Программа тура по дням
Начало сплава по реке Кереть
Путешествие начинается в п. Лоухи, куда вам нужно добраться самостоятельно в первый день программы. Рекомендуем приобретать билеты на поезд №016 с прибытием из Москвы.
После встречи на вокзале п. Лоухи вас ждет трансфер к месту начала сплава – оз. Варацкое (59 км, около 1,5 часа в дороге).
Завтрак в полевых условиях, подготовка снаряжения к выходу на реку. Перед стартом вы прослушаете инструктаж по технике безопасности и подберете экипировку: спасжилет, каску, весла. Общие и личные вещи будут упакованы в непромокаемые гермомешки.
Сплав на рафтах по реке Кереть: оз. Варацкое – пор. Карешка – пор. Краснобыстрый – пор. Масляный. В общей сложности 15 км пути.
В пути будет горячий обед или перекус.
Название Кереть происходит от саамского слова «гиера», что означает «вершина горы». Кереть относится к рекам горно-таёжного типа, она относительно многоводна и широка. Река представляет собой цепь озёр, соединённых между собой порожистыми участками.
Постановка лагеря, ужин и ночёвка в полевых условиях.
Продолжение сплава: пор. Павловский - пор. Колупаевский - пор. Кривой-3 - пор. Морской - о. Олений
После завтрака сплав по реке Кереть по маршруту: пор. Павловский (2 к. с.) – пор. Колупаевский (2-3 к. с.) – пор. Кривой-3 (3 к. с.) – пор. Морской (2 к. с.) – о. Олений, 29 км.
В пути перекус или полноценный обед на берегу.
Выход в Белое море. Северная природа очаровывает приливами и отливами, морским запахом, прибоем, ветрами и штилем, островами, каменными лбами, соленой водой.
Белое море – одно из самых маленьких морей. Оно, хоть его и называют единственным внутренним морем России, является заливом Северного Ледовитого океана. Архипелаг, раскинувшийся в Белом море, насчитывает более сотни островов разной площади.
Переход на один из островов в Белом море – о. Олений, где вы встанете на стоянку.
Ужин и ночевка в полевых условиях.
Дневка
Завтрак в лагере.
У вас будет свободное время: вы можете отправиться изучать остров пешком по суше или на катамаранах по воде.
Подводный мир Белого моря богат и своеобразен. Поверхность скал покрыта мягкими кораллами и актиниями, между камнями ползают морские звезды, офиуры, крабы и креветки.
Из рыб встречается зубатка, морской окунь, камбала, керчак, бельдюга, маслюк и рыба-пиногор. Чтобы подглядеть за жизнью под водой, даже необязательно иметь специальное снаряжение, так как вода здесь очень прозрачная – никто не скроется от нашего пытливого взгляда.
Обед в лагере.
А еще можно покупаться, позагорать, отправиться на поиски ягод, чтобы сварить компот, добавить в чай или просто перекусить во время прогулки.
Инструкторы затопят баню.
Ужин и ночевка в полевых условиях.
Национальный парк «Паанаярви»
Завтрак, сбор личных вещей и снаряжения. На катамаранах вы отправитесь до поселка Нижняя Пулонга (6 км, в пути около 2-х часов).
Трансфер в поселок Пяозерский (160 км, в пути около 3-х часов).
В пути для вас будет организован перекус.
Вы посетите визит-центр национального парка Паанаярви для регистрации и местный музей.
В национальном парке Паанаярви дикая природа представлена во всей своей красе: высокие горы, чистые реки и глубокие озёра, а также редкие виды животных и растений, занесенные в Красную книгу. Именно по этим причинам сам парк разделён на несколько зон: в две из них доступа нет, а вот третья – рекреационная – организована для туристов.
Однако здесь тоже существуют строгие правила, связанные с бытом, которые необходимо соблюдать. Всё это делается с целью защиты и сохранения краснокнижных растений и животных и природных ландшафтов.
Размещение в палаточном лагере на специально оборудованной стоянке на территории национального парка на берегу озера Паанаярви.
Ужин и ночевка в полевых условиях.
Озеро Паанаярви. Скала Рускеакаллио. Водопад Мянтюкоски
Вы позавтракаете в лагере и отправитесь на водную прогулку по озеру Паанаярви.
