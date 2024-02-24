Во Пскове быть - бумагу лить
Личный мастер-класс в Пскове

Из Пскова отправиться в экопоселение, узнать историю бумаги и создать льняной листок своими руками

Проехав 60 км от города с нескучными историями о Псковской земле, вы очутитесь в живописном экопоселении среди вековых елей, звонких трелей птиц и благоуханного воздуха сосновых лесов.

Вы узнаете, почему бумагу именно льют, сделаете льняной лист старинным способом и станете мастером бумажных дел. А после отдохнёте у самовара с кокорами и лаптями.
Во Пскове быть - бумагу лить
Во Пскове быть - бумагу лить
Во Пскове быть - бумагу лить
Ближайшие даты:
24
фев
25
фев
26
фев
27
фев
28
фев
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фев
1
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Описание

Что вас ожидает

Из Пскова до хутора, где находится мастерская, ехать около 1 часа. В дороге скучать вам не придётся — вас ждёт мультимедийный рассказ о красотах и удивительных местах Псковщины и местных традициях.

У порога дома-мастерской вас радушно встретит гостеприимная хозяйка — и вы попадёте в мир её величества бумаги. В этом чудесном месте вы:

  • Погуляете по экохутору и узнаете, как давно во Пскове начали выращивать лён
  • Разберётесь, где и когда была изготовлена первая бумага
  • Изучите китайские иероглифы и попробуете писать писалом на восковых дощечках
  • Услышите историю появления письма — от наскальной живописи до бумаги
  • Сделаете лист крафтовой бумаги старинным черпальным способом и получите сертификат мастера бумажных дел
  • Полакомитесь псковскими кокорами и льняными лаптями с душистым чаем

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер в обе стороны на комфортабельном автомобиле с водителем, сопровождение гида, мастер-класс, чаепитие
  • Трассовую экскурсию и экскурсию на хуторе провожу я. Мастер-класс по изготовлению бумаги проводит хозяйка мастерской.
  • Экскурсию можно провести для большего количества человек. Детали уточняйте в переписке.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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