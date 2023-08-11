Живописный Плёс: групповой променад с видом на Волгу
Насладиться умиротворяющими видами «русской северной Швейцарии»
4.5
4 отзыва
Описание
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О гиде
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Ответы на вопросы
«Он сразу нас обворожил», — так отзывались знаменитости о Плёсе. На групповой экскурсии вы пройдёте по местам, где любили бывать Левитан, Репин и Саврасов. Подниметесь на вершину Соборной горы и представите, как рождались известные картины.
Удивительная природа, тишина и уютные домики в три окна — в Плёсе есть всё, чтобы отдохнуть душой и зарядиться творческой энергией.
Ближайшие даты:
19 авг
26 авг
27 авг
2 сен
3 сен
9 сен
10 сен
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Малый город с большой историей
Плёс — это не только знаменитые «левитановские» пейзажи. В городе можно отыскать музеи и старинные церкви, необычные архитектурные детали и памятники. На групповой прогулке по историческому центру вас ждут рассказы о важнейших вехах истории города. О возникновении Плёса, его культурном и экономическом развитии. О прошлом и настоящем родины русского пейзажа.
Приятно познакомиться!
Мы совершим увлекательный променад по старинным улочкам, знаменитой парадной набережной, заботливо отреставрированной, и Соборной горе. Во время прогулки вы: — увидите самую старую улицу и самую высокую церковь города; — узнаете, почему Плёс называют «Волжской Швейцарией»; — услышите о том, как связаны с городом князь Василий I, Афанасий Никитин, Исаак Левитан и Фёдор Шаляпин; — подниметесь на гору Левитана, где художник писал этюды к своим картинам; — сможете попробовать рыбный угол — гастрономическую гордость Плёса.
Организационные детали
Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды
Это пешеходная экскурсия без дополнительных расходов
Все объекты мы будем осматривать снаружи.
в субботу в 15:00, в воскресенье в 12:00
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
на улице Горная Слобода
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 15:00, в воскресенье в 12:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваша команда гидов в Плёсе
Провели экскурсии для 6163 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Я живу в Костроме с рождения и очень люблю родной город. Работаю в команде гидов-единомышленников, с большим удовольствием «оживим» прошлое города и покажем настоящее каждому, кто искренне этого желает. А также поделимся своими знаниями и хорошим настроением.
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Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Анна
11 авг 2023
Экскурсия была на троечку, вела Анна. Про такое место можно рассказать намного увлекательнее. Не хватило логики, было просто перечисление фактов, не связанных друг с другом. Возможно мы просто избалованны другим уровнем. Экскурсовод не очень опытная, молоденькая совсем. И ещё удивило, что в конце Экскурсии она забрала ОДНОРАЗОВЫЕ наушники. Неужели сэкономит и отдаст и Новым туристам???? Прямо фу.
И
Ирина
31 июля 2023
Экскурсия понравилась. Но учитывайте, что длилась она не 1,5 часа, а 2 часа с хвостиком. Кассы музеев работают до 17.30. Мы запланировали после посмотреть музей Левитана и вынуждены были поторопиться, чтобы успеть купить билеты
В
Виктория
23 июля 2023
Всё чётко, профессионально, позитивно! Экскурсовод всех дождалась, всех успокоила (собирался ливень и народ разбрёлся по машинам за зонтами). Никаких нареканий. Достойная экскурсия. Благодарю!
Мария
1 июля 2023
Отличная программа, увлекательно и интересно! Рекомендую! Прогулка по самым значимым местам города Плеса! Обязательно ещё поедем в Кострому! Благодарю организаторов