Программа тура по дням
Первый российский курорт "Марциальные воды" - вулкан Гирвас - водопад Кивач"
Встречаем дорогих гостей на ж/д вокзале г. Петрозаводска.
Прибытие на поезде № 18 (~ 07:50).
Гид встречает с табличкой «Майские праздники».
Туристы, прибывающие на более ранних поездах или на своем транспорте, подходят к месту встречи.
Завтрак в уютном кафе.
Туристам, прибывающим на поезде № 92 А (~в 10:00), будет организована встреча на ж/д вокзале.
В таком случае туристы завтракают самостоятельно.
10:30 Выезд на загородную экскурсию первый российский курорт «Марциальные воды» – вулкан Гирвас – водопад Кивач» (продолжительность около 8 часов).
Знакомство с интересной историей курорта «Марциальные Воды», основанного Петром I в ХVIII веке. Дегустация воды из трех целебных источников. Осмотр церкви св. апостола Петра, построенной в 1721 году по чертежам самого императора.
Далее путь лежит в район поселка Гирвас, где находятся остатки самого древнего вулкана Карелии, возраст которого около 3 млрд. лет. В осушенном русле реки Суны можно наблюдать окаменевшие лавовые потоки.
А если повезет, то мы увидим потрясающее зрелище – весенний водосброс на Гирвасской ГЭС.
Высота падающей воды составляет около 32 метров. Поистине завораживающее событие, которое происходит обычно всего один раз в году именно в период майских праздников.
Обед.
Завершающая остановка экскурсионного дня – природный заповедник «Кивач».
В заповеднике Вы полюбуетесь на самый известный в Карелии водопад Кивач. Он воспет в русской поэзии как «северный богатырь».
Здесь же увидите карельскую березу – знаменитую «золушку» северных лесов, познакомитесь с коллекцией дендропарка и музеем Природы.
Возвращение в Петрозаводск.
Размещение в выбранной гостинице после окончания экскурсионной программы.
Горный парк «Рускеала»
Завтрак в гостинице.
Освобождение номеров.
Выезд на загородную экскурсию в горный парк Рускеала.
Переезд 260 км в одну сторону.
По пути следования живописные карельские пейзажи, гладь лесных озер и великолепная панорама Ладожского озера в обрамлении скал. Путевая информация.
По пути остановка в живописном местечке у Рускеальских водопадов.
Здесь проходили съемки культового советского фильма «А зори здесь тихие».
Сейчас это прекрасное место для прогулок и фотосессии на природе.
Обед в кафе по маршруту.
Экскурсия по Горному парку «Рускеала».
Жемчужина парка — Мраморный каньон, который образовался на месте заброшенного карьера по добыче камня.
Более 200 лет здесь в карьерах добывали декоративный светло-серый мрамор для украшения храмов и дворцов Петербурга, фонтанов Петродворца и колонн Царского Села.
Сегодня карьер заполнен кристально-чистой водой, отфильтрованной осадочными породами.
Скальный грот и штольни, вырубленные в мраморе, произведут на Вас неизгладимое впечатление.
В свободное время (за доп. плату) можно:
- посетить экскурсию «Подземная Рускеала»;
- прокатиться на троллее и полюбоваться видом на Мраморное озеро с высоты птичьего полета (zip-line);
- покушать в кафе горного парка;
- приобрести сувениры.
Выезд на автобусе из Рускеала.
Мы рекомендуем приобрести билет на ретропоезд «Рускеальский экспресс» № 922А по маршруту «Рускеала-Сортавала» (отправление в 17:00, прибытие в Сортавала в 18:10).
Это будет атмосферное путешествие в интерьерах, стилизованных под начало ХХ века. В поезде есть вагон-ресторан.
Билеты на поезд приобретайте заранее на сайте РЖД (не включены в стоимость тура).
Автобус встретит вас на ж/д вокзале в городе Сортавала.
Отъезд домой (один из двух вариантов):
На поезде из г. Сортавала (трансфер из горного парка «Рускеала» до г. Сортавала включен в стоимость тура).
Удобные поезда:
18:25 Отправление в Санкт-Петербург № 824В «ЛАСТОЧКА» (прибытие в 22:39).
20:52 Отправление в Москву № 160А (прибытие в 09:08 на следующий день).
Возвращение в Петрозаводск на экскурсионном автобусе (в дороге примерно 3,5 часа).
Трансфер на ж/д вокзал.
Отъезд вечерними поездами (время отправления после 21:30).
