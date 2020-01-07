2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Познакомиться с ценными памятниками старины на экскурсии по усадьбам, музеям и храмам города

Александр
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Александр – ваш гид
Соседи мегаполисов часто лишены внимания к наследию их прошлого.

Исправим эту несправедливость! В программе: усадьба, где заседал «Арзамас», а Карамзин написал знаменитый труд; «королева подмосковных церквей»; «Подольское море» и истории о крошечном селе, ставшем одним из крупнейших городов области.
5000 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 19 друзей
Пешеходная
Продолжительность 8 часов
До 20 человек
Можно с детьми
Встреча на станции Щербинка
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У этой экскурсии2 отзыва
5
Открыть достояние Подольска!
Открыть достояние Подольска!

Что вас ожидает

Историческое наследие Подольска
Близкое соседство с Москвой, бурное строительство многоэтажек, промышленность — всё это сыграло с памятниками города злую шутку. К Подольску стали относиться, как к современному мегаполису, вокруг которого будто ничего интересного нет. Но вы только вслушайтесь в названия: «королева подмосковных церквей», русский Парнас, «Подольское море», усадьба графа Ф. Толстого… Ну как? Да и чего стоит исторический центр, который ежедневно тысячи машин пролетают мимо! А ведь его бережно хранят, и это редкая возможность увидеть, с чего начинался город, когда село Подол состояло всего из одной застроенной крестьянскими дворами улицы, которую пересекала река Пахра.

Первое знакомство
Если вы будете на автомобиле, мы договоримся о месте встречи индивидуально. А если приедете на общественном транспорте — начнем экскурсию со станции Щербинка. Я немного расскажу об истории одноимённой деревни и покажу «Экспериментальное кольцо ВНИИЖТ» — испытательный полигон для железнодорожного транспорта, до 1960 года единственный в мире!

Усадьба Остафьево — русский Парнас
Возле роскошного усадебного здания я расскажу о деталях, которые раскрывают изначальное предназначение комплекса: о залах для балов и открытых галереях-колоннадах для летних чаепитий. Вы узнаете, как мечтал здесь проводить время хозяин усадьбы Вяземский и какие вещи Пушкина сохранил на память о друге. Поговорим о его гостях — ярких личностях 19 века — и собраниях литературного общества «Арзамас». И, конечно, не оставим без внимания факт, что в Остафьево 12 лет жил Карамзин и именно здесь написал свой главный труд — «Историю государства Российского».

Усадьбы Баскакова и «Ивановское»
Следующая остановка, усадьба Баскакова, буквально за поворотом! Этому барскому дому не повезло: от него сохранились всего четыре колонны с лепниной. Но мы попробуем вместе воссоздать былую картину — помогут в этом архивные источники и расспросы местных жителей, которым я уделил немало времени. А чуть позже в программе — музей в усадьбе «Ивановское», где речь пойдет об архитектуре большого господского дома, его приемах, камине в стиле Людовика XVI, развалинах усадебного театра и самом хозяине — предке Л. Толстого.

Музей-заповедник «Подолье»
Возле историко-мемориального музея я расскажу о его экспонатах, позволяющих представить истоки города. Вы узнаете о замечательной и продуманной экспозиции «Подольск купеческий», повествующей о мещанских и купеческих династиях. И если захотите посетить музей, вас будут ждать аутентичные предметы быта, подлинная старинная мебель, семейные реликвии, а также архивные документы 19-20 веков и родовые древа династий.

Храмы Подольска
Неподалеку от музея я покажу два храма — скромную церковь Воскресения Словущего времён основания села Подол и богато оформленный Троицкий собор, построенный в честь победы в Отечественной войне 1812 года. А ближе к вечеру вашему взору предстанет церковь Знамения Пресвятой Богородицы, освященная «в присутствии Государя Петра Великого». Именно её сейчас во всех источниках и путеводителях называют «королевой подмосковных церквей»!

«Подольское море» и панорамные виды
При наличии сил и времени мы дойдем до огромной заброшенной пятиэтажной конструкции плотины, где я расскажу о проекте «Подольское море». А рядом с ней — холм древнего городища Луковня, с которого откроется вид на древнее Подмосковье. Да, вы не поверите своим глазам, что находитесь всего в пяти минутах от цивилизации!

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии не входят билеты на автобусы для проезда между точками маршрута по городу.
  • Участники добираются до места встречи самостоятельно.
  • В программе экскурсии предполагается только внешний осмотр усадебных парков и построек. Если вы захотите посетить помещения усадеб или музеи, для этого можно будет выделить время в программе.
Открыть достояние Подольска!
Открыть достояние Подольска!
Открыть достояние Подольска!
Открыть достояние Подольска!
Открыть достояние Подольска!
Открыть достояние Подольска!
Открыть достояние Подольска!
Открыть достояние Подольска!
Открыть достояние Подольска!
Открыть достояние Подольска!
Открыть достояние Подольска!
Открыть достояние Подольска!
Открыть достояние Подольска!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура на станции Щербинка.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Александр
Александр
Здравствуйте! Меня зовут Александр. Любой выходной день — перспектива временно отвлечься от рутинных забот, возможность быстро сменить обстановку. Приятное общение, новые впечатления, укрепление здоровья. Прогулки я любил с детства, усидеть во дворе никогда не мог. Незаметно во мне рос интерес к изучению истории родного края. И вот уже более пятнадцати лет я собираю информацию о различных достопримечательностях, выезжаю, фотографирую! За годы собралось более 200 маршрутов. Цель проведения экскурсий — это попытка обратить внимание на то, что находится вокруг нас, заинтересовать и побудить всех к дальнейшему участию в поездках, сохранении исторических материалов и воспоминаний. Даже в самом современном городе можно услышать немало интересных историй и увидеть массу достопримечательностей. Многое и сам я смогу вам рассказать и продемонстрировать за время нашей прогулки!
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2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

7 января 2020
Добрый день! Хочется поблагодарить нашего гида Александра за отлично подготовленную экскурсию по Подмосковью. Мы с мужем узнали много нового и интересного о наших родных краях, увидели соборы и церкви необычайной красоты. Александр очень хорошо владеет материалом, отлично знает и понимает то, о чем говорит. Он прекрасный и увлеченный рассказчик, а также внимательный, глубокий и уважительный человек. Рекомендуем экскурсию. Огромное спасибо и творческих успехов!
14 июля 2019
Александр классный гид - с одной стороны у него энциклопедические знания, а с другой - живой интересный рассказ. Спасибо ему за чудесно проведенное время!

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