Легкие пороги, уютные вечера у костра и мастер-классы по походной кухне создадут атмосферу настоящего приключения. Это путешествие подарит вам отдых на природе, новые впечатления и незабываемые эмоции!
Программа тура по дням
Прибытие в Петрозаводск. Экскурсия по набережной. Маршрут на квадроциклах
Путешествие начинается в Петрозаводске, куда вам нужно добраться самостоятельно в первый день программы. Рекомендуем приобретать билеты на поезд №018А с прибытием из Москвы.
После встречи на вокзале г. Петрозаводска вы позавтракаете в кафе.
После завтрака совершим прогулку по набережной Петрозаводска — это одно из живописнейших мест столицы Карелии. Она расположена вдоль Онежского озера и представляет собой популярное место отдыха горожан и туристов. Здесь можно насладиться видами на озеро, прогуляться по благоустроенным дорожкам, сделать памятные фото в начале тура, а также полюбоваться памятниками архитектуры и культуры.
Таким образом, набережная Петрозаводска — это не просто красивое место для прогулки, но и важный культурный центр, отражающий дух и историю города.
Трансфер к месту старта сафари на квадроциклах.
Перед стартом вы прослушаете инструктаж по технике безопасности и подберете экипировку (двухместное размещение на квадроцикле, для водителей требуются права категории B).
Маршрут средней сложности занимает около 3 часов (примерно 40 км), для водителей желательно иметь опыт управления снегоходом или квадроциклом в условиях бездорожья.
Обед в кафе.
Трансфер к месту старта сплава – к плотине Игнойльской ГЭС (130 км).
Вы участвуете в постановке лагеря и приготовлении ужина.
Ночевка в полевых условиях.
Сплав по реке Шуя
Завтрак в лагере и подготовка снаряжения к выходу на реку.
Перед стартом вы прослушаете инструктаж по технике безопасности и подберете экипировку: спасжилет, каску, весла, неопреновый костюм (за дополнительную плату).
Общие и личные вещи будут упакованы в непромокаемые гермомешки.
Маршрут сплава по реке Шуя: Игнольская ГЭС – пор. Кеняйкоски (3-4 к. с.) – пор. Валойне (1-2 к. с.) – пор. Сарикоски (1-2 к. с.) – пор. Кумио (2-3 к. с.), 15 км.
Шуя — одна из самых длинных и крупных рек Республики Карелия.
Река с часто меняющимся настроением: то спокойная, то суровая, что особенно привлекает туристов. Из-за того, что Шуя находится в окружении торфяных болот, воды реки окрашены в темный чайный цвет.
Сама река благосклонна к новичкам и детям, пороги здесь расположены от простого к сложному.
Самые сложные пороги, которые вы пройдете сегодня, – пороги Кеняйкоски и Кумио.
Инструктор принимает решение о прохождении или обносе порогов Кеняйкоски и Кумио в зависимости от общей готовности группы и уровня воды.
Порог Кеняйкоски (3-4 к. с.) – с карельского языка «чёрный порог», а всё потому, что вода кажется чёрной из-за выходящих на поверхность каменных пород.
В пути для вас будет организован перекус.
Вечером вы примете участие в постановке лагеря и приготовлении ужина, а инструкторы проведут для вас мастер-класс по приготовлению карельской форели.
Ужин.
Свободное время в лагере: вы можете собраться группой у костра, поиграть в традиционные походные игры, поделиться впечатлениями от похода.
Ночевка в полевых условиях.
Продолжение сплава. Завершение программы
После завтрака в лагере вы продолжите сплав по Шуе: порог Кумио (2–3 к. с.) – деревня Соддер.
Общая длина маршрута – 15 км.
Часть пути вы будете проходить на веслах, а на более спокойных участках вы будете использовать мотор, чтобы насладиться живописными карельскими пейзажами.
В деревне Соддер собираем и сдаем снаряжение. Здесь вас ждет обед и баня.
Трансфер в г. Петрозаводск (110 км).
У вас будет свободное время в г. Петрозаводске, во время которого можно самостоятельно поужинать в приглянувшемся кафе или ресторанчике, купить сувениры и прогуляться по городу.
Отправление вечерними поездами с ж/д вокзала г. Петрозаводска.
Обратные билеты нужно купить на поезда с отправлением из Петрозаводска не ранее 21:00 в заключительный день тура.
Проживание
Тур предусматривает ночевки в палатках.