Если Вы хотите продлить свой отдых в Карелии, мы забронируем дополнительное проживание в гостинице или в загородном клубе.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице г. Петрозаводска.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Размещение
|Стоимость
Спа-отель «Карелия» 4*
завтрак – «шведский стол»
19 200 руб. /чел. – в 2-местном номере dbl (доп. место не ставится)
20 200 руб. /чел. – в 2-местном номере Джуниор сюит
22 000 руб. /чел. – в 1-местном номере
16 500 руб. /чел. - на дополнительном месте
Отель «Питер Инн» 4*
завтрак – «шведский стол»
19 200 руб. /чел. – в 2-местном номере «стандарт дабл»
23 300 руб. /чел. – 1-местное размещение в номере «стандарт»
16 500 руб. /чел. – на дополнительном месте
Гостиница «Северная» 4*
завтрак – «шведский стол»
21 300 руб. /чел. – в 2-местном номере «люкс»
22 700 руб. /чел. – в 1-местном номере
17 900 руб. /чел. – на дополнительном месте
Скидки:
- ребенок до 7 лет — 1000 руб. /чел.;
- ребенок 8–16 лет — 700 руб. /чел.
Варианты проживания
Гостиница «Северная» 4
Гостиница «Северная» располагается в самом центре Петрозаводска, в окружении основных достопримечательностей и объектов инфраструктуры.
В номерном фонде представлены уютные и современные номера, которые полностью укомплектованы всем необходимым. В каждой комнате есть все, что нужно: эргономичная мебель, современная техника и индивидуальный санузел. Везде проводится регулярная уборка.
Каждое утро подают вкусные и сытные завтраки, которые полностью укомплектованы всем необходимым. Также работает ресторан, состоящий из нескольких залов.
Рядом с отелем есть автобусная остановка, а также Краеведческий музей и живописные парки для продолжительных пеших прогулок.
Отель «Питер Инн» 4
Отель «Piter Inn» расположен в центре Петрозаводска, всего в 2 минутах ходьбы от центрального железнодорожного вокзала. К услугам гостей круглосуточный тренажерный зал, бесплатный Wi-Fi и круглосуточная стойка регистрации.
В каждом номере имеются телефон, кондиционер, телевизор с цифровыми каналами и сейф. Собственная ванная комната укомплектована феном.
В ресторане Paulaner с собственной пивоварней подают блюда баварской, местной и интернациональной кухни. В кафе можно заказать блюда европейской кухни, десерты и кофе.
В отеле есть помещения для проведения конференций. Гости могут воспользоваться услугами прачечной.
Спа-отель «Карелия» 4
Спа-отель «Карелия» 4* — это один из лучших представителей гостиничного сервиса в Петрозаводске. Он располагается в центре города по адресу набережная Гюллинга, д. 2.
Отель располагает уютными и светлыми номерами, в которых есть всё необходимое для комфортного проживания: удобная мебель, телевизор, рабочий стол. В ванной комнате есть душ и туалетно-косметические принадлежности.
К услугам гостей шикарный ресторан, спа-салон, бассейн и сауна. На территории имеется бесплатная парковка и Wi-Fi. В ресторане подают завтрак и разнообразные блюда местной кухни.
В отеле можно провести деловое мероприятие любого формата, для этого в конференц-зале отеля имеется разнообразное современное оборудование.
Расстояние от отеля «Карелия» до железнодорожного вокзала составляет 2,1 км, а до аэропорта Петрозаводска — 21 км.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в выбранной гостинице (1 ночь в г. Петрозаводске)
- Питание по программе (2 завтрака, 2 обеда)
- Экскурсия в заповедник «Кивач»
- Марциальные воды
- Экскурсия на вулкан Гирвас
- Экскурсия в горный парк «Рускеала»
- Транспортное обслуживание по программе
- Работа гида и сопровождающего 2 дня
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Петрозаводска и обратно из г. Сортавала / г. Петрозаводска
- Питание, не включенное в стоимость тура
- Ретропоезд «Рускеальский экспресс»
Место начала и завершения?
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Есть ли скидки в туре?
Скидки:
- ребенок до 7 лет — 1000 руб. /чел.;
- ребенок 8–16 лет — 700 руб. /чел.
Скидки предоставляются по предъявлении свидетельства о рождении или паспорта гражданина РФ.
Что нужно знать про ретропоезд «Рускеальский экспресс»?
Ретропоезд «Рускеальский экспресс» курсирует ежедневно между горным парком «Рускеала» и городом Сортавала. В пути около 1 часа.
Путь пролегает по маршруту сухопутной дороги, по которой доставляли рускеальский мрамор до Ладожского озера.
Поезд ходит на паровозной тяге, состоит из пяти вагонов + вагон-ресторан.
В 2020 году в нем появилось «Царское купе», которое выкупается полностью, вместимость 4 человека. Билеты на этот поезд продаются на сайте РЖД.
Возможны ли изменения в программе?
Фирма оставляет за собой право менять порядок предоставления услуг без уменьшения их объема.
