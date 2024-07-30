Мы предлагаем вам окунуться в мир нетронутой природы Карелии, где кристально чистые озера и реки таят в себе огромные возможности для богатого улова.
Программа тура по дням
Прогулка по Онежской набережной, «Марциальные воды», переезд на берег озера
09:00 Встреча на вокзале г. Петрозаводск, размещение по джипам. Завтрак в кафе города. Краткая ознакомительная экскурсия по городу, прогулка по Онежской набережной.
11:00 Выезд из Петрозаводска по «старой мурманской трассе» – исторический путь, по которому проезжал Петр I. Остановка в деревне Царевичи у часовни.
Далее посещение первого российского курорта «Марциальные воды», основанного в 1719 году по указу Петра I.
Дегустация воды из трёх подземных источников.
Продолжение движения по маршруту.
Движение по старым лесным дорогами вглубь Карелии. Остановки у лесных озер, рыбалка с берега.
15:00 Привал и обед на маршруте.
Продолжение движения по маршруту.
19:00 Прибытие на затерянную в лесу рыбацкую заимку на берегу озера. Комфортное размещение в деревянном доме с печным отоплением.
Дом электрифицирован от бензо-генератора.
Приготовление ужина.
Рыбалка, приготовление пойманной рыбы и баня
Завтрак.
Рыбалка с лодки на системе озер. Используются надувные лодки катера с моторами Тохатсу, Ямаха, Сузуки.
Обед на островах или в доме.
Приготовление пойманной рыбы.
Приготовление бани (заготовка дров, воды, веников).
Ужин.
Ночёвка в доме.
Рыбалка, приготовление пойманной рыбы и баня
Завтрак.
Рыбалка с лодки на системе озер, общей протяжённостью более 100 км.
Используются надувные лодки катера с моторами Тохатсу, Ямаха, Сузуки.
Обед на островах или в доме.
Приготовление пойманной рыбы.
Ужин.
Ночёвка в доме.
Рыбалка и подготовка к выезду
Завтрак.
Рыбалка с лодки на системе озер.
Обед на островах или в доме.
Сбор инвентаря и подготовка к выезду.
Ночёвка в доме.
Переезд в Петрозаводск, Гирвасская ГЭС, водопад Кивач
07:00 – 08:00 Ранний подъём, завтрак, выезд.
Движение по лесным и грунтовым дорогам к трассе «Кола».
15:00 По пути осмотр старинной действующей Гирвасской ГЭС (Палеозерской ГЭС), возведённой на скале вулканического происхождения.
Именно благодаря дамбе ГЭС, которая осушила русло реки Суна, и был обнаружен самый древний вулкан – Гирвас (3 миллиарда лет).
Привал, перекус в пути.
17:00 Посещение заповедника «Кивач», осмотр водопада Кивач и музея живой природы. Фото на память.
19:30 Прибытие г. Петрозаводск, ужин в кафе города.
20:00 Прибытие на вокзал.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостиницах и гостевых домах по программе.
Стоимость тура на 1 чел. /руб:
|Количество человек в джипе
|Стоимость
|3 человека
|57 500
|2 человека
|76 700
Варианты проживания
Деревянный домик
В доме есть печь, кухня, комнаты. На берегу рядом с домом расположена баня, санитарная комната располагается вне дома. Дом электрифицирован от бензо-генератора.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Внедорожники (импортные полноприводные автомобили, топливо, водитель-гид)
- Проживание в гостиницах и гостевых домах по программе
- Продукты (организация питания на всём протяжении маршрута)
- Лодки с моторами (+ спасжилеты для всех)
- Снасти
- Входные платы
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Петрозаводска и обратно
- Медицинская страховка
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
При выборе одежды для джип-туров можно руководствоваться всеми принципами подбора одежды для любого активного тура или просто похода на природу.
Главные принципы:
- Одежда и обувь должна быть прочной и непромокаемой.
