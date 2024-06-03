Е Елена Чарующий Плёс Благодарим Андрея за очень интересную экскурсию, множество информации, погружение в историю, архитектуру и искусство, а также живописные виды Плеса и Волги в прекрасный солнечный день! Были действительно очарованы! Рекомендуем! 👍и сами обязательно вернемся)🫶

О Олеся Волга-матушка - синеокая Россия Супер экскурсия. То, что нужно для экспресс погружения в атмосферу плеса! Спасибо Андрею

Е Елена Заповедный Плёс как на ладони Добрый день, очень приятная получилась прогулка, однозначно рекомендуем к посещению г. Плес. Отдельная благодарность экскурсоводу Андрею, очень познавательная, интересная и трогательная до слез экскурсия у нас получилась. Андрей, большое спасибо от группы из Н. Новгорода.

Н Наталья Волга-матушка - синеокая Россия Очень понравилась экскурсия, подача материала и просто общение с компетентным и увлеченным человеком.

И Ирина Заповедный Плёс как на ладони Экскурсия очень понравилась. Нас была небольшая команда, все остались довольны. Андрей встретил нас, рассказал все тонкости посещения города Плес. Экскурсия прошла в легком и непринужденном формате. Рекомендуем данную экскурсию. Спасибо Андрею!

О Оксана Волга-матушка - синеокая Россия Экскурсия очень понравилась! Было познавательно, весело и душевно❤️

A Aleksandra Чарующий Плёс Потрясающе интересная экскурсия! Как здорово, что помимо профессионального рассказа мы увидели интересного человека, местного жителя, не понаслышке знающего все об этих местах. Рекомендую!

А Анастасия Чарующий Плёс Андрей, добрый день! Хотели поблагодарить Вас за то, что нашим гидом была Галина Александровна! Очень интересный рассказ, слушали, боясь прервать, нам безумно понравилось!

Н Наталья Левитановский Плёс Экскурсия Ооочень понравилась! Андрей - великолепный экскурсовод, материал был подан интересно! Рекомендую к посещению! После экскурсии Андрей прислал нам еще материал: видео и публикации о Плесе для самостоятельного просмотра, за что ему огромное спасибо!