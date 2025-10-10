Псков - это город, где каждый уголок дышит историей.
Прогулка по его улицам позволит увидеть, как западные архитектурные тенденции гармонично переплетаются с русским стилем.
Участники экскурсии смогут исследовать старинные особняки, принадлежавшие выдающимся
Прогулка по его улицам позволит увидеть, как западные архитектурные тенденции гармонично переплетаются с русским стилем.
Участники экскурсии смогут исследовать старинные особняки, принадлежавшие выдающимся
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Уникальная архитектура
- 📜 Исторические факты
- 🏙️ Потайные уголки города
- 👨🎨 Провинциальный модерн
- 🌟 Личности псковичей
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Что можно увидеть
- Старинные особняки
- Храмы Средневековья
Описание экскурсии
Псков — уникальный с точки зрения архитектуры город. Он тонко ухватил западные тенденции в архитектуре, сохранив самобытный русский стиль. Здесь каждое старинное здание — это страничка в истории города. И мы прочитаем их вместе!
Будем двигаться не только центральными улицами, но и проходными дворами и потайными лазейками. И рассматривать особняки в стиле «буржуа», принадлежавшим успешным и талантливым псковичам — городскому архитектору, инженеру, совладельцу псковского «Куршевеля», директору ресторана «Лондон».
Вот лишь некоторые из тем, которые мы обсудим:
- Эстетика провинциального модерна
- Причины и предпосылки его появления
- Характерные архитектурные детали: природные мотивы, витражи, мягкие линии
- Сочетание несочетаемого: храмы Средневековья, соседствующие со сталинками
Организационные детали
- Тематика экскурсии не рассчитана на детей, но если вы уверены, что ваш ребенок осилит расстояние и не будет мешать, то приходите вместе
- Если участников более 4, экскурсия проводится с радиогидом. Это сделано для вашего удобства — вы будете хорошо меня слышать на комфортной дистанции
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Октябрьском проспекте
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алёна — ваш гид в Пскове
Провела экскурсии для 1064 туристов
Приветствую вас, дорогие мои путешественники! Меня зовут Алёна. Псков — мой родной город. Я гид-экскурсовод с 7-летним опытом. Имею профильное образование и необходимые аккредитации. Не люблю стандартные и скучные экскурсии-тексты.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Екатерина
10 окт 2025
Алёна прекрасный рассказчик! Очень приятно побродить вместе с ней по улочкам города, послушать истории о том, как менялось городское обличие, о тех, кто был к этому причастен. Город открылся совершенно по иному со своими секретиками, сюрпризами, а в качестве подарка необыкновенные виды природы, где трудно различимы границы реки и неба в обрамлении ярко окрашенной листвы!
Г
Галина
6 сен 2025
Прекрасная экскурсия. Алена очень интересно рассказывает, сразу заметно глубокое знание материала по истории всего города, а не только заявленной темы. Гид очень доброжелательна, внимательна, ни одного вопроса не оставила без
т
татьяна
17 июл 2025
Алёну порекомендовали знакомые и мы ни разу не пожалели, что воспользовались советом.
Интересно, корректно, грамотно, культурно.
Приятная прогулка с приятным знающим и любящим свое работу человеком.
Алёна, спасибо большое!
Жаль, что не было возможности посетить именно с Вами и другие места.
ps нас было всего трое, но Алена использовала аудио гид, что очень удобно.
Интересно, корректно, грамотно, культурно.
Приятная прогулка с приятным знающим и любящим свое работу человеком.
Алёна, спасибо большое!
Жаль, что не было возможности посетить именно с Вами и другие места.
ps нас было всего трое, но Алена использовала аудио гид, что очень удобно.
Е
Екатерина
6 мая 2025
Эту экскурсию выбрали в вечернее время.
Наша интеллектуальная прогулка прошла в атмосфере немыслемой легкости и закончилась малиновым закатом в самом живописном месте Пскова.
Проспекты, улочки, подворотни, летние террасы в укромных исторических уголках
Наша интеллектуальная прогулка прошла в атмосфере немыслемой легкости и закончилась малиновым закатом в самом живописном месте Пскова.
Проспекты, улочки, подворотни, летние террасы в укромных исторических уголках
Входит в следующие категории Пскова
Похожие экскурсии из Пскова
Групповая
до 18 чел.
Лучший выборБольшая обзорная экскурсия по Пскову
Увидеть и узнать всё самое-самое - на автобусе и пешком
Начало: Ул. Профсоюзная д. 1
Расписание: в понедельник, вторник, пятницу и субботу в 11:00
11 ноя в 11:00
14 ноя в 11:00
2300 ₽ за человека
Индивидуальная
до 7 чел.
Индивидуальная экскурсия по Пскову: история и культура города
Прогулка по Пскову без суеты: от варки пива до средневековых каменщиков, от древних традиций до сказок 19 века. Узнайте, чем жила Псковская республика
Завтра в 19:30
11 ноя в 19:30
4000 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Такой древний Псков
Эта экскурсия подарила настоящее понимание духа Пскова, его роли в истории и силы его жителей
Начало: На площади Ленина
12 ноя в 10:00
13 ноя в 10:00
6500 ₽ за всё до 10 чел.