Палатки — трехместные. Каждому участнику предоставляется индивидуальный теплоизоляционный коврик.
Стоимость тура на 1 человека – 35 500 руб.
О наличии своего снаряжения, которое вы планируете взять на тур, а также о необходимости одноместной или двухместной палатки просьба сообщать при оформлении тура.
Аренда одноместной или двухместной палатки оплачивается дополнительно – 1000 руб. /тур.
Доплата за одноместную посадку на квадроцикле — 7 500 руб. /чел.
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортное обслуживание по программе
- Питание, указанное в программе (кроме ужина в последний день)
- Работа инструкторов
- Аренда квадроцикла, ГСМ
- Экипировка для катания на квадроциклах (водоотталкивающие штаны и куртка, резиновые сапоги, шлем, перчатки)
- Прокат снаряжения для сплава: рафты, весла, каски, спасжилеты, герметичные упаковки, мотор, ГСМ
- Прокат снаряжения для лагеря: костровое снаряжение, палатки (трёхместные), теплоизоляционные коврики, спальники
- Баня в конце маршрута
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Петрозаводска и обратно
- Ужин в последний день программы (по желанию)
- Одноместная посадка на квадроцикле - 7 500 руб
- Спальный мешок (температура комфорт +6°, экстрим 0°) - 700 руб. /тур (после майских праздников). Оплачивается при бронировании тура
- Страхование медицинских и иных непредвиденных расходов - от 100 руб. /чел. /сутки
- Неопреновый костюм - 2700 руб. /тур (по желанию)
- Аренда одноместной или двухместной палатки - 1000 руб. /тур
- Сувениры
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Возьмите с собой:
- рюкзак без станка или дорожную сумку.
Форма одежды во время сплава:
- на ногах должны быть носки (не тонкие х/б, поплотнее). Обувь, которую не жалко намочить (кеды – идеально). Если есть неопреновые носки или неопреновые ботинки – это приветствуется;
- резиновые сапоги запрещены, т. к. при попадании в воду они тянут участника вниз.
- в качестве верхней одежды: удобная спортивная по погоде либо неопреновый костюм (при наличии). Желательно, чтобы одежда была быстросохнущей. Рекомендуем не брать джинсы, вместо них подойдут любые спортивные штаны;
- рекомендовано: надеть на одежду легкий болоневый костюм (защита от ветра и влаги). Можно использовать дождевики из плотных материалов;
- на руки можно взять тонкие х/б перчатки или неопреновые перчатки (не обязательно).
- на голове будет каска, под нее можно надеть бандану;
- можно взять фотоаппарат, на рафтах будут герметичные упаковки, в которые его можно будет спрятать в момент прохождения порога;
- если вы носите очки, постарайтесь придумать для них цепочку (чтобы не утерять) или надеть на время сплава линзы.
Комплект одежды для переодевания после сплава:
- комплект сухой удобной верхней одежды;
- сухая удобная обувь и носки;
- шапочка/бандана/баф;
- комплект запасного нижнего белья.
Одежда для ночлега в палатке:
- теплая свободная одежда (если есть, термобелье);
- теплые носки (можно шерстяные) и тонкая шапочка (ночи бывают прохладными);
- на вечер флисовая кофта/толстовка/куртка.
Для похода в туристскую баню:
- индивидуальное полотенце;
- купальник (в баню мальчики/девочки идут все вместе, группы по 8-10 человек);
- сланцы/сандали спортивные.
Обувь (удобная, без каблуков):
- одна для сплава по реке;
- вторая для лагеря (можно взять резиновые сапоги, если по прогнозу дождь);
- третья – «городская».
Личные вещи:
- наколенники (при сплаве на катамаране) – не обязательно;
- репелленты (комары, мошка);
- фонарик с комплектом запасных батареек;
- солнцезащитные очки и крем от загара и после загара, если по прогнозу солнечно;
- средства личной гигиены (в том числе туалетную бумагу);
- индивидуальную аптечку;
- небольшой полиуретановый коврик для сидения;
- портативное зарядное устройство.
Документы и деньги в герметичной упаковке:
- паспорт;
- страховой медицинский полис (можно ксерокопию);
- рекомендуем всегда иметь при себе небольшую сумму наличных, чтобы при желании можно было быстро купить необходимые вещи на остановках по маршруту.
Нужен ли неопреновый костюм?
