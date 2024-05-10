Уютные выходные-перезагрузка на берегу Онежского озера
Авторский тур в Петрозаводске

Попробовать карельскую кухню, прогуляться к маяку и прокатиться на лошадях

Только представьте, что ваши выходные пройдут на побережье Онежского озера — второго по величине пресноводного водоёма в Европе.

Вы переночуете в атмосферном загородном отеле у соснового леса, попробуете блинчики с лососем, карельские ягоды и травяной чай на природе. Пообщаетесь с животными на ферме и прокатитесь верхом на лошадях.

Я расскажу вам о тайге и её обитателях, проведу к маяку и поведаю о традициях коренного народа края — вепсов.

Желающие смогут обновиться в бане, взять дополнительный урок по верховой езде и заказать фотосопровождение.
Уютные выходные-перезагрузка на берегу Онежского озера
Уютные выходные-перезагрузка на берегу Онежского озера
Уютные выходные-перезагрузка на берегу Онежского озера
Ближайшие даты:
10
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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет23 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Мы будем гулять по таёжному лесу, есть вероятность встретить кабанов и змей. Будьте внимательны, осторожны и не забывайте, что мы находимся в гостях.

Проживание. В загородном отеле «Вепсский хутор» на берегу Онежского озера. 2-3-4-местное размещение. 1-местное размещение и с домашними животными возможно с доплатой.

Питание. Включено с обеда-пикника в первый день по обед-пикник в последний день.

Дети. От 6 лет.

Программа тура по дням

1 день

Маяк, пикник на природе, карельская кухня и баня у Онежского озера

Так как это индивидуальное путешествие, то точное место и время встречи мы определим по договорённости. Вам необходимо самостоятельно доехать до Петрозаводска, откуда вместе отправимся к Онежскому озеру в уютный загородный отель у леса. Сегодня прогуляемся к маяку, подышим чистейшим воздухом и остановимся на обед-пикник с блинчиками, лососем, карельскими ягодами и травяным чаем. Вы узнаете о тайге и её обитателях, малиновом кварците и традициях коренного народа края — вепсов.

Нагулявшись, вернёмся в отель, где проведём уютный вечер рядом с природой. Желающие смогут посетить баню.

Маяк, пикник на природе, карельская кухня и баня у Онежского озераМаяк, пикник на природе, карельская кухня и баня у Онежского озераМаяк, пикник на природе, карельская кухня и баня у Онежского озераМаяк, пикник на природе, карельская кухня и баня у Онежского озераМаяк, пикник на природе, карельская кухня и баня у Онежского озераМаяк, пикник на природе, карельская кухня и баня у Онежского озераМаяк, пикник на природе, карельская кухня и баня у Онежского озераМаяк, пикник на природе, карельская кухня и баня у Онежского озераМаяк, пикник на природе, карельская кухня и баня у Онежского озераМаяк, пикник на природе, карельская кухня и баня у Онежского озераМаяк, пикник на природе, карельская кухня и баня у Онежского озера
2 день

Вепсская Карелия, пикник и прогулка на лошадях

Встречаем доброе утро за сытным карельским завтраком и отправляемся в музей, где ещё больше узнаем о традициях и обычаях вепсов. Затем прогуляемся до фермы, где нас уже ждут лошади и другие животные, с которыми можно будет пообщаться и даже пообниматься. Прокатимся верхом, а желающие смогут отправиться на дополнительный урок по верховой езде за доплату.

После обеда выезжаем обратно в Петрозаводск. Проводим вас до вокзала или другой точки в городе по договорённости.

Вепсская Карелия, пикник и прогулка на лошадяхВепсская Карелия, пикник и прогулка на лошадяхВепсская Карелия, пикник и прогулка на лошадяхВепсская Карелия, пикник и прогулка на лошадяхВепсская Карелия, пикник и прогулка на лошадяхВепсская Карелия, пикник и прогулка на лошадях

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Переезды по программе
  • Проживание
  • Пикник и ужин в первый день, завтрак и пикник во второй день
  • Экскурсионное сопровождение
  • Посещение заказника
  • Катание на лошадях
  • Посещение фермы
  • Обратите внимание, что стоимость указана за человека в группе от 2 туристов. Тур проводится только для вашей компании. Если вы едете без компании, то стоимость составит 33 000 рублей
Что не входит в цену
  • Билеты до Петрозаводска и обратно
  • Одноместное размещение - доплата 6000 рублей
  • Баня - 5000 рублей за 2 часа
  • Катание на катере - 5000 рублей
  • Катание на сапах или каяках - 3000 рублей за группу
  • Занятие по верховой езде - 1000 рублей с человека (1 час)
  • Посещение вепсского этнографического музея - 1000 рублей с человека (родители + ребёнок - 500 рублей с человека)
  • Поездка на остров Кижи/мыс Бесов Нос - от 40 000 рублей за группу (+1 день к продолжительности тура)
  • Рыбалка (летом на катере с профессиональным капитаном-рыбаком) - от 19 000 за группу
  • Аренда домика для приготовления пойманной рыбы на гриле - 2000 рублей
  • Фотосъёмка на всех локациях в течении тура - 7000 рублей за группу
  • Прокат лыжного инвентаря - по запросу
  • Поездка с домашними любимцами - доплата 600 рублей за 1 питомца
Место начала и завершения?
Петрозаводск, по договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Петрозаводска

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