Церковь Воскресения Христова – экскурсии в Плёсе

Найдено 3 экскурсии в категории «Церковь Воскресения Христова» в Плёсе, цены от 5 300 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Плёс: очарованье русского пейзажа
Пешая
123 отзыва
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Плёс: очарованье русского пейзажа
Любите долгие прогулки и хотите узнать больше о Плёсе? Приглашаем на душевный отдых и увлекательное путешествие с опытным гидом
15 июля в 08:00
16 июля в 08:30
8 000 за всё до 4 чел.
Прогулка по душевному Плесу
Пешая
92 отзыва
2.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Прогулка по душевному Плесу: Соборная гора, Левитан и Волга
Плес - эталонные пейзажи русской глубинки с купеческими домами и волжскими панорамами. Узнайте о знаменитых дачниках и арт-объектах города
Начало: В исторической части Плеса
16 июля в 09:00
17 июля в 09:00
7 400 за всё до 5 чел.
Плёс - город, где заблудилось время
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Плёс - город, где заблудилось время
Погулять по идиллическому провинциальному городу и прикоснуться к его истории
18 июля в 16:00
20 июля в 08:00
5 300 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • К
    Кристина
    9 июля 2024
    Прогулка по душевному Плесу
    Анна очень хороший экскурсовод. Ещё до экскурсии Анна дала много полезных рекомендаций по питанию в Плесе и музеям. Сама экскурсия очень понравилась! Интересно, в хорошем темпе. Доступным, живым языком даёт материал. Анна приятна как человек, с ней очень комфортно.
  • Н
    Надежда
    3 июля 2024
    Прогулка по душевному Плесу
    Очень интересная и познавательная экскурсия!!
  • Н
    Наталья
    2 июля 2024
    Прогулка по душевному Плесу
    Спасибо большое за душевную экскурсию. Было очень интересно.
    Спасибо большое за душевную экскурсию. Было очень интересноСпасибо большое за душевную экскурсию. Было очень интересноСпасибо большое за душевную экскурсию. Было очень интересно
  • Е
    Елена
    9 июня 2024
    Плёс: очарованье русского пейзажа
    Покупала экскурсию для родителей. Организованность, внимание к деталям меня впечатлили еще до покупки. Всегда на связи, подсказали и помогли с транспортом, да и просто приятные люди. Родители рассказали, что было очень интересно. Экскурсия порадовала. Спасибо большое
  • А
    Алексей
    19 мая 2024
    Плёс: очарованье русского пейзажа
    Спасибо Анне, выше всяких похвал. Очень интересно было слушать, грамотная речь и знание предмета. Еще раз спасибо))
  • П
    Павел
    17 мая 2024
    Плёс: очарованье русского пейзажа
    Замечательная и интересная экскурсия. Гид Анна великолепно и увлекательно подаёт материал, а самое главное, всей душой любит свой родной край. Крайне рекомендую 👍
    Замечательная и интересная экскурсия. Гид Анна великолепно и увлекательно подаёт материал, а самое главное, всей душой любит свой родной край

Ответы на вопросы от путешественников по Плёсу в категории «Церковь Воскресения Христова»

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В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Плёс: очарованье русского пейзажа
  2. Прогулка по душевному Плесу
  3. Плёс - город, где заблудилось время
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9 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Самое главное
  2. Соборная гора
  3. Набережная
  4. Торговые Ряды
  5. Гора Левитана
  6. Воскресенская церковь
  7. Успенский Собор
  8. Церковь Воскресения Христова
  9. Церковь святой Варвары
Сколько стоит экскурсия по Плёсу в июле 2024
Сейчас в Плёсе в категории "Церковь Воскресения Христова" можно забронировать 3 экскурсии от 5 300 до 8 000. Туристы уже оставили гидам 215 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
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