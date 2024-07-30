Рыбалка на джипах в Карелии

Джип-тур, который станет настоящим открытием для любителей рыбалки.

Мы предлагаем вам окунуться в мир нетронутой природы Карелии, где кристально чистые озера и реки таят в себе огромные возможности для богатого улова.
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Вы проведете 5 насыщенных дней в окружении первозданной природы.

Опции для проживания найдутся как для любителей комфорта, так и для ценителей романтики — вы можете остановиться в рыбацком домике или же в палатке под открытым небом. Тур проводится под индивидуальный запрос с конца мая по конец сентября.

5
3 отзыва
Рыбалка на джипах в Карелии
Рыбалка на джипах в Карелии
Рыбалка на джипах в Карелии
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Прогулка по Онежской набережной, «Марциальные воды», переезд на берег озера

09:00 Встреча на вокзале г. Петрозаводск, размещение по джипам. Завтрак в кафе города. Краткая ознакомительная экскурсия по городу, прогулка по Онежской набережной.

11:00 Выезд из Петрозаводска по «старой мурманской трассе» – исторический путь, по которому проезжал Петр I. Остановка в деревне Царевичи у часовни.

Далее посещение первого российского курорта «Марциальные воды», основанного в 1719 году по указу Петра I.

Дегустация воды из трёх подземных источников.

Продолжение движения по маршруту.

Движение по старым лесным дорогами вглубь Карелии. Остановки у лесных озер, рыбалка с берега.

15:00 Привал и обед на маршруте.

Продолжение движения по маршруту.

19:00 Прибытие на затерянную в лесу рыбацкую заимку на берегу озера. Комфортное размещение в деревянном доме с печным отоплением.

Дом электрифицирован от бензо-генератора.

Приготовление ужина.

Прогулка по Онежской набережной, «Марциальные воды», переезд на берег озераПрогулка по Онежской набережной, «Марциальные воды», переезд на берег озераПрогулка по Онежской набережной, «Марциальные воды», переезд на берег озераПрогулка по Онежской набережной, «Марциальные воды», переезд на берег озера
2 день

Рыбалка, приготовление пойманной рыбы и баня

Завтрак.

Рыбалка с лодки на системе озер. Используются надувные лодки катера с моторами Тохатсу, Ямаха, Сузуки.

Обед на островах или в доме.

Приготовление пойманной рыбы.

Приготовление бани (заготовка дров, воды, веников).

Ужин.

Ночёвка в доме.

Рыбалка, приготовление пойманной рыбы и баняРыбалка, приготовление пойманной рыбы и баняРыбалка, приготовление пойманной рыбы и баняРыбалка, приготовление пойманной рыбы и баня
3 день

Рыбалка, приготовление пойманной рыбы и баня

Завтрак.

Рыбалка с лодки на системе озер, общей протяжённостью более 100 км.

Используются надувные лодки катера с моторами Тохатсу, Ямаха, Сузуки.

Обед на островах или в доме.

Приготовление пойманной рыбы.

Ужин.

Ночёвка в доме.

Рыбалка, приготовление пойманной рыбы и баняРыбалка, приготовление пойманной рыбы и баняРыбалка, приготовление пойманной рыбы и баня
4 день

Рыбалка и подготовка к выезду

Завтрак.

Рыбалка с лодки на системе озер.

Обед на островах или в доме.

Сбор инвентаря и подготовка к выезду.

Ночёвка в доме.

Рыбалка и подготовка к выездуРыбалка и подготовка к выезду
5 день

Переезд в Петрозаводск, Гирвасская ГЭС, водопад Кивач

07:00 – 08:00 Ранний подъём, завтрак, выезд.

Движение по лесным и грунтовым дорогам к трассе «Кола».

15:00 По пути осмотр старинной действующей Гирвасской ГЭС (Палеозерской ГЭС), возведённой на скале вулканического происхождения.

