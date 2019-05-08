2 день

Продолжение сплава. Осмотр порога Кеняйкоски и Кумио

Завтрак у костра.

Сплав на рафтах: порог Сизовский — порог Собачий («Островной») — Игнольская ГЭС — порог Кеняйкоски («Водопадный», длиной около 1 км, самый серьезный порог на реке) — порог Валойне («Поток») — порог Сарикоски — порог Кумио (живописный порог верхнего участка реки Шуя).

Обед в полевых условиях.

На маршруте необходим обнос Игнольской ГЭС, обнос осуществляют участники тура.

Осмотр порога Кеняйкоски и Кумио. Прохождение или обнос в зависимости от готовности. Решение о прохождении или обносе принимает инструктор.

Прохождение или обнос в зависимости от готовности группы.

Ужин у костра.

Ночевка в лагере.

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