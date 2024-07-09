К Кристина Прогулка по душевному Плесу Анна очень хороший экскурсовод. Ещё до экскурсии Анна дала много полезных рекомендаций по питанию в Плесе и музеям. Сама экскурсия очень понравилась! Интересно, в хорошем темпе. Доступным, живым языком даёт материал. Анна приятна как человек, с ней очень комфортно.

Н Надежда Прогулка по душевному Плесу Очень интересная и познавательная экскурсия!!

Н Наталья Прогулка по душевному Плесу Спасибо большое за душевную экскурсию. Было очень интересно.

Е Елена Плёс: очарованье русского пейзажа Покупала экскурсию для родителей. Организованность, внимание к деталям меня впечатлили еще до покупки. Всегда на связи, подсказали и помогли с транспортом, да и просто приятные люди. Родители рассказали, что было очень интересно. Экскурсия порадовала. Спасибо большое

А Алексей Плёс: очарованье русского пейзажа Спасибо Анне, выше всяких похвал. Очень интересно было слушать, грамотная речь и знание предмета. Еще раз спасибо))