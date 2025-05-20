Церковь святой Варвары – экскурсии в Плёсе

Найдено 3 экскурсии в категории «Церковь святой Варвары» в Плёсе, цены от 950 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2025 году
Заповедный Плёс как на ладони
Пешая
1.5 часа
179 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Заповедный Плёс как на ладони: индивидуальная экскурсия
Погуляйте по Соборной горе в Плёсе, насладитесь панорамами Волги и узнайте о многовековой истории городка
Начало: У Троицкого храма
Завтра в 08:00
5 июн в 08:30
5800 ₽ за всё до 10 чел.
Волга-матушка - синеокая Россия
Пешая
1 час
76 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Волга-матушка - синеокая Россия: индивидуальная экскурсия по Плёсу
Выберите маршрут и отправляйтесь в путешествие по Плёсу. Узнайте о купечестве, народных промыслах и знаменитых жителях города. Погрузитесь в атмосферу XIX века
Начало: В центре плёсской набережной, у памятного знака Ф....
Завтра в 08:30
5 июн в 08:00
4500 ₽ за всё до 10 чел.
Плёс - променад с видом на Волгу
Пешая
2 часа
20 отзывов
Мини-группа
до 1 чел.
Плёс: пешая экскурсия с видами на Волгу и историей города
Обзорная групповая экскурсия по Плёсу пешего формата - отличный вариант знакомства с городом, его историей и достопримечательностями
Начало: Ул. Горная Слобода, 33
Расписание: В мае экскурсия проводится по субботам в 12.00. С июня по сентябрь в субботу в 11.00 и 14.00
7 июн в 11:00
14 июн в 11:00
950 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • н
    наталья
    20 мая 2025
    Волга-матушка - синеокая Россия
    В Плесе- пятый раз Эта экскурсия самая интересная И экскурсовод тоже!!! Рекомендую однозначно Договорились о утреннем времени Весь Плес был Наш!!!!
    В Плесе- пятый разВ Плесе- пятый разВ Плесе- пятый раз
  • С
    Светлана
    12 мая 2025
    Заповедный Плёс как на ладони
    Спасибо большое за отличную экскурсию! Очень ненавязчиво, с любовью к городу, с интересными фактами. Тот случай, когда можно еще экскурсию у того же человека:)
  • Е
    Елена
    8 мая 2025
    Заповедный Плёс как на ладони
    Огромное спасибо Андрею за экскурсию!!) Содержание, приятное общение, комфортный маршрут, артистизм ведущего - всё было на высоте!)
  • И
    Ирина
    3 марта 2025
    Волга-матушка - синеокая Россия
    Не снижаю оценку, так люди стараются. Материал был тщательно подготовлен- большое количество фото репродукций картин Левитана. Но лично нам не понравилась,
    читать дальше

    тк основной блок экскурсии был отдан под описание проходившего ранее концерна им. Шаляпина на Соборной горе, демонстрация песен с упоминаем города, организационные моменты концерта и т. д. Толком про историю возникновения города, каких то исторических фактов, выдающихся людях или исторических событий озвучено, к сожалению, не было. Пришлось повторно идти на экскурсию. Исчерпывающая информация- творчество Левитана, творчество Шаляпина, Александры Пахмутовой, Людмилы Зыкиной и т. д. Но логичнее сменить название экскурсии- музыкальная экскурсия или как-то более подходяще под формат. И очень важное замечание экскурсоводу о личных границах. Не все женщины любят постоянные объятия и прикосновения от посторонних мужчин! Приходилось постоянно отходить подальше. Это недопустимо!

  • В
    Вера
    28 февраля 2025
    Заповедный Плёс как на ладони
    Андрей провёл для нас замечательную экскурсию. Рассказывал очень увлечённо и со знанием дела. Рассказ о Плёсе сопровождался дополнительными экскурсами в
    читать дальше

    смежные темы. С удивлением узнали, что многие эпизоды фильма "Жестокий романс" снимали как раз в Плёсе. А как Андрей нам описал концерт над Волгой 2023 года, ну просто прямой эфир! После экскурсии он прислал множество дополнительного материала в мессенджере. Спасибо огромное Андрею!

    Андрей провёл для нас замечательную экскурсию. Рассказывал очень увлечённо и со знанием дела. Рассказ о ПлёсеАндрей провёл для нас замечательную экскурсию. Рассказывал очень увлечённо и со знанием дела. Рассказ о ПлёсеАндрей провёл для нас замечательную экскурсию. Рассказывал очень увлечённо и со знанием дела. Рассказ о ПлёсеАндрей провёл для нас замечательную экскурсию. Рассказывал очень увлечённо и со знанием дела. Рассказ о ПлёсеАндрей провёл для нас замечательную экскурсию. Рассказывал очень увлечённо и со знанием дела. Рассказ о ПлёсеАндрей провёл для нас замечательную экскурсию. Рассказывал очень увлечённо и со знанием дела. Рассказ о ПлёсеАндрей провёл для нас замечательную экскурсию. Рассказывал очень увлечённо и со знанием дела. Рассказ о ПлёсеАндрей провёл для нас замечательную экскурсию. Рассказывал очень увлечённо и со знанием дела. Рассказ о ПлёсеАндрей провёл для нас замечательную экскурсию. Рассказывал очень увлечённо и со знанием дела. Рассказ о Плёсе
  • Э
    Эльмира
    17 февраля 2025
    Волга-матушка - синеокая Россия
    Экскурсовод Андрей Владимирович потрясающий, великолепный! Интересный рассказчик! Очень рекомендую!
  • Д
    Дмитрий
    3 сентября 2024
    Плёс - променад с видом на Волгу
    Сбалансированная содержательная экскурсия, Приятный экскурсовод Дария. Рекомендую.
  • Т
    Туркин
    1 сентября 2024
    Плёс - променад с видом на Волгу
    Всё прошло замечательно. Много чего увидели, интересная и познавательная экскурсия

Ответы на вопросы от путешественников по Плёсу в категории «Церковь святой Варвары»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Плёсе
В июне 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Заповедный Плёс как на ладони
  2. Волга-матушка - синеокая Россия
  3. Плёс - променад с видом на Волгу
Какие места ещё посмотреть в Плёсе
9 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Соборная гора
  2. Самое главное
  3. Набережная
  4. Успенский Собор
  5. Гора Левитана
  6. Воскресенская церковь
  7. Торговые Ряды
  8. Церковь Воскресения Христова
  9. Церковь святой Варвары
Сколько стоит экскурсия по Плёсу в июне 2025
Сейчас в Плёсе в категории "Церковь святой Варвары" можно забронировать 3 экскурсии от 950 до 5800. Туристы уже оставили гидам 275 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Забронируйте экскурсию в Плёсе на 2025 год по теме «Церковь святой Варвары», 275 ⭐ отзывов, цены от 950₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август