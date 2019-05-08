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Сплав по реке Шуя. 3 дня в Карелии

На целых три дня Вы погрузитесь в атмосферу водного путешествия, которое совершите по крупнейшей и одной из самых красивых рек Карелии – реке Шуя.

Вы пройдете по местам таяния ледников, преодолеете
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несколько порогов и насладитесь живописными видами. Часть пути пройдете на моторе, пороги и динамичные участки маршрута — на веслах.

Ночлег в палатках и приготовление пищи на костре создадут атмосферу романтики и дают возможность начинающим путешественникам развить чрезвычайно полезные навыки.

5
2 отзыва
Сплав по реке Шуя. 3 дня в КарелииФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Сплав по реке Шуя. 3 дня в КарелииФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Сплав по реке Шуя. 3 дня в КарелииФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Программа тура по дням

1 день

Подготовка и начало сплава

Прибытие группы в г. Петрозаводск утренними поездами.

Трансфер из Петрозаводска до эко-комплекса (30 км от Петрозаводска – 45 мин пути).

Подбор снаряжения, разбор вещей, лишние вещи оставляем на хранение в эко-комплексе.

Выезд на место начала сплава – дер. Хаутаваара, прибытие.

Инструктаж по технике безопасности, выдача снаряжения: спасжилеты, весла, каски, гермоупаковки, спальники, палатки, коврик-пенка (под спальник).

Тренировочные занятия на воде.

Обед в полевых условиях.

Сплав на рафтах: деревня Хауттоваара – порог Цапфовский («Сиговый») – порог Хаут – порог Сизовский («Угрюмый»).

Вечером группа разбивает лагерь на стоянке (в лесу).

Ужин у костра.

Ночевка в палатке на стоянке в лесу.

Подготовка и начало сплаваПодготовка и начало сплаваПодготовка и начало сплаваПодготовка и начало сплаваПодготовка и начало сплава
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Продолжение сплава. Осмотр порога Кеняйкоски и Кумио

Завтрак у костра.

Сплав на рафтах: порог Сизовский — порог Собачий («Островной») — Игнольская ГЭС — порог Кеняйкоски («Водопадный», длиной около 1 км, самый серьезный порог на реке) — порог Валойне («Поток») — порог Сарикоски — порог Кумио (живописный порог верхнего участка реки Шуя).

Обед в полевых условиях.

На маршруте необходим обнос Игнольской ГЭС, обнос осуществляют участники тура.

Осмотр порога Кеняйкоски и Кумио. Прохождение или обнос в зависимости от готовности. Решение о прохождении или обносе принимает инструктор.

Прохождение или обнос в зависимости от готовности группы.

Ужин у костра.

Ночевка в лагере.

Продолжение сплава. Осмотр порога Кеняйкоски и КумиоПродолжение сплава. Осмотр порога Кеняйкоски и КумиоПродолжение сплава. Осмотр порога Кеняйкоски и КумиоПродолжение сплава. Осмотр порога Кеняйкоски и КумиоПродолжение сплава. Осмотр порога Кеняйкоски и Кумио
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
3 день

Сплав до деревни Соддер. Завершение программы

Завтрак у костра.

Сплав на рафтах по порогам и шиверам до деревни Соддер — 18 км.

Сбор снаряжения.

Обед у костра.

Трансфер в г. Петрозаводск на ж/д.

Сплав до деревни Соддер. Завершение программыСплав до деревни Соддер. Завершение программыСплав до деревни Соддер. Завершение программыСплав до деревни Соддер. Завершение программыСплав до деревни Соддер. Завершение программы
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Проживание

Тур предусматривает проживание в палатках.

Обратите внимание! Заезды весной и осенью под запрос, исходя из погодных условий.

Стоимость тура на 1 человека:

  • взрослый участник – 19 300 руб.;
  • дети от 8 до 11 лет включительно (в сопровождении родителей) – 13 500 руб.

Варианты проживания

Палатка

2 ночи

Ночёвки в палатке.

Палатка
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер к месту начала сплава и обратно
  • Предоставление специализированного снаряжения для сплава, оборудования лагеря, приготовления пищи на костре и осуществления ночевки
  • Прохождение по маршруту
  • Сопровождение профессионального инструктора
  • Питание, указанное в программе (2 завтрака, 3 обеда, 2 ужина)
  • Страховка
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Петрозаводск и обратно
  • Экскурсия по питомнику северных ездовых собак эко-комплекса - 1000 руб. /чел
  • Катание на собачьих упряжках на картах в летнее время (трасса 2 км) - 2500-3000 руб. /чел
  • Проживание в гостевых домах - от 2400 руб. за номер
  • Прогулка с собакой - 500 руб. /час
Место начала и завершения?
Петрозаводск
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам

Что нужно знать о туре?

Общее время продолжительности программы: 3 дня/2 ночи.

Количество и возраст участников: до 25 человек, 8+.

Большее количество участников – по запросу.

Дети 14+ могут участвовать без сопровождения родителей, по предварительному согласованию.

Плавсредства: рафт.

Маршрут: 62 км по реке Шуя: д. Хауттаварра – д. Соддер.

Возможны ли изменения в программе?

Маршрут может быть изменен на усмотрение организаторов.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
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Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
В
Очень понравилось. Было супер круто, обязательно поеду еще раз. И сплав сам крутой, инструктор классный. Собачки лошадки замечательные, все добрые интересные. Места очень красивые. Информации хватило всей, только мне пришлось ее узнавать, а она не написана была, например что надевать, что с едой и всякие мелочи бытовые. Всем доволен, уже порекомендовал.
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В
Очень интересно для начинающих
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Тур входит в следующие категории Петрозаводска

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