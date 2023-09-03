Снежная сказка Карелии. Комбинированный тур
Групповой тур в Петрозаводске

Трехдневный тур на снегоходах по Карелии: путешествие на всю жизнь

5
3 отзыва
Приглашаем в чарующий трехдневный активный тур по Карелии — вас ждут самые разнообразные программы с комфортным размещением.

Это путешествие, эмоции от которого останутся на всю жизнь! Тур проводится только под запрос для групп от 2 до 12 человек с декабря по апрель.
Снежная сказка Карелии. Комбинированный тур
Снежная сказка Карелии. Комбинированный тур
Снежная сказка Карелии. Комбинированный тур
Ближайшие даты:
12
янв
19
янв
26
янв
2
фев
9
фев
16
фев
23
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даты

Что вас ожидает:

Банька
Банька
Попаримся в баньке, а после выпьем чай из самовара на карельских травах
Сочная кухня
Сочная кухня
Мы отведаем настоящую карельскую выпечку
Подледная рыбалка
Подледная рыбалка
Испытаем удачу в увлекательной зимней ловле рыбки
Снегоходный вираж
Снегоходный вираж
Совершим снегоходное сафари на остров Лычный
Хаски-день
Хаски-день
Почувствуем себя настоящими каюерами при управлении собачьими упряжками

Программа тура по дням

1 день

Встреча, сафари к острову Лычный, баня

Прибытие в Карелию.

Встреча в аэропорту/ на ж/д вокзале.

Трансфер.

Размещение в двухместных номерах.

Приветственное чаепитие с карельской выпечкой.

Подбор экипировки.

Инструктаж.

Выезд на сафари тур «К Лычному острову».

Мы держим курс на остров Лычный!

Деревня на Лычном Острове — одна из стариннейших и крупнейших деревень в Карелии, своей известностью обязана знаменитой церкви святых Петра и Павла, воздвигнутой в 1620 году и стоящей на наивысшей точке острова, деревню давно оставили ее жители, но сохранились их дома, с резными крылечками и бани по-черному на берегу.

Мы прогуляемся по острову, посетим церковь и устроим перекус на свежем воздухе.

Длительность программы: 2 часа.

Обед.

Свободное время.

К Вашим услугам уютные беседки, мангалы, за доп. плату: каток и коньки, санки-ватрушки, лыжи и др.

Ужин.

Баня с самоваром на карельских травах.

Встреча, сафари к острову Лычный, баняВстреча, сафари к острову Лычный, баняВстреча, сафари к острову Лычный, баняВстреча, сафари к острову Лычный, баня
2 день

Хаски-день: Загадки Севера

09:00–10:00 Подъем.

Завтрак.

Выезд на программу «Хаски-день: Загадки Севера».

Трек 10 км.

Обед.

Ездовые собаки умеют останавливать время — время вашей будничной жизни!

В глазах наших собак вы увидите озера и горы Финнмарка, ледяное спокойствие снежных равнин.

Можно поспорить, что это путешествие изменит вас!

Почувствуйте себя каюром, который идет по новому, неизведанному маршруту!

После мастер-класса по управлению нартами вашими напарниками будут наши лучшие собаки — участники и победители самых сложных гонок.

На несколько часов вы станете настоящей командой.

Трасса проходит по типичным северным ландшафтам: заповедный сосновый бор, таежное торфяное болото с системой внутренних озер и карликовой хвойной порослью.

Не забудьте заснять вашу команду и лучшие моменты этого уникального путешествия по Карелии!

Возвращение в гостевой дом.

Ужин.

Баня.

Хаски-день: Загадки СевераХаски-день: Загадки СевераХаски-день: Загадки СевераХаски-день: Загадки Севера
3 день

Подледная рыбалка, отъезд

Завтрак.

Экипировка.

Выезд на подледную рыбалку на снегоходах на затерянные лесные озера.

Прибытие, инструктаж по рыбной ловле.

Рыбалка.

С собой горячий чай и перекус.

Возвращение в гостевой дом.

Сдача экипировки.

Обед.

Дополнительная опция: приготовление ухи по-карельски из пойманной рыбы.

Сбор вещей.

Трансфер в Петрозаводск.

Дополнительно возможен заезд на водопад Кивач и в сувенирные магазины.

