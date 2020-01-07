2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Историческое наследие Подольска

Близкое соседство с Москвой, бурное строительство многоэтажек, промышленность — всё это сыграло с памятниками города злую шутку. К Подольску стали относиться, как к современному мегаполису, вокруг которого будто ничего интересного нет. Но вы только вслушайтесь в названия: «королева подмосковных церквей», русский Парнас, «Подольское море», усадьба графа Ф. Толстого… Ну как? Да и чего стоит исторический центр, который ежедневно тысячи машин пролетают мимо! А ведь его бережно хранят, и это редкая возможность увидеть, с чего начинался город, когда село Подол состояло всего из одной застроенной крестьянскими дворами улицы, которую пересекала река Пахра.

Первое знакомство

Если вы будете на автомобиле, мы договоримся о месте встречи индивидуально. А если приедете на общественном транспорте — начнем экскурсию со станции Щербинка. Я немного расскажу об истории одноимённой деревни и покажу «Экспериментальное кольцо ВНИИЖТ» — испытательный полигон для железнодорожного транспорта, до 1960 года единственный в мире!

Усадьба Остафьево — русский Парнас

Возле роскошного усадебного здания я расскажу о деталях, которые раскрывают изначальное предназначение комплекса: о залах для балов и открытых галереях-колоннадах для летних чаепитий. Вы узнаете, как мечтал здесь проводить время хозяин усадьбы Вяземский и какие вещи Пушкина сохранил на память о друге. Поговорим о его гостях — ярких личностях 19 века — и собраниях литературного общества «Арзамас». И, конечно, не оставим без внимания факт, что в Остафьево 12 лет жил Карамзин и именно здесь написал свой главный труд — «Историю государства Российского».

Усадьбы Баскакова и «Ивановское»

Следующая остановка, усадьба Баскакова, буквально за поворотом! Этому барскому дому не повезло: от него сохранились всего четыре колонны с лепниной. Но мы попробуем вместе воссоздать былую картину — помогут в этом архивные источники и расспросы местных жителей, которым я уделил немало времени. А чуть позже в программе — музей в усадьбе «Ивановское», где речь пойдет об архитектуре большого господского дома, его приемах, камине в стиле Людовика XVI, развалинах усадебного театра и самом хозяине — предке Л. Толстого.

Музей-заповедник «Подолье»

Возле историко-мемориального музея я расскажу о его экспонатах, позволяющих представить истоки города. Вы узнаете о замечательной и продуманной экспозиции «Подольск купеческий», повествующей о мещанских и купеческих династиях. И если захотите посетить музей, вас будут ждать аутентичные предметы быта, подлинная старинная мебель, семейные реликвии, а также архивные документы 19-20 веков и родовые древа династий.

Храмы Подольска

Неподалеку от музея я покажу два храма — скромную церковь Воскресения Словущего времён основания села Подол и богато оформленный Троицкий собор, построенный в честь победы в Отечественной войне 1812 года. А ближе к вечеру вашему взору предстанет церковь Знамения Пресвятой Богородицы, освященная «в присутствии Государя Петра Великого». Именно её сейчас во всех источниках и путеводителях называют «королевой подмосковных церквей»!

«Подольское море» и панорамные виды

При наличии сил и времени мы дойдем до огромной заброшенной пятиэтажной конструкции плотины, где я расскажу о проекте «Подольское море». А рядом с ней — холм древнего городища Луковня, с которого откроется вид на древнее Подмосковье. Да, вы не поверите своим глазам, что находитесь всего в пяти минутах от цивилизации!