Снегоходный тур в нацпарке «Паанаярви» для новичков и профи (всё включено)
Промчаться по снежным просторам, подняться на горы Киваккатунтури и Нуорунен и увидеть древние сейды
Приглашаем вас в короткое, но насыщенное зимнее приключение в Карелии — будем покорять просторы «Паанаярви» на снегоходах. Маршруты мы составили так, чтобы даже новички получили максимум удовольствия и драйва. Инструктор читать дальше
всему обучит и будет с вами весь тур.
Вам не придётся ни о чём беспокоиться: в стоимость уже включены вкусное трёхразовое питание с элементами карельской кухни от повара и проживание в тёплых домиках с печкой и бесплатной банькой.
А ещё мы позаботились о том, чтобы вам не были страшны ни ветер, ни мороз: аренда влагостойкого комбинезона, подшлемника, сапог и рукавиц тоже входит в цену.
Каждый день мы будем исследовать нацпарк, покорять горные вершины, любоваться водопадом, озёрами и сказочными лесами в снежных уборах.
Описание тура
Организационные детали
Гостям, которые приезжают на своём авто: когда вы повернёте с трассы Кола на грунтовку, необходимо позвонить координатору тура.
Программа тура по дням
1 день
Прибытие, знакомство со снегоходом и первый выезд в нацпарк «Паанаярви», подъём на гору Киваккатунтури
Встретим вас на станции Лоухи и отправимся в посёлок Пяозерский. По прибытии начнётся обучающий курс «Знакомство со снегоходом».
В 12:30 состоится выезд по безопасному маршруту в национальный парк «Паанаярви». По пути поднимемся на гору Киваккатунтури, откуда открывается впечатляющий вид на озеро Пяозеро. Здесь же можно будет увидеть древние сейды — сакральные святилища саамов.
После активного дня разместимся в уютном гостевом домике. По желанию — отдых в традиционной баньке.
2 день
Водопад Киваккакоски и деревня Вартиолампи
Сегодня продолжим рассекать по заснеженным просторам Карелии. Маршрут пройдёт через величественные сосновые боры с видом на гору Пяйнур и приведёт к живописному водопаду Киваккакоски.
По пути запланирована остановка в деревне Вартиолампи, где можно будет ощутить атмосферу северного безмолвия. Для самых смелых путешественников предусмотрен небольшой сюрприз от организаторов.
Вечером желающих ждёт жаркая баня и возможность окунуться в снег — традиционный способ карельского «купания».
3 день
Подъём на вершину горы Нуорунен и завершение тура
После завтрака вновь усядемся на снегоходы и отправимся на самую высокую вершину Карелии — гору Нуорунен (576 м). Будем мчать по искрящимся снежным просторам и наслаждаться зимней сказкой вокруг.
В 0:30 отправимся на станцию Лоухи, откуда вы сможете уехать домой на поезде в 3:38.
Стоимость тура
Тип билета
Стоимость
Стандартный билет
74 900 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
Проживание
Трёхразовое питание от повара
Трансфер по маршруту и сопровождение автомобилем в 1-й и 3-й дни
Разрешение на посещение парка
Аренда снаряжения, снегохода, экипировки
ГСМ на весь маршрут
Работа инструктора
Экскурсии по программе
Что не входит в цену
Билеты до станции Лоухи и обратно в ваш город
Доплата за размещение одному на снегоходе - 30 000 ₽
Доплата за размещение на базе отдыха в номерах с удобствами
Скидка на детей с 7 лет - 20%
Где начинаем и завершаем?
Начало: Станция Лоухи, 4:15
Завершение: Станция Лоухи, 3:38. Выезжаем на следующий день после окончания тура в 0:30
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Илья — ваша команда гидов в Петрозаводске
Активный отдых и туризм: рыбалка, экспедиции, семейный отдых, снегоходные туры, корпоративные, индивидуальные программы
Совершенно новый взгляд на путешествия по Карелии. Отдыхая с нами, вы забудете про городскую суету и окунетесь в прекрасный мир региона.