Озеро Паанаярви тектонического происхождения, оно является самым глубоким среди озёр России, Финляндии и Швеции. Наибольшая глубина – 128 метров. А его протяжённость составляет около 25 км, а ширина чуть меньше 1,5 км. Вода в нём кристально чистая.
Во время прогулки вы увидите места бывших финских поселений, а также насладитесь необыкновенной красотой этого места. Самое впечатляющее на маршруте – это отвесная 60-метровая скала Рускеакаллио («Коричневая скала»).
В конце маршрута вы причалите к берегу около устья реки Мянтюйоки. Здесь находится еще одна оборудованная стоянка, где вы отдохнете и перекусите.
Далее вы поднимитесь к водопаду Мянтюкоски. Высота водопада достигает почти 9 метров, вода падает пятью ступенями, – это очень впечатляет.
Возвращение к месту стоянки, сбор вещей, переезд на стоянку в урочище Вартиолампи.
Ужин и ночевка в полевых условиях.
Водопад Киваккакоски
После завтрака вы отправитесь налегке в пешую прогулку до водопада Киваккакоски (с финского «порог каменной бабы») по подготовленной тропе.
Маршрут простой, не требующих специальной физической активности. Весь маршрут занимает 3 часа (общий километраж 9 км).
Маршрут начинается в месте, где раньше была деревня Вартиолампи. От деревни осталось лишь открытое пространство и разного вида луговые травы, которые занесли сюда земледельцы.
В середине урочища Вартиолампи восстановили старый карельский дом, где можно посмотреть экспозицию карельского быта прошлого века.
Три рукава реки Оланга соединяются перед водопадом, и огромная масса воды, зажатая берегами, рушится вниз с двенадцати метров. Голос водопада Киваккакоски вы услышите задолго до того, как увидите.
К обеду вы вернетесь в лагерь. Свободное время.
Ужин и ночевка в полевых условиях.
Восхождение на гору Киваккатунтури. Завершение программы
Завтрак в лагере.
Далее вас ждёт восхождение на гору Киваккатунтури, или Кивакка(в переводе с саамского означает «каменная хранительница»).
Путь до горы – это 5 км по красивой тропе. Во время подъёма прослеживается смена растительности от тайги к берёзовому криволесью и горной тундре на вершине горы. Примерное время подъема – 2 ч.
Возвращение к стоянке, обед.
19:00 Трансфер в пос. Пяозерский, где у вас будет возможность купить продукты на обратную дорогу и сувенирами.
Трансфер в поселок Лоухи (110 км, в пути около 3 часов).
Отправление ночными поездами со станции Лоухи.
Обратные билеты нужно купить на поезд с отправлением со станции Лоухи на следующие календарные сутки после окончания тура, например поезд №015.
Проживание
Тур предусматривает размещение в трехместных туристических палатках. Каждому участнику выдается индивидуальный теплоизоляционный коврик.
Стоимость тура:
|Сплав на шестиместном и двухместном катамаране
|5 участников + инструктор
|69 900 руб. /чел.
Доплата за размещение в двухместной палатке — 1 500 руб. /тур. О необходимости двухместной палатки сообщайте при оформлении тура.
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортное обслуживание по программе
- Питание, указанное в программе
- Работа инструкторов
- Прокат снаряжения для сплава: катамараны, весла, каски, спасжилеты, герметичные упаковки, мотор, ГСМ
- Прокат снаряжения для лагеря: костровое снаряжение, палатки (трёхместные), теплоизоляционные коврики
- Экскурсионное обслуживание в национальном парке «Паанаярви»
Что не входит в цену
- Ж/д билеты до ст. Лоухи и обратно
- Спальный мешок (температура комфорт +6°, экстрим 0°) - 700 руб. /тур (оплачивается при бронировании тура)
- Страхование медицинских и иных непредвиденных расходов - от 100 руб. /чел. /сутки
- Неопреновый костюм - 3 300 руб. /тур (по желанию)
- Аренда двухместной палатки - 1 500 руб. /тур (по желанию)
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
1. Рюкзак без станка или дорожная сумка.
2. Спальный мешок (если нет личного, можно взять его в фирме в аренду, оплата при бронировании путевки).
3. Комплект одежды для переодевания после сплава:
- комплект сухой удобной верхней одежды;
- сухая удобная обувь и носки;
- шапочка/бандана/бафф;
- комплект запасного нижнего белья.
