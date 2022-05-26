Я встречу вас на «Хлебном хуторе» — в красивой и душевной пряничной мастерской между Псковом и Печорами. Здесь вы насладитесь птичьим пением, чистейшим воздухом загородного поместья и, разумеется сделаете сыр своими руками! Под моим чутким руководством вы приготовите один из 4 сыров на ваш выбор: моцареллу, халуми, адыгейский или деревенский с добавками (пряными, травяными или сладкими). А после мастер-класса, конечно, заберете получившийся кусочек сыра с собой.
Я постараюсь сделать ваше погружение в мир молока увлекательным и удивительным: вы узнаете, что не каждый сыр плавится, как сделать сыр из сыворотки и почему молоко — это самостоятельный организм. Будем говорить о сыроделии, об инструментах и микробиологии молока, о тонкостях хранения и упаковки сыра. И конечно, отдельно внимание уделим роли сыра в приготовлении разных блюд.