вернуться не только с фотографиями, но и с сильным внутренним ощущением. Этот тур подойдёт тем, кто ищет в путешествии не поток точек, а эмоции, масштаб, перезагрузку и то самое чувство, когда за несколько дней удаётся прожить действительно особенный опыт.
Почему именно с нами:
Не просто известные места, а яркие и редкие впечатления — В этой программе есть то, что делает путешествие по Карелии по-настоящему особенным.
Камерная группа до 6 человек — Небольшой состав делает поездку более спокойной, комфортной и личной, без толпы, без ощущения потока и с возможностью проживать маршрут в приятной атмосфере.
Комфортное проживание как часть впечатления — Мы выбираем не случайный отель, а лучший вариант для отдыха у Ладоги. Проживание у воды, тишина, красивое пространство, Spa-комплекс и возможность по-настоящему выдохнуть делают поездку не только насыщенной, но и очень комфортной.
Сильная организация на всём маршруте — Мы заранее продумываем логистику, тайминг, переезды, последовательность локаций и детали программы, чтобы в путешествии можно было не решать бытовые вопросы, а спокойно проживать каждый день.
Максимум впечатлений в комфортном ритме — Программа насыщенная, но выстроена так, чтобы за одну поездку увидеть очень многое без суеты, хаотичных перемещений и утомительного темпа. Ладога, шхеры, водопады, Рускеала, воздушный шар, ретропоезд и карельская история сменяют друг друга красиво и естественно.
Карелия не только глазами, но и через вкус — Мы добавили в маршрут гастрономическую часть: завтраки, обеды, ужины в проверенных местах, карельскую кухню, локальные продукты и рестораны, которые делают впечатление о регионе ещё более полным.
Если на нужные даты в карточке осталось меньше мест, чем вам нужно — напишите нам.
Это программа группового тура. Если вам необходим индивидуальный тур для вашей семьи или компании, то напишите нам - мы подберем программу под ваш запрос.
Если программа откликается — выбирайте удобные даты и нажимайте Забронировать. Остальное мы возьмём на себя.
Программа тура по дням
Петрозаводск, Кижи на метеоре через Онежское озеро
Мы встречаем вас на ж/д вокзале Петрозаводска и сразу берём организацию на себя. Без суеты, лишних ожиданий и вопросов, куда идти дальше: помогаем с багажом, знакомимся с группой и едем на завтрак. Это первый момент поездки, когда можно выдохнуть после дороги и почувствовать: дальше всё уже продумано, маршрут выстроен, а вам остаётся просто ехать и проживать путешествие.
После завтрака отправляемся на остров Кижи на скоростном Метеоре через Онежское озеро. Это не просто переезд между точками, а отдельная часть впечатления: вода, леса, северный воздух и возможность спокойно переключиться после города. Можно разговаривать, смотреть в окно, молчать, наблюдать за озером и постепенно входить в ритм Карелии.
На Кижах нас ждёт Кижский погост — одно из самых сильных мест русского Севера. Двадцать две главы Преображенской церкви, строгая Покровская церковь, колокольня, деревянные дома и часовни создают ощущение места, где всё держится на мастерстве, тишине и внутренней силе. Это не точка для быстрой фотографии, а место, которое хочется рассматривать внимательно.
Мы гуляем по острову с гидом без спешки: увидим сектор Русские Заонежья, зайдём к старинным домам и часовням, поговорим о плотницком ремесле, северном быте и смыслах, из которых собран этот остров. В программе будет и экскурсия, и свободное время, чтобы каждый мог остаться наедине с местом, пройтись, сделать фотографии или просто постоять у воды.
После возвращения в Петрозаводск заходим на обед в хороший ресторан, а затем выезжаем в сторону Сортавалы на комфортном транспорте. Мы выстраиваем логистику без ночных переездов и проверок на выносливость: дорога проходит спокойно, с понятным таймингом и без лишних организационных вопросов для вас.
К вечеру приезжаем в отель на берегу Ладоги. Заселяемся, ужинаем, гуляем по территории и постепенно входим в тот самый карельский ритм: вода рядом, хвоя, воздух, тишина и ощущение, что путешествие началось правильно. Если погода будет на нашей стороне, встретим закат у Ладоги — красивый финал первого дня и начало отдыха, в котором всё уже продумано за вас.
