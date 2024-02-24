Из Пскова отправиться в экопоселение, узнать историю бумаги и создать льняной листок своими руками
Проехав 60 км от города с нескучными историями о Псковской земле, вы очутитесь в живописном экопоселении среди вековых елей, звонких трелей птиц и благоуханного воздуха сосновых лесов.
Вы узнаете, почему бумагу именно льют, сделаете льняной лист старинным способом и станете мастером бумажных дел. А после отдохнёте у самовара с кокорами и лаптями.
Вы узнаете, почему бумагу именно льют, сделаете льняной лист старинным способом и станете мастером бумажных дел. А после отдохнёте у самовара с кокорами и лаптями.
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает
Из Пскова до хутора, где находится мастерская, ехать около 1 часа. В дороге скучать вам не придётся — вас ждёт мультимедийный рассказ о красотах и удивительных местах Псковщины и местных традициях.
У порога дома-мастерской вас радушно встретит гостеприимная хозяйка — и вы попадёте в мир её величества бумаги. В этом чудесном месте вы:
- Погуляете по экохутору и узнаете, как давно во Пскове начали выращивать лён
- Разберётесь, где и когда была изготовлена первая бумага
- Изучите китайские иероглифы и попробуете писать писалом на восковых дощечках
- Услышите историю появления письма — от наскальной живописи до бумаги
- Сделаете лист крафтовой бумаги старинным черпальным способом и получите сертификат мастера бумажных дел
- Полакомитесь псковскими кокорами и льняными лаптями с душистым чаем
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер в обе стороны на комфортабельном автомобиле с водителем, сопровождение гида, мастер-класс, чаепитие
- Трассовую экскурсию и экскурсию на хуторе провожу я. Мастер-класс по изготовлению бумаги проводит хозяйка мастерской.
- Экскурсию можно провести для большего количества человек. Детали уточняйте в переписке.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Пскове
Провела экскурсии для 1758 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Ольга, я псковичка и очень люблю свой город. Я профессиональный гид-экскурсовод, финалистка конкурса «Лучший гид России-2018», по образованию — филолог, педагог. Моя специализация — семейные экскурсии, небольшие группы друзей и коллег. Очень нравится работать с семьями с детьми. Рассказывая о тысячелетней истории Пскова, я постараюсь не «забрасывать» вас чередой дат, персоналий и событий. Поделюсь самыми интересными фактами, любовью и знаниями о городе. Вы обязательно полюбите Псков, как и я, и захотите приехать сюда вновь!
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