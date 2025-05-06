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В Карелию на майские выходные

Откройте для себя потрясающую природу Карелии в эти майские праздники! Мы приглашаем вас в незабываемое путешествие, полное эмоций и впечатлений! Вы познакомитесь со столицей Карелии, посетите курорт «Марциальные воды», водопад Кивач и побываете в горном парке «Рускеала». А еще получите возможность прокатиться на ретропоезде «Рускеальском экспрессе».
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1 отзыв
В Карелию на майские выходныеФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
В Карелию на майские выходныеФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
В Карелию на майские выходныеФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Программа тура по дням

1 день

Первый российский курорт "Марциальные воды" - вулкан Гирвас - водопад Кивач"

Встречаем дорогих гостей на ж/д вокзале г. Петрозаводска.

Прибытие на поезде № 18 (~ 07:50).

Гид встречает с табличкой «Майские праздники».

Туристы, прибывающие на более ранних поездах или на своем транспорте, подходят к месту встречи.

Завтрак в уютном кафе.

Туристам, прибывающим на поезде № 92 А (~в 10:00), будет организована встреча на ж/д вокзале.

В таком случае туристы завтракают самостоятельно.

10:30 Выезд на загородную экскурсию первый российский курорт «Марциальные воды» – вулкан Гирвас – водопад Кивач» (продолжительность около 8 часов).

Знакомство с интересной историей курорта «Марциальные Воды», основанного Петром I в ХVIII веке. Дегустация воды из трех целебных источников. Осмотр церкви св. апостола Петра, построенной в 1721 году по чертежам самого императора.

Далее путь лежит в район поселка Гирвас, где находятся остатки самого древнего вулкана Карелии, возраст которого около 3 млрд. лет. В осушенном русле реки Суны можно наблюдать окаменевшие лавовые потоки.

А если повезет, то мы увидим потрясающее зрелище – весенний водосброс на Гирвасской ГЭС.

Высота падающей воды составляет около 32 метров. Поистине завораживающее событие, которое происходит обычно всего один раз в году именно в период майских праздников.

Обед.

Завершающая остановка экскурсионного дня – природный заповедник «Кивач».

В заповеднике Вы полюбуетесь на самый известный в Карелии водопад Кивач. Он воспет в русской поэзии как «северный богатырь».

Здесь же увидите карельскую березу – знаменитую «золушку» северных лесов, познакомитесь с коллекцией дендропарка и музеем Природы.

Возвращение в Петрозаводск.

Размещение в выбранной гостинице после окончания экскурсионной программы.

Первый российский курорт "Марциальные воды" - вулкан Гирвас - водопад Кивач"Первый российский курорт "Марциальные воды" - вулкан Гирвас - водопад Кивач"Первый российский курорт "Марциальные воды" - вулкан Гирвас - водопад Кивач"Первый российский курорт "Марциальные воды" - вулкан Гирвас - водопад Кивач"Первый российский курорт "Марциальные воды" - вулкан Гирвас - водопад Кивач"
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Горный парк «Рускеала»

Завтрак в гостинице.

Освобождение номеров.

Выезд на загородную экскурсию в горный парк Рускеала.

Переезд 260 км в одну сторону.

По пути следования живописные карельские пейзажи, гладь лесных озер и великолепная панорама Ладожского озера в обрамлении скал. Путевая информация.

По пути остановка в живописном местечке у Рускеальских водопадов.

Здесь проходили съемки культового советского фильма «А зори здесь тихие».

Сейчас это прекрасное место для прогулок и фотосессии на природе.

Обед в кафе по маршруту.

Экскурсия по Горному парку «Рускеала».

Жемчужина парка Мраморный каньон, который образовался на месте заброшенного карьера по добыче камня.

Более 200 лет здесь в карьерах добывали декоративный светло-серый мрамор для украшения храмов и дворцов Петербурга, фонтанов Петродворца и колонн Царского Села.

Сегодня карьер заполнен кристально-чистой водой, отфильтрованной осадочными породами.

Скальный грот и штольни, вырубленные в мраморе, произведут на Вас неизгладимое впечатление.

