Попробовать карельскую кухню, прогуляться к маяку и прокатиться на лошадях
Вы переночуете в атмосферном загородном отеле у соснового леса, попробуете блинчики с лососем, карельские ягоды и травяной чай на природе. Пообщаетесь с животными на ферме и прокатитесь верхом на лошадях.
Я расскажу вам о тайге и её обитателях, проведу к маяку и поведаю о традициях коренного народа края — вепсов.
Желающие смогут обновиться в бане, взять дополнительный урок по верховой езде и заказать фотосопровождение.
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даты
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|23 000 ₽
Описание
Организационные детали
Мы будем гулять по таёжному лесу, есть вероятность встретить кабанов и змей. Будьте внимательны, осторожны и не забывайте, что мы находимся в гостях.
Проживание. В загородном отеле «Вепсский хутор» на берегу Онежского озера. 2-3-4-местное размещение. 1-местное размещение и с домашними животными возможно с доплатой.
Питание. Включено с обеда-пикника в первый день по обед-пикник в последний день.
Дети. От 6 лет.
Программа тура по дням
Маяк, пикник на природе, карельская кухня и баня у Онежского озера
Так как это индивидуальное путешествие, то точное место и время встречи мы определим по договорённости. Вам необходимо самостоятельно доехать до Петрозаводска, откуда вместе отправимся к Онежскому озеру в уютный загородный отель у леса. Сегодня прогуляемся к маяку, подышим чистейшим воздухом и остановимся на обед-пикник с блинчиками, лососем, карельскими ягодами и травяным чаем. Вы узнаете о тайге и её обитателях, малиновом кварците и традициях коренного народа края — вепсов.
Нагулявшись, вернёмся в отель, где проведём уютный вечер рядом с природой. Желающие смогут посетить баню.
Вепсская Карелия, пикник и прогулка на лошадях
Встречаем доброе утро за сытным карельским завтраком и отправляемся в музей, где ещё больше узнаем о традициях и обычаях вепсов. Затем прогуляемся до фермы, где нас уже ждут лошади и другие животные, с которыми можно будет пообщаться и даже пообниматься. Прокатимся верхом, а желающие смогут отправиться на дополнительный урок по верховой езде за доплату.
После обеда выезжаем обратно в Петрозаводск. Проводим вас до вокзала или другой точки в городе по договорённости.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Переезды по программе
- Проживание
- Пикник и ужин в первый день, завтрак и пикник во второй день
- Экскурсионное сопровождение
- Посещение заказника
- Катание на лошадях
- Посещение фермы
- Обратите внимание, что стоимость указана за человека в группе от 2 туристов. Тур проводится только для вашей компании. Если вы едете без компании, то стоимость составит 33 000 рублей
Что не входит в цену
- Билеты до Петрозаводска и обратно
- Одноместное размещение - доплата 6000 рублей
- Баня - 5000 рублей за 2 часа
- Катание на катере - 5000 рублей
- Катание на сапах или каяках - 3000 рублей за группу
- Занятие по верховой езде - 1000 рублей с человека (1 час)
- Посещение вепсского этнографического музея - 1000 рублей с человека (родители + ребёнок - 500 рублей с человека)
- Поездка на остров Кижи/мыс Бесов Нос - от 40 000 рублей за группу (+1 день к продолжительности тура)
- Рыбалка (летом на катере с профессиональным капитаном-рыбаком) - от 19 000 за группу
- Аренда домика для приготовления пойманной рыбы на гриле - 2000 рублей
- Фотосъёмка на всех локациях в течении тура - 7000 рублей за группу
- Прокат лыжного инвентаря - по запросу
- Поездка с домашними любимцами - доплата 600 рублей за 1 питомца