Мастер-класс по сыроделию в окрестностях Пскова

Проникнуть в тайны молока и приготовить авторский сыр в живописном эко-поселении

Я профессиональный сыродел и с удовольствием поделюсь с путешественниками любого возраста секретами своего ремесла и любовью к Псковщине.

На мастер-классе вы не только научитесь варить настоящий крафтовый сыр, но и погрузитесь в волшебный мир молока.

А после заберёте результат с собой и отведаете ароматного травяного чая за беседой в чудесном эко-поселении.
Мастер-класс по сыроделию в окрестностях Пскова
Мастер-класс по сыроделию в окрестностях Пскова
Мастер-класс по сыроделию в окрестностях Пскова
Мастер-класс по сыроделию в окрестностях Пскова
Мастер-класс по сыроделию в окрестностях Пскова
Мастер-класс по сыроделию в окрестностях Пскова
Мастер-класс по сыроделию в окрестностях Пскова
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Мастер-класс на уютной ферме

Я встречу вас на «Хлебном хуторе» — в красивой и душевной пряничной мастерской между Псковом и Печорами. Здесь вы насладитесь птичьим пением, чистейшим воздухом загородного поместья и, разумеется сделаете сыр своими руками! Под моим чутким руководством вы приготовите один из 4 сыров на ваш выбор: моцареллу, халуми, адыгейский или деревенский с добавками (пряными, травяными или сладкими). А после мастер-класса, конечно, заберете получившийся кусочек сыра с собой.

Секреты молока и сыроделия

Я постараюсь сделать ваше погружение в мир молока увлекательным и удивительным: вы узнаете, что не каждый сыр плавится, как сделать сыр из сыворотки и почему молоко — это самостоятельный организм. Будем говорить о сыроделии, об инструментах и микробиологии молока, о тонкостях хранения и упаковки сыра. И конечно, отдельно внимание уделим роли сыра в приготовлении разных блюд.

Организационные детали

  • Мастер-классы проходят на известных гостевых точках в окрестностях Пскова. Одно из таких мест — «Хлебный хутор» в деревне Сорокино. Весь перечень возможных мест вы можете предварительно узнать, задав мне вопрос.
  • До эко-поселения «Хлебный хутор» можно добраться на автомобиле, такси (около 36 мин в пути) или на автобусе Псков-Печоры (стоимость билета 55 рублей)
  • Дополнительно вы можете заказать дегустацию крафтовых сыров (5 видов) с ароматным травяным чаем: 150 руб. /чел.
  • Мастер-класс длится от 120 до 180 минут, в зависимости от выбранной технологии и вида сыра. Дети от 6 лет могут участвовать в мастер-классе наравне со взрослыми, а малыши смогут присоединиться к родителям.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в деревне Сорокино Псковской области
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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