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полная перезагрузка. Проживание в глэмпинге - как в пятизвездочном отеле, домики новые, красивые, удобные, все, что нужно, присутствует, вид из окна просто потрясающий (особенно медведи на острове). В общем - очень рекомендую. Спасибо нашей команде (Екатерине, Сергею, Сергею) за экскурсии, настроение, заботу. Если еще раз соберемся в Карелию - то только с вами.