Проехав 60 км от города с нескучными историями о Псковской земле, вы очутитесь в живописном экопоселении среди вековых елей, звонких трелей птиц и благоуханного воздуха сосновых лесов. Вы узнаете, почему бумагу именно льют, сделаете льняной лист старинным способом и станете мастером бумажных дел. А после отдохнёте у самовара с кокорами и лаптями.

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Описание

Что вас ожидает

Из Пскова до хутора, где находится мастерская, ехать около 1 часа. В дороге скучать вам не придётся — вас ждёт мультимедийный рассказ о красотах и удивительных местах Псковщины и местных традициях.

У порога дома-мастерской вас радушно встретит гостеприимная хозяйка — и вы попадёте в мир её величества бумаги. В этом чудесном месте вы:

Погуляете по экохутору и узнаете, как давно во Пскове начали выращивать лён

Разберётесь, где и когда была изготовлена первая бумага

Изучите китайские иероглифы и попробуете писать писалом на восковых дощечках

Услышите историю появления письма — от наскальной живописи до бумаги

Сделаете лист крафтовой бумаги старинным черпальным способом и получите сертификат мастера бумажных дел

Полакомитесь псковскими кокорами и льняными лаптями с душистым чаем

Организационные детали