1 день

Прибытие в Лоухи, инструктаж и выход на воду

Путешествие начинается в п. Лоухи, куда вам нужно добраться самостоятельно в первый день программы. Рекомендуем приобретать билеты на поезд №016 с прибытием из Москвы.

После встречи на вокзале п. Лоухи вас ждет трансфер к месту начала сплава – оз. Варацкое (59 км, около 1,5 часа в дороге).

Завтрак в полевых условиях, подготовка снаряжения к выходу на реку. Перед стартом вы прослушаете инструктаж по технике безопасности и подберете экипировку: спасжилет, каску, весла.

Общие и личные вещи будут упакованы в непромокаемые гермомешки.

Сплав на рафтах по реке Кереть: оз. Варацкое – пор. Карешка – пор. Краснобыстрый – пор. Масляный. В общей сложности 15 км пути.

В пути будет горячий обед или перекус.

Название Кереть происходит от саамского слова «гиера», что означает «вершина горы». Кереть относится к рекам горно-таёжного типа, она относительно многоводна и широка. Река представляет собой цепь озёр, соединённых между собой порожистыми участками.

Постановка лагеря, ужин и ночёвка в полевых условиях.

