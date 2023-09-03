Гостевой дом имеет большую площадь (420 кв. м.), состоящую из 6 отдельных номеров, кухни, большого зала с детской игровой зоной и комнатой отдыха.

В каждом номере находятся все необходимые удобства для комфортного проживания и отдыха: все номера оборудованы туалетными комнатами с душевой кабиной, туалетом, раковиной, феном и полотенцесушителем; большие и комфортабельные комнаты для двоих с удобными кроватями, шкафами, комодами, ТВ, возможностью установки дополнительных кроватей, с балконами с видом на озеро или лес.

Дом целиком изготовлен из дерева, очень экологичный и безопасный, имеет автономную канализационную станцию высокой биологической очистки, современное отопление и освещение, с использованием энергосберегающих технологий, оборудован видеонаблюдением, пожарной и охранной сигнализацией, полностью соответствует самым высоким современным стандартам качества.

Расположение дома позволяет не только отдыхать на берегу озера Сандал и территории базы, но и совершить увлекательные поездки по многим карельским достопримечательностям, т. к. большинство из них находятся недалеко от базы.