Именно благодаря дамбе ГЭС, которая осушила русло реки Суна, и был обнаружен самый древний вулкан – Гирвас (3 миллиарда лет).

Привал, перекус в пути.

17:00 Посещение заповедника «Кивач», осмотр водопада Кивач и музея живой природы. Фото на память.

19:30 Прибытие г. Петрозаводск, ужин в кафе города.

20:00 Прибытие на вокзал.

Переезд в Петрозаводск, Гирвасская ГЭС, водопад КивачПереезд в Петрозаводск, Гирвасская ГЭС, водопад Кивач

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах и гостевых домах по программе.

Стоимость тура на 1 чел. /руб:

Количество человек в джипеСтоимость
3 человека57 500
2 человека76 700

Варианты проживания

Деревянный домик

4 ночи

В доме есть печь, кухня, комнаты. На берегу рядом с домом расположена баня, санитарная комната располагается вне дома. Дом электрифицирован от бензо-генератора.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Внедорожники (импортные полноприводные автомобили, топливо, водитель-гид)
  • Проживание в гостиницах и гостевых домах по программе
  • Продукты (организация питания на всём протяжении маршрута)
  • Лодки с моторами (+ спасжилеты для всех)
  • Снасти
  • Входные платы
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Петрозаводска и обратно
  • Медицинская страховка
Место начала и завершения?
Республика Карелия, Петрозаводск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

При выборе одежды для джип-туров можно руководствоваться всеми принципами подбора одежды для любого активного тура или просто похода на природу.

Главные принципы:

  • Одежда и обувь должна быть прочной и непромокаемой.
  • Вам должно быть удобно и комфортно в этой одежде.
  • Одежда не должна быть тяжёлой и занимать много места.

Современная туристическая одежда отвечает всем этим требованиям. Широкое применение мембранных материалов делает одежду абсолютно непромокаемой, но в то же время позволяет одежде «дышать» – вы не промокнете под ливнем, но и не вспотеете как в полиэтиленовом дождевике.

  1. Рюкзак. Лучше всего все личные вещи тщательно упаковать в туристический рюкзак. Не следует брать сумки или чемоданы – их будет неудобно переносить и укладывать в джипы.
  2. Обувь. Резиновые сапоги.
  3. Верхняя одежда. Туристическая непромокаемая куртка (или ветровка), с капюшоном. Брюки – лучше туристические, но хорошо подойдут и джинсы или любые прочные штаны, в которых Вам удобно. Если в туре есть ночёвка на природе – то можно взять с собой небольшой спортивный пуховик для ночных посиделок у костра и в холодный период (даже летом ночи в Карелии могут быть холодными), но его необходимо плотно свернуть и упаковать, чтобы он не занимал много места. Если не хотите надевать капюшон, возьмите головной убор – шапочка или кепка без сеток и отверстий.
  4. Средний и нижний слой одежды. Свитер (толстовка) или пара толстых футболок (рубашек) с длинными рукавами. Специальное термобельё может заменить тёплые футболки. Пара тёплых носков и тонкие носки на каждый день. Лёгкие спортивные х/б штаны и лёгкая х/б майка – в качестве ночной пижамы (если планируются ночёвки в палатках). Нижнее нательное бельё. Плавки, если захотите искупаться.
  5. Средства личной гигиены и антимаскитные средства. Полотенце, мыло, зубная щётка, зубная паста, и прочее. Средства защиты от насекомых – комаров, слепней, мошек (в джипах обязательно присутствует набор антимаскитных средств). Рекомендуем использовать аэрозольные ср-ва для нанесения на открытые участки тела.
  6. Документы. Паспорт, водительские права (при наличии). Документы лучше упаковать в полиэтиленовый пакет или специальный герметичный чехол.
  7. Деньги. Рекомендуем всегда иметь при себе небольшую сумму наличных или пластиковую карту, чтобы при желании можно было быстро купить напитки или сладости в деревенских магазинах на маршруте джип-тура.
Основные правила поведения в джип-турах

Практически всё время, пока Вы находитесь на маршруте джип-тура, Вы находитесь в лесу. Большинство правил поведения связанно именно с этим.

