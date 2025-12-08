Встретим вас на станции Лоухи и отправимся в посёлок Пяозерский. По прибытии начнётся обучающий курс «Знакомство со снегоходом».

В 12:30 состоится выезд по безопасному маршруту в национальный парк «Паанаярви». По пути поднимемся на гору Киваккатунтури, откуда открывается впечатляющий вид на озеро Пяозеро. Здесь же можно будет увидеть древние сейды — сакральные святилища саамов.

После активного дня разместимся в уютном гостевом домике. По желанию — отдых в традиционной баньке.