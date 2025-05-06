1 день

Первый российский курорт "Марциальные воды" - вулкан Гирвас - водопад Кивач"

Встречаем дорогих гостей на ж/д вокзале г. Петрозаводска.

Прибытие на поезде № 18 (~ 07:50).

Гид встречает с табличкой «Майские праздники».

Туристы, прибывающие на более ранних поездах или на своем транспорте, подходят к месту встречи.

Завтрак в уютном кафе.

Туристам, прибывающим на поезде № 92 А (~в 10:00), будет организована встреча на ж/д вокзале.

В таком случае туристы завтракают самостоятельно.

10:30 Выезд на загородную экскурсию первый российский курорт «Марциальные воды» – вулкан Гирвас – водопад Кивач» (продолжительность около 8 часов).

Знакомство с интересной историей курорта «Марциальные Воды», основанного Петром I в ХVIII веке. Дегустация воды из трех целебных источников. Осмотр церкви св. апостола Петра, построенной в 1721 году по чертежам самого императора.

Далее путь лежит в район поселка Гирвас, где находятся остатки самого древнего вулкана Карелии, возраст которого около 3 млрд. лет. В осушенном русле реки Суны можно наблюдать окаменевшие лавовые потоки.

А если повезет, то мы увидим потрясающее зрелище – весенний водосброс на Гирвасской ГЭС.

Высота падающей воды составляет около 32 метров. Поистине завораживающее событие, которое происходит обычно всего один раз в году именно в период майских праздников.

Обед.

Завершающая остановка экскурсионного дня – природный заповедник «Кивач».

В заповеднике Вы полюбуетесь на самый известный в Карелии водопад Кивач. Он воспет в русской поэзии как «северный богатырь».

Здесь же увидите карельскую березу – знаменитую «золушку» северных лесов, познакомитесь с коллекцией дендропарка и музеем Природы.

Возвращение в Петрозаводск.

Размещение в выбранной гостинице после окончания экскурсионной программы.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160