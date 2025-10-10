Мои заказы

… точно маленький итальянский городишко…

Псков удивляет сочетанием русского стиля и западных архитектурных влияний. Откройте для себя его уникальные истории и потайные уголки
Псков - это город, где каждый уголок дышит историей.

Прогулка по его улицам позволит увидеть, как западные архитектурные тенденции гармонично переплетаются с русским стилем.

Участники экскурсии смогут исследовать старинные особняки, принадлежавшие выдающимся
псковичам, и насладиться видами, которые вдохновляли Любовь Менделееву.

Путешествие через центральные улицы и скрытые дворы откроет тайны провинциального модерна и его уникальные детали.

Это идеальная возможность увидеть Псков с новой стороны и понять, почему он сравнивается с итальянскими городами

4 отзыва

  • 🏛️ Уникальная архитектура
  • 📜 Исторические факты
  • 🏙️ Потайные уголки города
  • 👨‍🎨 Провинциальный модерн
  • 🌟 Личности псковичей
Ближайшие даты:
11
ноя13
ноя14
ноя15
ноя17
ноя18
ноя19
ноя
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00

Что можно увидеть

  • Старинные особняки
  • Храмы Средневековья

Описание экскурсии

Псков — уникальный с точки зрения архитектуры город. Он тонко ухватил западные тенденции в архитектуре, сохранив самобытный русский стиль. Здесь каждое старинное здание — это страничка в истории города. И мы прочитаем их вместе!

Будем двигаться не только центральными улицами, но и проходными дворами и потайными лазейками. И рассматривать особняки в стиле «буржуа», принадлежавшим успешным и талантливым псковичам — городскому архитектору, инженеру, совладельцу псковского «Куршевеля», директору ресторана «Лондон».

Вот лишь некоторые из тем, которые мы обсудим:

  • Эстетика провинциального модерна
  • Причины и предпосылки его появления
  • Характерные архитектурные детали: природные мотивы, витражи, мягкие линии
  • Сочетание несочетаемого: храмы Средневековья, соседствующие со сталинками

Организационные детали

  • Тематика экскурсии не рассчитана на детей, но если вы уверены, что ваш ребенок осилит расстояние и не будет мешать, то приходите вместе
  • Если участников более 4, экскурсия проводится с радиогидом. Это сделано для вашего удобства — вы будете хорошо меня слышать на комфортной дистанции

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Октябрьском проспекте
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алёна
Алёна — ваш гид в Пскове
Провела экскурсии для 1064 туристов
Приветствую вас, дорогие мои путешественники! Меня зовут Алёна. Псков — мой родной город. Я гид-экскурсовод с 7-летним опытом. Имею профильное образование и необходимые аккредитации. Не люблю стандартные и скучные экскурсии-тексты.
Я рассказываю о живом городе, исторических событиях, людях с привязкой к сегодняшнему дню. Учитываю ваши вкусы, интересы и детское восприятие. Псков — это город-сказка с героическим прошлым и замечательными людьми! Здесь замедляется время, сюжеты из прошлого оживают и начинается погружение в историю. Приглашаю вас на прогулку — и он станет для вас понятным и приятным городом. Ведь Псков — это по любви.

Отзывы и рейтинг

Основано на 4 отзывах
Екатерина
Екатерина
10 окт 2025
Алёна прекрасный рассказчик! Очень приятно побродить вместе с ней по улочкам города, послушать истории о том, как менялось городское обличие, о тех, кто был к этому причастен. Город открылся совершенно по иному со своими секретиками, сюрпризами, а в качестве подарка необыкновенные виды природы, где трудно различимы границы реки и неба в обрамлении ярко окрашенной листвы!
Алёна прекрасный рассказчик! Очень приятно побродить вместе с ней по улочкам города, послушать истории о том,Алёна прекрасный рассказчик! Очень приятно побродить вместе с ней по улочкам города, послушать истории о том,
Г
Галина
6 сен 2025
Прекрасная экскурсия. Алена очень интересно рассказывает, сразу заметно глубокое знание материала по истории всего города, а не только заявленной темы. Гид очень доброжелательна, внимательна, ни одного вопроса не оставила без
ответа, рассказывала очень много интересного, показала необычные уголки, дома, волшебные виды города. Впечатления просто чудесные, осталось огромное желание приехать еще раз и снова побродить по городу с таким прекрасным гидом, как Алена.

т
татьяна
17 июл 2025
Алёну порекомендовали знакомые и мы ни разу не пожалели, что воспользовались советом.
Интересно, корректно, грамотно, культурно.

Приятная прогулка с приятным знающим и любящим свое работу человеком.
Алёна, спасибо большое!
Жаль, что не было возможности посетить именно с Вами и другие места.

ps нас было всего трое, но Алена использовала аудио гид, что очень удобно.
Е
Екатерина
6 мая 2025
Эту экскурсию выбрали в вечернее время.
Наша интеллектуальная прогулка прошла в атмосфере немыслемой легкости и закончилась малиновым закатом в самом живописном месте Пскова.
Проспекты, улочки, подворотни, летние террасы в укромных исторических уголках
Пскова хранят столько историй и благодаря Алене мы узнали их через архитектуру, имена псковичей, к сожалению почти забытых.
Чтобы понять город обязательно нужен проводник и собеседник!
Сами мы бы никогда не нашли такой информации и маршрута.
Горячо рекомендую этот вариант знакомства с Псковом от всех участников экскурсии.

