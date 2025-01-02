На Рождество – туры в Петрозаводске

Найдено 3 тура в категории «На Рождество» в Петрозаводске, цены от 15 895 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Карелия: семейное путешествие на новогодних праздниках
На автобусе
4 дня
Карелия: семейное путешествие на новогодних праздниках
Рассмотреть Мраморный каньон, посидеть за веслом драккара и поболтать с карельской Снегурочкой
Начало: Санкт-Петербург. Подача автобуса в 7:15, в 7:30 - ...
2 янв в 07:30
3 янв в 07:30
31 405 за человека
Карельская шкатулка для всей семьи: «Рускеала», водопады и северные олени
На автобусе
3 дня
Карельская шкатулка для всей семьи: «Рускеала», водопады и северные олени
Побывать на берегах Онеги и Ладоги, поискать самоцветы и погостить у карельского Деда Мороза
Начало: Петрозаводск, в 7:30 на ж/д вокзале или по ул. Гаг...
17 окт в 07:30
19 окт в 07:30
24 145 за человека
От заповедника до горного парка через резиденцию зимнего дедушки
На автобусе
2 дня
От заповедника до горного парка через резиденцию зимнего дедушки
Увидеть, где добывали мрамор для питерских соборов, рассмотреть яранги и чумы и послушать водопады
Начало: Петрозаводск, в 7:30 на ж/д вокзале или по ул. Гаг...
17 окт в 07:30
19 окт в 07:30
15 895 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Петрозаводску в категории «На Рождество»

Самые популярные туры этой рубрики в Петрозаводске
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Карелия: семейное путешествие на новогодних праздниках
  2. Карельская шкатулка для всей семьи: «Рускеала», водопады и северные олени
  3. От заповедника до горного парка через резиденцию зимнего дедушки
Какие места ещё посмотреть в Петрозаводске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Рускеала
  2. Водопад Кивач
  3. Остров Валаам
  4. Курорт Марциальные воды
  5. Марциальные воды
  6. Ладожские шхеры
  7. Онежская набережная
  8. Мраморный каньон
  9. Кивач
  10. Питомник хаски
Сколько стоит тур в Петрозаводске в сентябре 2024
Сейчас в Петрозаводске в категории "На Рождество" можно забронировать 3 тура от 15 895 до 31 405.
Забронируйте тур в Петрозаводске на 2024 год на рождество, цены от 15895₽. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь
ХорошоТам