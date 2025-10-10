Псков - это город, где каждый уголок дышит историей.Прогулка по его улицам позволит увидеть, как западные архитектурные тенденции гармонично переплетаются с русским стилем.Участники экскурсии смогут исследовать старинные особняки, принадлежавшие выдающимся

псковичам, и насладиться видами, которые вдохновляли Любовь Менделееву. Путешествие через центральные улицы и скрытые дворы откроет тайны провинциального модерна и его уникальные детали. Это идеальная возможность увидеть Псков с новой стороны и понять, почему он сравнивается с итальянскими городами

Описание экскурсии

Псков — уникальный с точки зрения архитектуры город. Он тонко ухватил западные тенденции в архитектуре, сохранив самобытный русский стиль. Здесь каждое старинное здание — это страничка в истории города. И мы прочитаем их вместе!

Будем двигаться не только центральными улицами, но и проходными дворами и потайными лазейками. И рассматривать особняки в стиле «буржуа», принадлежавшим успешным и талантливым псковичам — городскому архитектору, инженеру, совладельцу псковского «Куршевеля», директору ресторана «Лондон».

Вот лишь некоторые из тем, которые мы обсудим:

Эстетика провинциального модерна

Причины и предпосылки его появления

Характерные архитектурные детали: природные мотивы, витражи, мягкие линии

Сочетание несочетаемого: храмы Средневековья, соседствующие со сталинками

