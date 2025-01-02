4 дня
Карелия: семейное путешествие на новогодних праздниках
Рассмотреть Мраморный каньон, посидеть за веслом драккара и поболтать с карельской Снегурочкой
Начало: Санкт-Петербург. Подача автобуса в 7:15, в 7:30 - ...
2 янв в 07:30
3 янв в 07:30
31 405₽ за человека
3 дня
Карельская шкатулка для всей семьи: «Рускеала», водопады и северные олени
Побывать на берегах Онеги и Ладоги, поискать самоцветы и погостить у карельского Деда Мороза
Начало: Петрозаводск, в 7:30 на ж/д вокзале или по ул. Гаг...
17 окт в 07:30
19 окт в 07:30
24 145₽ за человека
2 дня
От заповедника до горного парка через резиденцию зимнего дедушки
Увидеть, где добывали мрамор для питерских соборов, рассмотреть яранги и чумы и послушать водопады
Начало: Петрозаводск, в 7:30 на ж/д вокзале или по ул. Гаг...
17 окт в 07:30
19 окт в 07:30
15 895₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Петрозаводску в категории «На Рождество»
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