Подледная рыбалка, отъездПодледная рыбалка, отъездПодледная рыбалка, отъездПодледная рыбалка, отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостевом доме «Сандал» в двухместных номерах.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от выбранного пакета услуг:

  • одноместное размещение в номере и одноместная посадка на снегоходе — 69 900 рублей;
  • двухместное размещение в номере и двухместная посадка на снегоходе (группа от 4 человек) — 46 400 рублей.

Варианты проживания

Гостевой дом «Сандал»

2 ночи

Гостевой дом имеет большую площадь (420 кв. м.), состоящую из 6 отдельных номеров, кухни, большого зала с детской игровой зоной и комнатой отдыха.

В каждом номере находятся все необходимые удобства для комфортного проживания и отдыха: все номера оборудованы туалетными комнатами с душевой кабиной, туалетом, раковиной, феном и полотенцесушителем; большие и комфортабельные комнаты для двоих с удобными кроватями, шкафами, комодами, ТВ, возможностью установки дополнительных кроватей, с балконами с видом на озеро или лес.

Дом целиком изготовлен из дерева, очень экологичный и безопасный, имеет автономную канализационную станцию высокой биологической очистки, современное отопление и освещение, с использованием энергосберегающих технологий, оборудован видеонаблюдением, пожарной и охранной сигнализацией, полностью соответствует самым высоким современным стандартам качества.

Расположение дома позволяет не только отдыхать на берегу озера Сандал и территории базы, но и совершить увлекательные поездки по многим карельским достопримечательностям, т. к. большинство из них находятся недалеко от базы.

Гостевой дом «Сандал»Гостевой дом «Сандал»Гостевой дом «Сандал»Гостевой дом «Сандал»Гостевой дом «Сандал»Гостевой дом «Сандал»Гостевой дом «Сандал»

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Размещение в гостевом доме «Сандал»
  • Питание, указанное в программе
  • 1 посещение бани
  • Сафари-тур к острову Лычный
  • Хаски-тур «Загадки Севера» (10 км)
  • Подледная рыбалка на снегоходах
  • Аренда снаряжения
  • Сопровождение гида
  • Транспортное обслуживание по программе
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Петрозаводска и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Аренда лыж, коньков, ватрушек
  • Приготовление ухи из улова
  • Посещение водопада Кивач
  • Услуги, не включенные в программу
Место начала и завершения?
г. Петрозаводск
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
П
3 сен 2023
Всё было исключительно хорошо подготовлено. Ничего не забыто, запасы продовольствия ещё остались с излишком на базе. Спальные мешки чистые и теплые, палатки удобные и свежие. Инструктор Семён, несмотря на молодость, довольно опытный и сметливый парень. Давал нужные и своевременные советы и заказывал отличные песни нашему полевому гитаристу из группы)))
О
15 авг 2023
Хотела бы отметить прекрасную организацию! Андрей располагает очень хорошим туристическим оборудованием, рафты новые, спальники теплые как дома в одеялке. Желаю дальнейшего процветания и хорошей погоды 🌞🌞🌞
Хотела бы отметить прекрасную организацию! Андрей располагает очень хорошим туристическим оборудованием, рафты новые, спальники теплые какХотела бы отметить прекрасную организацию! Андрей располагает очень хорошим туристическим оборудованием, рафты новые, спальники теплые какХотела бы отметить прекрасную организацию! Андрей располагает очень хорошим туристическим оборудованием, рафты новые, спальники теплые какХотела бы отметить прекрасную организацию! Андрей располагает очень хорошим туристическим оборудованием, рафты новые, спальники теплые как
Н
26 июля 2023
Организовано всё отлично, мне в телеге решать все вопросы очень удобно. На вопросы все ответили, минимум документов, максимум информации! Спасибо!
Организовано всё отлично, мне в телеге решать все вопросы очень удобно. На вопросы все ответили, минимум документов, максимум информации! Спасибо!Организовано всё отлично, мне в телеге решать все вопросы очень удобно. На вопросы все ответили, минимум документов, максимум информации! Спасибо!Организовано всё отлично, мне в телеге решать все вопросы очень удобно. На вопросы все ответили, минимум документов, максимум информации! Спасибо!Организовано всё отлично, мне в телеге решать все вопросы очень удобно. На вопросы все ответили, минимум документов, максимум информации! Спасибо!

Тур входит в следующие категории Петрозаводска

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