4. Одежда для ночлега в палатке:
- теплая свободная одежда (если есть, термобелье);
- теплые носки (можно шерстяные) и тонкая шапочка (ночи бывают прохладными);
- на вечер флисовая кофта/толстовка/куртка.
5. Для похода в туристскую баню:
- индивидуальное полотенце;
- купальник (в баню мальчики/девочки идут все вместе, группы по 8–10 человек);
- сланцы/сандали спортивные.
6. Удобная обувь без каблуков, 3 пары:
- одна для сплава по реке;
- вторая для лагеря (можно взять резиновые сапоги, если по прогнозу дождь);
- третья — «городская».
7. Личные вещи:
- репелленты (комары, мошка);
- фонарик с комплектом запасных батареек;
- солнцезащитные очки и крем от загара и после загара, если по прогнозу солнечно;
- средства личной гигиены (в том числе туалетную бумагу);
- индивидуальная аптечка;
- небольшой полиуретановый коврик для сидения;
- портативное зарядное устройство;
- личная посуда (кружку, глубокую миску, ложку).
8. Документы — паспорт, страховой медицинский полис (можно ксерокопию) в герметичной упаковке.
9. Деньги — рекомендуем всегда иметь при себе небольшую сумму наличных, чтобы при желании можно было быстро купить необходимые вещи на остановках по маршруту.
10. Можно взять фотоаппарат, на рафтах будут герметичные упаковки, в которые его можно будет спрятать в момент прохождения порога.
Необходим ли неопреновый костюм?
Неопреновый костюм желателен в месяцы, когда вода достаточно холодная, традиционно май-июнь, но зависит от погодных условий года. Возможна аренда.
Можно ли где-то оставить лишние вещи?
Компания не принимает ваши личные вещи на хранение во время активных туров. Во время сплавов мы предоставляем герметичные упаковки объемом 80 л, в них можно компактно разместить все необходимое.
Убедительная просьба не брать с собой вещи сверх нормы, так как это приводит к перегрузу и нарушает нормы и технику безопасности.
Как обеспечивается безопасность на маршруте?
В зависимости от уровня воды опасность порогов меняется. Инструктор имеет право принимать решение об обносе опасных участков и не пускать в порог неподготовленных или нетрезвых участников.
На воде участники всегда находятся в спасжилетах, а при прохождении опасных порогов — в касках.
Руководство группой осуществляет инструктор. Туристы обязаны выполнять распоряжения инструктора.
При любом недомогании, дискомфорте или другой возможной проблеме незамедлительно обращайтесь к инструктору.
Каковы требования к физической подготовке участников тура?
Тур рассчитан на обычных городских людей, готовых к походным условиям.
Навык плавания не обязателен для участников водных походов, но желателен. На каждом участнике будет надет спасательный жилет, инструктор подробно расскажет перед выходом на маршрут, как вести себя при попадании в воду.
Если Вы не умеете плавать, но отправиться в водный поход очень хочется, рекомендуем выбирать сплав на рафтах по реке Шуя, т. к. это один из самых спокойных маршрутов, идеально подходящий для новичков.
Какое предоставляется снаряжение для сплава?
Катамараны — специальные, беспалубные надувные суда для сплава по бурной воде. Посадка коленная.
Весла, спасжилеты, спасконцы, каски — проверенное, удобное в использовании снаряжение.
Какое предоставляется снаряжение для лагеря?
Палатки — трехместные. Заселение в палатки — по 3 человека. Каждому участнику выдаётся индивидуальный теплоизоляционный коврик.
Посуда — личную посуду нужно иметь каждому. Предоставляются котлы, подносы и другая утварь для приготовления пищи.
О наличии своего снаряжения, которое вы планируете взять на тур, а также о необходимости 2-местной палатки просьба сообщать при оформлении тура.
Можно ли где-то подзарядить телефон на протяжении тура?
На турах с размещением в палатках нет источников электричества, поэтому, если Вам необходимо постоянно пользоваться телефоном, рекомендуем брать запасной аккумулятор или портативное зарядное устройство. Аналогично с фотоаппаратами, фонариками и любой иной техникой.
Каковы правила поведения на воде?
Несоблюдение правил техники безопасности (личной безопасности) при нахождении на воде вызывает повышенные риски для жизни и здоровья. Поэтому соблюдайте данную инструкцию.
