3 дня
Аромат леса и сила воды: перезагрузка в Карелии с проживанием в глэмпинге
Посетить живописные места Северного Приладожья, прокатиться на катере и погулять по Валааму
Начало: Петрозаводск, 09:00/Сортавала, 10:30
2 ноя в 08:00
15 ноя в 08:00
49 498₽ за человека
скидка
20%
4 дня
Водная стихия Карелии: от Онеги до Ладоги с проживанием в загородном комплексе
Проплыть на катере по шхерам, отдохнуть в домиках с панорамным видом и посетить топовые локации
Начало: Петрозаводск, аэропорт или ж. - д. вокзал, 09:00
2 ноя в 08:00
15 ноя в 08:00
6250050 000₽ за человека
3 дня
Долго будет Карелия сниться: тур по главным местам с заездом к Деду Морозу
Побывать в гостях у Талви Укко, погулять по парку «Рускеала» и увидеть древний вулкан
Начало: Петрозаводск, ж/д вокзал, 8:00
4 дек в 08:00
6 дек в 08:00
25 600₽ за человека
3 дня
Перезагрузка в Карелии для всей семьи с проживанием в отеле с аквакомплексом
Побывать в гостях у хаски и оленей, отведать настоек и увидеть топовые природные локации
Начало: Г. Петрозаводск, ж/д вокзал, 8:00
3 янв в 08:00
36 300₽ за человека
4 дня
Карелии снежный узор: топовые места, зимние активности и прогулки на природе
Отдохнуть в глэмпинге на Ладоге, прокатиться на снегоходах и побывать на мраморном каньоне
Начало: Петрозаводск, 9:00
13 дек в 09:00
27 дек в 09:00
59 000₽ за человека
3 дня
Новогодние праздники в снежной Карелии: к Деду Морозу, водопаду и за калитками
Встретить год всей семьёй в красивом крае, посетить вотчину Талвиукко и отведать местных яств
Начало: Г. Петрозаводск, ж/д вокзал, рано утром
31 дек в 08:00
5 янв в 08:00
27 300₽ за человека
Последние отзывы на туры
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