Воздушный шар, Водопады, закат над Ладогой
Сегодня начинаем с одного из самых красивых впечатлений Карелии — полёта на воздушном шаре. Да, подъём будет ранним: полёты проходят на рассвете, когда природа особенно красива, а ветер чаще всего спокойнее. Но по ощущению это не испытание, а редкий момент, ради которого стоит проснуться раньше обычного.
Мы заранее организуем трансфер туда и обратно, встречу с командой, понятный инструктаж и сопровождение турлидера. Вам не нужно разбираться в деталях, искать площадку или контролировать процесс. Вы просто приезжаете, проходите всё шаг за шагом и поднимаетесь в небо над Карелией.
С высоты регион открывается как огромная северная карта: леса, озёра, долины, туман над водой и первый свет дня. Это не просто красивый вид, а ощущение свободы, пространства и тишины, которое остаётся внутри надолго. После приземления нас ждёт бокал шампанского и символическое вручение сертификатов — красивая точка этого утреннего впечатления.
После полёта возвращаемся в отель на берегу Ладоги и завтракаем в удобном темпе. Мы обязательно оставляем время на восстановление: можно немного поспать, прогуляться по территории, выйти к воде или просто побыть в тишине. В этом маршруте важно не только увидеть Карелию, но и сохранить ощущение отдыха.
Дальше выезжаем к водопадам Северного Приладожья. Нас ждёт мощная вода, свежий воздух, камень, хвоя и природа без лишнего шума. Здесь хорошо чувствуется характер Карелии: северный, спокойный, настоящий.
По дороге заедем на месторождение граната, где каждый сможет найти свой маленький сувенир из путешествия. Не купленный на витрине, а найденный своими руками — личный камень на память о Карелии и этом дне.
После прогулок возвращаемся в отель, обедаем и отдыхаем. Во второй половине дня оставляем свободное время по желанию: Spa-комплекс, прогулки вдоль воды, отдых на территории, терраса, Ладога рядом и приятное ощущение, что никуда не нужно спешить.
Вечером нас ждёт ужин в ресторане отеля и закат у Ладоги, который здесь воспринимается как отдельное событие. День получается насыщенным, но не утомительным: утро в небе, природа Северного Приладожья, карельский гранат, отдых у воды и спокойный вечер в красивом месте.
Полёт на воздушном шаре — опциональная активность. Если вам не хочется раннего подъёма, можно остаться в отеле, выспаться, спокойно позавтракать, прогуляться по территории, сходить в Spa-комплекс или к берегу Ладоги. К основной программе дня вы присоединитесь позже по таймингу.
Если погодные условия не позволят провести полёт на воздушном шаре в этот день, мы перенесём его на следующий день. Для вас это не станет источником хаоса: резервный план уже предусмотрен, а мы заранее выстроим маршрут так, чтобы всё прошло спокойно.
Ладожские шхеры и деревня Викингов
Утро начинаем спокойно: завтрак в отеле без спешки и ранних подъёмов. Мы держим ритм так, чтобы у вас оставались силы не воспринимать впечатления через усталость, а проживать день легко, с интересом и удовольствием.
После завтрака отправляемся к одному из главных природных символов Карелии — Ладожским шхерам. Нас ждёт прогулка на скоростном катере: вода, скалы, сосны, узкие проливы и ощущение большого северного пространства вокруг. С воды Ладога раскрывается особенно красиво — не как точка на маршруте, а как живой пейзаж, в котором хочется просто смотреть и дышать.
Мы пройдём вдоль отвесных берегов, проскользнём по проливам и сделаем высадки на уединённых островах. Здесь будет время не только для фотографий, но и для паузы: постоять в тишине, посмотреть на воду, почувствовать ветер и поймать то самое карельское состояние, ради которого сюда едут.
На одном из островов проведём небольшой карельский ритуал на желание. Без лишнего пафоса и постановочности — просто тёплый момент в красивом месте, который часто запоминается не меньше, чем большие локации.
После водной прогулки нас ждёт карельский обед. В этом туре еда — не перекус на ходу, а полноценная пауза: сесть, восстановиться, поговорить с группой или просто помолчать, если хочется. Мы оставляем время на такие моменты, потому что именно они помогают путешествию ощущаться отдыхом, а не списком выполненных точек.
Во второй половине дня едем в этно-комплекс Музей живой истории Карелии — реконструкцию деревни викингов на берегу Ладоги. Здесь история не за стеклом, а вокруг вас: дома, ремёсла, оружие, быт, вкус и детали, через которые прошлое становится понятным и живым.
