Мои заказы

Сплав по реке Шуя. 5 дней в Карелии

На протяжении пяти дней вы окунетесь в атмосферу увлекательного водного путешествия по живописной реке Шуя, одной из самых красивых в Карелии. Вас ждут удивительные места, где ранее таяли ледники, преодоление
читать дальшеуменьшить

порогов и восхитительные пейзажи.

В туре планируются остановки для пикников, приготовление горячего обеда на открытом огне, а также возможность собирать ягоды и грибы для ужина в это время года. Ночевка в палатках и готовка на костре добавят романтики в ваше путешествие.

Сплав по реке Шуя. 5 дней в КарелииФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Сплав по реке Шуя. 5 дней в КарелииФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Сплав по реке Шуя. 5 дней в КарелииФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Программа тура по дням

1 день

Подготовка и начало сплава

Прибытие группы в г. Петрозаводск утренними поездами.

Трансфер из Петрозаводска до эко-комплекса (30 км от Петрозаводска – 45 мин пути).

Подбор снаряжения, разбор вещей, лишние вещи оставляем на хранение в эко-комплексе.

Выезд на место начала сплава – Игнольская ГЭС, прибытие.

Инструктаж по технике безопасности, выдача снаряжения: спасжилеты, весла, каски, гермоупаковки, спальники, палатки, коврик-пенка (под спальник).

Обед в полевых условиях.

Тренировочные занятия на воде.

Игнольская ГЭС — порог Кеняйкоски («Водопадный», длиной около 1 км) — порог Валойне («Поток») — порог Сарикоски — порог Кумио (самый живописный порог верхнего участка реки Шуя).

Вечером группа разбивает лагерь на стоянке (в лесу).

Ужин у костра.

Ночевка в палатке на стоянке в лесу.

Подготовка и начало сплаваПодготовка и начало сплаваПодготовка и начало сплаваПодготовка и начало сплаваПодготовка и начало сплава
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Продолжение сплава. Порог Кумио - Деревня Соддер - Озеро Шотозеро - Деревня Салминица

Завтрак у костра.

Сплав на рафтах: порог Кумио — деревня Соддер — озеро Шотозеро (озеро с песчаными берегами) — деревня Салминица.

Озеро проходим на моторе.

Ужин у костра.

Ночевка в лагере.

Продолжение сплава. Порог Кумио - Деревня Соддер - Озеро Шотозеро - Деревня СалминицаПродолжение сплава. Порог Кумио - Деревня Соддер - Озеро Шотозеро - Деревня СалминицаПродолжение сплава. Порог Кумио - Деревня Соддер - Озеро Шотозеро - Деревня СалминицаПродолжение сплава. Порог Кумио - Деревня Соддер - Озеро Шотозеро - Деревня СалминицаПродолжение сплава. Порог Кумио - Деревня Соддер - Озеро Шотозеро - Деревня Салминица
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
3 день

Дневка

Завтрак у костра.

Дневка (день отдыха).

Отдых, обед, туристическая походная баня.

Ужин у костра.

Ночевка в палатке на стоянке в лесу.

ДневкаДневкаДневкаДневка
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
4 день

Продолжение сплава

Завтрак у костра.

Сплав на рафтах: озеро Шотозеро — порог Мостовой — озеро Вагатозеро — деревня Киндасово — порог Киндасовский — порог Хабаковский — река Святерка — порог Кутижменский — порог Юманишки («Кривой») — порог Большой Толли.

Горячий обед или перекус в пути (исходя из условий маршрута).

Ужин у костра.

Ночевка в палатке на стоянке в лесу.

Продолжение сплаваПродолжение сплаваПродолжение сплаваПродолжение сплаваПродолжение сплава
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
5 день

Продолжение сплава: порог Большой Толли - порог Малый Толли - п. Матросы. Завершение программы

Завтрак у костра.

Сплав на рафтах: порог Большой Толли – порог Малый Толли – п. Матросы.

Сбор снаряжения.

Обед у костра.

Трансфер в г. Петрозаводск на ж/д с заездом в эко-комплекс.

Продолжение сплава: порог Большой Толли - порог Малый Толли - п. Матросы. Завершение программыПродолжение сплава: порог Большой Толли - порог Малый Толли - п. Матросы. Завершение программыПродолжение сплава: порог Большой Толли - порог Малый Толли - п. Матросы. Завершение программыПродолжение сплава: порог Большой Толли - порог Малый Толли - п. Матросы. Завершение программы
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Проживание

Тур предусматривает проживание в палатках.

Обратите внимание! Заезды весной и осенью под запрос, исходя из погодных условий.

Стоимость тура на 1 человека:

  • взрослый участник – 22 800 руб.;
  • дети от 8 до 11 лет включительно (в сопровождении родителей) – 19 300 руб.

Варианты проживания

Палатка

4 ночи

Ночёвки в палатке.

Палатка
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер к месту начала сплава и обратно
  • Предоставление специализированного снаряжения для сплава, оборудования лагеря, приготовления пищи на костре и осуществления ночевки
  • Прохождение по маршруту
  • Сопровождение профессионального инструктора
  • Питание, указанное в программе (4 завтрака, 5 обедов, 4 ужина)
  • Страховка
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Петрозаводска и обратно
  • Экскурсия по питомнику северных ездовых собак эко-комплекса - 1000 руб. /чел
  • Катание на собачьих упряжках на картах в летнее время (трасса 2 км) - 2500-3000 руб. /чел
  • Прогулка с собакой - 500 руб. /час
  • Проживание в гостевых домах - от 2400 руб. за номер
Место начала и завершения?
Петрозаводск
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам

Что нужно знать о туре?

Общее время продолжительности программы: 5 дней/4 ночи.

Количество и возраст участников: до 25 человек, 8+. Большее количество участников – по запросу.

Дети 14+ могут участвовать без сопровождения родителей, по предварительному согласованию.

Плавсредства: рафт.

Маршрут: 112 км по реке Шуя: Игнольская ГЭС – пос. Матросы.

Возможны ли изменения в программе?

Маршрут может быть изменен на усмотрение организаторов.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Тур входит в следующие категории Петрозаводска

Похожие туры на «Сплав по реке Шуя. 5 дней в Карелии»

Добро пожаловать в Карелию. Экскурсионная программа и сплав по реке Шуя
На автобусе
Сплавы и рафтинг
На теплоходе
6 дней
3 отзыва
Добро пожаловать в Карелию. Экскурсионная программа и сплав по реке Шуя
Начало: Г. Петрозаводск
31 мая в 10:00
7 июн в 10:00
61 700 ₽ за человека
Сплав на рафтах по реке Шуе в Карелии
Сплавы и рафтинг
3 дня
1 отзыв
Сплав на рафтах по реке Шуе в Карелии
Начало: Республика Карелия, Петрозаводск
15 мая в 10:00
22 мая в 10:00
27 650 ₽ за человека
Сплав по реке Шуя. 3 дня в Карелии
Сплавы и рафтинг
3 дня
2 отзыва
Сплав по реке Шуя. 3 дня в Карелии
Начало: Петрозаводск
2 июн в 10:00
19 июн в 10:00
19 300 ₽ за человека
Сплав по реке Южная Шуя на рафтах
Сплавы и рафтинг
7 дней
3 отзыва
Сплав по реке Южная Шуя на рафтах
Начало: Г. Петрозаводск
8 июн в 10:00
15 июн в 10:00
от 29 700 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Петрозаводске
Все туры из Петрозаводска
22 800 ₽ за человека