Живописный Плёс: групповой променад с видом на Волгу
Насладиться умиротворяющими видами «русской северной Швейцарии»
«Он сразу нас обворожил», — так отзывались знаменитости о Плёсе. На групповой экскурсии вы пройдёте по местам, где любили бывать Левитан, Репин и Саврасов. Подниметесь на вершину Соборной горы и представите, как рождались известные картины.
Удивительная природа, тишина и уютные домики в три окна — в Плёсе есть всё, чтобы отдохнуть душой и зарядиться творческой энергией.
Плёс — это не только знаменитые «левитановские» пейзажи. В городе можно отыскать музеи и старинные церкви, необычные архитектурные детали и памятники. На групповой прогулке по историческому центру вас ждут рассказы о важнейших вехах истории города. О возникновении Плёса, его культурном и экономическом развитии. О прошлом и настоящем родины русского пейзажа.
Приятно познакомиться!
Мы совершим увлекательный променад по старинным улочкам, знаменитой парадной набережной, заботливо отреставрированной, и Соборной горе. Во время прогулки вы: — увидите самую старую улицу и самую высокую церковь города; — узнаете, почему Плёс называют «Волжской Швейцарией»; — услышите о том, как связаны с городом князь Василий I, Афанасий Никитин, Исаак Левитан и Фёдор Шаляпин; — подниметесь на гору Левитана, где художник писал этюды к своим картинам; — сможете попробовать рыбный угол — гастрономическую гордость Плёса.
Организационные детали
Оплата экскурсии — на месте наличными. По возможности, подготовьте сумму без сдачи
Это пешеходная экскурсия без дополнительных расходов
Все объекты мы будем осматривать снаружи
Прогулка проходит в любую погоду и строго по расписанию. Опоздавшие могут не успеть присоединиться к группе
По маршруту предполагаются спуски и подъёмы. Просим участников экскурсии заранее позаботиться об удобной обуви и одежде по погоде
При необходимости рекомендуем взять с собой зонты или дождевики
С вами буду я или один из гидов нашей команды
в субботу в 11:00 и 14:00, в воскресенье в 11:00
Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Ул. Горная Слобода, 33 у автостанции Плёс
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 11:00 и 14:00, в воскресенье в 11:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — Организатор в Плёсе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 18676 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Я живу в Костроме с рождения и очень люблю родной город. Работаю в команде гидов-единомышленников, с большим удовольствием «оживим» прошлое города и покажем настоящее каждому, кто искренне этого желает. А также поделимся своими знаниями и хорошим настроением.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 115 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Лилия
Дата посещения: 12 июн 2026
Великолепная экскурсия и замечательный экскурсовод. Было прекрасно все - и грамотно подобранный маршрут, и интересный рассказ без перегруза деталями, бережное отношение ко всем гостям!
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Дарья
Экскурсия по Пле́су оказалась настоящим открытием благодаря замечательной работе нашего гидá, Анастасии. Она провела нас по всем знаковым местам города, рассказывая увлекательные истории и интересные факты больше двух часов подряд. читать дальшеуменьшить
Анастасия продемонстрировала глубокое знание истории и культуры региона, поддерживая живой и динамичный темп повествования. Особо хочется отметить удобство организации экскурсии: использование наушников позволило нам свободно перемещаться по маршруту, сохраняя комфортное расстояние от группы. Наши дети восьми и десяти лет тоже проявили большой интерес к рассказам Анастасии. Они внимательно слушали и задавали вопросы, демонстрируя искреннюю увлеченность. Мы выражаем огромную благодарность Анастасии за прекрасно проведённое время и незабываемые впечатления. Эта экскурсия помогла нам влюбиться в город, и мы непременно вернёмся сюда снова!
+2
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Валерия
Отличная содержательная экскурсия, все организовано, надевайте удобную обувь, много ходить … приезжайте заранее, ближайшая парковка в 10 минутах ходьбы от места встречи. Плёс великолепен ❤️
+5
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Оксана
Экскурсия прошла прекрасно. Гид Анастасия интересно преподала материал, ответила на все вопросы, грамотно составила маршрут, учитывая его сложность и разную физическую подготовку группы. Мы остались довольны!
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Юлия
Прекрасная экскурсия, прекрасный экскурсовод Мария, все понравилось даже ребенку 5 лет. Рекомендую!!!
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Жданова
Очень понравилась экскурсия, было очень интересно. Рекомендую
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