  1. Всегда плотно застёгивайте куртку и одевайте капюшон, когда пробираетесь через кусты, идёте по узкой лесной дороге или просто отошли в лес недалеко от места лагеря.
  2. Когда идёте по лесу всегда смотрите под ноги! Чтобы осмотреться, сначала остановитесь.
  3. Переходя вброд ручьи, помните – камни под водой очень скользкие!
  4. На протяжении маршрута соблюдайте технику безопасности, с которой Вас ознакомят перед началом джип-тура.
  5. Прислушивайтесь к советам инструктора. Всё это ради вашей же безопасности!
  6. Старайтесь принимать активное участие в организации привалов и лагерей, заготовке дров для костра и приготовлении пищи. В меру своих возможностей помогайте инструкторам – это в Ваших же интересах.
  7. Берегите природу! Не загрязняйте места лагерей пищевыми отходами и упаковкой! Для сбора мусора в каждом джипе есть специальные мусорные мешки.
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Возможно ли изменение программы?

Фирма оставляет за собой право менять порядок предоставляемых услуг без уменьшения их объема.

Можно ли поехать в тур одному?

Тур проводится от 1 человека (при условии, что турист платит за 2 места).

На кого мы будем рыбачить?

На язя, щуку и окуня.

Кто готовит пищу?

В распоряжении будет кухня на газу, гид-проводник сможет помогать туристам в готовке, но сам не будет брать на себя всю готовку.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
В
30 июл 2024
Всё прошло отлично спасибо!
Всё прошло отлично спасибо!Всё прошло отлично спасибо!Всё прошло отлично спасибо!Всё прошло отлично спасибо!Всё прошло отлично спасибо!Всё прошло отлично спасибо!Всё прошло отлично спасибо!Всё прошло отлично спасибо!Всё прошло отлично спасибо!
Е
17 июл 2024
Организация тура хорошая, своевременно получали необходимую информацию о туре, договор, оплата, ваучер, информация о курраторах тура и экскурсоводах с указанием телефонов для связи, на все просьбы реагировали своевременно, накладок не было.
Организация тура хорошая, своевременно получали необходимую информацию о туре, договор, оплата, ваучер, информация о курраторах тураОрганизация тура хорошая, своевременно получали необходимую информацию о туре, договор, оплата, ваучер, информация о курраторах тураОрганизация тура хорошая, своевременно получали необходимую информацию о туре, договор, оплата, ваучер, информация о курраторах тураОрганизация тура хорошая, своевременно получали необходимую информацию о туре, договор, оплата, ваучер, информация о курраторах тураОрганизация тура хорошая, своевременно получали необходимую информацию о туре, договор, оплата, ваучер, информация о курраторах тураОрганизация тура хорошая, своевременно получали необходимую информацию о туре, договор, оплата, ваучер, информация о курраторах тураОрганизация тура хорошая, своевременно получали необходимую информацию о туре, договор, оплата, ваучер, информация о курраторах тураОрганизация тура хорошая, своевременно получали необходимую информацию о туре, договор, оплата, ваучер, информация о курраторах тураОрганизация тура хорошая, своевременно получали необходимую информацию о туре, договор, оплата, ваучер, информация о курраторах тураОрганизация тура хорошая, своевременно получали необходимую информацию о туре, договор, оплата, ваучер, информация о курраторах тура
Н
8 июл 2024
Все организовано отлично, в последний день погода подвела, но это не послужило отмене экскурсии на Секирную гору. Про Немецкий кузов отдельное спасибо, красота от которой дух захватывает.
Все организовано отлично, в последний день погода подвела, но это не послужило отмене экскурсии на СекирнуюВсе организовано отлично, в последний день погода подвела, но это не послужило отмене экскурсии на Секирную

Тур входит в следующие категории Петрозаводска

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