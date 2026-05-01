1 день

Прибытие в Петрозаводск. Экскурсия по набережной. Маршрут на квадроциклах

Путешествие начинается в Петрозаводске, куда вам нужно добраться самостоятельно в первый день программы. Рекомендуем приобретать билеты на поезд №018А с прибытием из Москвы.

После встречи на вокзале г. Петрозаводска вы позавтракаете в кафе.

После завтрака совершим прогулку по набережной Петрозаводска — это одно из живописнейших мест столицы Карелии. Она расположена вдоль Онежского озера и представляет собой популярное место отдыха горожан и туристов. Здесь можно насладиться видами на озеро, прогуляться по благоустроенным дорожкам, сделать памятные фото в начале тура, а также полюбоваться памятниками архитектуры и культуры.

Таким образом, набережная Петрозаводска — это не просто красивое место для прогулки, но и важный культурный центр, отражающий дух и историю города.

Трансфер к месту старта сафари на квадроциклах.

Перед стартом вы прослушаете инструктаж по технике безопасности и подберете экипировку (двухместное размещение на квадроцикле, для водителей требуются права категории B).

Маршрут средней сложности занимает около 3 часов (примерно 40 км), для водителей желательно иметь опыт управления снегоходом или квадроциклом в условиях бездорожья.

Обед в кафе.

Трансфер к месту старта сплава – к плотине Игнойльской ГЭС (130 км).

Вы участвуете в постановке лагеря и приготовлении ужина.

Ночевка в полевых условиях.

