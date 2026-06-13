«Он сразу нас обворожил», — так отзывались знаменитости о Плёсе. На групповой экскурсии вы пройдёте по местам, где любили бывать Левитан, Репин и Саврасов. Подниметесь на вершину Соборной горы и представите, как рождались известные картины. Удивительная природа, тишина и уютные домики в три окна — в Плёсе есть всё, чтобы отдохнуть душой и зарядиться творческой энергией.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Малый город с большой историей

Плёс — это не только знаменитые «левитановские» пейзажи. В городе можно отыскать музеи и старинные церкви, необычные архитектурные детали и памятники. На групповой прогулке по историческому центру вас ждут рассказы о важнейших вехах истории города. О возникновении Плёса, его культурном и экономическом развитии. О прошлом и настоящем родины русского пейзажа.

Приятно познакомиться!

Мы совершим увлекательный променад по старинным улочкам, знаменитой парадной набережной, заботливо отреставрированной, и Соборной горе. Во время прогулки вы:

— увидите самую старую улицу и самую высокую церковь города;

— узнаете, почему Плёс называют «Волжской Швейцарией»;

— услышите о том, как связаны с городом князь Василий I, Афанасий Никитин, Исаак Левитан и Фёдор Шаляпин;

— подниметесь на гору Левитана, где художник писал этюды к своим картинам;

— сможете попробовать рыбный угол — гастрономическую гордость Плёса.

Организационные детали