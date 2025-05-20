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тк основной блок экскурсии был отдан под описание проходившего ранее концерна им. Шаляпина на Соборной горе, демонстрация песен с упоминаем города, организационные моменты концерта и т. д. Толком про историю возникновения города, каких то исторических фактов, выдающихся людях или исторических событий озвучено, к сожалению, не было. Пришлось повторно идти на экскурсию. Исчерпывающая информация- творчество Левитана, творчество Шаляпина, Александры Пахмутовой, Людмилы Зыкиной и т. д. Но логичнее сменить название экскурсии- музыкальная экскурсия или как-то более подходяще под формат. И очень важное замечание экскурсоводу о личных границах. Не все женщины любят постоянные объятия и прикосновения от посторонних мужчин! Приходилось постоянно отходить подальше. Это недопустимо!