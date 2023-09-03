Трехдневный тур на снегоходах по Карелии: путешествие на всю жизнь
Это путешествие, эмоции от которого останутся на всю жизнь! Тур проводится только под запрос для групп от 2 до 12 человек с декабря по апрель.
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Встреча, сафари к острову Лычный, баня
Прибытие в Карелию.
Встреча в аэропорту/ на ж/д вокзале.
Трансфер.
Размещение в двухместных номерах.
Приветственное чаепитие с карельской выпечкой.
Подбор экипировки.
Инструктаж.
Выезд на сафари тур «К Лычному острову».
Мы держим курс на остров Лычный!
Деревня на Лычном Острове — одна из стариннейших и крупнейших деревень в Карелии, своей известностью обязана знаменитой церкви святых Петра и Павла, воздвигнутой в 1620 году и стоящей на наивысшей точке острова, деревню давно оставили ее жители, но сохранились их дома, с резными крылечками и бани по-черному на берегу.
Мы прогуляемся по острову, посетим церковь и устроим перекус на свежем воздухе.
Длительность программы: 2 часа.
Обед.
Свободное время.
К Вашим услугам уютные беседки, мангалы, за доп. плату: каток и коньки, санки-ватрушки, лыжи и др.
Ужин.
Баня с самоваром на карельских травах.
Хаски-день: Загадки Севера
09:00–10:00 Подъем.
Завтрак.
Выезд на программу «Хаски-день: Загадки Севера».
Трек 10 км.
Обед.
Ездовые собаки умеют останавливать время — время вашей будничной жизни!
В глазах наших собак вы увидите озера и горы Финнмарка, ледяное спокойствие снежных равнин.
Можно поспорить, что это путешествие изменит вас!
Почувствуйте себя каюром, который идет по новому, неизведанному маршруту!
После мастер-класса по управлению нартами вашими напарниками будут наши лучшие собаки — участники и победители самых сложных гонок.
На несколько часов вы станете настоящей командой.
Трасса проходит по типичным северным ландшафтам: заповедный сосновый бор, таежное торфяное болото с системой внутренних озер и карликовой хвойной порослью.
Не забудьте заснять вашу команду и лучшие моменты этого уникального путешествия по Карелии!
Возвращение в гостевой дом.
Ужин.
Баня.
Подледная рыбалка, отъезд
Завтрак.
Экипировка.
Выезд на подледную рыбалку на снегоходах на затерянные лесные озера.
Прибытие, инструктаж по рыбной ловле.
Рыбалка.
С собой горячий чай и перекус.
Возвращение в гостевой дом.
Сдача экипировки.
Обед.
Дополнительная опция: приготовление ухи по-карельски из пойманной рыбы.
Сбор вещей.
Трансфер в Петрозаводск.
Дополнительно возможен заезд на водопад Кивач и в сувенирные магазины.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостевом доме «Сандал» в двухместных номерах.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от выбранного пакета услуг:
- одноместное размещение в номере и одноместная посадка на снегоходе — 69 900 рублей;
- двухместное размещение в номере и двухместная посадка на снегоходе (группа от 4 человек) — 46 400 рублей.
Варианты проживания
Гостевой дом «Сандал»
Гостевой дом имеет большую площадь (420 кв. м.), состоящую из 6 отдельных номеров, кухни, большого зала с детской игровой зоной и комнатой отдыха.
В каждом номере находятся все необходимые удобства для комфортного проживания и отдыха: все номера оборудованы туалетными комнатами с душевой кабиной, туалетом, раковиной, феном и полотенцесушителем; большие и комфортабельные комнаты для двоих с удобными кроватями, шкафами, комодами, ТВ, возможностью установки дополнительных кроватей, с балконами с видом на озеро или лес.
Дом целиком изготовлен из дерева, очень экологичный и безопасный, имеет автономную канализационную станцию высокой биологической очистки, современное отопление и освещение, с использованием энергосберегающих технологий, оборудован видеонаблюдением, пожарной и охранной сигнализацией, полностью соответствует самым высоким современным стандартам качества.
Расположение дома позволяет не только отдыхать на берегу озера Сандал и территории базы, но и совершить увлекательные поездки по многим карельским достопримечательностям, т. к. большинство из них находятся недалеко от базы.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Размещение в гостевом доме «Сандал»
- Питание, указанное в программе
- 1 посещение бани
- Сафари-тур к острову Лычный
- Хаски-тур «Загадки Севера» (10 км)
- Подледная рыбалка на снегоходах
- Аренда снаряжения
- Сопровождение гида
- Транспортное обслуживание по программе
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Петрозаводска и обратно
- Питание, не указанное в программе тура
- Аренда лыж, коньков, ватрушек
- Приготовление ухи из улова
- Посещение водопада Кивач
- Услуги, не включенные в программу
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.