- Вам должно быть удобно и комфортно в этой одежде.
- Одежда не должна быть тяжёлой и занимать много места.
Современная туристическая одежда отвечает всем этим требованиям. Широкое применение мембранных материалов делает одежду абсолютно непромокаемой, но в то же время позволяет одежде «дышать» – вы не промокнете под ливнем, но и не вспотеете как в полиэтиленовом дождевике.
- Рюкзак. Лучше всего все личные вещи тщательно упаковать в туристический рюкзак. Не следует брать сумки или чемоданы – их будет неудобно переносить и укладывать в джипы.
- Обувь. Резиновые сапоги.
- Верхняя одежда. Туристическая непромокаемая куртка (или ветровка), с капюшоном. Брюки – лучше туристические, но хорошо подойдут и джинсы или любые прочные штаны, в которых Вам удобно. Если в туре есть ночёвка на природе – то можно взять с собой небольшой спортивный пуховик для ночных посиделок у костра и в холодный период (даже летом ночи в Карелии могут быть холодными), но его необходимо плотно свернуть и упаковать, чтобы он не занимал много места. Если не хотите надевать капюшон, возьмите головной убор – шапочка или кепка без сеток и отверстий.
- Средний и нижний слой одежды. Свитер (толстовка) или пара толстых футболок (рубашек) с длинными рукавами. Специальное термобельё может заменить тёплые футболки. Пара тёплых носков и тонкие носки на каждый день. Лёгкие спортивные х/б штаны и лёгкая х/б майка – в качестве ночной пижамы (если планируются ночёвки в палатках). Нижнее нательное бельё. Плавки, если захотите искупаться.
- Средства личной гигиены и антимаскитные средства. Полотенце, мыло, зубная щётка, зубная паста, и прочее. Средства защиты от насекомых – комаров, слепней, мошек (в джипах обязательно присутствует набор антимаскитных средств). Рекомендуем использовать аэрозольные ср-ва для нанесения на открытые участки тела.
- Документы. Паспорт, водительские права (при наличии). Документы лучше упаковать в полиэтиленовый пакет или специальный герметичный чехол.
- Деньги. Рекомендуем всегда иметь при себе небольшую сумму наличных или пластиковую карту, чтобы при желании можно было быстро купить напитки или сладости в деревенских магазинах на маршруте джип-тура.
Основные правила поведения в джип-турах
Практически всё время, пока Вы находитесь на маршруте джип-тура, Вы находитесь в лесу. Большинство правил поведения связанно именно с этим.
- Всегда плотно застёгивайте куртку и одевайте капюшон, когда пробираетесь через кусты, идёте по узкой лесной дороге или просто отошли в лес недалеко от места лагеря.
- Когда идёте по лесу всегда смотрите под ноги! Чтобы осмотреться, сначала остановитесь.
- Переходя вброд ручьи, помните – камни под водой очень скользкие!
- На протяжении маршрута соблюдайте технику безопасности, с которой Вас ознакомят перед началом джип-тура.
- Прислушивайтесь к советам инструктора. Всё это ради вашей же безопасности!
- Старайтесь принимать активное участие в организации привалов и лагерей, заготовке дров для костра и приготовлении пищи. В меру своих возможностей помогайте инструкторам – это в Ваших же интересах.
- Берегите природу! Не загрязняйте места лагерей пищевыми отходами и упаковкой! Для сбора мусора в каждом джипе есть специальные мусорные мешки.
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Возможно ли изменение программы?
Фирма оставляет за собой право менять порядок предоставляемых услуг без уменьшения их объема.
Можно ли поехать в тур одному?
Тур проводится от 1 человека (при условии, что турист платит за 2 места).
На кого мы будем рыбачить?
На язя, щуку и окуня.
Кто готовит пищу?
В распоряжении будет кухня на газу, гид-проводник сможет помогать туристам в готовке, но сам не будет брать на себя всю готовку.