Неопреновый костюм желателен в месяцы, когда вода достаточно холодная, традиционно май-июнь, но зависит от погодных условий года. Возможна аренда.
Можно ли где-то оставить лишние вещи?
Компания не принимает ваши личные вещи на хранение во время активных туров. Во время сплавов мы предоставляем герметичные упаковки объемом 80 л, в них можно компактно разместить все необходимое.
Убедительная просьба не брать с собой вещи сверх нормы, так как это приводит к перегрузу и нарушает нормы и технику безопасности.
Будет ли мобильная связь на маршруте?
Устойчивый сигнал на протяжении всего маршрута у операторов «Мегафон» и «МТС». Остальные операторы могут «ловить» местами. Просьба предупредить родных.
Возможны ли изменения в программе?
Нитка маршрута может быть изменена в зависимости от погодных условий и уровня подготовки группы.
Как обезопасить себя от укуса клеща?
Пик активности клещей весной и в начале лета, ареал распространения — Южная и Средняя Карелия.
Для профилактики клещевого энцефалита необходимо находиться на берегу в одежде, плотно обхватывающей запястья, поясницу, лодыжки, надевать капюшон.
Избегайте хождения по лиственным участкам леса, сухой траве.
Необходимо осматривать одежду каждые два часа.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Каковы правила управления квадроциклом?
1. К управлению квадроциклом допускаются лица старше 18 лет.
2. Катание на квадроцикле в состоянии алкогольного опьянения запрещено.
3. При катании на квадроцикле обязательно использовать защитную экипировку: шлем; перчатки; сапоги или ботинки; куртка с длинным рукавом; брюки (не рекомендуется ездить на квадроциклах в шортах и/или в рубашках, майках с коротким рукавом).
4. Правильная посадка на квадроцикле:
– водитель сидит (не стоит и лежит или как-то иначе) на квадроцикле крепко держась за руль обеими руками, ноги на подножках.
– пассажир сидит на квадроцикле, крепко держась за специально предназначенные для этого ручки, а не за водителя, ноги на подножках.
5. Перед тем как тронуться с места убедитесь, что путь свободен от препятствий (людей, других квадроциклов и т. д.).
6. Если квадроцикл накреняется на бок в процессе движения, необходимо перенести вес тела в противоположную от крена сторону с целью сбалансировать движущийся квадроцикл. Категорически запрещается восстанавливать равновесие квадроцикла с помощью ног, т. к. это может привести к травме.
7. При движении с пассажиром маневренность квадроцикла падает, поэтому, заранее планируйте повороты и остановки.
8. Если квадроцикл застрял необходимо дождаться инструктора.
9. Если квадроцикл неисправен, остановитесь и дождитесь инструктора.
10. Запомните основные сигналы рукой. Сигналы подаются водителем первого квадроцикла, далее передаются по цепочке:
– левый поворот: вытянутая в сторону левая рука,
– правый поворот: вытянутая в сторону левая рука, согнутая в локте под углом 90 градусов,
– остановка, опасность: поднятая прямая левая рука вверх. Увидев данный сигнал, обязательно сбросьте скорость и усильте внимание.
Всегда дублируйте сигналы головного квадроцикла.
11. При пересечении дорог, полностью остановите квадроцикл и убедитесь, что дорога свободна от транспортных средств. Затем пересекайте дорогу под прямым углом к направлению движения по пересекаемой дороге.
10. Дистанция при движении – 40-50 м.
11. При движении держитесь накатанного следа. Двигаться следует только по подготовленной трассе за головным квадроциклом.
12. Держите скорость, передвигаясь с которой Вы чувствуете себя комфортно и безопасно (не более 40 км/ч). Нет необходимости догонять быстро идущий впереди квадроцикл. Не торопитесь, Вас подождут.
13. Если у Вас появилась необходимость в остановке (замерзло/запотело стекло шлема, руки, появились признаки утомления, неуверенность в безопасности движения и т. д.) не ждите остановки группы. Поднимите левую руку вверх (сигнал остановки для идущих за Вами квадроциклов) и плавно остановитесь. После остановки подзовите (дождитесь) инструктора с целью проведения дополнительного инструктажа, продолжения путешествия в качестве пассажира с инструктором или более опытным туристом либо поиска иного выхода из сложившейся ситуации.
Можно ли взять с собой личное снаряжение?
О наличии своего снаряжения, которое вы планируете взять на тур, а также о необходимости одноместной или двухместной палатки просьба сообщать при оформлении тура.