Нас ждёт экскурсия про жизнь раннего средневековья, дегустация медовухи с рассказом, ремесленные зоны и мастер-классы — кузница и гончарное дело, где можно попробовать работать руками и почувствовать материал. Для тех, кому хочется больше активности, будет тир и знакомство с древним оружием. А для тех, кто хочет спокойнее прожить эту часть дня, останутся прогулки, наблюдение и атмосфера места.
К вечеру возвращаемся в отель на берегу Ладоги. Ужин, тишина, вода рядом и приятное чувство, что день был насыщенным, но не забрал у вас силы. Вы успели увидеть Ладогу с воды, выйти на острова, прикоснуться к истории Карелии и при этом сохранить главное ощущение этого тура — вы не держитесь, а действительно отдыхаете.
Горный парк Рускеала, Мраморный каньон, Ретропоезд
Завтракаем в отеле и оставляем время на то, ради чего многие выбирают именно такой формат: спокойно собраться, допить кофе, прогуляться у воды и ещё немного побыть рядом с Ладогой. Здесь не нужно успеть всё любой ценой — важно уехать в хорошем состоянии.
После завтрака мы выселяемся из отеля и отправляемся на экскурсию. С багажом всё решено заранее: чемоданы не становятся отдельной задачей и не мешают программе. Мы берём организационные детали на себя, чтобы день оставался лёгким, понятным и спокойным по ощущениям.
Главная точка дня — горный парк Рускеала. Это тот самый мраморный каньон с бирюзовой водой, скальными стенами и видами, перед которыми хочется замедлиться. Мы прогуляемся вдоль карьеров, узнаем историю месторождения, сделаем красивые остановки для фото и дадим время просто посмотреть на этот цвет, воздух и масштаб.
Для тех, кому хочется добавить больше активности, на территории парка есть зиплайн над каньоном. Это опция по желанию: можно попробовать, а можно остаться на прогулке, выпить кофе, посмотреть на каньон со стороны и сохранить свой ритм.
После прогулки нас ждёт обед в местном кафе — полноценная пауза, чтобы перевести дух, поесть и спокойно перейти ко второй части дня.
Дальше отправляемся в Подземную Рускеалу — бывшие мраморные штольни, которые сегодня выглядят как мистические гроты с подсветкой, водой и особой атмосферой. Попасть сюда не всегда просто по билетам и таймингу, поэтому мы заранее продумываем организацию так, чтобы вы получили это впечатление без лишних очередей, ожиданий и хаоса.
Финал дня — ретропоезд из Рускеалы в Сортавалу. Настоящий паровоз, вагоны в стиле конца 19 века, бархат, детали интерьера, живая музыка, бокал шампанского — не просто дорога, а красивое завершение путешествия. Такой финал запоминается именно потому, что он не похож на обычный переезд: время будто замедляется, а поездка закрывается атмосферно и достойно.
В Сортавале мы завершаем маршрут без суеты и помогаем с дальнейшей дорогой. Тех, кто уезжает на Ласточке в Санкт-Петербург, мы проводим и поможем с посадкой на поезд. У тех, кто едет в Москву, будет время на ужин: заедем в ресторан национальной кухни, а после так же спокойно организуем посадку на поезд.
Так четвёртый день становится не резким окончанием тура, а красивой финальной главой: Рускеала, подземные гроты, ретропоезд и продуманное возвращение домой.
Варианты проживания
1-местный номер
2-x местный номер
3-x местный номер
Ответы на вопросы
Что включено
- Встреча на ж/д вокзале Петрозаводска и сопровождение по программе
- Работа турлидера/сопровождающего на маршруте
- Проживание 3 ночи в гостевом комплексе/отеле у Ладоги
- 3 завтрака
- Водный трансфер на Метеоре Петрозаводск - Кижи - Петрозаводск
- Экскурсия по острову Кижи (музей-заповедник)
- Экскурсия к водопадам + посещение месторождения граната
- Прогулка по Ладожским шхерам на скоростном катере (с высадками на острова)
- Посещение этно-комплекса / Деревни викингов с экскурсией
- Экскурсия по Рускеальскому парку (наземная)
- Экскурсия Подземная Рускеала
- Билеты на ретропоезд Рускеала - Сортавала
- Все трансферы по маршруту на комфортном транспорте
Что не входит в цену
- Билеты до Петрозаводска и обратно из Сортавалы
- Обеды и ужины (оплачиваются в ресторанах по меню)
- Спа-комплекс/баня при отеле
- Активности по желанию на локациях: зиплайн в Рускеале и другие развлечения в парке
- Полёт на воздушном шаре