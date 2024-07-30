1 день

Прогулка по Онежской набережной, «Марциальные воды», переезд на берег озера

09:00 Встреча на вокзале г. Петрозаводск, размещение по джипам. Завтрак в кафе города. Краткая ознакомительная экскурсия по городу, прогулка по Онежской набережной.

11:00 Выезд из Петрозаводска по «старой мурманской трассе» – исторический путь, по которому проезжал Петр I. Остановка в деревне Царевичи у часовни.

Далее посещение первого российского курорта «Марциальные воды», основанного в 1719 году по указу Петра I.

Дегустация воды из трёх подземных источников.

Продолжение движения по маршруту.

Движение по старым лесным дорогами вглубь Карелии. Остановки у лесных озер, рыбалка с берега.

15:00 Привал и обед на маршруте.

Продолжение движения по маршруту.

19:00 Прибытие на затерянную в лесу рыбацкую заимку на берегу озера. Комфортное размещение в деревянном доме с печным отоплением.

Дом электрифицирован от бензо-генератора.

Приготовление ужина.