В связи с экономической ситуацией в стране, фирма оставляет право на изменение цен. Уточняйте стоимость тура при бронировании.
Рассадка в автобусе свободная.
Важно! Необходимо взять с собой наличные для оплаты дополнительных экскурсий и личных расходов (это связано с нестабильной работой интернета).
Какие документы необходимы детям до 14 лет при заселении в гостиницу?
В связи с вступлением в силу новых Правил предоставления гостиничных услуг, в соотв. с п. 18 указанных правил, с 01.01.2021:
Заселение в гостиницу несовершеннолетних граждан, не достигших 14-летнего возраста, осуществляется на основании документов, удостоверяющих личность находящихся вместе с ними родителей (усыновителей, опекунов), сопровождающего лица (лиц), при условии предоставления таким сопровождающим лицом (лицами) нотариально заверенного согласия законных представителей (одного из них), а также свидетельств о рождении этих несовершеннолетних.
Заселение в гостиницу несовершеннолетних граждан, достигших 14-летнего возраста, в отсутствие нахождения рядом с ними законных представителей осуществляется на основании документов, удостоверяющих личность этих несовершеннолетних, при условии предоставления нотариально заверенного согласия законных представителей.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Какая погода в туре?
Климат в Карелии умеренно континентальный. Лето прохладное, но возможна продолжительная жара. Погода часто меняется, бывают грозы и затяжные дожди. Вода в реках и озерах прогревается в конце июня — июле до 18-20 градусов С. До середины лета держаться белые ночи.
Погода в Карелии изменчива, совершенно внезапно может усилиться ветер, а на озерах начаться шторм. Особенно это касается Онежского и Ладожского озер. В связи с этим возможны изменения в экскурсионных программах, связанных с передвижением по воде. При большой волне на Ладожском озере быстроходные суда по техническим причинам не выходят на маршрут, а заменяются тихоходными.
Как организовано питание на маршруте?
Питание на маршрутах организуется в кафе или ресторанах (комплексное), имеющих соответствующие сертификаты и лицензии. Иногда, исходя из условий маршрута, обед может быть сухим пайком.
Питание в групповом экскурсионном туре заказывается и оплачивается заранее, поэтому, если Вы отказываетесь от какой-либо услуги питания, компенсация в денежном эквиваленте не производится.
Обращаем Ваше внимание, что всё питание заказывается заранее, питание «шведский стол» — редкость для баз отдыха и отелей Карелии! Если в составе Вашей группы есть люди, которые по состоянию здоровья не могут употреблять в пищу определенные продукты, просим сообщать данную информацию при бронировании тура!
Как защититься от укуса клеща?
Важно также помнить, что период с начала мая до середины июня является особо опасным в связи с активностью энцефалитных клещей. Заранее подготовьтесь к поездке в Карелию в данный период – сделайте профилактическую прививку от клещевого энцефалита, возьмите с собой специальную мазь, а также одежду и головные уборы, максимально закрывающие все части тела.
Лучшая защита от клещей - это соблюдение техники безопасности:
- Не рекомендуется без особой надобности залезать в непроходимые чащи низкорослого кустарника.
- Перемещаясь по лесной дороге, не срывайте веток.
- Ноги должны быть полностью прикрыты (не рекомендуются шорты).
- Спортивные штаны, трико (желательно с гладкой поверхностью) должны быть заправлены в носки.
- Обязательно наличие головного убора (кепка, платок).
- Длинные волосы желательно спрятать под головной убор.
- После похода по лесу, необходимо проверить (стряхнуть) как верхнюю одежду, так и нижнее бельё.
- Осмотреть всё тело.
- Обязательно расчесать волосы мелкой расчёской. Если вы обнаружили ползущего клеща, его необходимо сжечь. Клещи очень живучи, раздавить его невозможно.
Если вы обнаружили клеща, который уже впился вам в кожу:
- Ни в коем случае не дёргайте его самостоятельно, т. к. вы можете оторвать тело от головы (голова может существовать без тела).
- Для удаления клеща, необходимо залить его камфорным или растительным маслом, через 10-15 минут аккуратно вытащить клеща пинцетом.
- Место укуса смазать зелёнкой или йодом.
Наиболее эффективную защиту дает вакцинация. При соблюдении схемы иммунизации заболевания людей крайне редки и, как правило, протекают в лёгкой форме. Сложность вакцинации против клещевого энцефалита заключается в длительности курса прививок, более подробно можно узнать в центре вакцинации в своем регионе.
Следует помнить, что все прививки необходимо закончить за 2 недели до начала сезона активности клещей, т. е. к концу марта.
Страховка от укуса клеща не включена в стоимость тура. Рекомендуем застраховать свое здоровье.