Индивидуальная
до 10 чел.
Заповедный Плёс как на ладони: индивидуальная экскурсия
Погуляйте по Соборной горе в Плёсе, насладитесь панорамами Волги и узнайте о многовековой истории городка
Начало: У Троицкого храма
Завтра в 08:00
5 июн в 08:30
5800 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Волга-матушка - синеокая Россия: индивидуальная экскурсия по Плёсу
Выберите маршрут и отправляйтесь в путешествие по Плёсу. Узнайте о купечестве, народных промыслах и знаменитых жителях города. Погрузитесь в атмосферу XIX века
Начало: В центре плёсской набережной, у памятного знака Ф....
Завтра в 08:30
5 июн в 08:00
4500 ₽ за всё до 10 чел.
Мини-группа
до 1 чел.
Плёс: пешая экскурсия с видами на Волгу и историей города
Обзорная групповая экскурсия по Плёсу пешего формата - отличный вариант знакомства с городом, его историей и достопримечательностями
Начало: Ул. Горная Слобода, 33
Расписание: В мае экскурсия проводится по субботам в 12.00. С июня по сентябрь в субботу в 11.00 и 14.00
7 июн в 11:00
14 июн в 11:00
950 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ннаталья20 мая 2025В Плесе- пятый раз Эта экскурсия самая интересная И экскурсовод тоже!!! Рекомендую однозначно Договорились о утреннем времени Весь Плес был Наш!!!!
- ССветлана12 мая 2025Спасибо большое за отличную экскурсию! Очень ненавязчиво, с любовью к городу, с интересными фактами. Тот случай, когда можно еще экскурсию у того же человека:)
- ЕЕлена8 мая 2025Огромное спасибо Андрею за экскурсию!!) Содержание, приятное общение, комфортный маршрут, артистизм ведущего - всё было на высоте!)
- ИИрина3 марта 2025Не снижаю оценку, так люди стараются. Материал был тщательно подготовлен- большое количество фото репродукций картин Левитана. Но лично нам не понравилась,
- ВВера28 февраля 2025Андрей провёл для нас замечательную экскурсию. Рассказывал очень увлечённо и со знанием дела. Рассказ о Плёсе сопровождался дополнительными экскурсами в
- ЭЭльмира17 февраля 2025Экскурсовод Андрей Владимирович потрясающий, великолепный! Интересный рассказчик! Очень рекомендую!
- ДДмитрий3 сентября 2024Плёс - променад с видом на ВолгуСбалансированная содержательная экскурсия, Приятный экскурсовод Дария. Рекомендую.
- ТТуркин1 сентября 2024Плёс - променад с видом на ВолгуВсё прошло замечательно. Много чего увидели, интересная и познавательная экскурсия
Ответы на вопросы от путешественников по Плёсу в категории «Церковь святой Варвары»
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