В свободное время (за доп. плату) можно:

  • посетить экскурсию «Подземная Рускеала»;
  • прокатиться на троллее и полюбоваться видом на Мраморное озеро с высоты птичьего полета (zip-line);
  • покушать в кафе горного парка;
  • приобрести сувениры.

Выезд на автобусе из Рускеала.

Мы рекомендуем приобрести билет на ретропоезд «Рускеальский экспресс» № 922А по маршруту «Рускеала-Сортавала» (отправление в 17:00, прибытие в Сортавала в 18:10).

Это будет атмосферное путешествие в интерьерах, стилизованных под начало ХХ века. В поезде есть вагон-ресторан.

Билеты на поезд приобретайте заранее на сайте РЖД (не включены в стоимость тура).

Автобус встретит вас на ж/д вокзале в городе Сортавала.

Отъезд домой (один из двух вариантов):

На поезде из г. Сортавала (трансфер из горного парка «Рускеала» до г. Сортавала включен в стоимость тура).

Удобные поезда:

18:25 Отправление в Санкт-Петербург № 824В «ЛАСТОЧКА» (прибытие в 22:39).

20:52 Отправление в Москву № 160А (прибытие в 09:08 на следующий день).

Возвращение в Петрозаводск на экскурсионном автобусе (в дороге примерно 3,5 часа).

Трансфер на ж/д вокзал.

Отъезд вечерними поездами (время отправления после 21:30).

Если Вы хотите продлить свой отдых в Карелии, мы забронируем дополнительное проживание в гостинице или в загородном клубе.

Горный парк «Рускеала»Горный парк «Рускеала»Горный парк «Рускеала»Горный парк «Рускеала»Горный парк «Рускеала»Горный парк «Рускеала»Горный парк «Рускеала»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице г. Петрозаводска.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

РазмещениеСтоимость

Спа-отель «Карелия» 4*

завтрак – «шведский стол»

19 200 руб. /чел. – в 2-местном номере dbl (доп. место не ставится)

20 200 руб. /чел. – в 2-местном номере Джуниор сюит
(в номере возможно 1 дополнительное место)

22 000 руб. /чел. – в 1-местном номере

16 500 руб. /чел. - на дополнительном месте

Отель «Питер Инн» 4*

завтрак – «шведский стол»

19 200 руб. /чел. – в 2-местном номере «стандарт дабл»

23 300 руб. /чел. – 1-местное размещение в номере «стандарт»

16 500 руб. /чел. – на дополнительном месте

Гостиница «Северная» 4*

завтрак – «шведский стол»

21 300 руб. /чел. – в 2-местном номере «люкс»

22 700 руб. /чел. – в 1-местном номере

17 900 руб. /чел. – на дополнительном месте

Скидки:

  • ребенок до 7 лет — 1000 руб. /чел.;
  • ребенок 8–16 лет — 700 руб. /чел.

Варианты проживания

Гостиница «Северная» 4

1 ночь

Гостиница «Северная» располагается в самом центре Петрозаводска, в окружении основных достопримечательностей и объектов инфраструктуры.

В номерном фонде представлены уютные и современные номера, которые полностью укомплектованы всем необходимым. В каждой комнате есть все, что нужно: эргономичная мебель, современная техника и индивидуальный санузел. Везде проводится регулярная уборка.

Каждое утро подают вкусные и сытные завтраки, которые полностью укомплектованы всем необходимым. Также работает ресторан, состоящий из нескольких залов.

Рядом с отелем есть автобусная остановка, а также Краеведческий музей и живописные парки для продолжительных пеших прогулок.

Гостиница «Северная» 4Гостиница «Северная» 4Гостиница «Северная» 4Гостиница «Северная» 4Гостиница «Северная» 4
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Отель «Питер Инн» 4

1 ночь

Отель «Piter Inn» расположен в центре Петрозаводска, всего в 2 минутах ходьбы от центрального железнодорожного вокзала. К услугам гостей круглосуточный тренажерный зал, бесплатный Wi-Fi и круглосуточная стойка регистрации.

