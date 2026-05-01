Программа тура по дням
Подготовка и начало сплава
Прибытие группы в г. Петрозаводск утренними поездами.
Трансфер из Петрозаводска до эко-комплекса (30 км от Петрозаводска – 45 мин пути).
Подбор снаряжения, разбор вещей, лишние вещи оставляем на хранение в эко-комплексе.
Выезд на место начала сплава – Игнольская ГЭС, прибытие.
Инструктаж по технике безопасности, выдача снаряжения: спасжилеты, весла, каски, гермоупаковки, спальники, палатки, коврик-пенка (под спальник).
Обед в полевых условиях.
Тренировочные занятия на воде.
Игнольская ГЭС — порог Кеняйкоски («Водопадный», длиной около 1 км) — порог Валойне («Поток») — порог Сарикоски — порог Кумио (самый живописный порог верхнего участка реки Шуя).
Вечером группа разбивает лагерь на стоянке (в лесу).
Ужин у костра.
Ночевка в палатке на стоянке в лесу.
Продолжение сплава. Порог Кумио - Деревня Соддер - Озеро Шотозеро - Деревня Салминица
Завтрак у костра.
Сплав на рафтах: порог Кумио — деревня Соддер — озеро Шотозеро (озеро с песчаными берегами) — деревня Салминица.
Озеро проходим на моторе.
Ужин у костра.
Ночевка в лагере.
Дневка
Завтрак у костра.
Дневка (день отдыха).
Отдых, обед, туристическая походная баня.
Ужин у костра.
Ночевка в палатке на стоянке в лесу.
Продолжение сплава
Завтрак у костра.
Сплав на рафтах: озеро Шотозеро — порог Мостовой — озеро Вагатозеро — деревня Киндасово — порог Киндасовский — порог Хабаковский — река Святерка — порог Кутижменский — порог Юманишки («Кривой») — порог Большой Толли.
Горячий обед или перекус в пути (исходя из условий маршрута).
Ужин у костра.
Ночевка в палатке на стоянке в лесу.
Продолжение сплава: порог Большой Толли - порог Малый Толли - п. Матросы. Завершение программы
Завтрак у костра.
Сплав на рафтах: порог Большой Толли – порог Малый Толли – п. Матросы.
Сбор снаряжения.
Обед у костра.
Трансфер в г. Петрозаводск на ж/д с заездом в эко-комплекс.
Проживание
Тур предусматривает проживание в палатках.
Обратите внимание! Заезды весной и осенью под запрос, исходя из погодных условий.
Стоимость тура на 1 человека:
- взрослый участник – 22 800 руб.;
- дети от 8 до 11 лет включительно (в сопровождении родителей) – 19 300 руб.
Варианты проживания
Палатка
Ночёвки в палатке.
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер к месту начала сплава и обратно
- Предоставление специализированного снаряжения для сплава, оборудования лагеря, приготовления пищи на костре и осуществления ночевки
- Прохождение по маршруту
- Сопровождение профессионального инструктора
- Питание, указанное в программе (4 завтрака, 5 обедов, 4 ужина)
- Страховка
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Петрозаводска и обратно
- Экскурсия по питомнику северных ездовых собак эко-комплекса - 1000 руб. /чел
- Катание на собачьих упряжках на картах в летнее время (трасса 2 км) - 2500-3000 руб. /чел
- Прогулка с собакой - 500 руб. /час
- Проживание в гостевых домах - от 2400 руб. за номер
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам
Что нужно знать о туре?
Общее время продолжительности программы: 5 дней/4 ночи.
Количество и возраст участников: до 25 человек, 8+. Большее количество участников – по запросу.
Дети 14+ могут участвовать без сопровождения родителей, по предварительному согласованию.
Плавсредства: рафт.
Маршрут: 112 км по реке Шуя: Игнольская ГЭС – пос. Матросы.
Возможны ли изменения в программе?
Маршрут может быть изменен на усмотрение организаторов.