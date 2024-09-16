В январе – туры в Петрозаводске

Найдено 6 туров в категории «В январе» в Петрозаводске, цены от 25 600 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Аромат леса и сила воды: перезагрузка в Карелии с проживанием в глэмпинге
На машине
На катере
4 отзыва
3 дня
Аромат леса и сила воды: перезагрузка в Карелии с проживанием в глэмпинге
Посетить живописные места Северного Приладожья, прокатиться на катере и погулять по Валааму
Начало: Петрозаводск, 09:00/Сортавала, 10:30
2 ноя в 08:00
15 ноя в 08:00
49 498 за человека
Водная стихия Карелии: от Онеги до Ладоги с проживанием в загородном комплексе
На машине
На катере
скидка
20%
1 отзыв
4 дня
Водная стихия Карелии: от Онеги до Ладоги с проживанием в загородном комплексе
Проплыть на катере по шхерам, отдохнуть в домиках с панорамным видом и посетить топовые локации
Начало: Петрозаводск, аэропорт или ж. - д. вокзал, 09:00
2 ноя в 08:00
15 ноя в 08:00
6250050 000 за человека
Долго будет Карелия сниться: тур по главным местам с заездом к Деду Морозу
На автобусе
3 дня
Долго будет Карелия сниться: тур по главным местам с заездом к Деду Морозу
Побывать в гостях у Талви Укко, погулять по парку «Рускеала» и увидеть древний вулкан
Начало: Петрозаводск, ж/д вокзал, 8:00
4 дек в 08:00
6 дек в 08:00
25 600 за человека
Перезагрузка в Карелии для всей семьи с проживанием в отеле с аквакомплексом
На автобусе
3 дня
Перезагрузка в Карелии для всей семьи с проживанием в отеле с аквакомплексом
Побывать в гостях у хаски и оленей, отведать настоек и увидеть топовые природные локации
Начало: Г. Петрозаводск, ж/д вокзал, 8:00
3 янв в 08:00
36 300 за человека
Карелии снежный узор: топовые места, зимние активности и прогулки на природе
На машине
На снегоходах
4 дня
Карелии снежный узор: топовые места, зимние активности и прогулки на природе
Отдохнуть в глэмпинге на Ладоге, прокатиться на снегоходах и побывать на мраморном каньоне
Начало: Петрозаводск, 9:00
13 дек в 09:00
27 дек в 09:00
59 000 за человека
Новогодние праздники в снежной Карелии: к Деду Морозу, водопаду и за калитками
На автобусе
3 дня
Новогодние праздники в снежной Карелии: к Деду Морозу, водопаду и за калитками
Встретить год всей семьёй в красивом крае, посетить вотчину Талвиукко и отведать местных яств
Начало: Г. Петрозаводск, ж/д вокзал, рано утром
31 дек в 08:00
5 янв в 08:00
27 300 за человека

Последние отзывы на туры

  • А
    Артем
    16 сентября 2024
    Водная стихия Карелии: от Онеги до Ладоги с проживанием в загородном комплексе
    Сомневаетесь? Не сомневайтесь. Плюсы: гибкий и практически индивидуальный подход. Подстраивание под Ваши запросы, можете весь день на ногах быть, а
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    можете просто на берегу наслаждаться видами. Можете часами слушать информацию, а можете получить минимум, чтобы не забывать голову. Маленькие группы, а также возможность побывать в не туристических местах, где ничуть не хуже виды, но точно нет туристов

  • А
    Александра
    14 сентября 2024
    Аромат леса и сила воды: перезагрузка в Карелии с проживанием в глэмпинге
    Идеальный тур. Все продумано, отлично организовано, ни одной накладки не было. Заботливый гид и прекрасно работающая команда со стороны создателей тура.
  • Е
    Елена
    5 августа 2024
    Аромат леса и сила воды: перезагрузка в Карелии с проживанием в глэмпинге
    Программа отличная. Организация, сопровождение, маршруты и все остальное - на пять с плюсом по пятибалльной шкале. Места потрясающей красоты. Реальная
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    полная перезагрузка. Проживание в глэмпинге - как в пятизвездочном отеле, домики новые, красивые, удобные, все, что нужно, присутствует, вид из окна просто потрясающий (особенно медведи на острове). В общем - очень рекомендую. Спасибо нашей команде (Екатерине, Сергею, Сергею) за экскурсии, настроение, заботу. Если еще раз соберемся в Карелию - то только с вами.

  • О
    Ольга
    2 августа 2024
    Аромат леса и сила воды: перезагрузка в Карелии с проживанием в глэмпинге
    Очень понравилось путешествие. Гид Сергей просто супер! Все наши хотелки учитывались! Отлично продуман маршрут, несмотря на высокий сезон и большое количество туристов, можно было и в тишине и покое побыть, и в топовых локациях.
    Очень понравилось путешествие. Гид Сергей просто супер! Все наши хотелки учитывались! Отлично продуман маршрут, несмотря на

Ответы на вопросы от путешественников по Петрозаводску в категории «В январе»

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  4. Перезагрузка в Карелии для всей семьи с проживанием в отеле с аквакомплексом
  5. Карелии снежный узор: топовые места, зимние активности и прогулки на природе
Какие места ещё посмотреть в Петрозаводске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
  1. Рускеала
  2. Водопад Кивач
  3. Остров Валаам
  4. Марциальные воды
  5. Курорт Марциальные воды
  6. Ладожские шхеры
  7. Онежская набережная
  8. Кивач
  9. Ладожское озеро
  10. Центр шунгита
Сколько стоит тур в Петрозаводске в октябре 2024
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