В каждом номере имеются телефон, кондиционер, телевизор с цифровыми каналами и сейф. Собственная ванная комната укомплектована феном.

В ресторане Paulaner с собственной пивоварней подают блюда баварской, местной и интернациональной кухни. В кафе можно заказать блюда европейской кухни, десерты и кофе.

В отеле есть помещения для проведения конференций. Гости могут воспользоваться услугами прачечной.

Отель «Питер Инн» 4Отель «Питер Инн» 4Отель «Питер Инн» 4Отель «Питер Инн» 4Отель «Питер Инн» 4
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Спа-отель «Карелия» 4

1 ночь

Спа-отель «Карелия» 4* — это один из лучших представителей гостиничного сервиса в Петрозаводске. Он располагается в центре города по адресу набережная Гюллинга, д. 2.

Отель располагает уютными и светлыми номерами, в которых есть всё необходимое для комфортного проживания: удобная мебель, телевизор, рабочий стол. В ванной комнате есть душ и туалетно-косметические принадлежности.

К услугам гостей шикарный ресторан, спа-салон, бассейн и сауна. На территории имеется бесплатная парковка и Wi-Fi. В ресторане подают завтрак и разнообразные блюда местной кухни.

В отеле можно провести деловое мероприятие любого формата, для этого в конференц-зале отеля имеется разнообразное современное оборудование.

Расстояние от отеля «Карелия» до железнодорожного вокзала составляет 2,1 км, а до аэропорта Петрозаводска — 21 км.

Спа-отель «Карелия» 4Спа-отель «Карелия» 4Спа-отель «Карелия» 4Спа-отель «Карелия» 4
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в выбранной гостинице (1 ночь в г. Петрозаводске)
  • Питание по программе (2 завтрака, 2 обеда)
  • Экскурсия в заповедник «Кивач»
  • Марциальные воды
  • Экскурсия на вулкан Гирвас
  • Экскурсия в горный парк «Рускеала»
  • Транспортное обслуживание по программе
  • Работа гида и сопровождающего 2 дня
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Петрозаводска и обратно из г. Сортавала / г. Петрозаводска
  • Питание, не включенное в стоимость тура
  • Ретропоезд «Рускеальский экспресс»
Место начала и завершения?
Г. Петрозаводск
Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Есть ли скидки в туре?

Скидки:

  • ребенок до 7 лет — 1000 руб. /чел.;
  • ребенок 8–16 лет — 700 руб. /чел.

Скидки предоставляются по предъявлении свидетельства о рождении или паспорта гражданина РФ.

Что нужно знать про ретропоезд «Рускеальский экспресс»?

Ретропоезд «Рускеальский экспресс» курсирует ежедневно между горным парком «Рускеала» и городом Сортавала. В пути около 1 часа.

Путь пролегает по маршруту сухопутной дороги, по которой доставляли рускеальский мрамор до Ладожского озера.

Поезд ходит на паровозной тяге, состоит из пяти вагонов + вагон-ресторан.

В 2020 году в нем появилось «Царское купе», которое выкупается полностью, вместимость 4 человека. Билеты на этот поезд продаются на сайте РЖД.

Возможны ли изменения в программе?

Фирма оставляет за собой право менять порядок предоставления услуг без уменьшения их объема.

В связи с экономической ситуацией в стране, фирма оставляет право на изменение цен. Уточняйте стоимость тура при бронировании.

Рассадка в автобусе свободная.

Важно! Необходимо взять с собой наличные для оплаты дополнительных экскурсий и личных расходов (это связано с нестабильной работой интернета).

Какие документы необходимы детям до 14 лет при заселении в гостиницу?

В связи с вступлением в силу новых Правил предоставления гостиничных услуг, в соотв. с п. 18 указанных правил, с 01.01.2021:

Заселение в гостиницу несовершеннолетних граждан, не достигших 14-летнего возраста, осуществляется на основании документов, удостоверяющих личность находящихся вместе с ними родителей (усыновителей, опекунов), сопровождающего лица (лиц), при условии предоставления таким сопровождающим лицом (лицами) нотариально заверенного согласия законных представителей (одного из них), а также свидетельств о рождении этих несовершеннолетних.