Перед выходом на воду:
- прослушайте инструктаж по технике безопасности от инструктора, распишитесь в его получении;
- подберите по размеру спасательный жилет и каску, подгоните все застежки;
- займите место в судне так, чтобы это было удобно и безопасно.
Общие правила на воде:
- не курите в судне;
- не распивайте спиртные напитки на воде;
- всегда собирайте свободные веревки;
- следите за герметичностью упаковки вещей, и их надежном закреплении на судне;
- тщательно упаковывайте колюще-режущие предметы;
- не перемещайтесь по судну без предупреждения инструктора;
- всегда зачаливайте (привязывайте) судно при выходе на берег;
- закрепляйте весла, каски, спасжилеты при выходе на берег;
- на берег сходите осторожно, избегая падения в воду, а также на берегу на мокрых камнях, при необходимости просите о помощи инструктора или других участников группы;
- запрещается купаться и нырять с судна;
- соблюдайте интервал и очередность движения судов, установленные инструктором;
- можно расстегивать и снимать спасжилет и каску только с разрешения инструктора;
- выполняйте команды и распоряжения инструктора;
- не превышать нормативное количество человек в судне;
- при нахождении на воде в солнечную погоду используйте солнцезащитные очки, крем от загара и прикрывайте открытые участки тела и голову;
- не находитесь на воде во время грозы.
При прохождении порогов:
- каждый может отказаться от прохождения порога;
- перед порогом проверьте надежность закрепления вещей, собранность веревок, степень накачки судна, если что-то не так сообщите инструктору;
- обязательно застегните спасжилет и каску;
- проверьте соответствие своей одежды рекомендациям (неопрен, закрытые локти и колени, обувь, закрепленная на ноге);
- закрепите ноги так, чтобы Вы надежно держались, но могли легко освободиться при перевороте судна;
- не привязывайте себя к судну, не привязывайте к себе весло и т. п.;
- выполняйте команды инструктора, при этом не совершая самовольных действий;
- не перемещайтесь по судну;
- не отталкивайтесь веслом от камней без команды инструктора;
- не выскакивайте на камни, и в воду без команды инструктора.
При попадании в воду: Перед сложными порогами еще раз подробно расспросите инструктора о Ваших действиях. Если есть возможность, заранее потренируйтесь вылезать на судно с воды самостоятельно, поплавайте в спасжилете и т. п.
- оцените обстановку, не поддавайтесь панике (помните, что Вы находитесь в спасательном жилете);
- если Ваше или страховочное судно рядом — подплывите к нему так, чтобы Вы оказались выше по течению, возьмитесь за обвязку (леер);
- если судно далеко, но Вам метнули спасконец — возьмите спасконец и крепко удерживайте, не закрепляя его на себе и не наматывая на руку;
- если Вы плывете по струе, и порог не заканчивается — развернитесь на спину, ногами вниз по течению, немного согнув их в коленях, и плывите, управляя веслом;
- если Вас не отпускает «бочка» — задержите дыхание и пытайтесь поднырнуть вниз, где есть струя;
- не отпускайте весло, оно пригодится для управления на струе, для выхода на берег;
- не пытайтесь вставать на дно на сильной струе, избегайте заклинивания ног в камнях;
- если Вы ловите спасконец, избегайте его наматывания вокруг Вашего тела, шеи и т. п.
Как я могу подготовиться к туру?
Туры активного отдыха связаны с физической нагрузкой и воздействием неблагоприятных климатических факторов. Поэтому для безопасного прохождения маршрута рекомендуем:
- оценить свои физические возможности при выборе тура;
- пройти медицинское обследование, выполнить рекомендации врачей;
- взять с собой личное снаряжение в соответствии с рекомендациями турфирмы;
- взять с собой личную аптечку;
- пройти профилактику клещевого энцефалита.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Входят ли билеты на поезд в стоимость тура?
Ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Можно ли будет порыбачить?
Рыбалка на реке Кереть официально запрещена.
Возможны ли изменения в программе?
Нитка маршрута может быть изменена в зависимости от погодных условий и уровня подготовки группы.
Будет ли мобильная связь на маршруте?
Мобильная связь есть на протяжении всего маршрута, но местами может ненадолго пропадать. Лучше сигнал у операторов «Мегафон» и «МТС». Просьба предупредить родных.