Вы пройдете по местам таяния ледников, преодолеете
Программа тура по дням
Подготовка и начало сплава
Прибытие группы в г. Петрозаводск утренними поездами.
Трансфер из Петрозаводска до эко-комплекса (30 км от Петрозаводска – 45 мин пути).
Подбор снаряжения, разбор вещей, лишние вещи оставляем на хранение в эко-комплексе.
Выезд на место начала сплава – дер. Хаутаваара, прибытие.
Инструктаж по технике безопасности, выдача снаряжения: спасжилеты, весла, каски, гермоупаковки, спальники, палатки, коврик-пенка (под спальник).
Тренировочные занятия на воде.
Обед в полевых условиях.
Сплав на рафтах: деревня Хауттоваара – порог Цапфовский («Сиговый») – порог Хаут – порог Сизовский («Угрюмый»).
Вечером группа разбивает лагерь на стоянке (в лесу).
Ужин у костра.
Ночевка в палатке на стоянке в лесу.
Продолжение сплава. Осмотр порога Кеняйкоски и Кумио
Завтрак у костра.
Сплав на рафтах: порог Сизовский — порог Собачий («Островной») — Игнольская ГЭС — порог Кеняйкоски («Водопадный», длиной около 1 км, самый серьезный порог на реке) — порог Валойне («Поток») — порог Сарикоски — порог Кумио (живописный порог верхнего участка реки Шуя).
Обед в полевых условиях.
На маршруте необходим обнос Игнольской ГЭС, обнос осуществляют участники тура.
Осмотр порога Кеняйкоски и Кумио. Прохождение или обнос в зависимости от готовности. Решение о прохождении или обносе принимает инструктор.
Прохождение или обнос в зависимости от готовности группы.
Ужин у костра.
Ночевка в лагере.
Сплав до деревни Соддер. Завершение программы
Завтрак у костра.
Сплав на рафтах по порогам и шиверам до деревни Соддер — 18 км.
Сбор снаряжения.
Обед у костра.
Трансфер в г. Петрозаводск на ж/д.
Проживание
Тур предусматривает проживание в палатках.
Обратите внимание! Заезды весной и осенью под запрос, исходя из погодных условий.
Стоимость тура на 1 человека:
- взрослый участник – 19 300 руб.;
- дети от 8 до 11 лет включительно (в сопровождении родителей) – 13 500 руб.
Варианты проживания
Палатка
Ночёвки в палатке.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер к месту начала сплава и обратно
- Предоставление специализированного снаряжения для сплава, оборудования лагеря, приготовления пищи на костре и осуществления ночевки
- Прохождение по маршруту
- Сопровождение профессионального инструктора
- Питание, указанное в программе (2 завтрака, 3 обеда, 2 ужина)
- Страховка
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Петрозаводск и обратно
- Экскурсия по питомнику северных ездовых собак эко-комплекса - 1000 руб. /чел
- Катание на собачьих упряжках на картах в летнее время (трасса 2 км) - 2500-3000 руб. /чел
- Проживание в гостевых домах - от 2400 руб. за номер
- Прогулка с собакой - 500 руб. /час
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам
Что нужно знать о туре?
Общее время продолжительности программы: 3 дня/2 ночи.
Количество и возраст участников: до 25 человек, 8+.
Большее количество участников – по запросу.
Дети 14+ могут участвовать без сопровождения родителей, по предварительному согласованию.
Плавсредства: рафт.
Маршрут: 62 км по реке Шуя: д. Хауттаварра – д. Соддер.
Возможны ли изменения в программе?
Маршрут может быть изменен на усмотрение организаторов.