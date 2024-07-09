1 чел.
По популярности
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Плёс: очарованье русского пейзажа
Любите долгие прогулки и хотите узнать больше о Плёсе? Приглашаем на душевный отдых и увлекательное путешествие с опытным гидом
15 июля в 08:00
16 июля в 08:30
8 000₽ за всё до 4 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Прогулка по душевному Плесу: Соборная гора, Левитан и Волга
Плес - эталонные пейзажи русской глубинки с купеческими домами и волжскими панорамами. Узнайте о знаменитых дачниках и арт-объектах города
Начало: В исторической части Плеса
16 июля в 09:00
17 июля в 09:00
7 400₽ за всё до 5 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Плёс - город, где заблудилось время
Погулять по идиллическому провинциальному городу и прикоснуться к его истории
18 июля в 16:00
20 июля в 08:00
5 300₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ККристина9 июля 2024Анна очень хороший экскурсовод. Ещё до экскурсии Анна дала много полезных рекомендаций по питанию в Плесе и музеям. Сама экскурсия очень понравилась! Интересно, в хорошем темпе. Доступным, живым языком даёт материал. Анна приятна как человек, с ней очень комфортно.
- ННадежда3 июля 2024Очень интересная и познавательная экскурсия!!
- ННаталья2 июля 2024Спасибо большое за душевную экскурсию. Было очень интересно.
- ЕЕлена9 июня 2024Покупала экскурсию для родителей. Организованность, внимание к деталям меня впечатлили еще до покупки. Всегда на связи, подсказали и помогли с транспортом, да и просто приятные люди. Родители рассказали, что было очень интересно. Экскурсия порадовала. Спасибо большое
- ААлексей19 мая 2024Спасибо Анне, выше всяких похвал. Очень интересно было слушать, грамотная речь и знание предмета. Еще раз спасибо))
- ППавел17 мая 2024Замечательная и интересная экскурсия. Гид Анна великолепно и увлекательно подаёт материал, а самое главное, всей душой любит свой родной край. Крайне рекомендую 👍
Ответы на вопросы от путешественников по Плёсу в категории «Церковь Воскресения Христова»
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