Заселение в гостиницу несовершеннолетних граждан, достигших 14-летнего возраста, в отсутствие нахождения рядом с ними законных представителей осуществляется на основании документов, удостоверяющих личность этих несовершеннолетних, при условии предоставления нотариально заверенного согласия законных представителей.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какая погода в туре?

Климат в Карелии умеренно континентальный. Лето прохладное, но возможна продолжительная жара. Погода часто меняется, бывают грозы и затяжные дожди. Вода в реках и озерах прогревается в конце июня — июле до 18-20 градусов С. До середины лета держаться белые ночи.

Погода в Карелии изменчива, совершенно внезапно может усилиться ветер, а на озерах начаться шторм. Особенно это касается Онежского и Ладожского озер. В связи с этим возможны изменения в экскурсионных программах, связанных с передвижением по воде. При большой волне на Ладожском озере быстроходные суда по техническим причинам не выходят на маршрут, а заменяются тихоходными.

Как организовано питание на маршруте?

Питание на маршрутах организуется в кафе или ресторанах (комплексное), имеющих соответствующие сертификаты и лицензии. Иногда, исходя из условий маршрута, обед может быть сухим пайком.

Питание в групповом экскурсионном туре заказывается и оплачивается заранее, поэтому, если Вы отказываетесь от какой-либо услуги питания, компенсация в денежном эквиваленте не производится.

Обращаем Ваше внимание, что всё питание заказывается заранее, питание «шведский стол» — редкость для баз отдыха и отелей Карелии! Если в составе Вашей группы есть люди, которые по состоянию здоровья не могут употреблять в пищу определенные продукты, просим сообщать данную информацию при бронировании тура!

Как защититься от укуса клеща?

Важно также помнить, что период с начала мая до середины июня является особо опасным в связи с активностью энцефалитных клещей. Заранее подготовьтесь к поездке в Карелию в данный период – сделайте профилактическую прививку от клещевого энцефалита, возьмите с собой специальную мазь, а также одежду и головные уборы, максимально закрывающие все части тела.

Лучшая защита от клещей - это соблюдение техники безопасности:

  1. Не рекомендуется без особой надобности залезать в непроходимые чащи низкорослого кустарника.
  2. Перемещаясь по лесной дороге, не срывайте веток.
  3. Ноги должны быть полностью прикрыты (не рекомендуются шорты).
  4. Спортивные штаны, трико (желательно с гладкой поверхностью) должны быть заправлены в носки.
  5. Обязательно наличие головного убора (кепка, платок).
  6. Длинные волосы желательно спрятать под головной убор.
  7. После похода по лесу, необходимо проверить (стряхнуть) как верхнюю одежду, так и нижнее бельё.
  8. Осмотреть всё тело.
  9. Обязательно расчесать волосы мелкой расчёской. Если вы обнаружили ползущего клеща, его необходимо сжечь. Клещи очень живучи, раздавить его невозможно.

Если вы обнаружили клеща, который уже впился вам в кожу:

  1. Ни в коем случае не дёргайте его самостоятельно, т. к. вы можете оторвать тело от головы (голова может существовать без тела).
  2. Для удаления клеща, необходимо залить его камфорным или растительным маслом, через 10-15 минут аккуратно вытащить клеща пинцетом.
  3. Место укуса смазать зелёнкой или йодом.

Наиболее эффективную защиту дает вакцинация. При соблюдении схемы иммунизации заболевания людей крайне редки и, как правило, протекают в лёгкой форме. Сложность вакцинации против клещевого энцефалита заключается в длительности курса прививок, более подробно можно узнать в центре вакцинации в своем регионе.

Следует помнить, что все прививки необходимо закончить за 2 недели до начала сезона активности клещей, т. е. к концу марта.

Страховка от укуса клеща не включена в стоимость тура. Рекомендуем застраховать свое здоровье.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
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Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
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Здорово! Все ожидания оправданы.
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